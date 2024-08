Caitlin Johnstone

Frieden steht im November nicht zur Wahl. Die Amerikaner wählen entweder den roten oder den blauen Krieg. Das ist alles. Das sind die Alternativen.

Ich sehe immer wieder, wie liberale Kommentatoren wie George Takei versuchen, Kamala Harris als die beste Kandidatin für Frieden im Nahen Osten darzustellen, obwohl sie direkt aus der Regierung kommt, die die Region mit ihrer wahnsinnigen Kriegstreiberei in Brand gesetzt hat.

Lassen Sie uns hier Klartext reden: Frieden steht im November nicht zur Wahl. Die Amerikaner wählen den Roten Krieg oder den Blauen Krieg. Das ist alles. Das sind die Alternativen.

Ich wiederhole: Frieden. Ist. Nicht. Auf. dem. Wahlzettel. Niemand, der eine echte Chance hat, wird den Frieden bringen, denn der US-Präsident ist ein Manager des US-Imperiums, und das US-Imperium ist auf permanente Kriegstreiberei angewiesen.

Alle Debatten darüber, ob Trump oder Harris derjenige ist, der den Frieden herbeiführen kann, sind unsinnig, denn keiner von beiden ist es. Das ist so, als würde man darüber streiten, welcher Autohändler damit anfangen sollte, Gratisautos zu verteilen. Das ist nicht die Aufgabe derer, die diese Aufgabe haben.

Es ist erstaunlich, dass die Leute es irgendwie geschafft haben, Kamala Harris als Friedenskandidatin zu brandmarken, obwohl sie nichts gesagt/getan hat, was darauf schließen lässt. Die amerikanischen Wähler sind wohl die dümmste Bevölkerungsgruppe auf dem Planeten.

Die Amerikaner können nicht über Änderungen der US-Außenpolitik abstimmen, das kann nur durch direkte Massenaktionen geschehen. Diese Wahlen sollen den Amerikanern die Illusion einer demokratischen Kontrolle geben und ihnen ein gutes Gefühl in Bezug auf ihr politisches System vermitteln, damit sie nicht an eine Revolution denken. Es geht nur um Gefühle, also wenn du wählen willst, dann wähle so, wie du dich gut fühlst. Das ist alles, worum es bei diesem Spektakel geht.

Dieses ganze Morden wird nur dann ein Ende haben, wenn genügend Menschen die Macht ihrer Zahl nutzen, um ein Ende zu erzwingen, und die Menschen werden die Macht ihrer Zahl nur dann nutzen, um ein Ende zu erzwingen, wenn genügend von ihnen aus ihrem propagandistischen Koma erwacht sind, um eine wirkliche revolutionäre Bewegung in Gang zu setzen.

Darauf müssen wir uns konzentrieren. Nicht darauf, welchen Reichsverweser wir wählen sollten, sondern darauf, die Saat der Revolution zu säen, indem wir so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass alles, was sie über ihre Nation, ihre Regierung und ihre Welt zu glauben gelernt haben, eine Lüge ist. Zeigen wir ihnen, wie verkommen ihre Herrscher sind und wie sehr sie von den ausbeuterischen Systemen des Status quo betrogen werden, und lassen wir sie wissen, dass eine bessere Welt möglich ist.

Es gibt immer etwas, das Sie jeden Tag machen können, um dies zu erreichen. An Demonstrationen teilnehmen. Sich an aktivistischen Organisationen beteiligen. Verteilen Sie Literatur, online und offline. Videos drehen. Memes erstellen. Gespräche führen. Heute habe ich ein Video gesehen, in dem eine junge Frau in einem Zug eine kurze Rede über den Völkermord in Gaza hält und Flugblätter verteilt. Alles, was Sie machen können, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was wirklich vor sich geht und dass die Medien und Politiker lügen.

Die schlechte Nachricht ist also, dass erst dann, wenn eine kritische Masse von Menschen ein ausreichendes Maß an Bewusstsein erreicht hat, eine echte Chance auf einen sinnvollen Wandel besteht. Aber die gute Nachricht ist, dass Sie die Macht haben, auf die Erweiterung dieses Bewusstseins hinzuarbeiten.