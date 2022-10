Die Mayo Clinic ist 2019 eine zehnjährige strategische Partnerschaft mit Google eingegangen, in deren Rahmen „Google Cloud die Daten der Mayo Clinic sichern und speichern sowie KI und Cloud Computing auf das Gesundheitswesen anwenden wird“: Perspektive

Drei Jahre nach Abschluss einer zehnjährigen strategischen Partnerschaft mit Google hofft die Mayo-Klinik, „die medizinischen Daten aller Menschen auf der Welt zu erfassen“.

„Wir hoffen, die Krankenakten aller Menschen auf der Welt zu sammeln, damit wir Krankheiten und Zustände vorhersagen können, bevor sie überhaupt auftreten“, so das hochgesteckte Ziel.“ Molly Biwer, Mayo Clinic, Weltgesundheitsgipfel 2022

Molly Biwer, Vorsitzende für Marketing, Markenstrategie und Werbung der Mayo Clinic, erklärte am Montag auf dem World Health Summit, dass die Mayo Clinic ein „sehr hochgestecktes Ziel“ habe, nämlich die Vorhersage und Heilung von Krankheiten, bevor sie auftreten.

„Wir hoffen, die Krankenakten aller Menschen auf der Welt zu sammeln, damit wir Krankheiten und Beschwerden vorhersagen können, bevor sie überhaupt auftreten“, sagte Biwer.

„Und wir sind uns bewusst, dass dies die Zukunft ist – dass wir hoffentlich in der Lage sein werden, über all diese Aufzeichnungen zu verfügen, um unseren Ärzten, Wissenschaftlern und Forschern zu helfen, Krankheiten und Leiden zu heilen, bevor sie überhaupt auftreten„, fügte sie hinzu.

„Die Mayo Clinic hat Google Cloud als Eckpfeiler ihrer digitalen Transformation ausgewählt.„ Mayo Clinic, September 2019

2019 startete die Mayo Clinic die Mayo Clinic Platform als „einen koordinierten Portfolio-Ansatz, um neue Plattformunternehmen zu schaffen und neue Technologien wie künstliche Intelligenz, vernetzte Gesundheitsgeräte und natürliche Sprachverarbeitung zu nutzen“.

Am 10. September 2019 kündigte die Mayo Clinic eine 10-jährige Partnerschaft mit Google an und entschied sich für „Google Cloud als Eckpfeiler ihrer digitalen Transformation“, wobei Googles „fortschrittliches Cloud Computing, Datenanalyse, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz“ genutzt werden.

Zu den Details der 10-jährigen Partnerschaft gehören:

Google Cloud wird die Daten der Mayo Clinic sichern und speichern und gleichzeitig mit der Mayo Clinic zusammenarbeiten, um KI und andere Cloud-Computing-Technologien zur Lösung komplexer Probleme im Gesundheitswesen einzusetzen.

Die Mayo Clinic wird weiterhin den Zugriff auf ihre Patientendaten und deren Verwendung durch die Nutzung der Cloud-Technologien von Google kontrollieren.

Die Mayo Clinic wird die Verwendung von Daten in Projekten zur Schaffung neuer Erkenntnisse und Lösungen im Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit Partnern, einschließlich Google, ausdrücklich genehmigen.

Die Mayo Clinic wird den Zugang zu allen Daten durch strenge, seit langem bestehende institutionelle Kontrollen verwalten.

In der Ankündigung von 2019 heißt es: „Im Rahmen der Partnerschaft wird Google auch ein neues Büro in Rochester eröffnen, in dem seine Ingenieure Seite an Seite mit Forschern, Ärzten, IT-Mitarbeitern und Datenwissenschaftlern der Mayo Clinic arbeiten werden, um fortschrittliche Computertechniken auf Probleme im Gesundheitswesen anzuwenden.“

„Wir sind stolz darauf, mit der Mayo Clinic zusammenzuarbeiten, die sich zum Ziel gesetzt hat, jedem Patienten die beste Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen […] dies ist ein wichtiger Investitionsbereich für Google.“ Sundar Pichai, CEO von Google, September 2019

„Wir sind stolz darauf, mit der Mayo Clinic bei ihrer Mission zusammenzuarbeiten, jedem Patienten die beste Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen“, sagte Google-CEO Sundar Pichai zum Zeitpunkt der Partnerschaft.

„Das Gesundheitswesen ist einer der wichtigsten Bereiche, den die Technologie im nächsten Jahrzehnt verändern wird, und es ist ein wichtiger Investitionsbereich für Google“, fügte er hinzu.

„Google Cloud wird die Daten der Mayo Clinic sichern und speichern“, während „die Mayo Clinic die Verwendung der Daten in Projekten zur Schaffung neuer Erkenntnisse und Lösungen im Gesundheitswesen in Zusammenarbeit mit Partnern, einschließlich Google, ausdrücklich genehmigen wird„ Mayo-Klinik, September 2019

Aber die Partnerschaft der Mayo-Klinik mit Google ist noch nicht zu Ende.

Wie Biwer auf dem World Health Summit am Montag erklärte, arbeitet die Mayo Clinic mit dem Google-eigenen YouTube zusammen, „um die richtigen Informationen zu verbreiten“.

Zum Thema digitaler Wandel und die Rolle der sozialen Medien sagte Biwer, dass die Mayo-Klinik ihre soziale Präsenz und ihr Engagement auf Plattformen wie TikTok und YouTube seit Beginn der COVID-19-Pandemie verstärkt habe.

„Mit YouTube arbeiten wir nicht nur mit ihnen zusammen, um die richtigen Informationen zu verbreiten, sondern wir treffen die Menschen dort, wo sie sind.“ Molly Biwer, Mayo Clinic, Weltgesundheitsgipfel 2022

„Die digitale Transformation hat die Art und Weise, wie wir mit unseren Patienten in Kontakt treten, stark verändert, und nach der COVID-Initiative hat sich das Engagement absolut beschleunigt“, so der Marketer der Mayo Clinic.

„Wer hätte gedacht, dass die Mayo Clinic oder offen gesagt jede medizinische Einrichtung auf TikTok vertreten sein würde?

„Auch bei YouTube arbeiten wir mit ihnen zusammen, um nicht nur die richtigen Informationen zu verbreiten, sondern die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.

„Soziale Netzwerke sind gerade in den letzten Jahren viel stärker in den Vordergrund gerückt, und ich bin seit 25 Jahren in diesem Geschäft. Es hat sich zu einem der wichtigsten Kanäle entwickelt, die wir nutzen, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen und die richtigen Botschaften an die richtigen Zielgruppen zu senden“, so Biwer abschließend.

„Die COVID-19-Impfstoffe sind sicher und wirksam. Wir ermutigen Sie, sich impfen zu lassen. Jeder muss es sich zur Aufgabe machen, die Pandemie zu überwinden, um die Gesundheit seiner Familie, seiner Freunde, seiner Nachbarn zu schützen. Dies ist unsere Chance, Leben zu retten“ – Our Shot 2 Save Lives;„ Mayo Clinic / Cleveland Clinic / Ethos Creative Group; April 2021

Im April 2021 rief die Mayo-Klinik gemeinsam mit Dutzenden von Gesundheitsdienstleistern zur Aktion „Our Shot 2 Save Lives“ auf, um die Menschen zu ermutigen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um „uns selbst, unsere Lieben und alle anderen Menschen auf der Welt zu schützen„.

Anfang dieses Monats erklärte ein Pfizer-Vertreter vor dem Europäischen Parlament, dass Pfizer seinen COVID-19-„Impfstoff“ nie zur Verhinderung der Übertragung getestet hat.

Auf der Website #OurShot2SaveLives wird heute behauptet, dass „COVID-19-Impfstoffe sicher sind und während und vor der Schwangerschaft empfohlen werden“ und dass „75 % der Bevölkerung geimpft werden müssen, um eine Herdenimmunität zu erreichen“.