Äthiopien entlarvt die westliche Heuchelei über die Ukraine

Äthiopien ist ein Prüfstein für die Entlarvung der Krokodilstränen und der Doppelzüngigkeit der Amerikaner und Europäer angesichts ihrer Machenschaften in der Ukraine gegen Russland.

Der seit zwei Jahren andauernde Krieg in Äthiopien ist in der belagerten Region Tigray im Norden des Landes wieder aufgeflammt, wo Millionen von Menschen vertrieben wurden und unter einer Hungersnot leiden. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und andere westliche Regierungen unternehmen nichts, um den Krieg am Horn von Afrika zu verhindern.

Das Ausmaß des Leids und der Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien stellt alles in den Schatten, was in der Ukraine geschieht, wo die USA und ihre NATO-Partner Milliarden von Dollar an Finanzhilfen und Militärwaffen bereitstellen. Die Gleichgültigkeit der westlichen Regierungen und Medien gegenüber dem Schrecken in Äthiopien wirft ein Schlaglicht auf die Heuchelei und die zynischen politischen Beweggründe für ihre angebliche „Sorge“ um die Ukraine.

Die Sorge um die Ukraine ist ein zynisches geopolitisches Spiel, das mit der Konfrontation und Unterwerfung Russlands zu tun hat. Wir wissen das, weil Millionen von Menschen, die in Äthiopien leiden, bei den westlichen Regierungen und Medien kaum Beachtung, geschweige denn Verurteilung, finden.

Das Desinteresse des Westens an Äthiopien ist in der Tat nicht nur auf apathische Gleichgültigkeit zurückzuführen. Die Vereinigten Staaten und ihre pflichtbewussten europäischen Verbündeten tragen eine Mitverantwortung für die humanitäre Katastrophe in Afrikas zweitbevölkerungsreichstem Land.

Die Weltbank hat der äthiopischen Regierung von Abiy Ahmed Millionen von Dollar zur Verfügung gestellt, obwohl die Offensive der Armee gegen die Region Tigray andauert und obwohl die gesamte Bevölkerung von etwa sechs Millionen Menschen belagert wird, sodass jegliche Form von humanitärem Zugang verhindert wird. Die finanzielle Unterstützung aus dem Westen stützt die Regierung Abiy in Addis Abeba.

Washington und die Europäische Union protestieren kaum oder gar nicht gegen die völkermörderische Aggression der äthiopischen Zentralregierung gegen die Tigray.

Darüber hinaus wird Premierminister Abiy Ahmed bei seinen Angriffen auf die Tigray-Region von Eritreas Diktator Isaias Afwerki unterstützt und angefeuert. Der Krieg ist in den letzten Wochen wieder aufgeflammt, als sich die äthiopischen Verteidigungskräfte mit dem eritreischen Militär verbündet haben, um Luft- und Bodenangriffe auf Städte und Dörfer durchzuführen.

Dies ist eine Wiederholung der Anfangsphase des Krieges, die im November 2020 ausbrach, als eritreische Streitkräfte sich Abiys Armee anschlossen und in der gesamten Region Tigray grausame Kriegsverbrechen begingen. Abiy und Afwerki leugneten die Verbrechen rundheraus, nur um sich später als Mitwisser zu erweisen.

Die Vereinigten Staaten und Europa sprechen von der Unantastbarkeit der Grenzen und der Souveränität, wenn es um die russische Invasion in der Ukraine geht. (Dabei wird natürlich nicht erwähnt, dass Russlands Aktionen durch die Bewaffnung eines antirussischen Regimes in Kiew durch die NATO seit 2014 provoziert wurden). Doch die westlichen Regierungen haben nichts zu sagen, wenn es um Eritrea geht, das mit Äthiopien zusammenarbeitet, um Tigray zu überfallen und dort Zivilisten zu massakrieren.

Die Bevölkerung von Tigray, die nach zwei Jahren der Belagerung bereits Hunger leidet, wird von den äthiopischen Streitkräften der Zentralregierung und ihren eritreischen Komplizen in ihren Häusern abgeschlachtet. Es kommt zu Enthauptungen und Vergewaltigungen. Die Stadt Shire im Norden des Landes wurde diese Woche nach tagelangen Luftangriffen auf Barackensiedlungen eingenommen, bei denen mehrere Kinder ums Leben kamen. Es werden unaussprechliche Verbrechen begangen, und dennoch verschließen westliche Regierungen und Medien die Augen vor dem Grauen.

Das liegt daran, dass es Washington recht ist, wenn Äthiopien zu einem gescheiterten Staat degradiert wird.

Abiy Ahmed kam 2018 an die Macht und wurde von den westlichen Medien sofort als „demokratischer Reformer“ gefeiert. Er erhielt 2019 den Friedensnobelpreis für die angebliche Beendigung der historischen Feindseligkeiten zwischen Äthiopien und Eritrea. Es war eine sorgfältig choreografierte PR-Operation.

Abiys Aufstieg zur Macht wurde von westlichen Regierungen kultiviert. Der ehemalige Offizier des militärischen Geheimdienstes, der jahrelang in den USA stationiert war, wurde von der CIA aufgebaut. Sein Ziel war es, die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit Äthiopiens von innen heraus zu zerstören.

Nur wenige Monate nach der Verleihung des Nobelpreises begann der „Reformer“ einen Krieg gegen die Region Tigray, die sich der Machtübernahme Abiys politisch widersetzte. Bevor der heiße Krieg im November 2020 begann, war die nördliche Region einer monatelangen Belagerung ausgesetzt, während der Strom, Telekommunikation und andere Dienstleistungen unterbrochen waren. Der Autor lebte während der Vorbereitung des Krieges in Tigray und kann die Hintergründe der Ereignisse bezeugen.

Abiy stellte Behauptungen auf, und westliche Medien berichteten lahm, dass die Rebellen in Tigray den Krieg mit einem Angriff auf die Regierungstruppen begonnen hätten. In Wirklichkeit war der Krieg das kalkulierte Ergebnis von Provokationen Abiys, um eine völkermörderische Aggression zu rechtfertigen.

Einige westliche Kommentatoren haben die fadenscheinige Behauptung aufgestellt, die Regierung Biden habe die Tigray-Rebellen als Stellvertreter benutzt, um die Zentralregierung in Addis Abeba zu untergraben. Mit dieser Begründung haben einige im Westen eine groteske Haltung eingenommen, indem sie das Abiy-Regime auf der Grundlage der verdrehten Vorstellung von Solidarität mit der afrikanischen Unabhängigkeit gegen die Einmischung des amerikanischen Imperialismus unterstützten.

Eine solche Sichtweise bringt die Dinge wieder auf den Kopf. Die Regierung Biden und ihre europäischen Verbündeten haben nichts getan, um dem Volk von Tigray zu helfen. Letztes Jahr, als es den Rebellen in Tigray gelang, Abiys Truppen und ihren eritreischen Komplizen schwere Niederlagen beizubringen, war es Washington, das die Kämpfer in Tigray zur Aufnahme von Friedensgesprächen drängte.

Die Regierung Biden intervenierte also, um das Abiy-Regime vor dem drohenden Zusammenbruch zu bewahren. Wie sich herausstellte, brachten die vorgeschlagenen Friedensgespräche keine Erleichterung für die Tigray, keine Aufhebung der Belagerung, sondern ermöglichten es der Zentralregierung und ihren eritreischen Verbündeten lediglich, sich neu zu formieren und die Aggression zu verdoppeln, wie sie es derzeit tun.

Die Amerikaner haben eine Patt-Situation herbeigeführt, die das Elend in Tigray noch vergrößert. Und warum? Weil der Krieg Äthiopien letztlich stark geschwächt und zu einem gescheiterten Staat gemacht hat.

Bevor Abiy 2018 an die Macht kam, hatte das Land die stärkste Wirtschaft Afrikas und war in Bezug auf die strategische Entwicklung weitgehend mit China verpartnert. Äthiopien galt als Tor für China, um seine ehrgeizigen Investitions- und Handelspläne für ganz Afrika zu verwirklichen.

In nur vier Jahren wurde Äthiopien jedoch durch Bürgerkrieg und Hungersnot in die Knie gezwungen. Abiy Ahmed, der Nobelpreisträger, hat diesen katastrophalen Niedergang mitverfolgt. Und die Vereinigten Staaten haben seine Verbrechen gedeckt, denn der Zusammenbruch Äthiopiens ist das, was Washington wollte. Die rückgratlosen europäischen Regierungen haben alles mitgemacht, was die Amerikaner anordneten.

Äthiopien ist ein Prüfstein für die Entlarvung der Krokodilstränen und der Doppelzüngigkeit der Amerikaner und Europäer bei ihren Machenschaften in der Ukraine gegen Russland.

Es gibt hier ein lautes Echo der Geschichte. In den 1930er-Jahren, als Mussolini einmarschierte, warf Äthiopien, oder Abessinien, wie es damals hieß, ein Schlaglicht auf die wachsende faschistische Politik der Westmächte und den bankrotten Zynismus des Völkerbundes, des Vorläufers der Vereinten Nationen. Etwa neun Jahrzehnte später gibt es ähnliche Lehren.