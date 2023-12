Die wöchentliche Ausweitung der Definition von Antisemitismus durch das US-Repräsentantenhaus

Adam Dick

Letzte Woche erklärte das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika unter der Aktenzahl H.Res. 888, dass die „Leugnung des Existenzrechts Israels“ Antisemitismus sei – eine Auslegung, die von der allgemeinen Bedeutung des Wortes abweicht, die sich darauf bezieht, bestimmte Urteile auf der Grundlage der vermeintlichen Abstammung oder Religion von Menschen zu fällen, und nicht darauf, bestimmte Meinungen über eine Regierung zu haben. Am Dienstag widersetzte sich das Repräsentantenhaus dann erneut dem allgemeinen Verständnis des Begriffs Antisemitismus, indem es durch die Annahme der H.Res. 894 erklärte, dass Antizionismus auch Antisemitismus sei.

Für wen halten sich die Abgeordneten, die für diese Resolutionen stimmen? Noah Webster?

Beide vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen Erweiterungen der Definition von Antisemitismus kommen den Kongressabgeordneten gelegen, die der israelischen Regierung treu ergeben sind und verzweifelt versuchen, die Unterstützung der US-Regierung für Israels laufende Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten, obwohl das amerikanische Volk eine solche Unterstützung von Anfang an abgelehnt hat. Zionismus ist ein Argument für das politische Ziel, der israelischen Regierung Unterstützung zu gewähren.

Die Definitionserweiterung vom Dienstag scheint also denselben Zweck zu verfolgen wie die Definitionserweiterung von letzter Woche – dem Widerstand gegen die Unterstützung der israelischen Regierung und der israelischen Kriegsanstrengungen durch die US-Regierung entgegenzuwirken.

Welche weitere Ausweitung der Bedeutung von Antisemitismus wird das Repräsentantenhaus nächste Woche per Mehrheitsbeschluss beschließen? Wie wäre es, wenn man sich von der Fernsehsendung „Curb Your Enthusiasm“ inspirieren ließe und die Vorliebe für Musik von Richard Wagner in die wachsende Liste der Meinungen aufnähme, von denen der Kongress behauptet, dass sie eine Person zu einem Antisemiten machen?