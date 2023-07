Die WHO ist eine reale und gegenwärtige Gefahr

Unsere Regierungen beabsichtigen, Entscheidungen über unsere Gesundheit, unsere Familien und unsere gesellschaftlichen Freiheiten auf den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu übertragen, wann immer er oder sie es für notwendig erachtet. Der Erfolg dieser Machtübertragung hängt von der Unkenntnis der Öffentlichkeit über ihre Auswirkungen und über das Wesen der WHO selbst und ihre jüngsten Kehrtwendungen in der Pandemiepolitik ab. Wenn die Öffentlichkeit dies versteht, ist es wahrscheinlicher, dass die Verantwortlichen in ihrem Interesse und nicht gegen sie handeln.

Ende 2019 gab die WHO neue Empfehlungen für eine Influenzapandemie heraus. Die Influenza verbreitet sich über denselben Mechanismus wie Covid-19 (Aerosole), mit einer ähnlichen Sterblichkeit bei den meisten Menschen. Die WHO erklärte, dass es „unter keinen Umständen“ empfohlen wird, Kontaktpersonen aufzuspüren, exponierte Personen unter Quarantäne zu stellen, Ein- und Ausreisekontrollen durchzuführen und Grenzen zu schließen. Bei einer schweren Pandemie könne es erforderlich sein, Geschäfte für sieben bis zehn Tage zu schließen.

Die WHO warnte vor strengen Maßnahmen, da sie nur minimale Auswirkungen auf die Ausbreitung eines aerosolierten Atemwegsvirus hätten, während sie unweigerlich die Armut verschärfen und insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen schaden würden. Armut führt zu einem jüngeren Tod und ist eine der Haupttodesursachen für Säuglinge in Ländern mit niedrigem Einkommen.

Wenige Monate später befürwortete die WHO alles, wovon sie zuvor abgeraten hatte, um Covid-19 zu bekämpfen. Diese Umkehrung ihrer Empfehlungen hatte den von ihr vorhergesagten Effekt: Vergrößerung der Armut und Verkürzung der Lebenserwartung, insbesondere unter den Ärmsten und Schwächsten der Welt, bei gleichzeitig minimalen Auswirkungen auf die Verbreitung des Virus.

Während die WHO-Empfehlungen für 2019 auf der Bewertung jahrzehntelanger Erkenntnisse durch ein Expertengremium beruhten, stützten sich die Covid-19-Abriegelungsempfehlungen ausschließlich auf Erfahrungsberichte aus einer Stadt in China. Ihre neue Wissensquelle hatte einige Wochen zuvor erklärt, dass das neue Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Darauf folgte eine offensichtliche Propaganda, die von den Medien weltweit aufgegriffen wurde und in der Menschen auf den Straßen tot umkamen.

Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, was zu dieser Kehrtwende der WHO-Politik geführt hat, und den Schaden im Einzelnen zu beschreiben. Die internationalen Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit werden derzeit mit dem Ziel umgestoßen, der WHO zu erlauben, dies erneut, härter und häufiger zu tun. Im Mai 2024 werden unsere Länder darüber abstimmen, ob sie einer einzigen Person erlauben, Grenzschließungen und Quarantäne zu diktieren und medizinische Untersuchungen und Impfungen ihrer Bürger zu verlangen. Sie werden zustimmen, diejenigen zu zensieren, die protestieren. Unsere Regierungen werden sich verpflichten, die Empfehlungen dieser Person in Bezug auf unsere Rechte auf Familienleben, Arbeit und Schule verbindlich zu machen.

Mit der Förderung von Lockdowns folgt die WHO nicht nur China, sondern auch einer Gruppe mächtiger Pharmaunternehmen, die seit mehr als einem Jahrzehnt auf solche Maßnahmen drängen. Sie haben öffentlich-private Partnerschaften wie die in der Schweiz ansässige CEPI gegründet, die Steuergelder zur Förderung ihres autoritären Ansatzes für die öffentliche Gesundheit einsetzen. Im Oktober 2019 wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum und der Johns Hopkins School of Public Health ein Treffen namens Event-201 einberufen, an dem die WHO, das chinesische CDC und andere teilnahmen, um Simulationen solcher Ansätze für einen hypothetischen Coronavirus-Ausbruch durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt muss das Covid-19-Virus bereits weit über China hinaus im Umlauf gewesen sein.

Während sie diesen Einfluss auf die öffentliche Gesundheitspolitik ausübten, finanzierten die Pharmaindustrie und ihre privaten Investoren zunehmend die WHO selbst, die inzwischen etwa 25 Prozent ihres Haushalts bereitstellt. Diese Finanzierung ist „spezifiziert“, d. h. der Geldgeber entscheidet, wie und wo sie ausgegeben wird. Bestimmte Regierungen legen inzwischen auch den größten Teil ihrer Finanzierung fest, sodass über 75 Prozent der WHO-Aktivitäten von den Gebern bestimmt werden. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte nationale Geldgeber und ein wichtiger Investor in BioNTech, dem Entwickler des mRNA-Impfstoffs Covid-19 von Pfizer.

Unter Vernachlässigung grundlegender immunologischer Erkenntnisse behauptete die WHO Ende 2020, dass nur eine Impfung zu einer hohen Gemeinschaftsimmunität („Herdenimmunität“) führen könne, und wurde zu einem wichtigen Befürworter von Massenimpfungen im Rahmen einer Epidemie, womit sie sich ganz auf die Seite ihrer privaten Geldgeber stellte. Unter dem Druck der offensichtlichen Lüge wechselten sie dann zu einer Präferenz für Impfungen – eine ebenso törichte allgemeine Aussage, da viele alltägliche Viren offensichtlich harmlos sind. Dies beruht zwar nicht auf Beweisen oder Fachwissen, dient aber eindeutig einem bestimmten Zweck.

Obwohl es eine eindeutig identifizierte Untergruppe von Menschen mit hohem Covid-Risiko gibt, wurde die Impfung für alle von den Pharma-Investoren als „Ausweg“ aus den Verboten propagiert, für die dieselben Leute eingetreten waren. Das inkohärente Covid-Impf-Mantra der WHO – „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“ – soll dies unterstützen, impliziert aber logischerweise, dass die Impfung nicht einmal die Geimpften schützt.

In den westlichen Ländern sind die Ergebnisse dieser Politik immer deutlicher zu sehen: zunehmende Ungleichheit, geschlossene Unternehmen und steigende Gesamtsterblichkeit bei jungen Erwachsenen. In den einkommensschwachen Ländern Afrikas und Asiens, denen die WHO einst Priorität einräumte, waren ihre Maßnahmen sogar noch verheerender. Wie für Anfang 2020 vorhergesagt, nehmen Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS zu und fordern mehr Todesopfer in einem viel jüngeren Alter als Covid-19. Mehr als 100 Millionen Menschen sind zusätzlich von Unterernährung bedroht, bis zu 10 Millionen Mädchen werden zusätzlich von Kinderheirat und nächtlichen Vergewaltigungen betroffen sein, und Millionen weitere Mütter werden ihre Kinder aufgrund der Auswirkungen der großen Armut verlieren. UNICEF schätzt, dass allein in Südasien im Jahr 2020 fast eine Viertelmillion zusätzlicher Kinder sterben werden, weil die Menschen eingesperrt sind. Die WHO hat dies getan – sie hat erklärt, dass dies geschehen würde, und dann die Umsetzung gefördert.

Nur wenige haben von der Covid-Reaktion profitiert, aber diejenigen, die davon profitiert haben, insbesondere private und unternehmerische Geldgeber der WHO mit großen Pharma- und Software-Assets, haben massiv profitiert. WHO-Mitarbeiter und andere, die im Bereich der globalen Gesundheit tätig sind, haben ebenfalls profitiert und sichern sich jetzt lukrative Karrieren, da die Agenda sich ausweitet. Während die alte evidenzbasierte öffentliche Gesundheit beiseite geschoben wird, werden in der neuen öffentlichen Gesundheit der Softwareunternehmer und Pharmamogule Karrieren gemacht.

Wir haben also ein Problem. Die WHO, die angeblich die Führung innehat, ist durch ihre privaten Investoren in tiefe Konflikte verwickelt, während sie von einer Versammlung regiert wird, der mächtige Staaten angehören, die den Menschenrechten und der Demokratie feindlich gegenüberstehen. Ihre Personalpolitik, die auf Länderquoten und Regeln beruht, die eher die Beibehaltung als die gezielte Einstellung von Mitarbeitern fördern, ist nicht einmal darauf ausgerichtet, die fachliche Kompetenz zu gewährleisten.

Das jüngste Verhalten dieser Mitarbeiter – blindes, pflichtbewusstes Befolgen der zahlreichen unsinnigen Forderungen der Organisation – muss Fragen zu ihrer Integrität und Kompetenz aufwerfen. Die expandierende Pandemie-Industrie verfügt über eine gewaltige finanzielle Kriegskasse, die auf die Unterstützung der Medien und der Politik abzielt, und unsere Politiker fürchten, politisch in Vergessenheit zu geraten, sollten sie sich ihr widersetzen.

Pandemien sind selten. Im letzten Jahrhundert, einschließlich Covid, schätzt die WHO etwa eine pro Generation. Diese Pandemien kosten in der Zeit ihrer Ausbreitung weniger Lebensjahre als Tuberkulose oder Krebs jedes Jahr kosten. Niemand kann vernünftigerweise behaupten, dass wir vor einer existenziellen Krise stehen oder es eine legitime Reaktion der öffentlichen Gesundheit ist, die Freiheit der Menschen an die Pharmaindustrie und private Unternehmer zu verlieren, wenn wir vor einer solchen stehen. Unsere Demokratien werden durch ein massives amoralisches Geschäft ausgehöhlt, eine Struktur, die darauf ausgelegt ist, den Reichtum der Vielen in den Händen der Wenigen zu konzentrieren. Covid-19 hat bewiesen, dass das Modell funktioniert.

Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob und wie dieser gesellschaftszerstörende Pandemiezug aufgehalten werden kann. Die Berufsgruppen des öffentlichen Gesundheitswesens wollen Karrieren und Gehälter und werden nicht eingreifen. Das haben sie bei früheren Manifestationen des Faschismus bewiesen. Die Öffentlichkeit muss sich selbst aufklären und sich dann weigern, sich zu fügen. Wir können nur hoffen, dass einige unserer vermeintlichen Führer vortreten werden, um ihnen zu helfen.

*

David Bell, Senior Scholar am Brownstone Institute, ist Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater für globale Gesundheit. Er ist ehemaliger medizinischer Offizier und Wissenschaftler bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Programmleiter für Malaria und fieberhafte Erkrankungen bei der Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) in Genf, Schweiz, und Direktor für globale Gesundheitstechnologien bei Intellectual Ventures Global Good Fund in Bellevue, WA, USA.