Die Daten aus der realen Welt zeigen, dass die Covid-Impfstoffe unwirksam sind

„Einem neuen Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zufolge ist der Impfstoff Covid-19 von Pfizer und BioNTech in Israel, wo die Delta-Variante der vorherrschende Stamm ist, nur zu 39 % wirksam“, heißt es in einem Bericht von CNBC. Die erste Reaktion auf diese Information ist Erstaunen, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass die Impfstoffhersteller behaupteten, ihre Produkte seien zu 92 bis 98 Prozent wirksam.

Die anfänglichen Behauptungen der Hersteller wurden jedoch nach und nach nach unten korrigiert, da immer mehr Daten aus der realen Welt eintrafen. Im März dieses Jahres kam die Nachricht aus Südafrika, dass „der Impfstoff von AstraZeneca nicht vor B1351 Covid schützt“. Ein paar Monate später veröffentlichte The Hill einen Artikel eines Virologen der Baylor School of Medicine, der feststellte:

„Eine neue Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech nur 51 Prozent Schutz gegen B.1.351 aus Südafrika bietet.“

Erst vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass Empfänger des Impfstoffs von Sinovac Biotech nach sechs Monaten keine Antikörper mehr haben. Dies bedeutet, dass der Impfstoff nur ein halbes Jahr nach der Injektion in den Körper der Menschen null Prozent Wirksamkeit beim Schutz gegen Covid-19 hat.

Selbst wenn man die Varianten berücksichtigt, machen die harten Daten deutlich, dass die ursprünglichen Behauptungen über die Wirksamkeit des Impfstoffs stark übertrieben waren. Das überrascht natürlich niemanden, der mit der Dynamik der Pharmaindustrie vertraut ist. Arzneimittelhersteller neigen dazu, die Wirksamkeit ihrer Produkte stark zu übertreiben, während sie ihr Bestes tun, um deren Nebenwirkungen herunterzuspielen. Zu diesem Zweck führen sie Studien durch, die so manipuliert sind, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Leider kommen sie allzu oft ungeschoren davon, weil das System durch die so genannte regulatorische Vereinnahmung korrumpiert wird. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der von den Herstellern durchgeführten Studien fast nie durch unabhängige Studien oder Daten aus der realen Welt reproduziert.

Genau das ist offenbar bei den Covid-Impfstoffen geschehen. Die Hersteller nutzten die durch die Pandemie hervorgerufene Notlage, um überstürzte und unvollständige Studien durchzuführen, die so angelegt waren, dass sie die von ihnen gewünschten Ergebnisse erbrachten. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass die Wirksamkeit ihrer Injektionen nicht annähernd den ursprünglich behaupteten Wert von 92-98 % erreichte, und zwar selbst für die Varianten, die zu diesem Zeitpunkt im Umlauf waren.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass selbst die magere Zahl von 39 Prozent noch zu hoch gegriffen ist. Das ist nur natürlich, denn alle am Impfgeschäft Beteiligten – Hersteller, Politiker, Aufsichtsbehörden, das medizinische Establishment und die Wissenschaftler der Unternehmen – versuchen ihr Bestes, um angesichts dieses Fiaskos ihr Gesicht und ihren Ruf zu wahren. Auch wenn die Daten schlecht sind, können wir ziemlich sicher sein, dass sie manipuliert wurden, um den Schlag zu mildern.

Diese Tendenz ist in dem CNBC-Beitrag deutlich zu erkennen, in dem behauptet wird, dass Pfizer, obwohl es nur zu 39 Prozent wirksam ist, immer noch vor schweren Krankheiten schützt. Aber das stimmt einfach nicht, wie man leicht feststellen kann, wenn man sich die Mühe macht, die von der israelischen Regierung veröffentlichten Daten zu studieren. Etwa zur gleichen Zeit, als CNBC seinen Bericht veröffentlichte, gab das israelische Gesundheitsministerium ein Bulletin heraus, in dem über Covid-Fälle im Land berichtet wurde. Demnach gab es in Israel 137 schwere Fälle, von denen 95 vollständig geimpft und 42 ungeimpft oder teilweise geimpft waren. Mit anderen Worten: Der größte Teil der schweren Fälle entfiel auf die Geimpften. Wäre der Impfstoff beim Schutz vor schweren Erkrankungen so wirksam, wie in dem Artikel behauptet wird, sähen die Zahlen ganz anders aus. Die vom israelischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Behauptungen über die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs zum Schutz vor schweren Covid-Erkrankungen schlichtweg unwahr sind.

Dies wurde durch die Aussage von Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, bestätigt. In einem kürzlich gegebenen Fernsehinterview erklärte Dr. Haviv, dass die vollständig geimpften Personen etwa 90 Prozent der Krankenhausaufenthalte ausmachen. In Anbetracht der Tatsache, dass weniger als 90 Prozent der israelischen Bevölkerung vollständig geimpft sind, scheint es, dass die Impfung nicht nur nicht vor einer Ansteckung mit der Krankheit schützt, sondern sogar die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man sich mit Covid infiziert. Dr. Haviv stellt fest: „Ja, leider lässt die Wirksamkeit des Impfstoffs, wie man so schön sagt, nach.“ Und so ist es in der Tat. Das Interview mit Dr. Haviv ist auf YouTube zu sehen, sodass Sie die Wahrheit direkt aus seinem Mund hören können. Es wird interessant sein zu sehen, wie lange es dauern wird, bis die Zensoren des Establishments es entfernen.