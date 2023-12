‚Die digitale öffentliche Infrastruktur wird in digitale öffentliche Intelligenz umgetauft‘: Globaler Technologie-Gipfel

Die digitale öffentliche Infrastruktur, die aus digitaler ID, digitalem Zahlungsverkehr und Datenaustausch besteht, wird nun in „digitale öffentliche Intelligenz“ umgetauft, wobei KI eine Schlüsselrolle dabei spielt, „zu beschleunigen, was die DPI begonnen hat“.

In seiner Rede auf dem Global Technology Summit in Indien sagte Nandan Nilekani, Mitbegründer von Infosys und Architekt von Indiens digitaler ID Aadhaar, dass das Land mit der Einführung von KI in eine neue Phase der DPI eintrete.

„Ich denke, Sie alle dachten wahrscheinlich, dass DPI digitale öffentliche Infrastruktur bedeutet, aber jetzt heißt es digitale öffentliche Intelligenz, also haben wir es heute umgetauft, also willkommen zur Taufe.“ Nandan Nilekani, Global Technology Summit, Dezember 2023

In seiner Grundsatzrede mit dem Titel „Digital Public Intelligence: What comes next for DPIs and AI in India?“ erklärte Nilekani, dass er den Begriff „digitale öffentliche Infrastruktur“ in „digitale öffentliche Intelligenz“ umtaufe.

"I think you all probably thought that DPI was digital public infrastructure, but now it's digital public intelligence, so we have re-christened it today, so welcome to the christening": Nandan Nilekani, Global Technology Summit #AI #DigitalID #DPI pic.twitter.com/hUQs9p8NBl — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) December 4, 2023

„Der nahtlose Übergang von der DPI-Welt der digitalen öffentlichen Infrastruktur zur neuen Welt der digitalen öffentlichen Intelligenz – das ist unsere These“ Nandan Nilekani, Global Technology Summit, Dezember 2023

„DPIs haben uns an diesen Punkt gebracht“, sagte Nilekani und fügte hinzu: „Jetzt wird uns die KI mit ihrer Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren und Wissen zugänglich zu machen, und mit ihrer Fähigkeit, Inhalte zu generieren, noch weiter bringen.“

Als Beispiel für digitale öffentliche Intelligenz hob Nilekani die Fähigkeit der KI zur Überwindung von Sprachbarrieren in Indien hervor und verwies auf die Übersetzung von 20.963 Urteilen und 24 Millionen Sätzen in regionale Sprachen für den Obersten Gerichtshof des Landes.

Weitere Beispiele für digitale öffentliche Intelligenz, die in Indien bereits eingesetzt werden, sind:

KI-gestütztes Sprachenlernen in Schulen (ALL)

Sprachgesteuerte Zahlungen in regionalen Sprachen, bei denen die Nutzer per Stimme Transaktionen durchführen (Hello UPI)

Ein KI-Chatbot für Landwirte (Kisan-eMitra) zur Beantwortung allgemeiner Fragen und Beschwerden im Kontext eines staatlichen Direkttransferprogrammes (PM-Kisan), das Gesichtserkennung und digitale ID zur Authentifizierung nutzt

Nilekani sagte, dass die Idee einer KI-gestützten digitalen öffentlichen Intelligenz den Menschen ergänzen und nicht ersetzen solle.

Seine Grundsatzrede findet einen Monat nach dem Start der 50-in-5-Kampagne der Vereinten Nationen und der Bill & Melinda Gates Foundation statt, die die digitale öffentliche Infrastruktur in 50 Ländern bis 2028 beschleunigen soll.

„Wenn Intelligenz digitalisiert, domestiziert und zum kommerziellen Nutzen kolonisiert wird, entwertet dies unsere individuelle und kollektive öffentliche Intelligenz.“ Sherin Mathew, Öffentliche Intelligenz, 2020

Auf einer eher philosophischen Ebene wurde die Idee, öffentliche Intelligenz angesichts des digitalen Wandels mit den Menschenrechten zu verbinden, vor zwei Jahren von der KI-Strategin, Ethikerin und Serienunternehmerin Sherin Mathew vorgebracht, die argumentierte, dass die Menschheit angesichts der neuen Technologien ihre individuelle und kollektive Intelligenz verliert.

Im Oktober 2020 gründete Mathew Smart Ethics – ein Produkt für das Ethikmanagement, das aus der Forschung auf publicintelligence.org hervorgegangen ist und sich selbst als „offene und demokratische Plattform für das Ethikmanagement beschreibt, um das Recht auf Intelligenz, Fairness, Nachhaltigkeit und Rechenschaftspflicht mit Technologie zu verbinden“.

„Das Recht auf Intelligenz“, so die Plattform, ist „das Recht, menschliche intellektuelle Fähigkeiten davor zu schützen, von intelligenten innovativen Systemen verdrängt zu werden.

„Wenn wir menschliche Intelligenz durch eine Maschine ersetzen, schaffen wir soziale, wirtschaftliche und politische Risiken und Ungleichgewichte, die unweigerlich zu einem ungerechten globalen Chaos und Diskriminierung führen.“

„Es gibt ein dringend benötigtes Bewusstsein, das die Welt zum Wohle aller umgestalten wird, nicht nur der großen Technologieunternehmen. Ein Geheimnis, das uns allen bewusst sein sollte, das wir aber aufgrund des kommerziellen Charakters aller Innovationen, die es heute gibt, nicht erkannt haben. Ein Konzept, von dem wir nicht wussten, dass es existiert, dass wir alle Rechte an unserer eigenen Intelligenz haben. Und das ist die öffentliche Intelligenz“. Sherin Mathew, „Öffentliche Intelligenz: Verantwortliche und ethische Innovationen ermöglichen„, Juni 2021

Laut der Website von Public Intelligence:

„Fast jeden Tag verlieren wir unsere individuelle und kollektive Intelligenz durch die Einführung von rasanter Innovation und Spitzentechnologie, Automatisierung, KI, Robotik und erweiterter Realität (XR).

„Dies kann dazu führen, dass wir weniger menschlich und mehr digital sind.

„Wenn Intelligenz digitalisiert, domestiziert und zum kommerziellen Nutzen kolonisiert wird, entwertet dies unsere individuelle und kollektive öffentliche Intelligenz.

„Der Mangel an öffentlichem Bewusstsein über diese Realität wirkt sich jetzt negativ auf unsere menschlichen intellektuellen Fähigkeiten und unseren Sinn für das Wesentliche aus.„

Während Nilekani von digitaler öffentlicher Intelligenz als Mittel zur Ergänzung und nicht als Ersatz für den Menschen sprach, warnte Mathews davor, dass sie auch für „extremes Profiling, Marktmonopol, Ungleichheit und Machtkonzentration“ eingesetzt werden könnte.

Die Public-Intelligence-Website warnt vor einer „Hyper-Augmentation“, bei der „Bequemlichkeit um den Preis des Verlustes unserer natürlichen Intelligenz“ geht.

„Intelligente Innovationen sind großartig, und wir haben in den letzten Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht, indem wir komplexe Aufgaben wie Buchhaltung oder Design mit einem Mausklick erledigt haben oder einfach den vorgeschlagenen Empfehlungen gefolgt sind.

„Dies ist als Hyper-Augmentation bekannt, und wir sehen dies überall in Websites, Apps und Software.

„Aber all diese Bequemlichkeit und scheinbar coole neue Technologie hat den Preis, dass wir unsere natürliche Intelligenz verlieren.

„Wir schlafwandeln in ein neues Problem hinein, bei dem alles per Mausklick erledigt werden kann, was bedeutet, dass morgen sogar der Mausklick vollständig automatisiert sein könnte.

„Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben.“ Nandan Nilekani, IWF, „Digitale öffentliche Infrastruktur: Stacking Up the Benefits“, April 2023

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2023

Anfang dieses Jahres sprach Nilekani beim Internationalen Währungsfonds (IWF) auf einem Podium über digitale öffentliche Infrastrukturen:

„Wenn Sie denken: ‚Was sind die Werkzeuge der Neuen Welt?‘ – Jeder sollte einen digitalen Ausweis haben; Jeder sollte ein Bankkonto haben; Jeder sollte ein Smartphone haben.

„Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.„

Nachdem er jahrelang für die digitale öffentliche Infrastruktur geworben hatte, erklärte Nilekani heute, dass der Begriff in Digitale Öffentliche Intelligenz umbenannt worden sei.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Begriff „digitale öffentliche Infrastruktur“ weiterhin verwendet werden wird, da er ein Hauptthema der diesjährigen G20-Ambitionen war, zusammen mit der im November gestarteten 50-in-5 DPI-Kampagne, die den Begriff wahrscheinlich mindestens für die nächsten fünf Jahre relevant halten wird.