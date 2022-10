Biden nannte keine konkrete Ursache für den Anstieg der Krebsdiagnosen, wies aber darauf hin, dass viele Menschen wegen der Pandemie keine Routineuntersuchungen wahrgenommen haben. Die First Lady ermutigte die Menschen, die aufgeschobenen Krebsvorsorgeuntersuchungen nachzuholen.

In einem Gespräch mit Newsmax sagte Biden, dass „die Menschen wieder zu ihren Ärzten gehen“ und feststellen, „dass ich vergessen habe, mich einer Darmspiegelung zu unterziehen; ich habe meine Mammographie nicht gemacht; ich habe mein Hautscreening nicht gemacht.

„Ich denke, in den nächsten Monaten werden wir mehr Krebserkrankungen sehen“, fügte die First Lady hinzu. „Es ist kein rotes oder blaues Thema“, fügte Jill Biden hinzu. „Krebs betrifft jeden Amerikaner.“

Der Sohn von Präsident Joe Biden, Beau, starb vor sieben Jahren an Gehirnkrebs. Während einer Veranstaltung behauptete der Präsident kürzlich, dass sein Sohn „sein Leben im Irak verloren hat“, obwohl sein Sohn an einem Hirntumor im Walter Reed National Military Medical Center in Maryland gestorben ist.

„Ich sage dies als Vater eines Mannes, der mit dem Bronze Star und der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde und sein Leben im Irak verloren hat“, sagte Biden während seiner Rede in Colorado. Es ist nicht klar, warum er diese Bemerkung machte, obwohl einige spekulierten, dass es sich um eine Anspielung auf Beau Biden handeln könnte, der angeblich giftigen Verbrennungsgruben ausgesetzt war, während er im Irak stationiert war.

Im Jahr 2018 sagte Biden gegenüber PBS, dass sein Sohn in der Nähe von irakischen Verbrennungsgruben war, als er im Militär diente, und brachte dies mit Krebs in Verbindung.

„Wir wissen jetzt, dass man nicht unter einem Schornstein leben möchte, aus dem Karzinogene austreten“, sagte Biden gegenüber PBS. „Aber soweit ich weiß, gibt es noch keine direkten wissenschaftlichen Beweise dafür, dass eine bestimmte Person mit einer höheren Anzahl von Krebsfällen zurückkam, es gibt viel mehr Krebsfälle im Irak und in Afghanistan als in anderen Kriegen.

(Anmerkung Red.) Uranmunition kann die Ursache für mehr Krebsfälle sein.