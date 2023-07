Jim Caviezel beschuldigt die Fake News-Medien, ein Werkzeug des Teufels zu sein. Video

In einer leidenschaftlichen und feurigen Rede in Steve Bannons War Room wetterte der bekannte Schauspieler Jim Caviezel gegen die Medien, Bundesbehörden und eine seiner Meinung nach korrupte globale Elite.

Caviezel, der vor allem für seine Rolle als Jesus Christus in „Die Passion Christi“ bekannt ist, nahm kein Blatt vor den Mund und beschuldigte die Fake-News-Medien, ein Werkzeug des Satans zu sein.

„Ihr werdet für das, was ihr getan habt, in der Hölle büßen müssen. Medien, ich habe überhaupt keine Angst vor euch. Ihr seid Satan. Das ist so“, sagte Caviezel.

Dann schimpfte er über korrupte Geheimdienste, die an der gesellschaftlichen Schlechtigkeit mitschuldig seien. Seine Worte brachten seine Frustration über diejenigen zum Ausdruck, die seiner Meinung nach angesichts des Unrechts tatenlos zusehen.

„Ihr drei Briefagenturen, die ihr diese Schlechtigkeit mitgemacht habt, die diese Kinder aus dem Leib unserer Mütter gerissen haben… Das sind die Bösen hier.“

„Aber es gibt noch eine andere Gruppe von Bösen, diejenigen, die in der Mitte stehen, die nichts tun, die es zulassen, dass dies geschieht. Eine schöne Frau hat mir gesagt, dass es die Guten und die Bösen gibt, aber in der Mitte gibt es den Zaun, und der gehört dem Teufel, und ihr steht oben drauf… Es scheint, dass ihr keine Republik mehr wollt, dass ihr das Leben und die Freiheit im Streben nach Glück nicht wollt“, fügte Caviezel hinzu.

Caviezel warnte inbrünstig vor göttlicher Vergeltung und beschwor biblische Bilder von „Feuer und Schwefel“ herauf. Er deutete an, dass der Zorn Gottes über die Nation hereinbrechen wird, wenn die derzeitige Situation nicht korrigiert wird.

„Es wird alles weg sein, denn Gott wird einen Zorn über diese Nation bringen, wie Sie ihn noch nie erlebt haben“, sagte er.

„Es wird Feuer und Schwefel auf dieser Erde geben, wie ihr es noch nie gesehen habt. Er wird sich bei Sodom und Gomorrah entschuldigen müssen, wenn er sich nicht um das kümmert, was hier gerade passiert. Und man kann den Unschuldigsten während der Empfängnis töten, indem man das erste Trimester, das zweite und dritte Trimester, die Teilgeburtsabtreibung und jetzt die Tötung eines Babys 28 Tage nach der Geburt benutzt. Mein Gott, wofür ist das gut? Wie soll das Leben der Mutter gerettet werden? Oder benötigt man die Organe des Babys?“, fügte er hinzu.

Der Schauspieler begann dann eine Diskussion über die Organentnahme und die Verwendung von Adrenochrom durch Eliten.

„benötigt man es deshalb? Oder die Organentnahme, über die ich nicht sprechen soll? Oder das Adrenochrom? Ihr Eliten. Ihr elitären Führer in dieser Welt und ihr versteht Amerika“, sagte er.

„Es gibt Führer, von denen ihr nicht einmal wisst, dass sie dieses ganze Weltsystem kontrollieren. Diese Leute, mit denen ich gerade spreche, mein Herr und Erlöser ist hinter euch her. Und ich habe keine Angst vor euch. Erinnert euch an die Leute da draußen: Habt keine Angst…

Der von Caviezel gespielte religiöse Film „Sound of Freedom“ hat an den Kinokassen den 300 Millionen Dollar teuren Disney-Film „Indiana Jones“ überflügelt. Doch anstatt sich mit dem zentralen Thema des Films, dem Kindersexhandel, auseinanderzusetzen, zeichnen die linksextremen Mainstream-Medien ein Bild des Films und seiner Unterstützer in Form einer breit angelegten QAnon-Verschwörung.

Der Sexhandel, eine erschreckende Realität, von der jährlich Millionen von Kindern weltweit betroffen sind, stand im Mittelpunkt von Sound of Freedom“. Der Film sollte Licht in diese globale Krise bringen und sie in den Vordergrund des öffentlichen Bewusstseins rücken.

Große Medien wie CNN und Rolling Stones spielen den Film jedoch herunter und bringen ihn mit „QAnon-Verschwörungstheorien“ in Verbindung.

Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) hat kürzlich kritische Inhalte von seiner offiziellen Webseite zum Thema Kindersexhandel entfernt, und zwar die Abschnitte, die sich mit der Ausbeutung von Minderjährigen im In- und Ausland und den Opfern der Kinderprostitution befassen.

The Gateway Pundit berichtete, dass die signifikante Änderung Ende Mai 2023 vorgenommen wurde, inmitten wachsender Kritik an Joe Bidens Politik, die Massenmigration über die durchlässige Südgrenze der Vereinigten Staaten fördert – eine Region, die oft für den Kindersexhandel ausgenutzt wird.

Diese drastische Änderung passt auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films „The Sound of Freedom“, der sich mit dem alarmierenden Problem des Kindersexhandels befasst.

Auf der Website des Justizministeriums, die ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen des Ministeriums ist, die Öffentlichkeit über die Art und das Ausmaß des Kindersexhandels und seine eigenen Initiativen zur Bekämpfung dieses abscheulichen Verbrechens zu informieren, wurden am 12. Mai 2023 drei wichtige Abschnitte entfernt. Zu den gestrichenen Abschnitten gehören „Internationaler Sexhandel mit Minderjährigen“, „Sexhandel mit Minderjährigen im Inland“ und „Kinder als Opfer der Prostitution“.