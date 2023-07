Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, bekräftigte auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, dass es „eine Verlegung von F-16-Kampfflugzeugen [in die Ukraine] geben wird, wahrscheinlich aus europäischen Ländern, die über überschüssige F-16-Vorräte verfügen“.

Der russische Außenminister reagierte auf die Bestätigung, dass moderne westliche Kampfjets bald in die Ukraine verlegt werden, nachdem die Alliierten die erste Welle der Ausbildung ukrainischer Piloten abgeschlossen haben, was einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. „Moskau kann die nuklearen Fähigkeiten der F-16-Kampfjets amerikanischer Bauart, die der Ukraine von ihren westlichen Unterstützern geliefert werden könnten, nicht ignorieren“, sagte Lawrow laut russischen Medien. Er ging sogar so weit zu sagen, dass dies als eine Bedrohung durch den Westen „im nuklearen Bereich“ angesehen werden wird.

Indem die USA und ihre NATO-Satelliten Kiew solche fortschrittlichen Systeme zur Verfügung stellen, „schaffen sie das Risiko einer direkten bewaffneten Konfrontation mit Russland, und das kann katastrophale Folgen haben“, warnte Lawrow in einem Interview am Mittwoch. Insbesondere die F-16 bezeichnete er als „eine extrem gefährliche Entwicklung“.

Wobei er die Einsatzfähigkeit der F-16 und ihre Fähigkeit, taktische Atomwaffen zu tragen, erwähnte:

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin im Juni gesagt, dass die F-16 des Westens „brennen“ werden, sobald sie auf dem Schlachtfeld auftauchen, nachdem er auch versprochen hatte, alle anderen NATO-Waffen in dem Konflikt anzugreifen.

Russland wird westliche F-16-Kampfflugzeuge, die in die Ukraine geschickt werden, aufgrund ihrer Fähigkeit, Atomwaffen zu tragen, als „nukleare“ Bedrohung betrachten, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Moderne Kampfflugzeuge standen im Vordergrund der Forderungen Kiews nach militärischer Hilfe von seinen westlichen Verbündeten im Kampf gegen die Offensive Russlands

#UPDATE Russia will regard Western F-16 fighter jets sent to Ukraine as a "nuclear" threat because of their capacity to carry atomic weapons, Foreign Minister Sergei Lavrov says.



Modern warplanes have been at the forefront of Kyiv's demands for military aid from its Western… pic.twitter.com/NZOY7XwJtd