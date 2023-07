Die Dummheit von Ethanol als grüne Energie

Die Geschichte auf einen Blick

Kohlenstoffneutralität bezieht sich auf ein Produkt, das netto keine Kohlenstoffemissionen aufweist. Die Herstellung und Verwendung von Ethanol auf Maisbasis hat sich auf der Grundlage der Annahme ausgeweitet, dass es kohlenstoffneutral und daher viel besser für die Umwelt ist als Benzin. Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass solche Annahmen kategorisch falsch sind

Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Mais, der für Ethanol angebaut wird, nur 37 % der Kohlendioxidemissionen ausgleicht, die bei der Verbrennung von Biokraftstoffen entstehen, was dazu führt, dass die Netto-Kohlendioxidemissionen höher sind als bei Benzin

Einer der Hauptgründe, warum der Anbau von Mais für Ethanol eine positive Netto-CO2-Bilanz aufweist, ist die Tatsache, dass die Landwirte einheimisches Grasland umpflügen, um mehr Platz für Mais zu schaffen. 60 Tonnen Kohlendioxid werden pro gepflügtem Hektar Grasland in die Umwelt freigesetzt

Wird der Wasserverbrauch nicht berücksichtigt, werden die CO2-Emissionen durch Landnutzungsänderungen um weitere 28 % unterschätzt. Wenn man den Wasserbedarf der Maispflanzen berücksichtigt, ist Maisethanol umweltschädlicher als Benzin

Eine im Jahr 2022 veröffentlichte Fünfjahresstudie kam zu dem Schluss, dass die CO2-Emissionen von Ethanol auf Maisbasis mindestens 24 % höher sind als die von Benzin. Darüber hinaus hat Ethanol zu einem erhöhten Einsatz von Düngemitteln geführt, was zu einer stärkeren Wasserverschmutzung und einer wachsenden toten Zone im Golf von Mexiko führt

Kohlenstoffneutralität ist der heilige Gral der Biokraftstoffindustrie. Sie bezieht sich auf ein Produkt, das netto keine Kohlenstoffemissionen aufweist. Im Falle von Ethanol müssten die zur Herstellung angebauten Mais- oder Sojabohnen der Umwelt so viel Kohlendioxid entziehen, wie bei der Verbrennung des Ethanols freigesetzt wird.

Die Herstellung und Verwendung von Ethanol in den USA wurde in der Annahme ausgeweitet, dass es kohlenstoffneutral und daher viel besser für die Umwelt ist als Benzin. Eine Studie von Professor John DeCicco, Ph.D., von der University of Michigan aus dem Jahr 2016 zeigte jedoch, dass solche Annahmen kategorisch falsch sind.

Ethanol ist alles andere als kohlenstoffneutral

DeCicco und sein Team fanden heraus, dass Biokraftstoffe wie Mais-Ethanol mit einem Nettoanstieg der Kohlendioxidemissionen verbunden sind – sogar noch stärker als Benzin. Es stellte sich heraus, dass die Pflanzen nur 37 % der Kohlendioxidemissionen ausgleichen, die bei der Verbrennung von Biokraftstoffen entstehen. Damals erklärte DeCicco

„Der Name des Spiels ist, wie viel CO2 [Kohlendioxid] Sie aus der Luft entfernen … Der beste Weg, mehr CO2 aus der Luft zu entfernen, ist, mehr Bäume zu pflanzen und sie stehen zu lassen. Vor der Besiedlung war Michigan stark bewaldet. Ein Staat wie Michigan könnte viel mehr dazu beitragen, die CO2-Emissionen aus dem Auspuff auszugleichen, indem er aufforstet, als indem er den Mais und die Sojabohnen, die in diesem Staat angebaut werden, in Biokraftstoffe umwandelt. Das ist nur eine Art von Hütchenspiel, das nicht funktioniert.“

Zugegeben, die Studie von DeCicco wurde vom American Petroleum Institute finanziert, das offensichtlich ein Interesse daran hat, die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen zu diskreditieren. Die Studie wiederholt jedoch, was andere, unabhängigere Forscher bereits herausgefunden haben.

Ethanol erhöht die Netto-Kohlenstoffemissionen

So veröffentlichte die Environmental Working Group (EWG) im Jahr 2014 einen Bericht mit dem Titel „Ethanol’s Broken Promise“ , der zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie DeCiccos Studie kam. Auch sie kam zu dem Schluss, dass Maisethanol schlechter für die Umwelt ist als Benzin.

Einer der Hauptgründe, warum der Anbau von Mais für Ethanol eine positive Nettoauswirkung auf den Kohlenstoffausstoß hat, liegt darin, dass die Landwirte einheimisches Grasland umpflügen, um mehr Platz für Mais zu schaffen. Die Nichtberücksichtigung dieser veränderten Landnutzung hat es den Befürwortern von Biokraftstoffen ermöglicht, den Mythos der Kohlenstoffneutralität aufrechtzuerhalten.

Nach Angaben der EWG wurden allein zwischen 2008 und 2011 mehr als 8 Millionen Hektar Grasland und Feuchtgebiete in Mais umgewandelt, und jedes Mal, wenn ein Hektar Grasland gepflügt wird, werden 60 Tonnen Kohlendioxid in die Umwelt freigesetzt.

Während das Ethanol-Kraftstoffprogramm also darauf abzielt, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, bewirkt der Verlust von Grünland genau das Gegenteil. Bei den Schätzungen, die den positiven Einfluss von Maisethanol auf die Umwelt belegen, wurde auch das für den Maisanbau benötigte Wasser nicht berücksichtigt.

„Wenn man den Wasserbedarf nicht berücksichtigt, werden die Emissionen durch Landnutzungsänderungen um 28 % unterschätzt“, so die EWG. Nach Angaben von Agrarökonomen der Purdue University ist Maisethanol unter Berücksichtigung des Wasserbedarfs der Maispflanzen umweltschädlicher als Benzin.

Die EWG zitierte auch Daten, die die falsche Behauptung widerlegen, dass Ethanol keinen Einfluss auf den Preis von Mais und anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen hat. Nach Angaben von Wissenschaftlern der National Academies führte die radikale Änderung des Anteils von Mais, der für Ethanol verwendet wird, zu einem Anstieg des Maispreises um 20 % und 40 % allein zwischen 2007 und 2009. Dies ist einer der Gründe, warum sich Anti-Hunger-Organisationen so sehr gegen Ethanol auf Maisbasis ausgesprochen haben.

Die vielen Schattenseiten von Biokraftstoffen

Eine Fünf-Jahres-Studie, die im Februar 2022 in den Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) veröffentlicht wurde, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die CO2-Emissionen von Ethanol aus Mais mindestens 24 % höher sind als die von Benzin. Darüber hinaus hat Ethanol zu einem erhöhten Einsatz von Düngemitteln geführt, was zu einer stärkeren Wasserverschmutzung und einer wachsenden toten Zone im Golf von Mexiko führt. Wie von Civil Eats berichtet:

„Trotz des Versprechens, dass der RFS [Renewable Fuel Standard] die Treibhausgasemissionen reduzieren würde, zeigt eine neue Studie, dass die Ausweitung des Maisanbaus in den USA mit enormen Umweltkosten verbunden ist. Die Maisproduktion wurde zwischen 2008 und 2016 um 8,7 % bzw. 2,8 Millionen Hektar ausgeweitet. Die Forscher stellten fest, dass infolgedessen der jährliche Düngemitteleinsatz landesweit um 3 bis 8 % und die Wasserverschmutzung um 3 bis 5 % angestiegen sind. Das schiere Ausmaß der Landnutzungsänderung im Inland führte jedoch zu Treibhausgasemissionen, die bestenfalls denen entsprechen, die durch den Benzinverbrauch verursacht werden – und wahrscheinlich mindestens 24 % höher sind. Das liegt daran, dass der RFS die Preise für Mais um 30 % und für Sojabohnen und andere Feldfrüchte um 20 % in die Höhe schnellen ließ. Infolgedessen pflanzten die Landwirte überall Mais an, wo sie konnten, verdrängten andere Kulturen und Weideflächen und pflügten Land um, das zuvor für Naturschutzzwecke reserviert war. Außerdem ließen sie häufig Sojabohnen in ihren Fruchtfolgen aus, obwohl dies potenzielle Auswirkungen auf ihre Böden hatte … Frühere Studien … unterschätzten die Auswirkungen dieser Landnutzungsänderungen auf die Kohlenstoffemissionen dramatisch; die Modelle behandelten die Flächen, die von Naturschutz- oder Weideflächen umgewandelt wurden, so, als ob sich die Menge des gespeicherten Kohlenstoffs kaum verändert hätte, sobald sie mit Mais bepflanzt worden waren – was im Widerspruch zu den vorhandenen empirischen Belegen steht… Im Jahr 2008 … Timothy Searchinger, ein leitender Forscher am Center for Policy Research on Energy and the Environment der Princeton University, war einer von mehreren, die voraussagten, dass die Nutzung von Ackerland in den USA für Biokraftstoffe die Treibhausgasemissionen durch die veränderte Landnutzung erhöhen würde. Nun wurde seine Einschätzung durch die neue Studie bestätigt. Laut Searchinger läuft die neue Studie auf eine einfache, unausweichliche Wahrheit hinaus: Die Nutzung von Land hat ihren Preis. Und manche Nutzungen sind einfach nicht sinnvoll, weil die Kosten zu hoch sind. Es ist verrückt, diese sehr begrenzte Ressource – hochproduktives Land – für Energie zu nutzen“, sagte er. Das ist geradezu spektakulär ineffizient. Maisethanol wandelt 0,15 % der Sonnenenergie in nutzbare Energie um, während eine Solarzelle heute 15 bis 20 % des Sonnenlichts in Energie umwandelt. Und die gute Nachricht ist, dass man eine Solarzelle nicht auf das beste verfügbare Ackerland setzen muss.“

Wird die groß angelegte Kohlenstoffabscheidung die Situation verschlimmern?

Fruchtbares Ackerland könnte bald auch für groß angelegte Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung geopfert werden, die in South Dakota, North Dakota, Iowa, Minnesota und Nebraska durchgeführt werden. Eine 700 Meilen lange Pipeline wird Abfälle aus mehreren Ethanolanlagen in diesen Bundesstaaten zu einem Endziel in North Dakota pumpen, wo mehr Energie benötigt wird, um sie in den Boden zu injizieren. Die Experten garantieren, dass keine Probleme mit unterirdischen Wasserquellen oder anderen potenziell gefährlichen Lecks auftreten werden. Die Enteignungsgesetze erlauben es den Regierungen, die Pipeline ohne die Zustimmung der Landwirte zu verlegen.

In einem Interview mit SDPB Radio vom 4. März 2022 erläuterte Chris Hill, Leiter der Genehmigungsabteilung des Summit Carbon Solutions-Projekts, wie der bei der Ethanolgärung entstehende Kohlenstoff aufgefangen und gebunden werden soll:

„Die Wissenschaft dahinter ist relativ einfach … die Fermentation ist kein neuer Prozess … Die Käfer fressen den Zucker oder die Stärke aus dem Mais. Letztendlich produzieren sie Alkohole. Bei diesem Prozess setzen sie CO2 frei. Dieses CO2 strömt durch die Gärtanks nach oben und verlässt schließlich die Tanks und wird derzeit in die Atmosphäre abgegeben. Das ist also die Wissenschaft und woher das CO2 kommt. Wir werden das CO2 von seinem derzeitigen Emissionspunkt, dem Schornstein, abziehen. Dabei werden wir eine mehrstufige Kompression anwenden, um das CO2 in eine dichte Phase zu pressen … Nachdem das CO2 in eine dichte Phase komprimiert wurde … in der es sich ähnlich wie eine Flüssigkeit verhält, wird es in eine Pipeline eingeleitet, die je nach Position im System zwischen 4 und 24 Zoll groß ist, um das CO2 schließlich nach North Dakota zu transportieren, und zwar westlich von Bismarck im Gebiet Oliver/Mercer County, wo es zur sicheren und dauerhaften Sequestrierung eingeleitet wird … Die USGS-Studie schätzt, dass der Bundesstaat North Dakota über eine Speicherkapazität von etwa 250 Milliarden Tonnen CO2 verfügt … Und unsere jährliche Kapazität beträgt 12 Millionen Tonnen. Man kann leicht ausrechnen … dass es in diesem Gebiet eine Kapazität von über 100 Jahren gibt …“

Summit Carbon Solutions ist das größte von drei Unternehmen, die versuchen, CO2 aus Ethanol produzierenden Anlagen in poröses Gestein tief unter der Erde zu leiten. Die beiden anderen sind Archer-Daniels-Midland und Navigator CO2 Ventures.

Was kann schief gehen?

Hill zufolge wurde die Wissenschaft, die hinter diesem lächerlichen Plan steht, sorgfältig analysiert und das Verfahren als 100 % sicher eingestuft. Heißt das, dass nichts schief gehen kann? Wohl kaum. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass alles, was schiefgehen kann, früher oder später auch schiefgehen wird, und wenn es um verflüssigtes CO2-Gas unter Druck geht, ist es zufällig explosiv, wenn es Hitze über 125 Grad Fahrenheit (52 Grad Celsius) ausgesetzt wird.

Könnte verflüssigtes CO2, das unter Druck steht, tief unten in einer Gesteinsformation unter extremen Bedingungen auf brennbare Temperaturen erhitzt werden? Darüber sollte man nachdenken. Die Exposition gegenüber diesem CO2, z. B. bei einem Leck in einem Rohr, hat auch schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen, die von Schwindel und erhöhter Herzfrequenz bis hin zu Schäden am Nervensystem, Erfrierungen und schnellem Ersticken reichen.

Abgesehen davon gibt es eine direkte und unmittelbare Bedrohung für Landwirte – und jeden, der Lebensmittel braucht -, da nutzbares Ackerland für diese Pipelines enteignet werden könnte. Das Land von Kleinbauern zu beschlagnahmen, um CO2-Sequestrations-Pipelines zu installieren, scheint kaum ein kluger Schachzug zu sein, wenn man bedenkt, dass alle Anzeichen auf eine schwere Nahrungsmittelknappheit und möglicherweise eine weltweite Hungersnot in den kommenden Jahren hindeuten.

ESG ist ein kompletter Betrug

Ende April 2023 unterzeichnete Summit Carbon Solutions eine mehrjährige Vereinbarung über den Verkauf von Gutschriften für die Beseitigung von Kohlendioxid (Carbon Dioxide Removal Credits, CDR) an NextGen, ein Joint Venture zwischen South Pole und der Mitsubishi Corporation.

Laut PR Newswire will NextGen „eines der weltweit größten diversifizierten CDR-Portfolios aufbauen und plant, bis 2025 mehr als 1 Million Tonnen CDRs zu erwerben“. Das mag zwar die Anleger begeistern, aber für unsere Umwelt ist das nicht gerade förderlich.

Tatsächlich sind ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) ein kompletter Betrug, der darauf abzielt, die Gewinne in die Höhe zu treiben und nicht den Planeten zu retten. Wie die Harvard Business Review im August 2022 berichtete, dienen die Billionen von Dollar, die derzeit in ESG-Anlagen gepumpt werden, „der Sicherung von Renditen für die Aktionäre und nicht der Erzielung positiver Auswirkungen auf den Planeten“:

„Die Trennung von Gewinn und Planet ist gewollt. ESG-Ratings, die der Auswahl von ESG-Fonds zugrunde liegen, basieren auf der „einzigen Wesentlichkeit“ – den Auswirkungen der sich verändernden Welt auf die Gewinne und Verluste eines Unternehmens, nicht umgekehrt. Sie haben auch keinen Bezug zu natürlichen Grenzen. Laut Bloomberg „[ESG-]Ratings messen nicht die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Erde und die Gesellschaft. Vielmehr messen sie das Gegenteil: die potenziellen Auswirkungen der Welt auf das Unternehmen und seine Aktionäre“. Dennoch ist es schwer, Gelegenheitsbeobachtern zu verdenken, wenn sie glauben, dass eine Investition in einen ESG-Investmentfonds dazu beiträgt, den Planeten zu retten. Die Marketingmaterialien von ESG-Fonds enthalten oft hochtrabende Aussagen über soziale oder ökologische Bestrebungen, aber das Kleingedruckte verrät, dass das eigentliche Ziel darin besteht, die Gewinne der Aktionäre zu sichern. So wird beispielsweise in einer früheren Erklärung des ESG-Investment Statement von State Street die Notwendigkeit erwähnt, den „Übergang zu einer kohlenstoffarmen, nachhaltigeren, ressourceneffizienten und kreislauforientierten Wirtschaft“ zu fördern, doch später werden ESG-Themen als „Ereignisse oder Bedingungen definiert, die, sollten sie eintreten, den Wert einer Anlage negativ beeinflussen könnten“. Laut Henry Fernandez, CEO des führenden ESG-Ratinganbieters MSCI, hat die ESG-Doppeldeutigkeit die meisten Privatpersonen, viele institutionelle Anleger und sogar einige Portfoliomanager verwirrt.“

Im Jahr 2020 ging Chamath Palihapitiya, Gründer und CEO von Social Capital, sogar noch weiter und erklärte gegenüber CNBC, dass ESG-Investitionen ein „kompletter Betrug“ seien. Palihapitiya zufolge fördern ESG „nicht notwendigerweise bewährte Praktiken, noch bringen sie den Ball bei Dingen wie der Klimakrise voran“.

Vielmehr handelt es sich in erster Linie um einen Marketingtrick, um potenziell fragwürdige Investitionen zu verkaufen, und um eine Möglichkeit für Unternehmen, kostenloses Geld zu erhalten“, da eine hohe ESG-Bewertung bedeutet, dass man zinsgünstige Kredite erhalten kann.

Zügelloses Greenwashing

In einem Beitrag mit dem Titel „The False Promise of ESG“ (Das falsche Versprechen von ESG) vom März 2022 auf dem Harvard Law School Forum on Corporate Governance wurde festgestellt, dass Unternehmen mit einer hohen ESG-Bewertung oft WENIGER sozial verantwortlich sind als Unternehmen mit einer weitaus niedrigeren Bewertung. In der Tat haben mehrere Untersuchungen ein grassierendes Greenwashing aufgedeckt, wobei viele Fonds mit ESG-Label alles andere als „nachhaltig“ sind.

Nehmen Sie zum Beispiel FTX. FTX – die Kryptowährungsbörse, die über Nacht in Konkurs ging, während ihr CEO Sam Bankman-Fried mit bis zu 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern verschwand – hatte eine höhere Bewertung für die Unternehmensführung als Exxon Mobil, obwohl sie fast überhaupt keine Unternehmensführung hatte.

Das Unternehmen hatte keinen Vorstand, eine „unregelmäßige Eigentümerstruktur“, war voller Interessenkonflikte und Eigengeschäfte und hatte keine Finanzkontrollen. Bankman-Fried führte nicht einmal eine genaue Liste der Konten. Wenn Ihnen das nicht sagt, dass die ESG im besten Fall fehlerhaft und im schlimmsten Fall ein kompletter Betrug ist, dann weiß ich nicht, was es sein soll.

FTX ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das hinter den Erwartungen zurückbleibt. Einem Bericht des Think Tanks InfluenceMap vom September 2021 zufolge haben mehr als die Hälfte der 723 Fonds, die mit ESG-Angaben vermarktet wurden, die Vorschriften des Pariser Abkommens zu Kohlenstoffemissionen und sauberer Energie nicht erfüllt, und mehr als 70 % der Fonds mit breit angelegten ESG-Zielen haben die globalen Klimaziele nicht erreicht.

ESG ist ein weiteres Instrument der Globalisten zur Übernahme

Ein eklatantes Problem bei ESG ist das Fehlen von Vorschriften, die definieren, was ein Unternehmen als ökologisch oder sozial verantwortlich qualifiziert. Genau dieser Mangel an Definitionen ermöglicht es der globalistischen Kabale, ESG zu nutzen, um Unternehmen und Verbrauchern ihre eigenen eigennützigen Ideologien aufzudrängen.

In einem Meinungsartikel in der Newsweek vom November 2022 bezeichnete die republikanische Kandidatin für den US-Senat in Pennsylvania, Kathy Barnette, die ESG als „wachrüttelnden Betrug“, der unser Land verändert, indem er Unternehmen dazu zwingt, Ideologien zu übernehmen, die die meisten Menschen ansonsten ablehnen würden:

„ESG ist das neueste trendige Akronym, mit dem die Eliten auf Kosten von uns Nicht-Eliten gestärkt werden sollen“, schrieb Barnette. Es ist eine „Wokeness Scorecard“ für Investoren. Betrachten Sie das E in ESG als Code für Klimawandel-Aktivismus. Stellen Sie sich das S in ESG als Code für soziale Gerechtigkeit vor – wie offen ein Unternehmen für kritische Rassentheorie, Diversity-Mandate und Drag Queen Story Hour in öffentlichen Bibliotheken ist. Und das G steht dafür, wie viel Macht die Mitarbeiter haben, um die Dinge in einem Unternehmen zu verändern … Alles in allem verändern ESG-Investitionen auf schleichende Weise die traditionellen amerikanischen Werte, ohne dass man sich vor das amerikanische Volk stellen und es um Erlaubnis bitten muss. Aber die wirkliche Gefahr besteht für die Gesellschaft. ESG ist ein Gewinn für Klimawandel-Aktivisten und Krieger der sozialen Gerechtigkeit, die die Wahlurne – und damit den Willen des Volkes – umgehen können, um eine Politik umzusetzen, die im Kongress nur sehr schwer durchzusetzen wäre.“

ESG treibt den Financial Great Reset voran

F. William Engdahl, ein strategischer Risikoberater und Dozent mit einem Abschluss in Politik von der Princeton University hat erörtert, wie ESG-Investitionen direkt in den Great Reset der Globalisten passen:

„[BlackRock-Gründer und -CEO Larry] Fink … ist nun in der Lage, das enorme Gewicht von BlackRock zu nutzen, um den potenziell … größten Ponzi-Betrug der Welt zu schaffen … Fink treibt mit 9 Billionen Dollar die größte Kapitalverschiebung der Geschichte in einen Betrug an, der als ESG-Investitionen bekannt ist. Die UN-Agenda für nachhaltiges Wirtschaften“ wird im Stillen von denselben globalen Banken umgesetzt, die 2008 die Finanzkrisen verursacht haben. Diesmal bereiten sie den Klaus Schwab WEF Great Reset vor, indem sie Hunderte von Milliarden und bald Billionen an Investitionen in ihre handverlesenen „wachen“ Unternehmen lenken, und weg von den „nicht wachen“ … Ölunternehmen wie ExxonMobil oder Kohleunternehmen … sind dem Untergang geweiht, da Fink und seine Freunde jetzt ihren finanziellen Great Reset oder Green New Deal vorantreiben.“

Der Fall Tesla zeigt auch, wie ESG als Waffe eingesetzt werden können und auch werden. Elon Musk leitete Mitte April 2022 seine Übernahme von Twitter ein. Einen Monat später wurde sein Unternehmen Tesla aus dem ESG-Index entfernt, obwohl es sich auf die Herstellung umweltfreundlicher Fahrzeuge konzentriert. Währenddessen blieb Exxon Mobil in den Top 10 des S&P 500 ESG-Index.26 Musk twitterte „… ESG ist ein Betrug. Es wurde von falschen Kriegern der sozialen Gerechtigkeit als Waffe eingesetzt.“

Kontrolle durch Zuweisung von Ressourcen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ESG-System eine frühe Phase des neuen Finanzsystems darstellt, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) geplant ist. Im Grunde entscheidet die ESG-Bewertung eines Unternehmens über seine Fähigkeit, Kredite und Investitionsmöglichkeiten zu erhalten, und in Zukunft wird die gleiche Bewertung nach dem „sozialen Gewissen“ auch für Privatpersonen gelten.

ESG ist auch eine spezifische Taktik, um die „grüne“ Agenda voranzutreiben, und auch sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Great Reset des WEF. Die Vorstellung einer Welt ohne Umweltverschmutzung ist zwar verlockend, aber bei ESG-Investitionen geht es weder um die Umwelt noch um soziale Gerechtigkeit noch um irgendetwas anderes, wofür sie angeblich stehen.

Es geht darum, ein Kontrollsystem zu schaffen, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen, einschließlich Energie, kontrolliert werden kann. Wie in einem anonymen Winter Oak-Artikel erklärt:

„Im Rahmen eines solchen wirtschaftlichen Konstrukts können Vermögensverwaltungs-Konglomerate den Fluss des globalen Kapitals umleiten, indem sie Investitionen an den SDGs [Ziele für nachhaltige Entwicklung] der UN ausrichten und sie als umwelt-, sozial- und corporate-governance-konform (ESG) konfigurieren, so dass neue internationale Märkte aufgebaut werden können … und schließlich die Bevölkerungen in Richtung eines Cap-and-Trade-Systems bewegen, das auch als Kohlenstoff-Kreditwirtschaft bekannt ist. Dies wird die Macht in den Händen von Stakeholder-Kapitalisten zentralisieren, unter dem wohlwollenden Deckmantel, den Kapitalismus durch fairere und grünere Mittel neu zu erfinden, wobei trügerische Slogans wie ‚Build Back Better‘ verwendet werden, ohne den ewigen Wachstumsimperativ des Kapitalismus zu opfern.„

Auch das WEF selbst beschreibt ESG als Teil seines ressourcenbasierten Wirtschaftssystems:

„Digitales Finanzwesen bezieht sich auf die Integration von Big Data, künstlicher Intelligenz (KI), mobilen Plattformen, Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) in die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen. Nachhaltiges Finanzwesen bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in die Geschäfts- oder Investitionsentscheidungen integrieren. In Kombination kann die nachhaltige digitale Finanzwirtschaft die Vorteile neuer Technologien nutzen, um Daten zu analysieren, Investitionsentscheidungen zu treffen und Arbeitsplätze in Sektoren zu schaffen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.“

Abschließend ist es also wichtig, sich der Nachteile bewusst zu sein, wenn man sich auf fragwürdige Labels wie ESG verlässt, die letztlich die Weltbevölkerung an eine neue Form der Datensklaverei binden könnten.

Artikel als PDF

Quellen: