Biden mobilisiert 3.000 Reservisten zur Verstärkung der „Operation Atlantic Resolve“ nach Europa

Präsident Joe Biden hat heute einen Erlass herausgegeben, der die Mobilisierung ausgewählter Reservekräfte mit bis zu 3.000 Mann genehmigt, die die Streitkräfte zur Unterstützung der Operation Atlantic Resolve“ verstärken.

Aufgrund der mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Abschnitte 121 und 12304 des Titels 10 des United States Code, übertragenen Befugnisse stelle ich hiermit fest, dass es notwendig ist, die aktiven Streitkräfte der Vereinigten Staaten für die wirksame Durchführung der Operation Atlantic Resolve im Verantwortungsbereich des United States European Command und in dessen Umfeld zu verstärken. Zur Förderung dieser Operation ermächtige ich hiermit den Verteidigungsminister und den Minister für Innere Sicherheit in Bezug auf die Küstenwache, wenn diese nicht als Dienst in der Marine tätig ist, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten, Einheiten und einzelne Mitglieder, die nicht einer Einheit zugewiesen sind, die als Einheit der Ausgewählten Reserve organisiert ist, zum aktiven Dienst zu befehlen, oder jedes Mitglied der Mobilmachungskategorie „Individual Ready Reserve“, das nach den vom betreffenden Sekretär erlassenen Vorschriften als unverzichtbar eingestuft wird, bis zu einer Gesamtzahl von 3.000 Mitgliedern zu einem beliebigen Zeitpunkt, von denen nicht mehr als 450 Mitglieder der Individual Ready Reserve sein dürfen, nach ihrem Ermessen in den aktiven Dienst zu beordern und den Dienst dieser zum aktiven Dienst befohlenen Einheiten und Mitglieder zu beenden.

Diese Anordnung soll und wird keine Rechte oder Vorteile, weder materiell noch verfahrensrechtlich, schaffen, die von einer Partei gegen die Vereinigten Staaten, ihre Ministerien, Behörden oder Einrichtungen, ihre Beamten, Angestellten oder Vertreter oder eine andere Person rechtlich oder nach Billigkeit durchgesetzt werden können.

Hier die Beschreibung der Operation Atlantic Resolve durch den Atlantic Council:

Defense.gov berichtet, dass diese Operation als Kontingenzoperation bezeichnet wird, sagte Armeegeneralleutnant Douglas A. Sims II, Direktor des Gemeinsamen Stabes für Operationen, während einer heutigen Pressekonferenz.

Diese neue Bezeichnung kommt den Truppen und ihren Familien zugute, da sie mehr Befugnisse, Ansprüche und Zugang zu den Reservekräften und dem Personal erhalten“, sagte Sims. „Dieser Erlass bekräftigt die unerschütterliche Unterstützung und das Engagement für die Verteidigung der Ostflanke der NATO nach dem illegalen und unprovozierten Krieg Russlands gegen die Ukraine“, so Sims.

Zuerst waren also Abrams-Panzer „nein“, dann waren F-16 eine rote Linie, die wir nicht überschreiten wollten, dann waren Streubomben ein Kriegsverbrechen, und jetzt sind wir in einem Krieg gegen Russland so nah dran an „Boots on the Ground“ wie nie zuvor?

Es stellen sich viele Fragen zu dieser Aktion: Warum Reservisten und nicht aktive Soldaten? (Ist es weniger ‚boots on the ground‘-mäßig, wenn es Reservisten sind?) Warum jetzt? (steht eine weitere große Hunter-Biden-Schlagzeile bevor?)

Auf den ersten Blick mag dies für den zufälligen Beobachter nichts Besonderes sein. Vielleicht haben die Reservisten nur eine „unterstützende“ oder „beratende“ Funktion. Aber sie werden da sein.

Und wie Lincoln Brown über PJ Media warnt, muss man sich fragen, ob hier ein Präzedenzfall geschaffen wird.

Um einen Krieg zu erklären, braucht es einen Akt des Kongresses. Historisch gesehen muss sich der Präsident an die Legislative wenden und um eine Erklärung bitten. Doch Biden nutzt sein Amt, um ausgewählte Teile des Militärs zu mobilisieren und nach Europa zu schicken, ohne sich auch nur mit dem Kongress beraten zu müssen. Ist dies ein Versuch, etwas zu verbergen oder zu sichern? Oder handelt es sich lediglich um einen Akt eines selbstverliebten und verblendeten Präsidenten und Kabinetts?

Was auch immer der Fall sein mag, der Gedanke, dass Joe Biden und seine Berater Spielzeugsoldaten auf einer Europakarte herumschieben, sollte einen beunruhigen. Dabei ist ihnen gar nicht bewusst, was auf dem Spiel steht. Nicht nur für die Nation, sondern für die ganze Welt. Im schlimmsten Fall wird dies nicht wie der D-Day sein, so schrecklich dieser auch war. Es wird nicht wie General Patton sein, der mit seinen Panzern durch Europa rast, um als erster den Rhein zu überqueren. Es wird auch nicht wie in Vietnam oder bei einem der jüngsten Konflikte im Nahen Osten sein.

Es könnte sich um etwas handeln, das wir noch nie zuvor erlebt haben. Und es ist an der Zeit, dass kühlere und vernünftigere Köpfe auf beiden Seiten des Ganges diesen schrecklichen alten Mann und seine ehrgeizigen, tonlosen Speichellecker zum Rücktritt zwingen.

Schließlich sollte man nicht vergessen, dass der Kongressabgeordnete Matt Gaetz davor gewarnt hat, dass die Biden-Regierung „unser großes Land schlafwandlerisch in einen Weltkrieg hineinführt“.

Ist dies der nächste Eskalationsschritt? Ein weiterer Stoß gegen den Bären?