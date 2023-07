Experte erklärt in 2 Minuten, warum die linke Woke-Agenda mit der Pädophilie-Agenda identisch ist

Während eines Interviews über den Film „Sound of Freedom“ hat Tim Ballard über die Organisation des niederländischen Pädoaktivisten Nelson Maatman gesprochen, der im letzten Jahr in Mexiko-Stadt verhaftet wurde.

Seine Verhaftung wurde teilweise durch Ballards Operation Underground Railroad ermöglicht.

Er war zu dieser Zeit in Polen und erhielt Informationen, dass Maatmans Organisation versuchte, Kinder aus der Ukraine zu schmuggeln. Zwei Mitglieder der Organisation wurden kürzlich in Ecuador verurteilt, wo niederländische Pädophile ein Sexhotel für Kinder eingerichtet hatten.

Tim Ballard hat gerade dargelegt, wie Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach Mexiko und über die Grenze nach Amerika geschmuggelt werden

Tim Ballard just laid out about how children are being trafficked from the Ukraine war zone into Mexico and across the border into America pic.twitter.com/pqkNq74Qur