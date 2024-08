Die digitale Revolution ist die Hauptwaffe Satans

Paul Craig Roberts

UPDATE: Bei einem Hackerangriff wurden 2,9 Milliarden Datensätze gestohlen, darunter auch Sozialversicherungsnummern: Was man wissen sollte

Die Leserinnen und Leser wissen, dass ich die digitale Revolution für den Tod halte. Ich halte sie für eine ähnliche Katastrophe wie die Entwicklung von Atomwaffen. Beide können und werden höchstwahrscheinlich unser Leben zerstören, Atomwaffen durch unsere physische Zerstörung und die digitale Revolution durch die Zerstörung unserer Freiheit.

Die digitale Revolution ist die bereits existierende Grundlage für den Polizeistaat, und es wird ein totaler Polizeistaat sein, viel schlimmer als der in George Orwells 1984. Dass die Nerds, die sich die digitale Revolution ausgedacht haben, zu dumm waren, um die Konsequenzen zu erkennen, zeigt, dass Techniker in Wirklichkeit nicht sehr intelligent sind. Immer wenn der Mensch Gott spielt, kommt es zur Katastrophe.

In den vergangenen drei Tagen bin ich durch die digitale Hölle gegangen. Das Internet ist seit drei Tagen ausgefallen und es gibt keine Informationen. Der Kundenservice ist so minimal, dass es sogar schwierig war, einen Roboter zu erreichen. Man muss eine Rückrufnummer hinterlassen, weil “alle unsere Mitarbeiter damit beschäftigt sind, anderen Kunden zu helfen”. Wenn man anruft, erfährt man, dass es in einem großen Gebiet einen Stromausfall gegeben hat und wie lange die Reparatur voraussichtlich dauern wird. Man wird auf eine Nachrichtenliste für Handynachrichten gesetzt. Die geschätzte Reparaturzeit wurde vom 13. auf den 14. August viermal verlängert und schließlich eingestellt. Am Morgen des 14. August wurde ich per SMS informiert, dass mein Dienst wiederhergestellt sei. Das war nicht der Fall. Ich rief den Dienstanbieter an, der mir nach einem Rückruf schließlich bestätigen konnte, dass der Dienst nicht wiederhergestellt worden war.

Um den Gewinn des Unternehmens und damit die “Leistungsprämien” der Manager und des Vorstands zu steigern, gibt das Unternehmen meiner Meinung nach nur wenig Geld für die Wartung aus und hat seine eigenen Reparaturtechniker durch Fremdfirmen ersetzt, wobei die Kosteneinsparungen als Gewinn ausgewiesen werden. Mit anderen Worten, das Unternehmen wird von seinem Management ausgesaugt. Hinzu kommt, dass Wartungs- und Verbesserungsarbeiten so lange aufgeschoben wurden, dass Teile für die vorhandenen Anlagen nicht mehr oder nur schwer zu beschaffen sind. Das ist das Amerika von heute.

Ich fuhr mehrere Meilen zu einer Bezirksbibliothek, um meine E-Mails abzurufen, und fand eine, in der es hieß, mein Dienst sei wiederhergestellt. Das war natürlich nicht der Fall. Ich versuchte, über ausländische Nachrichtenquellen herauszufinden, was los war, denn die US-Medien waren nutzlos. Die Firewall der Bibliothek verwehrte mir den Zugang zu einigen Websites. Rechercheure sagten mir, dass die wenigen Errungenschaften Trumps während seiner ersten Amtszeit nicht mehr online zu finden seien, abgesehen von einigen wenigen, die von “Faktenprüfern” als Desinformation bezeichnet wurden. Um es für Sie zu buchstabieren: Eine fiktive Welt der Fake News wird für uns geschaffen, während wir unbekümmert wie immer auf unseren Handys scrollen.

In der alten, analogen Welt war das nicht möglich. Jede Zeitung hatte ihre Leichenhalle. Jede Bibliothek hatte gedruckte Beweise, und jeder, der Bücher, Zeitungen und Zeitschriften besaß, hatte sie auch. Heute befinden sich die Informationen in einer Cloud, auf die nicht zugegriffen werden kann und die gelöscht werden kann. Google verschiebt unsere reale Geschichte in das Gedächtnisloch und schafft eine neue fiktive Geschichte, die mit der offiziellen Erzählung übereinstimmt. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir mit unseren Handys surfen können.

Mitten in meinen Internet-Frust haben die Software-Ingenieure von BMW noch einen draufgesetzt. Auf dem Bildschirm meines sechs Jahre alten BMW blinkte “Gefahr, Reifendruckproblem”. Mir wurde gesagt, dass ich 80 Meilen pro Stunde (ca. 129 km/h) fahren könne, also zehn Meilen über der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, aber dass ich mich um das Problem kümmern müsse. Ich nehme an, dass auf einer deutschen Autobahn bei 150 Meilen (ca. 241 km) pro Stunde mit zu wenig Luft in den Reifen eine gewisse Gefahr besteht, aber an Rennwochenenden lassen wir immer Luft aus den Reifen, um die Haftung zu verbessern. Bei den 135–140 Meilen pro Stunde, die ich auf den kurzen Geraden fahren konnte, hatte ich nie ein Problem mit zu wenig Luft in den Reifen.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, muss man sich um alle vier Reifen kümmern. Aber man ist noch lange nicht fertig. Die Software kann erkennen, wenn der Reifendruck unter den vorgegebenen Wert fällt, aber sie kann nicht erkennen, wenn Sie den vorgegebenen Wert erreichen. Mit anderen Worten: Sie können die Warnung nicht abschalten. Die Software glaubt Ihnen nicht. Sie müssen der Software beweisen, dass Sie es sich nicht zu einfach machen, indem Sie die Warnung ausschalten und das Fahrzeug eine bestimmte Strecke fahren, damit das System die Reifendruckwerte neu kalibrieren kann.

Mit den wunderbaren analogen Autos, die ich hatte, war es nicht möglich, die Zeit eines Menschen auf diese Weise zu vergeuden, genauso wenig wie es für die Kundendienstabteilung eines Unternehmens möglich war, die Zeit eines Kunden stundenlang mit dem zu vergeuden, was in analogen Tagen mit einem dreiminütigen Festnetzanruf (der nach dem dritten Klingeln entgegengenommen wurde) erledigt war, der immer verbunden wurde. Außerdem war die Person, die den Anruf entgegennahm, kein Roboter, der sich um Ihr Problem kümmern konnte, und Sie mussten nicht weitere 20 Minuten warten, bis Sie die Person in der Abteilung erreichten, die sich nur um dieses eine Problem kümmerte. Versuchen Sie es selbst, rufen Sie Ihre Bank oder Ihren Internetdienst an. Die folgenden Fragen werden Ihnen gestellt: Haben Sie Fragen zu Öffnungszeiten, Rechnungen, Kontoeröffnung, Kontoauflösung, Terminänderung, technischer Hilfe oder Reparatur? Sie müssen auch angeben, ob Sie Englisch oder Spanisch sprechen, ein weiterer Hinweis darauf, wie weit wir mit dem Verlust unseres Landes gekommen sind. Wenn es eine Assimilation gibt, dann ist es eindeutig die Assimilation der weißen Amerikaner an die Einwanderer.

Ich schimpfe nicht nur. Ich weise auf wichtige und kritische Tatsachen hin. Die digitale Revolution hat es den Unternehmen ermöglicht, die Kosten der Kundenbeziehung auf den Kunden abzuwälzen. Der Kunde zahlt dafür in Form von Stunden verlorener Zeit und Frustration. Auch wenn man endlich einen Mitarbeiter erreicht, ist es ein Asiate, den man kaum versteht und dessen Antworten automatisiert und oft nicht auf das Problem zugeschnitten sind.

Die digitale Revolution hat unsere Privatsphäre und unsere Sicherheit völlig zerstört. Vor mir liegt eine Mitteilung eines Finanzunternehmens, in der es heißt

Die Arten von persönlichen Daten, die wir sammeln und weitergeben, können sein Name, Telefonnummer, Privat- und E-Mail-Adressen, Familienstand, Informationen über Familienmitglieder, Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer und Fahrtenbücher, Gesundheitsinformationen, Kreditinformationen und Kreditwürdigkeit.

Mit anderen Worten, Sie stellen Ihre gesamte Identität ins Internet, wo jeder Hacker Ihre Identität stehlen, Konten und Kreditkarten in Ihrem Namen eröffnen und sich in Ihre Bank- und Investmentkonten einhacken kann. Mir wurde gesagt, dass ich “einige, aber nicht alle Berechtigungen einschränken kann”.

Trotz des in der US-Verfassung verankerten Schutzes der Privatsphäre ermöglicht es die digitale Revolution der NSA, dem FBI, allen ausländischen Geheimdiensten, dem Außenministerium, der Homeland Security und so ziemlich jedem anderen, uns ohne Durchsuchungsbefehl auszuspionieren und eine Akte über jeden von uns anzulegen, die unsere Kontakte, unsere Leseinteressen, unsere Einkäufe, unsere Reisen, unsere politische Orientierung, unsere Affären usw. enthält.

Irgendwelche dummen Nerds an der Stanford University haben es tatsächlich geschafft, ein Video von einer Person zu erstellen, die mit ihrer eigenen Stimme spricht und deren Lippen zu den Worten passen, die sie sagt, egal wegen welcher Straftat die Behörden sie verhaften wollen. Stellen Sie sich einen Strafverteidiger vor, der versucht, eine normale amerikanische Jury davon zu überzeugen, dass das, was sie mit eigenen Augen sehen, eine Fälschung ist.

Unter den Amerikanern scheint es kein Bewusstsein dafür zu geben, was tabu ist, wenn die Freiheit überleben soll. Ich bin davon überzeugt, dass die künstliche Intelligenz, was auch immer ihre Befürworter beabsichtigen, dazu führen wird, dass Menschen von menschlichen Aufgaben verdrängt werden und wir alle der Herrschaft von Tyrannen ausgeliefert sein werden. Die wenigen, winzigen Vorteile der KI sind es nicht wert, die menschliche Unabhängigkeit und Freiheit zu zerstören.

Aber es gibt keinen Ausweg aus diesem Weg in die reine Hölle und die Zerstörung der Menschheit.