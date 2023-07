Kurz vor dem großen Chaos, das kommen wird, ziehen Millionen von Amerikanern um

Der Sommer ist für Millionen von Amerikanern die Zeit des Umzugs, und viele von ihnen werden in einen ganz anderen Bundesstaat umziehen. Früher waren solche Fernumzüge oft durch einen Arbeitsplatzwechsel oder den Wunsch, näher bei der Familie zu sein, motiviert. Doch jetzt sind es politische und ideologische Erwägungen, die viele Amerikaner dazu bewegen, nach grüneren Weiden zu suchen. Fast jeder von uns spürt, dass in diesem Land etwas furchtbar schief läuft. Überall um uns herum zerfällt unsere Gesellschaft buchstäblich aus den Nähten, und es ist überdeutlich geworden, dass ein großes Chaos bevorsteht. Man sagt, dass sich Gleichgesinnte zusammentun, und das gilt besonders in schwierigen Zeiten. So erleben wir jetzt eine Abwanderung der Konservativen in die roten Staaten und eine Abwanderung der Liberalen in die blauen Staaten. Das Folgende stammt aus einem Artikel, der kürzlich von PBS mit dem Titel „Conservatives move to red states and liberals move to blue as the country grows more polarized“ veröffentlicht wurde…

Die Amerikaner trennen sich in rasantem Tempo durch ihre Politik und tragen dazu bei, die größte Kluft zwischen den Staaten in der modernen Geschichte zu vertiefen. In allen Staaten außer zwei kontrolliert eine Partei die gesamte Legislative. In 28 Staaten hat die Partei, die die Kontrolle ausübt, in mindestens einer Legislativkammer die absolute Mehrheit – was bedeutet, dass die Mehrheitspartei so viele Abgeordnete hat, dass sie das Veto des Gouverneurs überstimmen kann. Das wäre in den meisten Fällen nicht notwendig, da nur in zehn Staaten die Gouverneure einer anderen Partei angehören als die Partei, die die Legislative kontrolliert.

Das ist wirklich der Fall.

Aber der Artikel, den ich gerade zitiert habe, lässt es so klingen, als ob die Abwanderung in die roten und blauen Staaten, die wir erleben, in etwa gleich groß ist, und das ist überhaupt nicht wahr.

Zum Beispiel haben in den letzten Jahren Hunderttausende von Menschen den Bundesstaat Kalifornien verlassen, um anderswo ein besseres Leben zu suchen…

Zwischen April 2020 und Juli 2022 werden insgesamt mehr als 500.000 Menschen Kalifornien verlassen.

Viele dieser Ex-Kalifornier sind nach Texas umgezogen.

Tatsächlich zogen im Jahr 2021 täglich etwa 300 Kalifornier in den Bundesstaat Texas…

Jeden Tag zogen im Jahr 2021 etwa 300 Kalifornier nach Texas – eine erstaunliche Zahl von 111.000 Menschen, wie neu veröffentlichte Daten zeigen. Das sind doppelt so viele wie die 63.000, die im Jahr 2012 den gleichen Schritt gemacht haben. Dies geht aus einem neuen Bericht von Storage Café hervor, der die Migrationsmuster zwischen Kalifornien und Texas über fast ein Jahrzehnt hinweg untersucht hat.

Und es hat sich herausgestellt, dass auch viele Unternehmen ihren Standort von Kalifornien nach Texas verlagert haben…

Mehr als 100 Unternehmen haben ihren Hauptsitz seit 2020 nach Texas verlegt, wobei 40 Prozent von ihnen aus Kalifornien kamen, so die Studie.

Kalifornien sollte einer der besten Orte zum Leben auf dem ganzen Planeten sein.

Aber wie so viele andere blaue Staaten hat es sich in einen Sündenpfuhl von Verbrechen, Drogen, Obdachlosigkeit und Gewalt verwandelt.

Früher beschränkte sich die Kriminalität vor allem auf die schlechten Gegenden, aber das ist nicht mehr der Fall.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. In einer der wohlhabendsten Gegenden San Franciscos hat eine Bande von Kindern mit Baseballschlägern Kindermädchen und junge Mütter überfallen, um ihre Telefone zu stehlen…

Berichten zufolge überfallen und berauben Kinder mit Baseballschlägern hilflose Mütter und Kindermädchen in einem wohlhabenden Viertel von San Francisco, das für seine jungen Familien bekannt ist. Im Noe Valley, das wegen der vielen dort lebenden Familien mit kleinen Kindern auch als „Kinderwagengasse“ bekannt ist, gab es in der vergangenen Woche elf Telefonüberfälle. Die Behörden gehen davon aus, dass diese mit einer Bande von Jugendlichen in Verbindung stehen, die in letzter Zeit auch Frauen mit Baseballschlägern angegriffen haben, während sie ihre Kinder von der Schule abholten, berichtet der Telegraph. Berichten zufolge wurden in der vergangenen Woche zwei Frauen in dem Viertel von einem Jugendlichen angegriffen, der angeblich eine der Frauen mit einem Baseballschläger und die andere ins Gesicht schlug.

Natürlich ist San Francisco nicht allein.

Zurzeit erleben wir im ganzen Land eine steigende Flut von Gewalt. Am Wochenende des vierten Juli wurden mindestens 150 Amerikaner niedergeschossen, was im ganzen Land für Schlagzeilen sorgte…

Ein blutiges Wochenende am 4. Juli endete mit mindestens 150 Toten bei mehr als 400 Schießereien im ganzen Land, wie aus den während des Wochenendes gesammelten Daten hervorgeht.

Obdachlosigkeit ist auch ein Problem, das in den blauen Staaten völlig außer Kontrolle geraten ist.

Los Angeles hat Millionen und Abermillionen von Dollar ausgegeben, um die Obdachlosenkrise zu lösen, aber es wird immer schlimmer…

Die Obdachlosigkeit in Los Angeles ist im letzten Jahr sprunghaft angestiegen, im Bezirk L.A. um 10 % und in der Stadt um 9 %, so dass mehr als 75.000 Menschen auf den Straßen des Bezirks leben.

Mit jedem Tag, der vergeht, landen noch mehr Amerikaner auf den Straßen unserer Großstädte. Mehr dazu finden Sie in meinem früheren Artikel mit dem Titel „The Number of Americans Living On The Streets ‚Has Broadly Risen This Year'“.

Zum Schluss möchte ich noch kurz auf unsere nationale Drogenkrise eingehen.

Mehr Amerikaner sind süchtig nach legalen und/oder illegalen Drogen als je zuvor.

Und die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung erreicht Jahr für Jahr einen neuen Höchststand.

In den Großstädten von Küste zu Küste torkeln die Süchtigen wie Zombies mitten auf den Straßen herum, während sie es genießen, high zu werden, obwohl sie genau wissen, dass es das letzte High sein könnte, das sie je erleben werden.

Die Lage ist so schlimm geworden, dass Kokain sogar zum ersten Mal im Weißen Haus entdeckt wurde. Die Behörden sagen uns, dass es ein „Rätsel“ ist, wie es dorthin gekommen ist, aber andere weisen darauf hin, dass es in diesem Fall einen sehr offensichtlichen Verdächtigen gibt…