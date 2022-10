Sicherheitsberichte über die durch den Impfstoff COVID-19 ausgelöste Myokarditis

Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs

Im Jahr 2021 warnten die US-amerikanische CDC und die FDA Amerika und die Welt, dass die mRNA-Impfstoffe COVID-19 zu einer Herzentzündung oder Myokarditis führen könnten[i]. Dies ist ein medizinisches Problem, das in der Vergangenheit aufgetreten ist, nicht im Zusammenhang mit Impfstoffen, sondern mit einer geringen Rate von ~4 pro Million Einwohner pro Jahr, wie Arola et al. aus Finnland berichten. Im Allgemeinen treten ~90 % der Fälle bei Männern und ~10 % bei Frauen auf.[ii] Zu den Grundsätzen der Behandlung gehört die Unterlassung jeglicher Art von körperlicher Betätigung, da diese die Entwicklung einer Herzinsuffizienz fördern und einen plötzlichen Tod auslösen kann. In Fällen, in denen es zu einer Herzinsuffizienz kommt, wird in der Regel eine Herzbiopsie durchgeführt, um die Diagnose einer Riesenzellmyokarditis zu stellen oder auszuschließen, die eine deutlich schlechtere Prognose hat als andere Formen (Parvovirus usw.). Die COVID-19-Impfung wurde mit solcher Vehemenz in die Welt gesetzt, dass Ärzte und Krankenhäuser zögerten, den Aufsichtsbehörden spontan Fälle zu melden. Die überwiegende Mehrheit der Ärzte hat sich selbst gegen COVID-19 impfen lassen und hat möglicherweise Schwierigkeiten, sich persönlich mit der Gefahr von Herzschäden und anderen Risiken der Impfung auseinanderzusetzen.

Als im Jahr 2021 Spontanmeldungen bei den Behörden eingingen, wonach vorwiegend junge Männer nach der COVID-19-Impfung an Myokarditis erkrankten, zeichnete sich ein Muster ab: 1) die höchste Risikogruppe waren Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren mit einer schiefen Verteilung und einer langen Linie, der sich bis zu Männern in den Siebzigern erstreckte, 2) ~90 % der Fälle erforderten einen Krankenhausaufenthalt, 3) das Risiko war nach der zweiten Injektion explosionsartig erhöht, 4) der Tod direkt aufgrund von Myokarditis wurde durch eine Autopsie bestätigt. In den Schreiben der biologischen Lizenzvereinbarungen an Pfizer und Moderna forderte die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA prospektive Kohortenstudien zur Myokarditis, die die Messung von Bluttests, EKG und Herzbildgebung vor der Injektion und zu bestimmten Zeitpunkten danach vorsehen, um das tatsächliche Ausmaß der Herzschädigung zu ermitteln und festzustellen, inwieweit das Problem asymptomatisch sein könnte und möglicherweise ein zukünftiges Risiko eines plötzlichen Todes bei einem ahnungslosen Patienten darstellt.

Da beide Unternehmen keine Angaben machten, kam die Antwort von Mansanguan et al. vom Bhumibol-Adulyadej-Krankenhaus in Bangkok, Thailand:[iii] Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren wurden unmittelbar nach der zweiten Injektion des Pfizer-Impfstoffs in einer prospektiven Kohortenstudie untersucht, und 7/301 (23.256/Million) entwickelten eine Myokarditis, wobei eine klinische Definition auf der Grundlage von Bluttests, EKG und Herzbildgebung verwendet wurde. Daten aus verschiedenen Quellen deuten darauf hin, dass die Erkrankung in etwa der Hälfte der Fälle subklinisch verläuft, d. h. weder der Patient noch seine Eltern machen die Klinik darauf aufmerksam. Patone et al. haben in jüngster Vergangenheit über 100 tödliche Fälle von impfstoffinduzierter Myokarditis im Vereinigten Königreich berichtet, und es ist zu erwarten, dass die Zahl dieser Fälle weiter steigen wird, wenn die medizinische Gemeinschaft beginnt, Ursache und Wirkung vollständig zu erkennen[iv]. Die spontane Meldung an die Behörden stellt also nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs dar.

Wenn sich die Schätzung der Mansanguan-Studie bestätigt oder auch nur in die Nähe von ~25.000/Millionen kommt, bedeutet dies, dass eine Million junger Amerikaner durch die COVID-19-Impfung einen Herzschaden erlitten haben könnten und einige von ihnen ein Risiko für einen Herzstillstand und künftiges Herzversagen haben werden. Diese Daten legen nahe, dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn die Zahl der plötzlichen Todesfälle bei jungen Menschen beim Sport und im täglichen Leben, einschließlich des Schlafs, steigt. Es gibt keinen dringenderen Grund, die Impfung zu stoppen und erhebliche Forschungsanstrengungen in den Bereichen Screening, Erkennung, Prognose und Behandlung der durch den Impfstoff COVID-19 ausgelösten Myokarditis zu unternehmen. Es steht viel auf dem Spiel – eine ganze Generation ist gefährdet.