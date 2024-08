Sie möchten dieses Gespräch über Impfungen nicht hören – Das Rob Schneider Interview

Eine Fernsehärztin sagte dem Schauspieler Rob Schneider vor Jahren, sie habe sich gegen eine Impfung ihres Kindes entschieden, weil es „zu klein sei, um diese Gifte aufzunehmen“.

Schneider sagte in einem Interview mit Tucker Carlson, das Gespräch sei folgendermaßen verlaufen:

Rob Schneider: „Welche Impfungen haben Sie Ihrem Baby gegeben?“

TV-Arzt: „Keine.“

Rob Schneider: „Was?“

TV-Arzt: “Ja, sie sind zu klein, um diese Gifte aufzunehmen. Sie haben noch kein ausgereiftes Immunsystem. Sie haben ein externes Immunsystem: die Muttermilch.

The CDC Doesn’t Want You to Hear This Conversation



A TV doctor told actor Rob Schneider years ago that she decided to give her child NO vaccines because they’re “too small to absorb those TOXINS right now.”



Schneider says the conversation went like this.



ROB SCHNEIDER: "What…