Durch Covid verlorene Bildung wird „der Welt jahrelange Narben hinterlassen.“

Der IWF warnt, dass die Auswirkungen auf junge Menschen die Weltwirtschaft auf Jahrzehnte hinaus beeinträchtigen werden

Nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die massive Beeinträchtigung der Bildung von Kindern das Wirtschaftswachstum auf Jahre hinaus bremsen.

Die in Washington ansässige Organisation erklärte, die schädlichen Auswirkungen der Schulschließungen seien mitverantwortlich für die schwächsten Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum seit Jahrzehnten.

„Die Folgen der Pandemie, einschließlich der Beeinträchtigung des Lernens und der Ausbildung von Schülern, könnten die Volkswirtschaften noch jahrelang belasten“, so der IWF in seinem jüngsten Bericht.

Der IWF geht davon aus, dass die Weltwirtschaft in nächster Zukunft nur um 3 Prozent pro Jahr wachsen wird.

Das ist deutlich weniger als der Durchschnitt von 3,9 Prozent im Zeitraum von 2000 bis 2019, in dem die globale Finanzkrise und die enttäuschende Erholung von der Kreditkrise stattfanden.

Ein wichtiger Faktor sind die nachhaltigen Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung der Kinder. Die Schließungen führten zu einer schlechteren Bildungsqualität für die Schüler, und die Schulen haben sich immer noch nicht vollständig von den Auswirkungen der Schließungen erholt.

Die Anwesenheitsquote ist seit der Pandemie drastisch gesunken, und mehr als jeder fünfte Schüler fehlt nun 10 % oder mehr des Unterrichts. Die Zahl der Schüler, die die Hälfte des Unterrichts oder mehr versäumen, hat sich seit 2019 auf 120 000 verdoppelt.

Abwesenheit auch lange nach der Schließung

Detaillierte Grafik in der Quelle zu finden

Studien deuten darauf hin, dass nicht nur die Zahl der Schulschwänzer zunimmt, sondern auch die Umstellung auf Fernunterricht während der Schließung bleibende Auswirkungen hat.

Studien haben ergeben, dass jahrzehntelange Fortschritte bei den Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten von Kindern in den USA nach Schulschließungen wieder zunichte gemacht wurden, wobei sich die Auswirkungen auf das Lernen von Kleinkindern besonders deutlich zeigten.

Die britische Education Endowment Foundation erklärte letztes Jahr: „COVID-19-bedingte Störungen haben sich negativ auf die Leistungen aller Schüler ausgewirkt, insbesondere auf die von Schülern aus benachteiligten Verhältnissen.“

Sie fügte hinzu: „Die Lehrer haben häufig über die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Schüler berichtet. Es gibt auch neue Hinweise darauf, dass sich die Pandemie negativ auf die psychische Gesundheit der Kinder ausgewirkt hat“.

Schüler, die eine schlechtere Schulbildung erhalten, werden für den Rest ihres Lebens darunter leiden, da sie auf dem umkämpften Arbeitsmarkt gegenüber denjenigen, die eine vollständige und angemessene Ausbildung erhalten haben, den Kürzeren ziehen.

Analysten des Institute for Fiscal Studies schätzten, dass den 8,7 Mio. Schülern im Vereinigten Königreich, die nicht zur Schule gehen konnten, insgesamt 350 Mrd. £ an Lebenseinkommen entgehen werden.

Deloitte und PwC, zwei der größten britischen Personalvermittler für Hochschulabsolventen, sahen sich gezwungen, zusätzliche Schulungen für neue Mitarbeiter anzubieten, nachdem sie festgestellt hatten, dass viele derjenigen, die ihre Ausbildung während der Pandemie abgeschlossen hatten, Probleme mit der Kommunikation und der Teamarbeit hatten.

Der IWF erklärte, dass aufgrund der unterbrochenen Ausbildung, einer Verrentungswelle, einer Zunahme von Krankheiten, die Menschen aus dem Arbeitsmarkt drängen, und verstärkter globaler Spannungen die Aussichten für die Weltwirtschaft so schlecht sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Zu den weiteren Faktoren, die das Wachstum bremsen, gehören die schwache chinesische Wirtschaft, „ein langsameres Tempo der Strukturreformen als zuvor erwartet, niedrigere Prognosen für das Wachstum der Erwerbsbevölkerung und der zunehmende Druck durch die geoökonomische Fragmentierung“, so der IWF.

Long Covid verfolgt die Belegschaft

Anzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter mit Long-Covid in Millionen, detaillierte Grafik in der Quelle: OBR zu finden

Die steigende Inflation in der Welt nach der Pandemie hat den Volkswirtschaften ebenfalls geschadet.

Die Inflation ist in letzter Zeit in den USA und in einigen europäischen Ländern stark zurückgegangen, was die Hoffnung weckt, dass Großbritannien und die anderen Nachzügler bald nachziehen werden.

Dies hat Hoffnungen geweckt, dass die Bank of England und andere Zentralbanken bald in der Lage sein könnten, die Zinserhöhungen zu verlangsamen oder zu stoppen.

Kristalina Georgieva, die Chefin des IWF, sagte jedoch, dass es weiterhin entscheidend sei, die Zinssätze zu erhöhen und sich Steuersenkungen oder zusätzlichen Staatsausgaben zu widersetzen, bis der Preisanstieg definitiv besiegt sei.

Sie sagte: „Die Lehren aus früheren Inflationsperioden zeigen, dass eine zu frühe Lockerung der Politik Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung zunichte machen kann.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, den Kurs der Geldpolitik beizubehalten, bis die Inflation dauerhaft auf das Ziel gesenkt ist, und gleichzeitig die Risiken im Finanzsektor genau zu überwachen.

Sie forderte die Finanzminister auf, sich auch gegen Steuersenkungen zu wehren, bis die Preise unter Kontrolle sind.

Frau Georgieva sagte: „Auch die Finanzpolitik muss ihren Teil dazu beitragen. Eine Straffung des Geldbeutels nach einer Periode pandemiebedingter Sondermaßnahmen kann die Desinflation unterstützen, Puffer wieder aufbauen und die Schuldentragfähigkeit verbessern, während zeitlich begrenzte und gezielte Maßnahmen erforderlich sein können, um sozial schwachen Menschen bei der Bewältigung der unmittelbaren Lebenshaltungskostenkrise zu helfen“.

Ihre Worte spiegeln die Worte von Jeremy Hunt, dem Schatzkanzler, wider, der Forderungen nach mehr Ausgaben und Steuersenkungen mit der Begründung abgelehnt hat, dass eine noch höhere Kreditaufnahme die Inflation anheizen würde.

Er sagte am Donnerstag: „Der beste Weg, das Wachstum wieder anzukurbeln und den Druck auf die Familien zu verringern, ist, die Inflation so schnell wie möglich zu senken. Unser Plan wird funktionieren, aber wir müssen uns daran halten.“

Die mageren Wachstumsprognosen des IWF könnten aufgrund einer langen Liste von Risiken, die die Konjunktur zum Entgleisen zu bringen drohen, noch herabgestuft werden müssen, warnte die Gruppe.

Die Analysten nannten als Hauptrisiken eine Intensivierung des russischen Krieges in der Ukraine, Spannungen im Finanzsystem, die Haushalten und Unternehmen schaden, und Panik unter den Anlegern, die zu einem schnellen Abzug von Geldern führt.