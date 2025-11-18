Die dunkle Geschichte der globalen Bevölkerungskontrolle

Von The Vigilant Fox

Unfreiwillige Sterilisation ist schon beunruhigend genug. Aber Chinas Vorgehen lässt alles andere im Vergleich dazu zurückhaltend erscheinen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Bill Gates sagte einmal:

„Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird auf etwa neun Milliarden ansteigen. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und den reproduktiven Gesundheitsdiensten leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“

Seit Jahrzehnten diskutieren globale Gesundheitsinstitutionen offen über die „Steuerung“ des Bevölkerungswachstums durch medizinische Eingriffe – und ganze Nationen haben dafür den Preis bezahlt.

In den Entwicklungsländern wurden sterilisierende Impfstoffe an Frauen getestet, die dem nie zugestimmt hatten. Ganze Gemeinschaften waren plötzlich unfähig, Kinder zu bekommen, und niemand sagte ihnen, warum.

So brutal das auch war, es erscheint fast harmlos im Vergleich zu dem, was China seiner eigenen Bevölkerung angetan hat.

Bill Gates once said:



“The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.”



For decades, global health… pic.twitter.com/Rz2FeExBjT — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 16, 2025

Die meisten Menschen halten „Bevölkerungskontrolle“ für ein abstraktes Konzept – etwas Fernes, vielleicht sogar Edles.

Die Wahrheit ist jedoch weitaus erschreckender. Hinter den Slogans stehen echte Opfer: auseinandergerissene Familien, zwangssterilisierte Frauen, Massenabtreibungen, Mord und Millionen von Leben, die stillschweigend ausgelöscht wurden.

Und nirgendwo ist diese unvorstellbare Grausamkeit so offensichtlich wie in Chinas Ein-Kind-Politik.

Jahrelang hat fast niemand wirklich verstanden, was dort vor sich ging – bis ein mutiges Team von Journalisten alles riskierte, um die Wahrheit aufzudecken.

Ich muss Sie warnen: Dieser kurze Dokumentarfilm ist zutiefst verstörend und extrem schwer anzusehen.

Unsere moderne Welt ist voller Illusionen.

Krieg sieht aus wie ein Videospiel. „Öffentliche Gesundheit” klingt mitfühlend. Und „Bevölkerungskontrolle” klingt wie eine abstrakte Idee, die einen sterbenden Planeten retten wird.

Aber hinter diesen Euphemismen verbergen sich so grausame Maßnahmen, dass sie jede Vorstellungskraft übersteigen – durchgeführt von Menschen, die wahrscheinlich dachten, sie würden etwas Gutes tun.

Das macht diese Geschichte so erschreckend.

Als der COVID-Impfstoff auf den Markt kam, vermuteten viele, dass bald darauf Probleme mit der Fruchtbarkeit auftreten könnten.

Diese Vermutung beruhte nicht auf Verschwörungstheorien, sondern auf historischen Erfahrungen und war eine völlig logische Frage.

Globale Gesundheitsinstitutionen haben jahrzehntelang mit sterilisierenden Impfstoffen experimentiert – modifizierten Tetanusimpfungen, die in Entwicklungsländern eingesetzt wurden und stillschweigend Unfruchtbarkeit verursachten.

Das ist eine reale Tatsache, für die es in der medizinischen Literatur sogar einen Namen gibt: „Immunkontrazeption”.

In jeder Epoche hat die herrschende Elite es als ihre „Pflicht“ angesehen, die Bevölkerung zu kontrollieren.

Was sie davon abhielt, war nie ethische Überlegungen, sondern logistische Probleme.

Als Depo-Provera mit einer einzigen Injektion langfristige Unfruchtbarkeit ermöglichte, kam es in der Dritten Welt zu einer explosionsartigen Zunahme von Zwangskampagnen.

Als sterilisierende Impfstoffe möglich wurden, wurden sie eingesetzt – oft heimlich.

Die Frage war nie, ob wir es tun sollten, sondern ob wir damit durchkommen würden.

Und leider sind sie in vielen Fällen damit durchgekommen. Aber heute werden sich die Menschen mehr denn je bewusst, was öffentliche Gesundheit wirklich ist und was die herrschenden Eliten damit bezwecken.

Um die Grausamkeit und Realität der Bevölkerungskontrolle wirklich zu verstehen, muss man nur einen Blick auf Chinas Ein-Kind-Politik werfen.

Zwischen 1979 und 2015 setzte die chinesische Regierung diese herzlose Politik mit brutaler Präzision durch: Zwangsabtreibungen, Sterilisationen und der Tod und die Aussetzung von Millionen von Mädchen.

Es ist eines der erschreckendsten Beispiele für moderne Sozialtechnik – und all das geschah mit Zustimmung des Westens.

In den 1990er Jahren waren Flüge zwischen China und den USA voll mit Paaren, die kleine Mädchen adoptierten.

Aber die meisten dieser Familien kannten die dunkle Wahrheit nicht. Viele dieser Babys wurden ihren Müttern vom Staat weggenommen oder von lokalen Beamten aus Profitgier verkauft.

Eine britische Dokumentation mit dem Titel „The Dying Rooms” versuchte, die Wahrheit über die Vorgänge in China aufzudecken. Säuglinge wurden buchstäblich in Waisenhäusern dem Hungertod überlassen, während die Welt wegschaute.

Und das waren noch diejenigen, die es überhaupt erst in die Waisenhäuser geschafft hatten. Andere wurden im Mutterleib getötet, kurz nach der Geburt durch eine tödliche Injektion oder durch Eintauchen in einen Eimer mit Wasser, oder sie wurden auf der Straße ausgesetzt.

Die chinesische Regierung leugnete alles. Aber Zeugen wussten, dass es wahr war.

Die westliche Elite wusste nicht nur von Chinas Ein-Kind-Politik – sie förderte sie sogar.

Im Gegenzug für wirtschaftliche Unterstützung drängten westliche Staats- und Regierungschefs China dazu, strenge Bevölkerungsmaßnahmen zu ergreifen, die sie in ihren eigenen Ländern nicht durchsetzen konnten.

Es ist dieselbe moralische Feigheit, die wir gesehen haben, als die Staats- und Regierungschefs der Welt Chinas Lockdowns während COVID begrüßten – und totalitäre Grausamkeit als „notwendig” und als Vorbild lobten, an dem wir uns alle orientieren sollten.

Nein, danke.

Chinas Ein-Kind-Politik war nicht die erste Gräueltat im Bereich der Bevölkerungskontrolle. Und sie wird auch nicht die letzte sein.

In Amerika wurden in den 1960er und 70er Jahren bis zu 40 % der indianischen Frauen ohne ihre Zustimmung sterilisiert.

In Indien ließ Premierministerin Indira Gandhi sechs Millionen Männer zwangssterilisieren.

In Deutschland sterilisierten Nazi-Ärzte alle, die sie für „unfähig“ zur Fortpflanzung hielten – und verteidigten dies in Nürnberg sogar unter Berufung auf US-Gesetze.

Unfassbare Grausamkeit breitet sich wie ein Lauffeuer aus, wenn Regierungen versuchen, Gott zu spielen.

Wenn man sich diese Gräueltaten ansieht, stellt sich immer eine Frage: Wie konnte jemand, geschweige denn so viele Menschen, das mitmachen?

Die Antwort ist fast immer dieselbe. Apathie.

Wenn Menschen von anderen entfremdet sind und wenn sie aufhören, Menschen zu sehen, und stattdessen „politische Ergebnisse“ sehen, wird Grausamkeit ziemlich normal.

So kommen es zu Gräueltaten wie diesen.

Die Mitarbeiter von Waisenhäusern in China waren den Ärzten während der COVID-Pandemie nicht unähnlich.

Beide standen unter enormem Druck. Beide befolgten Anweisungen, die anderen schadeten, um ihr eigenes Leben zu schützen.

Und dabei lernten beide, ihr Mitgefühl zu unterdrücken – denn nur so konnten sie in einem auf Grausamkeit basierenden System überleben.

Wenn Mitgefühl stirbt, ist alles möglich.

Das Problem hierbei ist nicht, dass die Menschheit böse ist, sondern dass unsere Systeme darauf ausgelegt sind, unser Mitgefühl zu trüben. Und bei vielen Menschen funktioniert das auch.

Die Medizin funktioniert heute nach Quoten und Checklisten.

Ärzte betrachten Patienten als Daten, und sie stehen unter großem Druck, dies auch weiterhin so zu tun. Bürokraten betrachten Leben als Statistiken.

Das Ergebnis? Dieselbe moralische Blindheit, die in China Kindermord zuließ, ermöglicht heute medizinische Zwangsmaßnahmen und Zensur im Westen.

Und wenn wir dies nicht als das erkennen, was es ist, und etwas dagegen unternehmen, wer weiß, wohin uns das führen wird.

Im Laufe der Geschichte haben ethische Systeme – oft basierend auf Glauben oder einer gemeinsamen spirituellen Wahrheit – Gesellschaften in ihrem Wachstum, in Krisenzeiten und einfach in ihrer Existenz geleitet.

Doch heute, da die Technologie Fortschritte macht und Glaubenssysteme an Bedeutung verlieren, ist Moral verhandelbar geworden.

Ethik wurde neu definiert, um Profit zu rechtfertigen. So ist beispielsweise Abtreibung ein „Recht“, während die Verweigerung von Impfungen ein „Verbrechen“ ist.

Wenn Moral zu einem Geschäftsmodell wird, beginnt die Zivilisation, sich selbst zu verschlingen.

Kommunistische Regime haben Religion schon immer ins Visier genommen.

Warum? Weil der Glaube den Menschen die Kraft gibt, sich gegen Tyrannei zu wehren.

Wenn die Ausübung des Glaubens stirbt, wird der Staat zu Gott. Etwas muss die Lücke füllen. Die Menschen brauchen eine Autorität, an die sie sich wenden können.

So kommt es zur Kulturrevolution. So kommt es zur Ein-Kind-Politik.

Und so rechtfertigen moderne Gesellschaften, dass sie Menschen „zu ihrer eigenen Sicherheit” in ihren Häusern einsperren.

Im Jahr 2016 hob China schließlich seine Ein-Kind-Politik auf – doch der Schaden war bereits angerichtet.

Seltsamerweise änderte die Regierung sofort ihre Propaganda und forderte die Familien auf, mehr Kinder zu bekommen.

Dieselben Politiker, die einst die „Bevölkerungskontrolle” gefeiert hatten, gerieten nun in Panik wegen des demografischen Zusammenbruchs.

Doch es war viel zu spät.

Die langfristigen Folgen waren absolut katastrophal.

Es gibt eine Nation von älteren Menschen, die niemanden haben, der sich um sie kümmert.

Eine von Gier zerfressene Gesellschaft – Menschen, die aus Angst, allein zu sterben, dazu getrieben werden, Reichtümer anzuhäufen.

Eine ganze Generation, traumatisiert durch Zwangsabtreibungen und Sterilisationen.

Und wir dürfen niemals die 30 bis 40 Millionen fehlenden Frauen vergessen, die nun zu einem „Brautmangel” führen, der den Menschenhandel in ganz Asien anheizt.

Warum? Weil die chinesische Gesellschaft Jungen den Vorrang gab. Wenn man nur ein Kind haben durfte, wollten die meisten, dass dieses Kind ein Junge war. Das führte buchstäblich dazu, dass Mädchen wie Müll weggeworfen wurden.

Das Ungleichgewicht ist heute so gravierend, dass Frauen aus acht verschiedenen Ländern nach China verschleppt werden, um die massive Lücke zu füllen.

Selbst die chinesische Regierung gibt dies zu und berichtet von Rettungsaktionen für verschleppte Bräute.

Ihre gescheiterte und unmenschliche Politik hat die Gesellschaft nicht „stabilisiert”. Sie hat sie zerstört.

Und sie hat eine Generation hinterlassen, die von dem, was sie tun mussten, verfolgt wird. Und die mit den Folgen fertig werden muss.

Die Ein-Kind-Politik hatte zahlreiche Folgen. Als Einzelkinder aufgewachsen, standen sie im Mittelpunkt des Lebens ihrer Eltern – waren jedoch emotional labil.

Viele wuchsen egozentrisch auf und waren nicht in der Lage, tiefe Beziehungen aufzubauen.

Von ihnen wurde erwartet, dass sie sich um ihre Eltern und Großeltern kümmerten, doch oft fehlte ihnen die Reife oder Stabilität, um dies zu tun.

Der soziale Zusammenbruch beginnt nicht mit Krieg, sondern mit der langsamen Erosion der Familie. Und man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass genau das gerade überall um uns herum geschieht.

Die heutige Technologie verstärkt die Gefahr, die zur Ein-Kind-Politik in China geführt hat.

Zum ersten Mal in der Geschichte können kleine Gruppen von nicht rechenschaftspflichtigen Eliten Milliarden von Menschen Schaden zufügen – durch Biowaffen, Massensterilisation und globale Impfkampagnen.

Wenn moralische Systeme mit der technologischen Macht nicht Schritt halten können, wird die Menschheit zum Kollateralschaden.

Die gleiche Denkweise, die hinter Sterilisationskampagnen und der schrecklichen Ein-Kind-Politik steckt, versteckt sich jetzt unter einem neuen Banner: „öffentliche Gesundheit“.

Lockdowns. Zwangsimpfungen. Zensur.

Alles gerechtfertigt durch denselben Glauben – dass etwas Leid „für das größere Wohl“ notwendig ist.

Das ist keine Wissenschaft. Das ist Ideologie.

Und es hat nichts mit unserer Gesundheit zu tun.

Die grausamsten Momente der Geschichte haben alle eines gemeinsam: Eine kleine Gruppe behauptet, sie wisse, was für alle das Beste ist. Und sie zwingt es allen auf.

Sie unterdrückt abweichende Meinungen, bestraft Mitgefühl und nennt das Fortschritt.

Und jedes Mal endet es auf die gleiche Weise – mit menschlichem Leid, das als „politischer Erfolg“ rationalisiert wird.

Jedes Mal, wenn die Menschheit Mitgefühl durch Kontrolle ersetzt, wiederholt sich dieselbe Tragödie.

Die Bevölkerungskontrolle endete nicht mit China – sie hat lediglich ihre Form geändert.

Sie ist digital, sie ist medizinisch und sie wird global.

Wenn die Menschen ihr Mitgefühl nicht zurückgewinnen, könnte das nächste Kapitel noch düsterer ausfallen.

Das Böse sieht nicht immer wie Hass aus.

Manchmal sieht es wie „Wissenschaft“ aus.

Manchmal trägt es einen Laborkittel.

Und manchmal lächelt es, während es Ihnen sagt, dass es „zu Ihrem eigenen Besten“ ist.