Roboter-Überblick: Die Autoindustrie steht kurz davor, die erste Adoptionswelle anzuführen – Jobpokalypse steht bevor

von Tyler Durden

Im „Humanoid Robot Roundup“-Bericht der letzten Woche gaben wir den Lesern zusätzliche Einblicke in Teslas humanoiden Roboter Optimus nach der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens in Austin, Texas. Die begrenzte Produktion von Optimus hat bereits im Tesla-Werk in Fremont, Kalifornien, begonnen, mit Plänen, die Produktion im nächsten Jahr zu skalieren.

In der robotischen Zusammenfassung dieser Woche heben wir neue Erkenntnisse von Goldman-Analysten hervor, angeführt von Mark Delaney, der sich mit Sanctuary AI traf – einem in Vancouver ansässigen Robotik- und KI-Unternehmen, das humanoide Roboter in Industriequalität entwickelt.

Unser Ziel ist es hier, einen klareren Blick auf den aktuellen Fortschritt der Robotik und die breitere Entwicklung der Automatisierung zu gewinnen.

Delaneys Gespräch mit den Führungskräften von Sanctuary AI bietet nicht nur eine Momentaufnahme darüber, wo humanoide Robotik heute steht, sondern auch frühe Hinweise darauf, wann die Automatisierung in großen Sektoren wie der Automobilindustrie beginnen könnte zu skalieren – ein Wandel, der zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten führen wird.

Unter den vier wichtigsten Erkenntnissen des Analysten ist Punkt Nummer drei der wichtigste. Er kommt zu dem Schluss, dass Industrie- und Automobilunternehmen wahrscheinlich zu den frühesten Anwendern humanoider Roboter gehören werden. Auch das Timing ist wichtig: Es wird davon ausgegangen, dass eine breite Skalierung in der Industrie noch zwei bis drei Jahre entfernt ist.

1. Sanctuary hob Daten/KI und Hände/Dexterität als Schlüsselbereiche für Forschung und Entwicklung hervor

Beim Thema Hardware bezeichnete das Unternehmen die Handtechnologie als einen zentralen Bereich der Entwicklung. Das Management sprach darüber, wie man proprietäre Technologie für taktile Sensoren entwickle und Hydraulik einsetze, um die Handtechnologie zu verbessern und Fortschritte bei Aspekten wie Berührung, Stärke und Energiemanagement zu erzielen. Das Unternehmen glaubt, dass der hydraulische Ansatz für die humanoide Hand der richtige Weg ist und dass elektromechanische Hände Nachteile in Bezug auf Stärke und Überhitzung haben können.

Sanctuary wies auch auf den Bedarf an Daten hin, um seine KI weiterzuentwickeln. Während humanoide Roboter mit Open-Source-LLMs und Videodaten trainiert werden können, fehle diesen Eingaben oft der physische Aspekt der realen Welt, einschließlich Tastsinn und Drehmoment. Sanctuary entwickelt daher seine eigene grundlegende KI.

2. Das Management erklärte, dass nicht alle Roboter/Humanoiden zweibeinig sein müssen, und nannte Sicherheit, Nutzlast und Energieverbrauch als wichtige Überlegungen

Zum Formfaktor der Bots kommentierte Sanctuary, dass es zwar Anwendungen für zweibeinige Roboter geben werde, aber nicht alle humanoiden Roboter zwei Beine benötigen und Kunden oft gar nicht explizit nach zweibeinigen Robotern fragen. Das Management merkte an, dass einige potenzielle Einschränkungen für zweibeinige Roboter in bestimmten Anwendungsfällen Sicherheit (z. B. zweibeinige Roboter können umfallen, etwa wenn sie die Stromversorgung verlieren), Nutzlast (z. B. wie viel ein Humanoid heben kann) und ein höherer Energieverbrauch seien.

3. Sanctuary sagte, dass der erste Anwendungsfall für Humanoide Automobil- und Industriekunden sein wird, gefolgt von Dienstleistungen und Logistik, während Verbraucher-Anwendungen zuletzt kommen

Das Management hob hervor, dass Industrie- und Automobilkunden wahrscheinlich als erste humanoide Technologie in nennenswerter Weise übernehmen werden, da diese Organisationen oft Abteilungen für Robotik/Automatisierung besitzen – und aufgrund von Kosten- und Sicherheitsüberlegungen. Das Unternehmen sagte, dass es derzeit mit Unternehmen in diesen Branchen an Proof-of-Concept-Implementierungen arbeitet. Außerdem bemerkte es, dass viele Industriekunden testen, wie schnell, präzise und zuverlässig Humanoide aus Sicht wichtiger Leistungskennzahlen sind.

Sanctuary arbeitet auch mit Logistikunternehmen zusammen, die ähnliche Herausforderungen wie Auto- und Industriekunden haben können, obwohl die Anforderungen an Griff-/Handkraft variieren können. Für Verbraucher-Anwendungen nannte das Unternehmen Kosten, Sicherheit (z. B. das Umfallen des Roboters), Datenschutz und Konnektivität als Gründe, warum dieser Markt später bedient werden dürfte.

Zum Thema Markteinführung sagte Sanctuary, dass eine breitere Einführung in der Industrie zwar zwei bis drei Jahre entfernt sein könnte, kleinere zielgerichtete Implementierungen jedoch viel früher erfolgen könnten (und wir glauben, dass in einigen Fabriken bereits erste Tests laufen). Langfristig könnte der Markt deutlich größer sein, so das Unternehmen. Dies entspricht in etwa der Einschätzung in unserem Bericht „Platforms & Power – Part II: Humanoids and profit implications for autos & industrial tech“.

4. Das Management plant, einen erheblichen Teil der Fertigung auszulagern, aber einige Schlüsselkomponenten wie die Hände intern herzustellen

Sanctuary erklärte, dass Fertigung nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört und man die Produktion im Allgemeinen auslagern werde. Allerdings werde das Unternehmen die Endmontage und die Herstellung der Hände intern durchführen.

Mit unserem Fokus auf Punkt Nummer drei richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf …

Chinas DeepSeek gibt eine seltene Warnung vor einer bevorstehenden KI-getriebenen „Jobpokalypse“ heraus

Kehren wir zurück zu unserer Warnung aus dem März 2023:

AI wird in den USA und Europa zu 300 Millionen Entlassungen führen

Eine Jobpokalypse steht bevor.