Die digitale Diktatur der Technokratie ist sehr nah

Private Unternehmen, die unvorstellbare Datenmengen aus dem Internet sammeln, verkaufen diese Daten an Regierungen, die sie wiederum zum Ausspionieren der Bürger verwenden. Externe Daten reichen jedoch nicht aus, sodass man jetzt nach psychografischen Daten über Ihren Geisteszustand und Ihre Neigung zu „falschem Denken“ sucht. Die Tore des Korridors schließen sich in einem alarmierenden Tempo und machen eine Flucht immer schwieriger. ⁃ TN-Redakteur

Vor etwas mehr als einem Jahr schlug Präsident Biden die Einrichtung einer neuen biomedizinischen Forschungsagentur nach dem Vorbild der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vor, um die Heilung von Krebs, Alzheimer, Diabetes und anderen Krankheiten voranzutreiben.

Diese Agentur – die Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) – ist nun auf dem besten Weg, mit einem vom Kongress bereitgestellten Budget von 1 Milliarde Dollar eingerichtet zu werden und ihre Arbeit aufzunehmen.

ARPA-H scheint die nationale Sicherheit mit der „Sicherheit“ der Gesundheit in einer Weise zu verschmelzen, die zu einer Kriminalisierung von Krankheiten und allgemeinem „falschen Denken“ führen könnte.

Die U.S. Preventive Services Task Force empfiehlt jetzt, dass alle Erwachsenen in den USA im Alter von 65 Jahren und jünger auf psychische Probleme untersucht werden sollten.

Die Screening-Empfehlung steht im Einklang mit der ursprünglichen Absicht von ARPA-H, die Amerikaner auf neuropsychiatrische Warnzeichen zu überwachen, indem private Daten von elektronischen Geräten der Verbraucher und von Gesundheitsdienstleistern gesammelt werden. Mithilfe von KI könnte dann vorhergesagt werden, ob eine Person ein Verbrechen begehen könnte, um es zu verhindern, bevor es geschieht.

Vor etwas mehr als einem Jahr schlug Präsident Biden einen Plan zur Einrichtung einer neuen Gesundheitsbehörde vor, die die USA auf einen futuristischen Weg bringen sollte, der zu Heilmitteln für Krebs, Alzheimer, Diabetes und andere Krankheiten führen würde.

Damals warnte der Enthüllungsjournalist Whitney Webb, Autor des Buches „One Nation Under Blackmail“, dass die neue biomedizinische Forschungsbehörde – nach dem Vorbild der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – in Wirklichkeit ein Plan ist, der die nationale Sicherheit mit der „Gesundheitssicherheit“ in einer Weise verschmelzen soll, die „sowohl physische als auch psychische „Warnzeichen“ nutzt, um den Ausbruch von Krankheiten oder Gewalt zu verhindern, bevor sie auftreten“.

Webb zufolge „ist ein solches System ein Rezept für eine technokratische ‚Pre-Crime‘-Organisation mit dem Potenzial, sowohl psychische und physische Krankheiten als auch ‚falsches Denken‘ zu kriminalisieren.“

ARPA-H – eine ‚Hochrisiko‘-Forschungsagentur

Diese Agentur – offiziell Advanced Research Projects Agency for Health2 (ARPA-H) genannt – ist nun auf dem besten Weg, mit einem Budget von 1 Milliarde Dollar vom Kongress ausgestattet zu werden und ihre Arbeit aufzunehmen. Das öffentliche Gesetz 117–103 wurde am 15. März 2022 erlassen, das die Einrichtung der Agentur innerhalb des US-Gesundheitsministeriums (DHHS) unter den National Institutes of Health (NIH) genehmigt hat.

Die Regierungsbeamten müssen nur noch die Details klären, z. B. welche Programme und Aktivitäten sie durchführen wird und (natürlich) welche „angemessenen“ aktuellen und künftigen Finanzmittel für ihren Betrieb benötigt werden.

ARPA-H scheint Hand in Hand mit Bidens „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy vom 12. September 2022 zu gehen, die im Wesentlichen eine beschleunigte Pipeline für transhumanistische Traumprojekte einrichtet.

In dieser Anordnung wird die Entwicklung gentechnischer Technologien und Techniken genannt, „um Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren“, sowie gentechnische Technologien, um „die Macht biologischer Daten“ mit „Computerwerkzeugen und künstlicher Intelligenz“ zu erschließen.

Ferner sollen „Hindernisse für die Kommerzialisierung“ abgebaut werden, „damit innovative Technologien und Produkte schneller auf den Markt kommen.“ ARPA-H ist ein maßgeschneidertes Vehikel für die schnell vorangetriebene (sprich: schlecht getestete und unglaublich gefährliche) biomedizinische Forschung. Wie DARPA wird sich auch ARPA-H auf „risikoreiche und lohnende Forschung“ konzentrieren.

Task Force fordert psychologisches Screening aller Erwachsenen

In diesem Zusammenhang empfiehlt die U.S. Preventive Services Task Force – ein unabhängiges Expertengremium, das von der Agency for Healthcare Research and Quality, einer Behörde des Gesundheitsministeriums, ernannt wurde -, dass alle US-Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und jünger auf psychische Probleme hin untersucht werden sollten.

Ist dies ein Vorläufer für Webbs Vorhersage, wie die Regierung psychische „Vorverbrechen“ erkennen wird? Die Task Force nimmt bis zum 17. Oktober 2022 öffentliche Stellungnahmen zu diesem Vorschlag entgegen.

Gesundheit und biologische Kriegsführung sind immer stärker miteinander verwoben

Während wir oft an militärische Verteidigung und öffentliche Gesundheit als zwei sehr unterschiedliche Bereiche denken, haben sich diese beiden Bereiche im Laufe der Jahre in erheblichem Maße vermischt, was in gewisser Weise erklärt, warum die Centers for Disease Control and Prevention jetzt auf eine Art und Weise agieren, die am besten als verdeckter Krieg gegen die Gesundheit der amerikanischen Öffentlichkeit beschrieben werden kann.

Im Juni 2002 unterzeichnete Präsident Bush die Richtlinie „Biodefense for the 21st Century“ , deren Ziel es war, einen „umfassenden Rahmen“ für die biologische Verteidigung der USA zu schaffen, der auf der Annahme beruht, dass Amerika durch einen Biowaffenangriff verwüstet werden könnte.

In der Richtlinie wurden „wesentliche Säulen“ des US-Bioabwehrprogramms skizziert, darunter Bedrohungsbewusstsein und Schwachstellenbewertung, Vorbeugung und Schutz, Überwachung und Aufdeckung, Reaktion und Wiederherstellung.

Im Jahr 2002 verfünffachte die Bush-Regierung die Ausgaben für die biologische Verteidigung auf 317 Millionen Dollar, und im darauffolgenden Jahr stieg das Budget auf 2 Milliarden Dollar an. Bush stellte außerdem weitere 6 Milliarden Dollar für die Entwicklung und Bevorratung von Impfstoffen im nächsten Jahrzehnt bereit.

Der Mann, der von Vizepräsident Dick Cheney ausgewählt wurde, um die Verwendung eines Großteils dieser riesigen Geldbeträge zu überwachen, war Dr. Anthony Fauci, seit 1984 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Im Jahr 2003 wurde Faucis Zuständigkeitsbereich auf die gesamte zivile Forschung im Bereich der biologischen Abwehr, sowohl klassifiziert als auch nicht klassifiziert, und die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen terroristische Bedrohungen durch Infektionskrankheiten ausgeweitet – und das alles ohne Aufsicht. All diese Jahre lang hatte er einen Freibrief, jede beliebige Forschung zur biologischen Verteidigung zu genehmigen und durchzuführen, ohne dass ihm jemand etwas anderes sagte.

Wir wissen jetzt, dass Fauci eine breite Palette riskanter Gain-of-Function-Forschung finanziert hat, darunter auch Forschungen, die möglicherweise zur Entstehung von SARS-CoV-2 beigetragen haben. Und während all dies im Namen der biologischen Verteidigung gerechtfertigt wird, ist in Wirklichkeit jede Forschung zur biologischen Verteidigung eine Forschung zur biologischen Kriegsführung. Alles hat einen doppelten Verwendungszweck.

Treue gegenüber dem Meistbietenden

Während er an der Entwicklung tödlicher Krankheitserreger beteiligt ist, die die Weltbevölkerung vernichten können, soll Fauci gleichzeitig die amerikanische Öffentlichkeit vor Infektionskrankheiten schützen. Im Fall von COVID-19 hat er eindeutig versagt, obwohl er zuversichtlich vorausgesagt hat, dass Präsident Trump mit einem Ausbruch von Infektionskrankheiten konfrontiert werden würde.

Allem Anschein nach ist auch ARPA-H unter dem Dach der National Institutes of Health (NIH) untergebracht, genau wie das NIAID. Wir haben also im Grunde zwei Agenturen für biologische Kriegsführung/Verteidigung mitten in einer Behörde für öffentliche Gesundheit.

Wenn man dann noch bedenkt, dass die „Bioverteidigung“ in den letzten drei Jahren dazu benutzt wurde, den Amerikanern ihre verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten zu nehmen, sieht es langsam so aus, als ob unsere Gesundheitsbehörden zu Stellvertretern des Verteidigungsministeriums geworden sind.

Der erklärte Feind ist das amerikanische Volk, und die Kriegswaffen sind eine Kombination aus aufgemotzten Krankheitserregern und gentechnischen Verfahren, die in von Fauci finanzierten Labors entwickelt wurden, sowie vom Verteidigungsministerium gelenkte Überwachungs- und Sozialtechniken.

Es ergibt Sinn, sich zu fragen, warum das amerikanische Verteidigungsministerium seine militärische Macht gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, also gegen diejenigen, die es eigentlich schützen soll. Die Antwort ist, dass die meisten Nationen von globalistischen Interessen infiltriert und im Grunde genommen übernommen wurden, die die nationalen Grenzen zugunsten einer zentralisierten globalen Regierungsbehörde auslöschen wollen.

Die Vereinigten Staaten sind da leider keine Ausnahme. Die kurze Antwort lautet also: Die amerikanische Regierung greift die Amerikaner nicht aus eigenem Antrieb an. Sie tut lediglich, was die globalistischen Interessen verlangen.

Aber warum? Diese Frage ist schwieriger zu beantworten. Einige haben wahrscheinlich beschlossen, sich an den Meistbietenden zu verkaufen. Andere glauben wirklich an die Ideologien der Technokratie und des Transhumanismus, für die die Autoren von The Great Reset eintreten.

Einige wissen vielleicht nicht, warum sie tun, was sie tun. Sie befolgen nur Befehle und haben es nicht durchdacht. Andere sind vielleicht Psychopathen, denen es einfach egal ist, was passiert, solange sie nur ihr Ziel erreichen. Einige sind echte Eugeniker und möchten die Herde ausdünnen, und das umso mehr, wenn sie dabei noch Geld verdienen können.

Die ursprüngliche Absicht von ARPA-H: Neuropsychiatrische Überwachung

In ihrem Artikel erklärt Webb, wie die Befürworter von ARPA-H im Jahr 2019 wollten, dass Trump das Programm zur Verhinderung von Massenerschießungen einführt – nicht zur Verhinderung von Krebs. Wie Webb erklärt:

ARPA-H ist keine neue und exklusive Idee der Biden-Administration; es gab einen früheren Versuch, während der Trump-Administration Ende 2019 eine „Gesundheits-DARPA“ zu schaffen …

Im Jahr 2019 hatten dieselbe Stiftung und dieselben Personen, die derzeit Bidens ARPA-H unterstützen, den damaligen Präsidenten Trump gedrängt, eine „HARPA“ einzurichten, nicht zum Hauptzweck der Erforschung von Behandlungen für Krebs und Alzheimer, sondern um Massenerschießungen zu verhindern, bevor sie durch die Überwachung von Amerikanern auf „neuropsychiatrische“ Warnzeichen geschehen.

In den letzten Jahren war ein Mann die treibende Kraft hinter HARPA – der ehemalige stellvertretende Vorsitzende von General Electric und ehemalige Präsident von NBC Universal, Robert Wright.

Über die Suzanne Wright Foundation (benannt nach seiner verstorbenen Frau) hat Wright jahrelang Lobbyarbeit für eine Behörde betrieben, die „biomedizinische Fähigkeiten – Erkennungsinstrumente, Behandlungen, medizinische Geräte, Heilmittel usw. – für die Millionen von Amerikanern entwickeln würde, die vom derzeitigen System nicht profitieren“.

Während er, wie auch Biden, den eigentlichen Zweck der Agentur verschleiert hat, indem er behauptete, sie würde sich hauptsächlich auf die Behandlung von Krebs konzentrieren, enthüllte Wrights Vorschlag von 2019 an seinen persönlichen Freund Donald Trump die zugrunde liegenden Ambitionen.

Wie von Wright 2019 erstmals vorgeschlagen, wäre das Flaggschiffprogramm von HARPA SAFE HOME, kurz für Stopping Aberrant Fatal Events by Helping Overcome Mental Extremes.

SAFE HOME würde massenhaft private Daten von „Apple Watches, Fitbits, Amazon Echo und Google Home“ und anderen elektronischen Geräten von Verbrauchern sowie Informationen von Gesundheitsdienstleistern sammeln, um festzustellen, ob eine Person möglicherweise ein Verbrechen begehen wird. Die Daten würden von Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) „zur Frühdiagnose von neuropsychiatrischer Gewalt“ analysiert werden.

Der als DEEP13 bekannte Ansatz des Justizministeriums zur Vorbeugung von Straftaten wurde nur wenige Monate vor Trumps Amtsantritt aktiviert; er wurde auch als Möglichkeit gerechtfertigt, „Massenerschießungen zu verhindern, bevor sie geschehen“. Kurz nach Bidens Amtsantritt begann die neue Regierung damit, Informationen aus den sozialen Medien zu nutzen, um Verhaftungen im Vorfeld von Straftaten vorzunehmen als Teil ihres Ansatzes zur Bekämpfung des „inländischen Terrors“.

In Anbetracht der Geschichte der Zusammenarbeit von Silicon-Valley-Unternehmen mit der Regierung in Fragen der Überwachung ohne richterlichen Beschluss scheint es, dass Aspekte von SAFE HOME unter Biden bereits im Verborgenen aktiv sind und nur darauf warten, dass die Formalisierung von ARPA-H/HARPA als öffentliche Politik legitimiert wird.

Total Information Bewusstseinsbildung

Webb zufolge deuten die Verbindungen der ARPA-H zur DARPA darauf hin, dass es sich bei der neuen Agentur um eine neue Version des gescheiterten Total Information Awareness (TIA)-Programms der DARPA handelt, einem Bioüberwachungsprojekt, das nach dem 11. September 2001 gestartet wurde.

Ziel war es, Informationstechnologien zu entwickeln, die in der Lage sind, die Freisetzung eines Krankheitserregers automatisch zu erkennen, indem sie „nicht-traditionelle Datenquellen“ überwachen, darunter „prädiagnostische medizinische Daten“ und „Verhaltensindikatoren“.

Im Klartext: Sie versuchten, bioterroristische Bedrohungen zu erkennen, indem sie die Öffentlichkeit ausspionierten. „Jetzt, unter dem Deckmantel der vorgeschlagenen ARPA-H, würde die ursprüngliche TIA der DARPA im Grunde ein Comeback feiern, und zwar als eigenes Spin-off“, schreibt Webb.

Zu dieser Mischung müssen wir auch Big Tech hinzufügen. Die Liste der Technologieunternehmen mit Verträgen mit dem Verteidigungsministerium ist lang, und viele Technologien haben einen doppelten Verwendungszweck. Facebook ist nur ein Beispiel dafür. Diese doppelte Zweckbestimmung gilt auch in umgekehrter Richtung. So entwickelt das US-Militär unter anderem biometrische Wearables zur Erkennung von COVID-19, die es den Amerikanern angeblich ermöglichen sollen, „sicher zur Arbeit zurückzukehren“. Wie Webb feststellt:

Obwohl diese Wearables für das Militär interessant sind, sind sie in erster Linie für den Massengebrauch gedacht – ein großer Schritt in Richtung der Infrastruktur, die für die Wiederbelebung eines Bioüberwachungsprogramms benötigt wird, das vom Staat für nationale Sicherheit betrieben wird.

Wir wissen jetzt auch, dass die US-Regierung Tech-Plattformen illegal anweist, Informationen und Menschen in ihrem Namen zu zensieren. Big Tech lässt sich also am besten als eine Waffe betrachten, die von der US-Regierung zum Nutzen der technokratischen Kabale eingesetzt wird, die die Nationen abschaffen und die ganze Welt beherrschen will.

Das Zeitalter der digitalen Diktatur ist angebrochen

Es besteht heute kaum noch ein Zweifel daran, dass die „Biosicherheit“ die bevorzugte Rechtfertigung für die Notwendigkeit einer digitalen Diktatur ist. Die Beschneidung Ihrer Freiheit geschieht „zu Ihrer eigenen Sicherheit“, und Sie sollen dafür dankbar sein. Wenn Sie das nicht sind, stuft der Biosicherheitsstaat Sie als mörderischen Bioterroristen ein.

Es ist eigentlich leicht zu verstehen, warum Biosicherheit ein so verlockender Trick ist. Es ist leicht, den Menschen Angst vor etwas zu machen, das sie nicht sehen können. Es ist leicht, einen Ausbruch vorzutäuschen. Es ist einfach, jeden loszuwerden, den man will, indem man ihn als biologische Bedrohung einstuft und in ein Quarantänelager steckt, wo man nie wieder von ihm hören wird. Es ist leicht, die Menschen dazu zu bringen, sich der Überwachung zu unterwerfen, da die meisten Angst haben, krank zu werden.

Es ist leicht, die Menschen dazu zu bringen, einander anzustecken, weil sie wiederum Angst haben, krank zu werden. Man muss nur Menschen, die sich nicht maskieren oder die neueste Gentherapie ablehnen, zu einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit erklären und schon werden die Menschen in ihrer Umgebung schikaniert. Wir haben sogar herausgefunden, dass es einfach ist, Menschen dazu zu bringen, freiwillig Selbstmord zu begehen, indem sie eine giftige, experimentelle Injektion erhalten, von der sie nichts wissen – wiederum aus Angst, krank zu werden.

Das ist ein guter Plan. Schauen Sie sich nur an, wie leicht diese Wahnsinnigen weltweit mehr als 5,9 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 eliminiert haben (von denen viele durch absichtlich unsachgemäße Behandlungsprotokolle getötet wurden), und wie leicht sie weitere Millionen von Todesopfern durch die COVID-Impfung eliminieren werden. Und das alles, ohne eine einzige Kugel abzufeuern oder eine einzige Gaskammer anzuzünden. Es ist wirklich erstaunlich. Wie von Webb angemerkt:

Bei der Verschmelzung von „nationaler Sicherheit“ und „Gesundheitssicherheit“ könnte jede Entscheidung oder jedes Mandat, das als Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit verkündet wird, als notwendig für die „nationale Sicherheit“ gerechtfertigt werden, ähnlich wie die massenhaften Übergriffe und Kriegsverbrechen, die während des „Kriegs gegen den Terror“ nach dem 11. September 2001 stattfanden, in ähnlicher Weise durch die „nationale Sicherheit“ gerechtfertigt wurden, mit wenig bis gar keiner Aufsicht.

Doch in diesem Fall verlieren wir nicht nur unsere bürgerlichen Freiheiten und die Kontrolle über unser äußeres Leben, sondern auch die Souveränität über unseren eigenen Körper … Die … BRAIN-Initiative der NIH … wurde unter anderem mit dem Ziel ins Leben gerufen, „Werkzeuge zu entwickeln, um genau definierte Neuronen im lebenden Gehirn aufzuzeichnen, zu markieren und zu manipulieren“, die mit einer „abnormalen“ Funktion oder einer neurologischen Krankheit in Verbindung gebracht werden …

Bidens neu angekündigte Agentur … würde diese früheren Initiativen der Obama-Ära mit Orwell’schen Anwendungen unter einem Dach vereinen, aber mit noch weniger Aufsicht als bisher. Sie würde auch versuchen, die Nutzung dieser Technologien zu erweitern und zu etablieren und möglicherweise eine Politik zu entwickeln, die ihre Nutzung vorschreibt …

ARPA-H … wird dazu benutzt werden, gefährliche und seit Langem bestehende Agenden des Staates der nationalen Sicherheit und seiner Vertragspartner im Silicon Valley wieder aufleben zu lassen und eine „digitale Diktatur“ zu errichten, die die menschliche Freiheit, die menschliche Gesellschaft und möglicherweise die Definition dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, bedroht.

US-Militär gibt Millionen für die Bespitzelung von Amerikanern aus

In diesem Zusammenhang berichtete Vice kürzlich, dass das US-Militär ein Massenüberwachungsprogramm namens „Augury“ erworben hat, das angeblich alles „außer dem Geruch von Elektrizität“ erfasst:

Mehrere Zweige des US-Militärs haben Zugang zu einem leistungsstarken Internet-Überwachungstool gekauft, das angeblich über 90 Prozent des weltweiten Internetverkehrs abdeckt und in einigen Fällen Zugang zu den E-Mail-Daten, dem Browserverlauf und anderen Informationen wie den sensiblen Internet-Cookies von Personen bietet, wie aus Vertragsdaten und anderen Dokumenten hervorgeht …

Ferner sagt Senator Ron Wyden, dass sich ein Informant an sein Büro gewandt hat, weil er behauptet, dass der NCIS, eine zivile Strafverfolgungsbehörde, die zur Navy gehört, diese Daten ohne richterlichen Beschluss verwendet und gekauft hat …

Das Tool namens Augury … bündelt eine riesige Menge an Daten und stellt sie Regierungs- und Unternehmenskunden als kostenpflichtigen Service zur Verfügung … Agenturen, die sich mit strafrechtlichen Ermittlungen befassen, haben diese Fähigkeit ebenfalls erworben. Die Militärbehörden haben ihre Anwendungsfälle für das Tool nicht beschrieben.

Laut Vice haben die US-Marine, die Armee, das Cyber Command und die Defense Counterintelligence and Security Agency mindestens 3,5 Millionen Dollar für den Zugriff auf dieses Tool ausgegeben. Die Frage ist, warum. Wie Vice feststellt, kaufen die US-Behörden die gewünschten Daten, seien es Handy- oder Internetdaten, häufig einfach von Privatunternehmen, anstatt sich einen entsprechenden Beschluss zu besorgen.

Im Fall von Augury werden schätzungsweise 93 % des gesamten Internetverkehrs erfasst, einschließlich Browserverlauf, besuchte URLs, Cookie-Nutzung, E-Mail-Daten und vor allem Paketaufzeichnungsdaten (PCAP) im Zusammenhang mit E-Mail-, Remote-Desktop- und File-Sharing-Protokollen.

Alles in allem handelt es sich um eine wahnsinnige Menge an Daten, die ohne unser Wissen erfasst und dann von einem privaten Unternehmen (und dies ist nur eines von vielen) für einen saftigen Gewinn an Regierungsbehörden verkauft werden, die unsere Steuergelder verwenden, um uns auszuspionieren.

Google – die größte Spionagemaschine von allen

Ein wichtiger Akteur in diesem digitalen Gefängnis, das auf Kosten der Steuerzahler um uns herum gebaut wird, ist Google. Es ist nicht nur eine riesige Spionagemaschine, die „jedes Wort jeder über Google Mail gesendeten E-Mail und jeden Klick in einem Chrome-Browser“ aufzeichnet, sondern auch ein wichtiges Zensurinstrument. Sicher, es ist privat und „kann tun, was es will“, aber in Wirklichkeit arbeitet es im Auftrag der Regierung und ist daher nicht unabhängig im Sinne einer ernsthaften Definition des Wortes.

Google ist auch ein Vorreiter und Experte für künstliche Intelligenz, die für effektives Social Engineering erforderlich ist, und beide sind entscheidende Komponenten des Sozialkreditsystems von The Great Reset.

Die Einmischung von Google in Ihr Leben wird nur noch zunehmen, und wenn Sie immer noch Google Mail verwenden, sollten Sie wissen, dass Ihr Posteingang zensiert wird. Während etwa 50% unserer Abonnenten Gmail-Konten nutzen, ist die Zustellungsrate für Gmail-Konten HALB der aller E-Mail-Anbieter wie ProtonMail.

Wenn Sie also Gmail für den Empfang unseres Newsletters nutzen, wechseln Sie bitte sofort. ProtonMail ist eine hervorragende Alternative. Es bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Ihre Inhalte und andere Benutzerdaten zu schützen. Proton bietet außerdem einen verschlüsselten Kalender, verschlüsselten Cloud-Speicher und kostenloses VPN.

Hören Sie auf, die Bestie zu füttern

Als Nächstes sollten Sie damit beginnen, alle anderen Google-Produkte auszusortieren. Alle Google-Produkte sind miteinander verbunden, und die Daten aus den verschiedenen Produkten und Diensten werden gesammelt, um Ihr Persönlichkeitsprofil zu erstellen.

Dieses Profil wird dann an Dritte verkauft. Es wird von Google auch verwendet, um Ihre Gedanken, Überzeugungen und Verhaltensweisen mithilfe von KI-Analysen zu beeinflussen. Die KI-Analytik bringt uns auch wieder zum Ausgangspunkt zurück, nämlich zu Bidens neuer „Pre-Crime“-Agentur für vorausschauende Polizeiarbeit, ARPA-H – oder dem, was eine solche Agentur werden könnte.

Während Predictive Policing immer noch nach reiner Science-Fiction klingt, wurde in einem Intercept-Artikel vom Januar 2020 ein Dokument des Datenspeicherunternehmens Western Digital und des Beratungsunternehmens Accenture zitiert, in dem vorhergesagt wird, dass intelligente Überwachungsnetzwerke für genau diesen Zweck eingesetzt werden.

Derzeit nutzen die Strafverfolgungsbehörden CCTV-Netzwerke, um Verbrechen zu untersuchen, nachdem sie geschehen sind. Western Digital und Accenture prognostizieren, dass sich Kommunen bis zum Jahr 2025 in vollständig vernetzte Smart Cities verwandeln werden, in denen die Kameras von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen an ein von der Regierung betriebenes KI-gestütztes Analysesystem angeschlossen sind, und dass dieses System bis 2035 über Vorhersagefähigkeiten verfügen wird. Wie The Intercept berichtet:

Ein „Ökosystem für die öffentliche Sicherheit“ wird Daten zentralisieren, die „aus unterschiedlichen Datenbanken wie sozialen Medien, Führerscheinen, Polizeidatenbanken und dunklen Daten stammen“. Eine KI-gestützte Analyseeinheit wird es der Polizei ermöglichen, „Anomalien in Echtzeit zu bewerten und ein Verbrechen zu unterbrechen, bevor es begangen wird. Das heißt, um Verbrechen im Vorfeld zu erkennen.“

Betrachtet man ARPA-H mit Argusaugen, scheint es wie geschaffen für das, was Webb als „eine technokratische ‚Pre-Crime‘-Organisation mit dem Potenzial, sowohl psychische und physische Krankheiten als auch ‚falsches Denken‘ zu kriminalisieren“ bezeichnet.

Privatsphäre ist Freiheit, Freiheit ist Privatsphäre

Es ist an der Zeit zu erkennen, dass es keine Freiheit ohne Privatsphäre gibt – vorwiegend keinen Datenschutz. Wir benötigen den Datenschutz, denn unsere Daten werden benutzt, um uns zu manipulieren, zu kontrollieren, zu täuschen und zu verletzen. Sie werden als Waffe gegen uns eingesetzt.

Wenn man bedenkt, wie massiv die Überwachung und das Sammeln von Daten bereits ist, wird es eine Weile dauern, bis wir uns davon befreien können. Letztlich benötigen wir strenge Gesetze und Vollzugsbehörden, die Unternehmen, die Nutzerdaten sammeln und verkaufen, bestrafen.

In der Zwischenzeit müssen wir einander über das Kontrollnetz aufklären, das aufgebaut wird, und auf individueller Ebene damit beginnen, die Bestie auszuhungern. Hören Sie auf, Ihre Daten zu verschenken. Jeder einzelne Datenpunkt, den Sie weitergeben, ist ein weiterer Datenpunkt, der dazu verwendet wird, die KI so zu schulen, dass sie die Menschen besser kontrollieren kann.

Wenn Sie Google-Produkte – und zwar alle – aus dem Verkehr ziehen, wird das Sammeln von Daten ein großes Stück einfacher. Also, zögern Sie nicht. Beginnen Sie noch heute. Einige der am häufigsten genutzten Google-Fallen sind in der folgenden Liste und Grafik aufgeführt.

Wenn Sie ein Schüler sind, wandeln Sie die Google-Konten, die Sie als Schüler erstellt haben, nicht in persönliche Konten um.

Wechseln Sie zu einem sicheren Dienst für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten – Geben Sie Google Docs auf und verwenden Sie eine Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden. Digital Trends hat ebenfalls eine Reihe von Alternativen veröffentlicht.

Löschen Sie alle Google-Apps von Ihrem Telefon und entsorgen Sie Google-Hardware.

Vermeiden Sie Websites, die Google Analytics verwenden – Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungstool eines Drittanbieters verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln!

Verwenden Sie keine Google-Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung – Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus geschieht, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

Verwenden Sie kein Android-Handy, da es sich im Besitz von Google befindet.

Verzichten Sie auf Siri, das alle Antworten von Google bezieht.

Verwenden Sie kein Fitbit, da es in jüngster Vergangenheit von Google gekauft wurde und dem Unternehmen alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte liefert, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

Verwenden Sie Gmail nicht mehr – verwenden Sie einen auf Datenschutz basierenden Verschlüsselungsdienst wie ProtonMail.

Verwenden Sie nicht länger den Chrome-Browser und die Google-Suche – Brave ist der Browser Ihrer Wahl, und wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch die neue Brave-Suchmaschine verwenden.

