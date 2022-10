US-Berater: Russland möchte Gespräche zur Beendigung des Krieges

Dan Rice, ein Amerikaner, der als Berater des Befehlshabers der ukrainischen Streitkräfte fungiert, sagte am Dienstag in der CNN-Sendung Outfront, er glaube, dass Russland verhandeln wolle, um zu den Positionen zurückzukehren, die es vor der Invasion am 24. Februar kontrollierte.

Rice äußerte sich zu den russischen Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur und erläuterte, welche Waffen die Ukraine seiner Meinung nach benötigt. „Sie greifen die Städte an, versuchen, das Stromnetz anzugreifen und machen den Winter sehr schwierig“, sagte er. „Meiner Meinung nach versuchen sie, an den Verhandlungstisch zu kommen, um zu den Linien von 2014 zurückzukehren.

Dan Rice, an advisor to the commander of Ukraine’s army, tells CNN that Russia is “trying to get to the negotiating table, to try to go back to the 2014 lines.” That means Crimea and the Donbas.



But “Ukraine won't have it. Ukraine wants all of their land back to the '91 lines.” pic.twitter.com/unyljYKJuB — Aaron Maté (@aaronjmate) October 19, 2022

Eine Rückkehr zu den „Linien von 2014“ würde bedeuten, dass Russland die Krim behält und Kiew die Region Donbas oder zumindest einen Teil davon an die Volksrepubliken Donezk und Luhansk (DVR und LPR) abtreten müsste. Rice sagte jedoch, diese Bedingungen seien für die Ukraine inakzeptabel.

„Die Ukraine will das nicht. Die Ukraine will ihr gesamtes Land bis zu den Linien von 91 zurück. Sie brauchen unbedingt Luftabwehrsysteme und Flugzeuge“, sagte Rice.

Rice ist ein amerikanischer Kriegsveteran und Präsident von Thayer Leadership, einem Unternehmen zur Entwicklung von Führungskräften mit Sitz an der US-Militärakademie in West Point. Er wurde zum Sonderberater des ukrainischen Oberbefehlshabers Valeriy Zaluzhnyi ernannt, was im Mai bekannt gegeben wurde.

Die Äußerungen von Rice kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aussichten auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges gering erscheinen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat kürzlich ein Dekret unterzeichnet, das Gespräche mit Russland ausschließt, solange Wladimir Putin Präsident ist, und US-Beamte haben Berichten zufolge ausgeschlossen, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen, obwohl sie nicht glauben, dass Kiew den Krieg „auf der Stelle“ gewinnen kann.

Putin hat geschworen, ganz Donezk und Luhansk zu „befreien“, und hat vor ein paar Tagen die „vier Gebiete“ nach einem Referendum, das die Ukraine ablehnt, zum Teil der Russischen Föderation erklärt.

Während Rice sagte, Russland wolle zu den „Linien von 2014“ zurückkehren, hat Putin signalisiert, dass das von ihm annektierte Gebiet möglicherweise nicht zur Diskussion steht. In einer Rede am 30. September rief er zu Verhandlungen mit der Ukraine auf und sagte: „Aber die Entscheidung der Menschen in Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson wird nicht diskutiert.

In den letzten Wochen haben russische Beamte wiederholt erklärt, dass sie für Verhandlungen offen seien, doch ihre Äußerungen wurden von den USA zurückgewiesen. Der Kreml erklärte letzte Woche, Moskau sei weiterhin „offen für Verhandlungen, um unsere Ziele in der Ukraine zu erreichen“.