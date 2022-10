Eins von 780 deutschen Kindern unter 5 Jahren musste nach der mRNA-COVID-Spritze von Pfizer im Krankenhaus behandelt werden

Alex Berenson

Wie deutsche Forscher am Dienstag berichteten, traten bei Kleinkindern nach mRNA-COVID-Impfungen deutlich häufiger Nebenwirkungen auf als nach anderen Impfstoffen.

Bei den Kindern traten auch häufiger schwere Nebenwirkungen auf. Von 7.800 Kindern unter fünf Jahren, die eine mRNA-Impfung erhielten, mussten 10 anschließend ins Krankenhaus.

Kein Kind, das andere Impfungen erhielt, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die deutsche Studie, in der die mRNA-Impfung von Pfizer untersucht wurde, ergänzt die wenig beachteten und beunruhigenden Sicherheitsdaten aus der eigenen klinischen Studie von Moderna mit seiner mRNA-Impfung bei Kindern unter 5 Jahren. Die Berichte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem ein Beratungsausschuss für Impfstoffe auf Bundesebene heute zusammentrifft, um zu prüfen, ob die mRNA-Impfung in den Standardimpfplan für Kinder aufgenommen werden soll, und um den Weg für Bundesstaaten zu ebnen, die sie für die Schule vorschreiben.

Moderna hat seine Sicherheitsdaten aus den klinischen Studien nie veröffentlicht oder publik gemacht, aus denen hervorging, dass 24 von weniger als 4.800 Kindern nach der Impfung ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis erlitten, wie hohes Fieber oder eine Schwellung von fünf Zentimetern oder mehr.

Die Rate von 1 von 200 war fast dreimal so hoch wie die Rate bei Kindern, die eine Placebospritze erhielten. Besonders auffällig war die Diskrepanz bei Kindern unter 2 Jahren: 15 der 1800 Kinder in diesem Alter, die die Impfung erhielten, hatten ein unerwünschtes Ereignis, verglichen mit einem der 600 Kinder, die ein Placebo erhielten.

Bei einem Kind, das den Moderna-Impfstoff erhielt, wurde das Fieber so hoch, dass es einen Anfall erlitt, was nach Ansicht der Forscher mit dem Impfstoff zusammenhing.

Da ein beratender Ausschuss der Centers for Disease Control heute über die Aufnahme von Covid-Impfungen in den Impfplan für Kinder berät, liefern die Studien weitere Beweise für die Gefahren der Impfungen für Kleinkinder. Gleichzeitig scheinen die Impfungen Kinder nur wenig bis gar nicht vor Omikron zu schützen, wobei einige Daten aus der Praxis darauf hindeuten, dass sie das Risiko einer Infektion innerhalb weniger Monate erhöhen.

Die Daten zu den Nebenwirkungen von Moderna wurden kaum beachtet, da Moderna die Studienergebnisse in keiner Zeitschrift veröffentlicht hat, obwohl die Studie im Februar, also vor acht Monaten, endete. Damals gab Moderna eine Pressemitteilung heraus, in der behauptet wurde, dass die Studie – die zeigte, dass die Spritzen das Risiko einer Omikron-Infektion um etwa 40 Prozent verringerten – „ihren primären Endpunkt erfolgreich erreicht“ habe.

Stattdessen sind die Ergebnisse zu den Nebenwirkungen in einem Papier versteckt, das im Juni auf der Website der CDC veröffentlicht wurde. Eine kanadische Regierungswebsite bietet zusätzliche Details. Die CDC erhielt die Daten zu den Nebenwirkungen offenbar erst, nachdem ihre Ermittler Moderna direkt gefragt hatten; sie sind als „Moderna, 2022. persönliche Mitteilung, 22. März – 3. Juni 2022“ vermerkt.

–

Die neue deutsche Studie verstärkt die Bedenken hinsichtlich der Impfungen für Kleinkinder. Deutschland hat die mRNA-Impfstoffe für Kleinkinder nicht zugelassen, erlaubt den Eltern aber, sie „off-label“ zu verwenden, wenn sie eine Verzichtserklärung auf eine informierte Zustimmung unterzeichnen. Die Forscher kontaktierten etwa 19.000 Eltern, die dies getan hatten, um sich nach den Nebenwirkungen zu erkundigen, die ihre Kinder erlitten hatten, und etwa 7.800 antworteten.

Die Nebenwirkungen schienen mit der Dosis zuzunehmen. Die schwersten Symptome traten bei Kindern auf, die die mRNA-Spritze von Pfizer in einer Dosierung von 5 oder 10 Mikrogramm erhielten. In den Vereinigten Staaten wird die mRNA-Spritze von Pfizer bei Kindern unter 5 Jahren nur in einer Dosis von 3 Mikrogramm eingesetzt – im Vergleich zur 25-Mikrogramm-Dosis von Moderna.

Zu den Nebenwirkungen, die so schwerwiegend waren, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war, gehörten Herzrasen, Atemprobleme und Angstzustände, berichteten die Forscher. Im Gegensatz dazu musste kein Kind nach über 2900 Impfungen mit anderen Impfstoffen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Forschern zufolge war die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder nach der Covid-Impfung leichte oder schwerwiegende Symptome aufwiesen, um 60 Prozent höher als bei anderen Impfungen. Der Unterschied war statistisch signifikant, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass er auf einen Zufall zurückzuführen ist.

–

Impfbefürworter behaupten, dass seit 2020 über 1.500 amerikanische Kinder und Jugendliche an Covid gestorben sind. Die tatsächliche Zahl scheint jedoch deutlich niedriger zu sein. Eine CDC-Studie aus dem vergangenen Jahr ergab, dass 35 Prozent der gemeldeten Covid-Todesfälle bei Menschen unter 18 Jahren „keinen plausiblen“ Zusammenhang mit Covid hatten. Und bei Kindern unter 12 Jahren scheinen sich die Todesfälle fast ausschließlich auf Kinder mit extrem schweren Begleiterkrankungen zu beschränken.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die mRNA-Spritzen: