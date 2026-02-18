Die deutsche als stärkste Armee Europas

Egon W. Kreutzer

Das ist einmal ein Ziel, das sich Friedrich Merz da gesetzt hat.

Leider, leider hat der Kanzler gänzlich darauf verzichtet, zu erwähnen, an welchen Kriterien die Stärke der deutschen Armee gemessen werden soll.

Ich schlage daher eine neue Kennzahl für den Vergleich vor. Ich nenne sie „Verteidigungsfähigkeits-Kennzahl“.

Die Herleitung ist ein bisschen kompliziert, ich gehe jedoch davon aus, dass Sie mir folgen können.

Da wir ja alle nichts anderes wollen, als uns gegen Aggressoren zu verteidigen, spielt zunächst einmal die Größe dessen, was es zu verteidigen gilt, eine Rolle. Das war seit Urzeiten schlicht und einfach das Land, der