Vertrauen in Regierungen wegen Covid-Pandemie gesunken

Die Unterstützung für die nationalen Regierungen in der gesamten EU ist im Zuge der Covid-Pandemie gesunken, wie eine neue EU-weite Umfrage ergab, da die schleppende Einführung des Impfstoffs die Kritik an den staatlichen Reaktionen auf die Krise anheizt.

Die Umfrage, die von der EU-Agentur Eurofound durchgeführt wurde, zeigte, dass die Bürger in allen Ländern des Blocks, außer in Dänemark, weniger Vertrauen in ihre nationale Regierung haben, als sie es vor der Verhängung der Covid-Sperren im März 2020 hatten. Die österreichische Regierung, die zunächst im Inland Unterstützung für ihren Umgang mit der Pandemie erhielt, dann aber wegen ihrer Impfstoffkäufe unter Beschuss geriet, erlebte den größten Rückgang der Unterstützung.

Dieser Rückgang der Unterstützung für die einzelnen Regierungen von 26 der 27 Mitgliedsstaaten war gepaart mit einem Rückgang der Zufriedenheit mit den Unterstützungsmaßnahmen bei der Pandemie, da nur 10% der Befragten angaben, dass sie es einfach und effizient fanden, Hilfe zu bekommen, wo sie benötigt wurde.

Trotz der Probleme im Zusammenhang mit der Einführung des Covid-Impfstoffs, wie sie von der EU gehandhabt wurde, blieb die öffentliche Unterstützung für den Block höher als die für die Regierungen der Mitgliedsstaaten, obwohl ein Anstieg der Zustimmung nach dem Wiederherstellungsplan, der unmittelbar nach der Verabschiedung der Vereinbarung durch die EU-Staats- und Regierungschefs im Juli 2020 zu beobachten war, nachgelassen hat.

Die Ergebnisse der neuesten Daten spiegeln eine frühzeitige Warnung von Eurofound wider, dass steigende Ungleichheit und Pandemie-Müdigkeit zu Instabilität und einem weiteren Rückgang der Unterstützung für nationale Regierungen führen könnten. „Wenn es nicht gelingt, den Anstieg der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen den Bürgern und den Mitgliedsstaaten zu verhindern, besteht die Gefahr, dass dies zu politischer Unzufriedenheit führt“, heißt es in der Studie.

Die Untersuchung von Eurofound deckt den Zeitraum von März 2020 bis Frühjahr 2021 ab und umfasst über 138’629 Umfrageantworten und zielte darauf ab, sich ändernde Einstellungen zu einer Vielzahl von Themen während der Pandemie zu untersuchen, einschließlich des Vertrauens in Regierungen und der Unterstützung für Impfprogramme.