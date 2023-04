Die deutsche Pandemie endet wie geplant; nichts wird mehr so sein wie vorher

Man kann nicht ein ganzes Volk drei Jahre lang einsperren, unterdrücken, verängstigen und zwingen und danach die Hoffnung aufrechterhalten, dass die Welt wieder so wird, wie sie vorher war.

Kurz vor dem Auslaufen der letzten deutschen Virusverordnungen hat der geprügelte Virenschützer Karl Lauterbach die Pandemie für beendet erklärt. Der ganze Sturm aus Lügen, Einschränkungen, Übertreibungen und Panik, der vor drei Jahren wie ein Orkan über uns hereingebrochen ist, hat sich nun mit weitaus geringerem Tamtam zurückgezogen.

Es ist peinlich, niemand will darüber reden.

Die deutsche Pandemie endet nicht, weil das Virus plötzlich sicherer ist oder weil die Impfstoffe uns gerettet oder weil wir uns endlich in eine Welt ohne Atemwegserreger maskiert haben. Nein, sie endet nach einem Zeitplan, der im letzten Herbst aufgestellt wurde und der idiotischerweise die Virusbeschränkungen mit den Vorschriften für Winterreifen synchronisierte. Auf diese Weise gaben unsere Regierenden endlich den Anschein auf, dass es sich bei ihren Maßnahmen um ein Theater der öffentlichen Gesundheit handelte, mit dem die Gefühle verängstigter alternder Städter besänftigt werden sollten. Selbst dieser Zeitplan erwies sich als schwer einzuhalten, und die sichtbaren und abscheulichsten Beschränkungen mussten schon vor Monaten zurückgenommen werden, als alle politische Energie endgültig aus der Farce entwich. Was bleibt, sind rudimentäre Maskenmandate für Pflegeheime und Kliniken. Ab morgen dürfen diese Einrichtungen ihre eigenen Regeln aufstellen.

Der Bayerische Rundfunk kann sich in einer gedämpften, rückwärtsgewandten Siegesmeldung nicht der ermüdenden Belehrungen enthalten, wie sie überall in den öffentlich finanzierten Staatsmedien üblich sind:

Ja, Deutschland verabschiedet sich später als manch anderes europäisches Land von seinen letzten Maßnahmen. Dennoch: All jene, die noch vor wenigen Monaten spekuliert hatten, die Politik werde in Deutschland nie mehr eine „völlige Freiheit“ wie vor Corona zulassen, werden eines Besseren belehrt. Der Karsamstag 2023 geht einher mit der Rückkehr zur kompletten Normalität. „Die massiven Eingriffe in die Grundrechte waren die Ausnahme in der Pandemie“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der „Welt am Sonntag“: „Freiheit ist nun wieder die Regel.“

Buschmann, der die direkte Verantwortung für unser absurd ausgedehntes Pandemieregime trägt, könnte nicht falscher liegen. Freiheit ist nicht wieder die Regel. Die Jahre seit 2020 haben bewiesen, dass alles, was es braucht, um die gesamte Zivilbevölkerung eines westlichen Landes in einen unbefristeten Hausarrest zu sperren, ein viraler Erreger ist, der nicht schlimmer ist als die pandemische Grippe. Mit der richtigen Medienkampagne kann der Staat Schulen und den größten Teil der Wirtschaft schließen, Millionen Menschen zwingen, gefährliche und unwirksame Medikamente zu nehmen, und das alles mit der Unterstützung einer großen Mehrheit der Wählerschaft. Verfassungsmäßiger Schutz, demokratische Freiheiten, Grundrechte – all das spielt keine Rolle, es ist wertlos. Alles, was man benötigt, ist ein ausreichend beängstigendes Virus, und sie können sofort außer Kraft gesetzt werden. Das ist nicht die Art, wie Freiheit funktioniert. Niemand von uns wird das je vergessen.