Analyse enthüllt: Wuhan-Spike entspricht NIH-finanzierter Virusforschung

Von Jon Fleetwood

Neue Analyse zeigt, dass das „Spike-Protein” aus Wuhan mit über einem Jahrzehnt NIH-finanzierter Forschung zu chimären Coronaviren übereinstimmt – einschließlich eines modularen Spike-Patents aus dem Jahr 2018

Meine neue 27-seitige Abhandlung untersucht, wie die Spike-Sequenz von Wuhan-Hu-1 aus dem Jahr 2020 in die dokumentierte Forschungs- und Patentarchitektur passt, die der Pandemie vorausging.

Mein neuester Forschungsartikel stellt eine einfache, aber unbequeme Frage: Wie sieht der SARS-CoV-2-Referenz-Spike – die von Wu et al. im Januar 2020 veröffentlichte digitale Sequenz – tatsächlich aus, wenn man seine Struktur mit den bekannten wissenschaftlichen Daten vergleicht?

Das Ziel war es nicht, pauschale Behauptungen aufzustellen oder voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern den Spike im Lichte folgender Faktoren zu untersuchen:

15 Jahren NIH-finanzierter Forschung zu chimären Coronaviren,

dokumentierten modularen Spike-Swapping-Systemen,

der in US-Patent 9.884.895 B2 (Baric, 2018) beschriebenen Domänenstruktur

und der von Wu et al. verwendeten metagenomischen Assemblierungsmethode (Trinity → MEGAHIT).

Die Ergebnisse werfen mehrere wissenschaftliche Fragen auf, die weitere Untersuchungen rechtfertigen.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass die Architektur des Wuhan-Spikes nur schwer von den modularen Design-Frameworks zu trennen ist, die in den Jahren vor der Pandemie entwickelt wurden.

Die 27-seitige Abhandlung „The SARS-CoV-2 Reference Spike (Wuhan-Hu-1): A 32% Human-Derived Mosaic Built on a 15-Year NIH-Funded Chimeric Coronavirus Platform and Patented Modular Design (US9884895B2), wurde auf Zenodo unter der DOI 10.5281/zenodo.17634331 veröffentlicht.

Sie können es hier herunterladen

Das neue Dokument baut auf meinem früheren 136-seitigen Forschungsartikel mit dem Titel „Ein zu 32 % aus menschlichem Material bestehendes Mosaik im in silico assemblierten SARS-CoV-2-Spike-Protein: Zufällige Kontamination durch Fehlincorporation oder absichtliches funktionales Chimären-Design?” auf.

Was die Studie zeigt

Die Arbeit konzentriert sich auf eine Beobachtung: Wenn man das Wuhan-Hu-1-Spike-Protein mit der wissenschaftlichen Literatur vor 2020 vergleicht, spiegeln seine sechs wichtigsten Funktionsdomänen dieselben Positionen wider, die in früheren, vom NIH finanzierten Projekten zu chimären Coronaviren wiederholt konstruiert, ausgetauscht oder humanisiert wurden.

Die Arbeit dokumentiert:

1. Domänenweise Übereinstimmung mit der modularen Spike-Plattform von Baric

Zwischen 2005 und 2020 veröffentlichte das Team von Baric mindestens 16 Arbeiten, in denen Folgendes demonstriert wurde:

Austausch von Spikes in voller Länge

NTD-Ersetzungen

RBD-Transplantate

Furin-Site-Insertionen

Manipulation des S2′-Fusionspeptids

HR1/HR2-Strukturumbau

und Optimierung des Transports des zytoplasmatischen Schwanzes

Im Wuhan-Spike enthält jede dieser Regionen erweiterte Segmente mit Homologie zu menschlichen Proteinen, darunter HERV-K, ZAP-L, MSH3, kollagenähnliche Motive und AP2/Clathrin-Elemente.

Die Veröffentlichung behauptet nicht, dass dies eine Absicht beweist, sondern nur, dass das Muster mit dem bekannten modularen Rahmen übereinstimmt.

2. Das Baric-Patent von 2018 beschreibt eine Spike-Architektur, die der von Wu et al. ähnelt

US9884895B2 definiert ein Spike, das aus vier austauschbaren Regionen besteht, die um Folgendes angeordnet sind:

ein NTD-ähnliches Segment

eine RBD-Region

ein S1/S2-Gelenk

und einen S2-Block mit Fusion durch den Schwanz

Der Artikel stellt fest, dass das Wuhan-Hu-1-Spike dieser Architektur entspricht, wobei die Homologie der menschlichen Sequenz innerhalb jeder dieser Grenzen auftritt.

Die Ähnlichkeit impliziert nicht automatisch eine technische Manipulation, aber die Übereinstimmung ist dokumentiert und reproduzierbar.

3. Bieniasz‘ Arbeit zu Retroviren liefert eine plausible Erklärung für den Ursprung der spezifischen menschlichen Motive, die in S2 gefunden wurden

Die Studie identifiziert eine Homologie zwischen der Fusionsdomänenregion des Wuhan-Spikes und der immunsuppressiven Schleife des humanen endogenen Retrovirus HERV-K – einer Sequenz, die Bieniasz‘ Labor Jahre zuvor rekonstruiert, wiederbelebt und funktionell validiert hatte.

Dies beweist keine Verbindung zwischen den beiden Programmen.

Es zeigt lediglich, dass die aus dem Menschen stammenden Motive in der S2-Fusionsdomäne des Spike-Proteins bekannten, funktionellen menschlichen retroviralen Glykoproteinen ähneln.

4. Der im Januar 2020 verwendete metagenomische Workflow könnte plausibel menschliche Transkripte in einen langen offenen Leserahmen integrieren

Wus Assemblierungs-Pipeline:

filterte keine menschlichen Sequenzen heraus

verwendete mehr als 56 Millionen BALF-Reads (die meisten davon menschlich)

und wählte das längste brauchbare offene Lesegerüst als mutmaßliches Spike-Protein aus

Meine Arbeit untersucht, wie diese methodische Entscheidung dazu führen könnte, dass menschliche Proteinsegmente im endgültigen Konstrukt erscheinen – insbesondere wenn das nachgeschaltete Protein eine modulare, domänenaustauschbare Struktur aufweist, ähnlich wie sie in der chimären Coronavirus-Forschung verwendet wird.

Dies macht die Einbindung plausibel, aber nicht bewiesen.

5. Das Zusammentreffen dieser Faktoren wirft spezifische Fragen auf – keine Schlussfolgerungen

Der Artikel vermeidet ausdrücklich die Behauptung, dass das Spike-Protein absichtlich konstruiert wurde.

Stattdessen identifiziert er vier wissenschaftliche Fragen, die sich natürlich aus dem Muster ergeben:

Ist eine modulare Chimäre aus menschlichem und Coronavirus eine sparsamere Erklärung als eine rein natürliche Evolution? Hat die von Wu et al. verwendete Assemblierungsmethode die Wahrscheinlichkeit der Integration menschlicher Transkripte erhöht? Kann der zu 32 % aus menschlichem Mosaik bestehende Spike von den Chimären unterschieden werden, die in der vor 2020 vom NIH finanzierten Forschung hergestellt wurden? Warum wurde eine In-silico-Sequenz – die nie aus einem physischen Virion gereinigt wurde – als globales Impfstoffantigen verwendet?

Dies sind keine politischen Fragen.

Es handelt sich um technische Fragen, die bisher nicht öffentlich behandelt wurden.

Warum dies wichtig ist

Die von Wu et al. erzeugte Spike-Sequenz wurde

zum Antigen für Pfizer und Moderna

zur Vorlage für PCR-Tests

zur Referenz für die Entwicklung monoklonaler Antikörper

und zur Sequenz, die weltweit für diagnostische Tests verwendet wird

Wenn die Referenz-Spike-Sequenz – auch nur teilweise – durch bereits bestehende modulare Designprinzipien oder durch die Einbeziehung menschlicher Transkripte während der metagenomischen Assemblierung geprägt wurde, dann müssen die Annahmen, die der gesamten globalen Reaktion auf COVID-19 zugrunde liegen, überprüft werden.

Meine Arbeit versucht nicht, Motivationen, Absichten oder Mechanismen zu erklären.

Sie dokumentiert lediglich den strukturellen, historischen und methodischen Kontext, der die Spike-Sequenz von Wuhan-Hu-1 umgibt.

Zu diesem Kontext gehören zwei Jahrzehnte NIH-finanzierte Forschung zu chimären Coronaviren, ein Patent, das die gleiche modulare Architektur beschreibt, die im Spike beobachtet wurde, und eine metagenomische Assemblierungsmethode, von der bekannt ist, dass sie Fragmente aus den Transkripten zusammenführt, die in einer Probe dominieren.

Zusammen bilden diese Faktoren ein Muster, das noch nicht vollständig anerkannt ist.

Fazit

Der Wuhan-Hu-1-Spike ist ein digitales Konstrukt, das aus der Lungenflüssigkeit von Patienten unter Verwendung eines metagenomischen Workflows zusammengesetzt wurde, der menschliche Transkripte nicht ausschloss, jedoch ein Domänenlayout und Sequenzmuster aufweist, das den modularen Spike-Engineering-Systemen sehr ähnlich ist, die seit mehr als einem Jahrzehnt in NIH-finanzierten Coronavirus-Programmen entwickelt werden.

Motive menschlichen Ursprungs treten in denselben Regionen auf, die in der chimären Spike-Forschung vor 2020 wiederholt modifiziert, ausgetauscht oder optimiert wurden, einschließlich der in US9884895B2 beschriebenen Architektur.

Nichts davon belegt eine Absicht oder erklärt vollständig, wie diese Elemente zusammenkamen.

Was es jedoch zeigt, ist, dass die Referenz-Spike-Sequenz, die für globale Diagnostik, Impfstoffe und Gegenmaßnahmen verwendet wird, aus einem Kontext hervorgeht, in dem die Struktur des Moleküls mit bekannten konstruierten Gerüsten sowie mit einer plausiblen in silico-Einbindung von menschlicher RNA übereinstimmt.

Diese Erkenntnisse rechtfertigen eine direktere Überprüfung, wie das Spike zusammengesetzt wurde, was seine endgültige Sequenz beeinflusst hat und warum seine charakteristischen Merkmale dokumentierten Forschungsplattformen ähneln, die lange vor der Pandemie entstanden sind.