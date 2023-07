Die Mainstream-Medien sagen Ihnen nicht die Wahrheit über die Inflation

Michael Snyder

Die Inflation geht zurück! Ist das nicht wunderbar? Wenn viele weniger gebildete Amerikaner diese Nachricht hören, werden sie denken, dass die Preise sinken werden. Aber das stimmt überhaupt nicht. In Wirklichkeit steigen die Preise immer noch. Sie steigen nur langsamer als zuvor. Nach Angaben der Bundesregierung lag der Verbraucherpreisindex im Juni 2023 nur 3 Prozent höher als im Juni 2022. Das klingt nach ziemlich guten Nachrichten, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die für den Verbraucherpreisindex verwendete Formel im Laufe der Jahrzehnte buchstäblich Dutzende Male geändert wurde. Würde die Inflationsrate immer noch so berechnet wie im Jahr 1980, läge sie immer noch deutlich im zweistelligen Bereich.

Wir sollten also dankbar sein, dass sich die Preise (vorerst) etwas beruhigt haben, aber jeder, der glaubt, die Inflation sei „unter Kontrolle“, macht sich etwas vor.

Monat für Monat werden die Lebenshaltungskosten für den Durchschnittsamerikaner immer erdrückender. Inzwischen stehen die US-Familien unter so großem finanziellem Druck, dass sie sogar bei alltäglichen Dingen wie Zahnpasta und Toilettenpapier sparen“…

Finanzexperten haben gewarnt, dass die Amerikaner bei alltäglichen Produkten wie Zahnpasta und Toilettenpapier knausern – ein beunruhigendes Zeichen für die US-Wirtschaft und große Hersteller. Der Absatz von Zahnpasta, Waschmittel und Toilettenpapier ist nach Angaben von NIQ bis zum 24. Juni um drei bis vier Prozent zurückgegangen, wie Bloomberg berichtet.

Um die Inflation zu bekämpfen, entscheiden sich die Amerikaner für billigere Marken und Billigläden. Das ist ein Schlag für Produktionsgiganten wie Procter & Gamble und ein Aufschwung für Unternehmen wie Dollar General.

Umfragen haben ergeben, dass mehr als 60 Prozent der Bevölkerung von der Hand in den Mund leben, und die Realität sieht so aus, dass viele von uns überall sparen wollen, wo es nur geht.

Traurigerweise gilt das sogar für Schulsachen. Laut Zero Hedge wird prognostiziert, dass die Ausgaben für den Schulanfang „zum ersten Mal seit neun Jahren“ sinken werden…

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Deloitte-Umfrage werden die Ausgaben für den Schulanfang, das zweitgrößte Ausgabeereignis für Familien nach der Urlaubssaison, voraussichtlich zum ersten Mal seit neun Jahren zurückgehen. Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass die Verbraucher inmitten des zweijährigen Inflationssturms zu kämpfen haben, was Bedenken hinsichtlich des Erfolgs der „Bidenomics“ aufkommen lässt.

Die Inflation hat unseren Lebensstandard jahrzehntelang untergraben, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Dutzende von Millionen Amerikanern von Monat zu Monat gerade so über die Runden kommen.

Einst konnte es sich jeder mit einem mittleren Einkommen leisten, ein anständiges Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten.

Aber jetzt benötigt man mehr als ein Mittelklasse-Einkommen, um in New York City auch nur einen „verherrlichten Kerker“ zu mieten…

Ein winziger, stillgelegter Raum, der in ein Apartment für 2.300 Dollar pro Monat umgewandelt wurde, wurde als nichts anderes als ein „verherrlichtes Verlies“ bezeichnet. Der beliebte TikTok-Account NYC Sales & Rentals hat auf der Videoplattform die bizarre Einrichtung vorgestellt.

Es zeigte, wie die ungewöhnliche Wohnung im Zentrum von Harlem im hinteren Teil der Lobby zu finden ist, versteckt hinter der Waschküche.

Wenn ich so etwas sehe, macht mich das sehr wütend.

Ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand glauben kann, dass die Lebenshaltungskosten unter Kontrolle sind.

Das ist sie nicht.

Und es wird noch mehr Inflation geben. Jetzt, wo die „Schuldenobergrenzenkrise“ vorbei ist, haben unsere Politiker in Washington die Staatsschulden in nur fünf Wochen um eine Billion Dollar erhöht…

Es sieht so aus, als ob der Biden-McCarthy „Fiscal Responsibility Act of 2023“ dem Inflation Reduction Act (Green New Deal) in seiner Orwellschen Bedeutung und seinem Ergebnis Konkurrenz machen wird. Nur fünf Wochen, nachdem die Vereinbarung ausgeheckt wurde, hat das Finanzministerium neue Schulden in Höhe von über 1 Billion Dollar gemacht! Das ist einfach erstaunlich. Es dauerte von unserer Gründung bis 1980, um die Menge an Schulden anzuhäufen, die wir jetzt in etwas mehr als fünf Wochen angehäuft haben. Man kann das Ausmaß und die Auswirkungen dieser Ausgaben wirklich nicht hoch genug einschätzen.

Wenn so viel Geld in so kurzer Zeit in die Wirtschaft gepumpt wird, führt das zu einer starken Inflation.

Wenn es unseren „Führern“ in Washington ernst damit wäre, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, würden sie aufhören, so viel Geld zu leihen und auszugeben.

Aber das werden sie nie tun.

Es liegt also an der Federal Reserve, etwas gegen die Inflation zu unternehmen, und es scheint, dass sie sich für eine weitere Zinserhöhung rüstet…

Trotz der Verlangsamung der Inflation wird weithin erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung eine weitere Anhebung um einen Viertelprozentpunkt beschließen werden. Ein überwältigender Prozentsatz der Händler – mehr als 92 % – erwartet, dass die Fed die Zinssätze Ende des Monats erneut anheben wird.

Wenn ich das lese, möchte ich mir die Haare ausreißen.

Der Wert von Eigenheimen in den USA ist bereits um mehr als 100 Milliarden Dollar gesunken, als die Immobilienblase platzte, und der Markt für Gewerbeimmobilien fällt auseinander wie ein 20-Dollar-Anzug.

Das hat zur Folge, dass kleine und mittelgroße Banken im ganzen Land unter großen Schmerzen leiden und die Kreditausfälle in beängstigendem Tempo zunehmen…

Die großen US-Banken werden voraussichtlich den größten Anstieg der Kreditverluste seit der COVID-19-Pandemie melden, da die steigenden Zinssätze die Kreditnehmer im ganzen Land zunehmend unter Druck setzen.

Die Federal Reserve sollte auf keinen Fall daran denken, die Zinssätze noch weiter anzuheben.

Aber sie werden es trotzdem tun.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Kopf gegen eine Mauer stoße.

Egal, wie sehr wir uns dagegen wehren, unsere „Führer“ treffen einfach eine unglaublich dumme Entscheidung nach der anderen.

Und es geht nicht nur um die Wirtschaft. Jahrzehntelange unglaublich törichte Entscheidungen in allen Bereichen haben uns buchstäblich an den Rand des nationalen Selbstmords gebracht.

Lassen Sie sich also nicht täuschen, wenn die Mainstream-Medien Ihnen erzählen, die Inflation sei „unter Kontrolle“ und die Aussichten für die Wirtschaft würden sich verbessern.

Die Wahrheit ist, dass unsere langfristigen Probleme weiter eskalieren, und alles, was die Machthaber tun, um die Dinge zu „reparieren“, macht die Dinge nur noch schlimmer.