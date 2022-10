Bestattungsunternehmer sieht „enormen Anstieg“ der Sterblichkeit bei jungen Geimpften

Der englische Bestatter John O’Looney beobachtet einen enormen Anstieg der Sterblichkeit bei jungen Geimpften, wie er Polly Tommey in der Sendung Good Morning CHD berichtete.

Er sagte weiter, dass ihm oder seinen Kollegen noch kein Kind gemeldet worden sei, das an Covid gestorben sei. Wenn Sie Ihr Kind impfen lassen, setzen Sie es einem großen Risiko aus, sagte O’Looney.

„Die Menschen müssen aufwachen“, betonte er. „In britischen Krankenhäusern werden jetzt Menschen mit Midazolam eingeschläfert, ohne dass ein Covid-Test durchgeführt wird. Sie bringen Menschen mit Remdesivir um. Sie wissen, was es bewirkt. Und sie tun es nur, weil sie ihre Rechnungen bezahlen müssen“.

Remdesivir, ein antivirales Medikament, wurde in den Niederlanden von Anfang an in der Covid-Krise eingesetzt. Im November 2020 wurde es in Pflegeheimen eingesetzt. Ende letzten Jahres wurde die Behandlung von Corona mit Remdesivir nicht mehr als Standard in die Leitlinien aufgenommen.

Remdesivir kann zu Nierenversagen führen. Der Bestattungsunternehmer wies darauf hin, dass die Körper von Menschen, die daran gestorben sind, vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind.

„Dies ist eine Agenda“, sagte O’Looney. „Ich war nie einer von diesen Plots. Sie wissen es und machen weiter. Sie bringen Menschen um und machen sich mitschuldig am Massenmord“.

Der Bestatter möchte, dass alle Ärzte und Krankenschwestern, die wissen, was vor sich geht, sich nicht mehr daran beteiligen.