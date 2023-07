Russische Gesetzgeber haben eine Untersuchung der militärischen biologischen Aktivitäten Washingtons in Laboratorien in der Ukraine abgeschlossen, die auf den Erkenntnissen beruht, die von den russischen Truppen für Strahlenschutz, chemische und biologische Verteidigung im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden.

Washington arbeitet an einer „universellen“ gentechnisch hergestellten Biowaffe, die Feinden schwere Schäden zufügen soll, die mit denen eines „nuklearen Winters“ vergleichbar sind, so die Schlussfolgerung einer russischen Parlamentskommission, die US-Biolabore in der Ukraine untersucht.

Die Vereinigten Staaten streben die Entwicklung einer universellen gentechnisch hergestellten biologischen Waffe an, die nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und landwirtschaftliche Nutzpflanzen infizieren kann. Ihr Einsatz verfolgt unter anderem das Ziel, dem Feind großflächigen und irreparablen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen“, schreibt die Kommission in ihrem Abschlussbericht.

„Der verdeckte und gezielte Einsatz einer solchen Waffe im Vorgriff auf eine unvermeidliche direkte militärische Konfrontation könnte den US-Streitkräften einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffen, selbst gegenüber denjenigen, die über andere Arten von Massenvernichtungswaffen verfügen“, so die Kommission weiter. „Der Besitz solcher hochwirksamen biologischen Waffen schafft nach Ansicht des US-Militärs die realen Voraussetzungen, um die Art der heutigen bewaffneten Konflikte zu verändern.“

Der Kommissionsbericht wies darauf hin, dass die gegenwärtigen wissenschaftlichen Fortschritte in den Bereichen Gentechnik, Biotechnologie, Toxikologie und synthetische Biologie leider die Möglichkeit ihres Einsatzes zur Schaffung fortschrittlicher biologischer Waffenwirkstoffe einer neuen Generation erhöht haben – und dass gleichzeitig der Nachweis und die Identifizierung ihres Einsatzes mit herkömmlichen Diagnoseinstrumenten extrem schwierig geworden ist. „Die Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die Herstellung solcher biologischer Agenzien leicht über verschiedene Industrieunternehmen verteilt werden kann, wobei sie als Produkte für friedliche Zwecke getarnt werden“, heißt es in dem Dokument.

Die Entwicklung neuer, immer fortschrittlicherer biologischer Agenzien beseitigt nicht die Gefahren, die von herkömmlichen Biowaffen ausgehen, betont der Bericht. Dazu gehören Erreger wie „Pocken, Milzbrand, Tularämie und die Pest, die alle modifiziert werden können, um ihre tödlichen Eigenschaften zu verbessern. Hinzu kommt die objektive Schwierigkeit, die wahre Ursache für den Ausbruch von Infektionskrankheiten zu bestimmen, die sowohl natürlich als auch künstlich sein können.

In dem Bericht der Duma-Kommission werden die US-Biowaffenprogramme, die über den gesamten Globus verteilt sind, als die größte eindeutige und gegenwärtige Gefahr für die biologische Sicherheit Russlands und der Welt bezeichnet.

Das US-Militärprogramm für biologische Waffen wurde nicht nur nicht eingeschränkt, sondern hat in den vergangenen Jahren einen großangelegten Charakter angenommen, wobei der Schwerpunkt auf offensiven Maßnahmen liegt, die unter dem Deckmantel von Aktivitäten durchgeführt werden, die nach dem Übereinkommen über biologische Waffen zulässig sind, sowie auf Projekten zur Terrorismusbekämpfung. Die Vereinigten Staaten unterstützen und entwickeln die Fähigkeit, biologische Waffen zu produzieren und falls erforderlich, einzusetzen. Allerdings hat sich die strategische Sichtweise Washingtons in Bezug auf die Rolle von Biowaffen im geopolitischen Wettbewerb und die Mittel für ihren möglichen Einsatz geändert“, heißt es in dem Bericht.

Die US-Biowaffenprogramme sind langfristig angelegt und gehen auf grausame Experimente zurück, die das kaiserliche Japan während des Zweiten Weltkriegs an Zivilisten und Kriegsgefangenen durchführte, auch an Bürgern der UdSSR. In unserem Land wurden gefangene japanische Militaristen im Rahmen des Chabarowsk-Prozesses vor Gericht gestellt; in den USA hingegen wurden solche „Spezialisten“ in Sicherheit gebracht, und ihre Arbeit lebt faktisch bis heute in den aktuellen US-Programmen zur Entwicklung biologischer Waffen fort“, heißt es in dem Bericht.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den traditionellen Biowaffenprogrammen und den gegenwärtigen, vom Pentagon verfolgten Programmen besteht nach Ansicht des Parlamentsausschusses in der Neigung, Erreger wenig erforschter natürlicher Infektionen mit einer hohen Sterblichkeitsrate, einer langen Inkubationszeit und typischen Symptomen von Volkskrankheiten zu verwenden. Dies erschwert es den Gegnern, den Einsatz solcher Waffen zu entdecken und den Angreifer schnell zu identifizieren, heißt es in dem Bericht.

Zu den größten Bedrohungen zählt die Kommission die militärische biologische Forschung auf der Grundlage der Arbeit mit dem entschlüsselten menschlichen Genom, die die gesamte geopolitische und militärische Lage in der Welt „radikal“ zu verändern droht und in ihrer Bedeutung mit dem Beginn des „Atomzeitalters“ in den 1940er und 1950er-Jahren vergleichbar ist.

„Schlüsselrolle“ der Unterauftragnehmer

Anhand von Beweisen, die das russische Militär im vergangenen Jahr über die biologischen Aktivitäten des US-Militärs in der Ukraine, in Kasachstan, im Kaukasus und in Ländern Afrikas und Asiens vorgelegt hat, wies die Kommission auf die „Schlüsselrolle“ hin, die Einrichtungen im Ausland bei der Umsetzung der Biowaffenprogramme des Pentagons spielen.

Washington baut systematisch ein ausgedehntes Netz biologischer Labors außerhalb seiner nationalen Zuständigkeit auf, das es ihm ermöglicht, unter dem Deckmantel medizinisch-biologischer Projekte ein breites Spektrum militärisch orientierter biologischer Forschung durchzuführen“, heißt es in dem Bericht. „Dies führt faktisch zu einer ‚militärisch-biologischen Besetzung‘ der gesamten Anlage, die den USA einen uneingeschränkten Zugang zu Informationen über den Zustand der gesundheitlichen, mikrobiologischen und biologischen Infrastruktur der Gastländer eröffnet.

Ausländische Länder dienen den biologischen Forschern des US-Militärs als ‚Testgelände‘, um Infektionserreger unter den klimatischen Bedingungen ihres Lebensraums zu untersuchen, ihre Verbreitung und Mutation zu beobachten und die Aussichten auf eine Verstärkung ihrer gefährlichen Eigenschaften zu ermitteln“, so die Kommission. „Das Fehlen einer internationalen Kontrolle über solche Arbeiten ermöglicht den Vereinigten Staaten, in anderen Ländern zu agieren, ohne durch moralische und rechtliche Normen und humanistische Prinzipien eingeschränkt zu werden, und die Forderungen der Öffentlichkeit zu ignorieren.“ Diese Bemühungen werden durch die Übertragung von Programmen an zivile Ministerien und Privatunternehmen weiter vor der Öffentlichkeit verborgen, so der Bericht.

Der Bericht wies auf die besondere Aufmerksamkeit hin, die die US-Biowaffenforschung der Übertragung von Krankheitserregern widmet, die den Menschen durch Insekten, Säugetiere und Wildvögel angreifen, einschließlich der Untersuchung und Identifizierung ihrer Migrationsrouten.

Die Ergebnisse dieser Forschungen versetzen amerikanische Militärbiologen in die Lage, nicht nur die Szenarien der Ausbreitung von Epidemien in einer bestimmten Region zu simulieren, sondern auch die Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Sie arbeiten auch die ‚biologischen Routen‘ der wahrscheinlichen Einschleppung atypischer Krankheiten durch Drittländer in ein Gebiet von Interesse aus“, so die Kommission.

„Die Analyse strategischer US-Dokumente im Bereich Verteidigung und Sicherheit deutet darauf hin, dass die Aktivitäten in den von den USA kontrollierten Biolabors darauf ausgerichtet sind, dem US-Militär potenzielle militärische Vorteile zu verschaffen und militärische Operationen mithilfe von pathogenen Mikroorganismen mit gewünschten Eigenschaften durchzuführen, die mithilfe der synthetischen Biologie erzeugt wurden“, heißt es in dem Bericht.

Die Kommission ist überzeugt, dass die Auswahl der Länder, in denen die US-Biowaffenforschungsinfrastruktur angesiedelt ist, auf der Grundlage geopolitischer Erwägungen erfolgt und auf Szenarien ausgelegt ist, in denen die Gastländer im Falle von Konflikten als potenzieller „Brückenkopf“ gegen Feinde dienen.

Dies gilt insbesondere für die biologischen Aktivitäten des US-Militärs im postsowjetischen Raum, so die Kommission, wo deren Präsenz „dem Pentagon erlaubt, ein breites Spektrum von Aufgaben anzugehen: von der gezielten Sammlung von Erregern besonders gefährlicher Infektionskrankheiten und der Untersuchung der Reaktion des Immunsystems der lokalen Bevölkerung bis hin zur Vorbereitung der Gebiete der ehemaligen Sowjetrepubliken im Sinne der Seuchenbekämpfung auf die Stationierung großer US-Militärkontingente dort.“

Der Bericht betrachtet die fortgesetzte Umsetzung der biomilitärischen Programme des Pentagons im postsowjetischen Raum als ein zentrales Sicherheitsrisiko angesichts des freien Personen- und Warenverkehrs in der Region, auch innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten oder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, sowie der Migration von Arbeitskräften, Tieren und Vögeln, der Luftströme und der Flussströme.

Empfehlungen

Angesichts der Aktivitäten der USA unterstreicht die Kommission die Notwendigkeit, einen „Komplex dringender, wirksamer Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die darauf abzielen, das System der biologischen Sicherheit des Landes zu stärken und es an die heutigen Gegebenheiten anzupassen.“ Dazu gehört auch die vorgeschlagene Überprüfung staatlicher Vorschriften und Gesetze im Bereich der biologischen Sicherheit, einschließlich der Synchronisierung bestehender Überwachungsmaßnahmen und der Schaffung eines einheitlichen Netzes zur Überwachung biologischer Risiken“.

Der Bericht schlägt die Erstellung eines Jahresberichts an den Präsidenten und das Parlament über den „Stand der biologischen Sicherheit in der Russischen Föderation“ vor sowie die Klärung von Sanktionen für die Nichteinhaltung verbindlicher Anforderungen im Bereich der biologischen Sicherheit und Maßnahmen zur Erleichterung der Identifizierung und Bewertung der langfristigen Auswirkungen von Infektionskrankheiten und entsprechenden Impfstoffen auf die menschliche Gesundheit.

Die Kommission empfiehlt die Einrichtung eines Registers für Produkte, die zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit erforderlich sind, sowie die Erstellung einer Liste von Unternehmen, die diese Produkte herstellen können.

„Die Kommission stellt fest, dass die nationale biologische Sicherheit zentralisiert sein und über systemische Fähigkeiten zur Erkennung, Diagnose, Behandlung und Prävention von Infektionskrankheiten verfügen sollte. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit, Impfstoffe gegen nicht endemische Viren „so schnell wie möglich nach dem Erkennen der Bedrohung durch eine Epidemie“ zu entwickeln, zu testen und zu zertifizieren und Instrumente zu schaffen, die „die schnelle Modifizierung dieser Impfstoffe zur Anpassung an neue Krankheitserreger“ ermöglichen.

Außerdem wird die Schaffung eines „Kontrollmechanismus“ für die Forschung in den Bereichen Biotechnologie und synthetische Biologie und verwandten Disziplinen vorgeschlagen, deren Aktivitäten mit ausländischem Kapital durchgeführt werden, einschließlich der Gewährung von Zuschüssen, sowie die Verstärkung der Ausfuhrkontrollen für biologisches Material aus Russland. In dem Dokument wird die Notwendigkeit betont, „die Arbeiten zur Verringerung der technologischen Abhängigkeit Russlands von ausländischen Herstellern pharmakologischer Produkte zu intensivieren und ein inländisches Segment für die Produktion von medizinischer Ausrüstung und Schutzausrüstung“ sowie von Arzneimitteln zu schaffen.