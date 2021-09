Die Covid-Impfungen und die Fälle der Weltweit kollabierenden Sportler

Sportstars gehören zu den fittesten Menschen der Welt, aber in den letzten drei Monaten gab es 15 Berichte über Zusammenbrüche und sogar Todesfälle bei Spitzensportlern. Dabei handelt es sich nicht um die zu erwartenden Knochen- und Muskelverletzungen, sondern um Herzprobleme, Hirnblutungen und unerklärliche Zusammenbrüche. Die Covid-Impfungen werden dafür verantwortlich gemacht, obwohl nicht alle Erkrankungen direkt auf die Impfungen zurückgeführt werden können, und einige bleiben ein rätselhaftes Geheimnis.

Angesichts der Tatsache, dass ihr Lebensunterhalt und ihre endliche Karriere auf dem Spiel stehen, sind viele natürlich besorgt, aber das hat den Guardian nicht davon abgehalten, Sportstars, die sich gegen den Impfstoff ausgesprochen haben, zu kritisieren. Er bezeichnete sie sogar als „höchst beeinflussbar“ und „Dorftrottel“. Was der Guardian nicht erwähnte, war der Kontext, und schon gar nicht die Badminton-Olympiasiegerin Gail Emms, die im Juni twitterte, dass sie nach ihrer ersten Impfung bei AstraZeneca in der Notaufnahme landete.

Glücklicherweise haben sich hochkarätige Sportstars geweigert, zu schweigen. In einem Interview mit TCW TV hielt der ehemalige Wimbledon-Tennisspieler Pat Cash (56) ein leidenschaftliches Plädoyer: „Warum werden junge, superfitte, gesunde Sportler geimpft, die keine Chance haben, an Covid zu sterben? Wir haben die Älteren und Schwächeren geimpft. Hören Sie auf, Sportler zu zwingen. Der Weltranglistenerste Novak Djokvic hat den Impfstoff zugunsten einer natürlichen Immunität gemieden, und letzte Woche sagte der 23-jährige Stefanos Tsitsipas, die Nummer 3 der Weltrangliste, während der Western & Southern Open in Cincinnati: „Der Impfstoff ist nicht ausreichend getestet worden, er ist neu und hat einige Nebenwirkungen. Ich sehe einfach keinen Grund für jemanden in meiner Altersgruppe, sich impfen zu lassen. (Eine israelische Studie zeigt, dass die natürliche Immunität einen 13-mal besseren Schutz gegen Covid bietet als die Impfung).

Nach den jüngsten Todesfällen und Zusammenbrüchen bei Sportlern, die auf den Impfstoff zurückgeführt werden, haben sie Recht mit ihrer Zurückhaltung. In den Sportarten Fußball, Tennis, Badminton, Kricket, Rudern und Volleyball wurden bei Sportlern aus der ganzen Welt im Alter von 23 bis 38 Jahren ungewöhnliche Gesundheitsprobleme festgestellt.

Der jüngste und jüngste Fall war der irische Fußballspieler Roy Butler, 23 Jahre alt, Verteidiger bei Waterford City, der vier Tage nach der Verabreichung des Janssen-Impfstoffs von Johnson & Johnson am Freitag, dem 13. August, starb.

Nach Angaben seiner Tante Marian Harte und einer Freundin der Familie, Vera McDonald, bekam er innerhalb einer Stunde nach der Impfung Kopfschmerzen, begann am nächsten Tag zu erbrechen und erlitt Krämpfe. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 17. August, twitterte seine Tante: Mein 23-jähriger Neffe kämpft im Moment um sein Leben … er hat das Gift am Freitag bekommen, bitte betet für ihn“. Später am Tag twitterte sie: Mein wundervoller Neffe Roy Butler ist heute verstorben, nach der wundersamen „Spritze“… Ich bin untröstlich und so wütend.

Butler wurde am Samstag beerdigt. Sein Fall ist kein Einzelfall. Bei dem ehemaligen West-Ham-Mittelfeldspieler Pedro Obiang, 29, wurde eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) diagnostiziert, eine angebliche Nebenwirkung des Pfizer-Impfstoffs. Nach Angaben seines Vereinsarztes erkrankte er einige Tage nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff. Anfang August litt er während des Trainings unter Atembeschwerden und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Obiang, der jetzt für den italienischen Verein Sassuolo und seine Nationalmannschaft Äquatorialguinea spielt, verbrachte zehn Tage im Krankenhaus in Modena und muss sich nun sechs Monate lang schonen.

Am 19. August berichtete Volley News, dass der italienische Volleyballstar Francesca Marcon, 38, nach ihrer zweiten Pfizer-Impfung eine Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) erlitten hat. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie, dass sie die Impfung bereue: „Ich bin nicht gegen Impfungen, aber ich war nie davon überzeugt, diesen Impfstoff zu nehmen, und jetzt verstehe ich, warum.

Die westindischen Kricketspielerinnen Chinelle Henry, 26, und Chedean Nation, 34, brachen während eines Spiels gegen Pakistan in Antigua innerhalb von zehn Minuten zusammen. Beide Frauen aus Jamaika wurden am Freitag, dem 3. Juli, zwei Tage nach ihrer zweiten AstraZeneca-Impfung, auf einer Trage vom Spielfeld getragen. Sie erholten sich, aber es ist nicht bekannt, ob sie bleibende Schäden davongetragen haben.

Es ist nicht klar, ob andere verdächtige Todesfälle und Zusammenbrüche mit der Impfung zusammenhängen, aber sie sind ungewöhnlich genug, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Das Rugby-Ass Alex Evans, 31, der für den Cwmllynfell Rugby Football Club in Südwales spielte, erlitt am Samstag, dem 21. August, während eines Gedenkspiels für einen ehemaligen Mannschaftskameraden auf dem Spielfeld einen tödlichen Herzstillstand. Und niemand wird den Moment vergessen, als der dänische Fußballstar Christian Eriksen, 29, von Inter Mailand, während eines EM-Spiels gegen Finnland am 12. Juni einen Herzstillstand erlitt. Nachdem der tschechische theoretische Physiker Luboš Motl getwittert hatte, dass Eriksen am 31. Mai eine Covid-Impfung erhalten habe, hatten die Faktenprüfer ihren großen Tag. Er behauptete, diese Behauptung sei vom Chefarzt von Inter Mailand bestätigt worden, was jedoch später dementiert wurde. In einer Nachricht, die mir über Twitter zugeschickt wurde, sagt Motl nun, er wisse es nicht. Er ist jedoch misstrauisch: „Ich denke, es ist vernünftig, dass sie alles getan haben, um seinen positiven Impfstatus zu verschleiern, falls er positiv war, und ich denke, das war er.

Anfang dieses Monats wurde der nigerianische Fußballspieler Samuel Kalu (23), der für den französischen Fußballverein Bordeaux spielt, nach einem „Schwindelanfall“ während eines Spiels gegen Marseille ohnmächtig. Nach der Behandlung nahm er das Spiel wieder auf, wurde aber ausgewechselt, als er benommen wirkte. In der Türkei brach Besiktas-Verteidiger Fabrice N’Sakala, 31, aus der Demokratischen Republik Kongo, am 21. August während eines Spiels gegen den türkischen Verein Gaziantepspor zusammen. Er wurde ohne Angabe von Gründen ins Krankenhaus gebracht und twitterte ein alarmierendes Bild aus seinem Krankenhausbett, auf dem eine Reihe von Drähten zu sehen ist, die ihn mit einem Elektrokardiogramm-Gerät verbinden.

Ein Tennisspieler, der nicht namentlich genannt werden möchte, kommentierte: „Das einzige Mal, dass ich je von einem Sportstar gehört habe, der mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen ist, war der Fußballer Fabrice Muamba im Jahr 2012. Als Eriksen kollabierte, dachten wir alle an Fabrice. Auch im Tennis ist das schon vorgekommen. Es ist normal, dass Tennisspieler wegen Verletzungen eine Auszeit nehmen, aber ich habe noch nie gehört, dass sich ein Spieler hinsetzt und sagt: „Mein Herz rast“. Tennisspieler sind topfit und daran gewöhnt, bei großer Hitze zu spielen. Sie unterziehen sich ständigen Gesundheitskontrollen und reisen mit Physiotherapeuten und Fitnesstrainern. Sie messen ihren Flüssigkeitshaushalt und ihre Lungenkapazität; sich fit zu halten ist eine echte Wissenschaft.

Sieben Tennisspielerinnen und Tennisspieler sind im vergangenen Monat mit unterschiedlichen Beschwerden unerwartet aus verschiedenen Turnieren ausgeschieden. Petra Kvitová, die 31-jährige Tschechin, die auf Platz 11 der Weltrangliste steht, spielte gegen die 33-jährige Deutsche Angelique Kerber, eine ehemalige Nummer eins, als sie im zweiten Satz des Spiels bei den Western & Southern Open in Cincinnati aufgab. Sie tweetete: Ich bin so lange draußen geblieben, wie ich konnte. Ich habe seit einigen Tagen mit Magenproblemen zu kämpfen und konnte das Match heute leider nicht zu Ende spielen.

Der französische Spieler Gaël Monfils, 34, erbrach sich während desselben Turniers wie Kvitová in einem Mülleimer am Spielfeldrand, aber sein russischer Gegner Andrey Rublev sagte, das sei nur Theater und er behaupte immer, er sei krank.

Bei den National Bank Open in Toronto Anfang des Monats verlor der Amerikaner Taylor Fritz gegen den Australier James Duckworth, nachdem er unerklärliche Herzprobleme hatte. Später tweetete er: ‚Wahrscheinlich eines der seltsamsten Dinge, die ich je erlebt habe… Das Herz spielte völlig grundlos verrückt.‘ Seine „Fans“ reagierten auf Twitter mit Morddrohungen auf seine Notlage! Ein Spielkommentator sagte, dass der italienische Spieler Fabio Fognini, 34, gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff zu kämpfen hatte und einen Physio und einen Arzt auf dem Platz sah.

Bei den National Bank Open der Frauen in Montreal gaben die tschechischen Spielerinnen Marie Bouzkova, 23, Tereza Martincova, 26, und die Australierin Ajla Tamljanović, 28, ihre Spiele auf. Die Temperaturen auf dem Platz waren mit 39 °C unerträglich, aber die Spielerin, mit der ich sprach, hält das immer noch für ungewöhnlich.

Für zwei Ruderer der Henley Regatta spielte das Wetter keine Rolle: William Denegri von der Oxford Brookes University brach zusammen und wurde in ein Boot der Rettungsschwimmer gehievt. Drei Stunden zuvor hatte Maya Gruen von der Shrewsbury School medizinische Hilfe benötigt.