Ehemann von Impffanatiker, der ungeimpfte Menschen als Idioten bezeichnete, stirbt „plötzlich und unerwartet“!

John W. Ryan, Direktor der Conference of State Bank Supervisors (CSBS), ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Sein Ehemann, Thomas Hogglestock, hat sich auf Twitter regelmäßig abfällig über ungeimpfte Menschen geäußert. Die beiden waren mehrfach von Pfizer geimpft worden.

Am 16. Januar twitterte Hogglestock, dass er seinen Ehepartner zwingt, jedes Mal, wenn er die Küche betritt, seinen Impfausweis vorzuzeigen. Er sagte auch, dass die Impfvorschriften in Restaurants „endlich“ in Kraft getreten seien.

In honor of DC's new (finally) vaccine requirements for restaurants, I'm making my husband show me his vaccine card each time he comes into the kitchen. — Thomas Hogglestock (@TJHogglestock) January 16, 2022

Einige Tage später, am 20. Januar, bezeichnete er Menschen, die nicht geimpft oder geboostet waren, als „Idioten“.

Just a friendly reminder: If you don't get vaccinated and boosted when it's available, you're an asshole. — Thomas Hogglestock (@TJHogglestock) January 20, 2022

Hogglestock wurde viermal geimpft, Ryan dreimal. Er war auch überrascht, dass sein Partner nach drei Injektionen Corona bekam und dass er selbst nach vier Injektionen positiv getestet wurde. Er beschuldigte Menschen, die keine Gesichtsmaske tragen.

It’s 4 in the morning and I can’t sleep. My husband and partner of almost 20 years died last night. It was sudden and unexpected. I am bereft. pic.twitter.com/58D4atRbXb — Thomas Hogglestock (@TJHogglestock) May 17, 2022

Am 17. Mai schrieb Hogglestock auf Twitter, dass sein Mann in der Nacht zuvor gestorben sei. „Es war plötzlich und unerwartet. Ich bin zutiefst betrübt.“