Die westliche Zivilisation hört auf zu existieren

Paul Craig Roberts

Ich erkläre oft, dass wir dabei sind, die Zivilisation zu verlieren. Die Gefahren gehen von vielen Quellen aus. Dazu gehören die wachsende Gefahr eines Atomkriegs, der zunehmende Polizeistaat, in dem von der Verfassung geschütztes Verhalten trotz der Verfassung kriminalisiert wird, die Verdrängung der Einheit durch einen Turm zu Babel, der geschürte Rassen- und Geschlechterhass, der der Identitätspolitik dient, die Zerstörung des Bodens durch Glyphosat und die damit einhergehende Verringerung des Nährwerts von Pflanzen sowie von Fleisch und Milch von Tieren, die mit GVO-Produkten gefüttert wurden; die Korrumpierung von Wissenschaft und Bildung; die Ablehnung der angesammelten Kultur in Literatur, Kunst, Musik, Moral und Verhalten; drastische politische Maßnahmen zur Beseitigung vermeintlicher Bedrohungen, wie des Klimawandels, die real sein könnten oder auch nicht; die ideologisch motivierte Umgestaltung der Gesellschaft, wie der Great Reset des Weltwirtschaftsforums; absichtlich erzeugte und freigesetzte Seuchen zum Zweck der Bevölkerungskontrolle; die Bewaffnung des Wetters.

Der lange Angriff auf die Religion hat den satanischen Kräften freien Lauf gelassen.

Die Korruption der Wissenschaft ist unser heutiges Thema. Die Wissenschaft beruht auf der Suche nach der Wahrheit und auf der Integrität des Suchenden. Diese Grundlage ist zerbrechlich und korrumpierbar. Wenn Wissenschaft als Rassismus und Instrument der weißen Vorherrschaft wahrgenommen wird, verliert sie ihre Autorität bei denen, die sie so wahrnehmen. Wenn das Geschlecht von der Selbstdeklaration und nicht von Körperteilen abhängt, wird die Biologie über Bord geworfen, so wie der genetische Marxismus von Lysenko die sowjetische Genetik zu Beginn des 20. Jahrhunderts die sowjetische Genetik zerstörte. Die Ideologie ist der Feind der Wissenschaft, und die Unterdrückung der Wissenschaft durch die Ideologie zeigt sich erneut in dem Verbot der Erforschung der genetischen Grundlagen der Intelligenz.

Der größte Korrumpierer der Wissenschaft ist das Geld. Wissenschaftliche Experimente kosten heute sehr viel Geld. Sie können nicht mehr aus den Budgets der Physik-, Chemie-, Biologie- und Astronomieabteilungen der Universitäten finanziert werden. Die Finanzierung kommt von außen, und dies eröffnete den Interessen der Geldgeber einen Weg, in den Prozess einzugreifen. Die Bundesgelder für die Bildung enthielten all die Gefahren, die die Konservativen vorausgesagt hatten, und noch mehr, und die Gelder von Unternehmen und Stiftungen sorgten für noch mehr Gefahren.

Die Finanzierung beeinflusst nicht nur, was erforscht wird, sondern auch die Ergebnisse. Ein großer Prozentsatz der US-Physiker und -Chemiker ist in der Waffenforschung tätig und kann keine Position einnehmen, die ihre Finanzierung gefährdet, wie das Infragestellen der offiziellen 9/11-Erzählung. Psychologen helfen der CIA bei der Verfeinerung von Foltertechniken. Anthropologen helfen der CIA bei der Entwicklung von Methoden zur Bevölkerungskontrolle. Virologen entwickeln biologische Waffen. Wirtschaftsschulen entwickeln Werbepropaganda. Die Liste geht weiter.

Wie wir von Covid erfahren haben, finanzieren die NIH und Big Pharma den Großteil der medizinischen Forschung. Da das Geld aus diesen Quellen stammt, bestimmen diese Quellen, was erforscht wird und welche Schlussfolgerungen gezogen werden. Ein Produkt dieser Finanzierung war Covid selbst und die Protokolle, die eine wirksame Behandlung verhinderten, die den Ärzten im Interesse der Covid-„Impfstoff“-Profite von Big Pharma und der verfassungswidrigen Regierungsmandate, die die Freiheit weiter ausgrenzen, auferlegt wurden.

Wissenschaftliche Karrieren hängen von Veröffentlichungen ab. Wenn die Finanzierung von denjenigen kommt, die ein kommerzielles oder profitables Interesse an den Forschungsergebnissen haben, befindet sich der finanzierte Wissenschaftler in einem Interessenkonflikt. Um die Finanzierung aufrechtzuerhalten, müssen die Geldgeber zufriedengestellt werden, so wie ein gewählter Abgeordneter auf die Interessen seiner großen Wahlkampfspender eingeht.

Das Problem der Finanzierung der Wissenschaft hat ebenso wie das Problem der Wahlkampffinanzierung ein kritisches Stadium erreicht, das die Integrität der Wissenschaft zerstört, wie diese Aussagen der Herausgeber der beiden renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften zeigen:

„Es ist einfach nicht mehr möglich, einem Großteil der klinischen Forschung, die veröffentlicht wird, zu glauben oder sich auf das Urteil vertrauenswürdiger Ärzte oder maßgeblicher medizinischer Leitlinien zu verlassen.“ – Marcia Angell, Chefredakteurin des New England Journal of Medicine, M.D.

„Ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur, vielleicht die Hälfte, ist einfach unwahr … eklatante Interessenkonflikte … die Wissenschaft hat sich der Dunkelheit zugewandt.“ – Lancet-Chefredakteur Richard Horton

Diese englische Dokumentation erklärt, dass die Wissenschaft heute gekauft ist und keine Integrität mehr besitzt. Dies ist auf den Zusammenbruch der wissenschaftlichen Kultur zurückzuführen. Geld hat Vorrang vor Integrität und Wahrheit.

Wenn der Karrieredruck auf Wissenschaftler ausreicht, um Integrität und Engagement für die Wahrheit beiseite zu schieben, was geschieht dann anderswo in der Gesellschaft, wo die geltenden Normen schwächer sind?

Die Wissenschaft ist eine grundlegende Basis. Wenn sie zerstört wird, wie es gerade vor unseren Augen geschieht, wird die Zivilisation zerstört.