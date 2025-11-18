Das Justizministerium, das die Folter rechtfertigte, argumentiert nun für Tötungen

Moon of Alabama

Im Jahr 2003 veröffentlichte das Office of Legal Counsel (OLC) des US-Justizministeriums ein Memo, das den Einsatz von Folter in „autorisierten militärischen Verhören“ für legal erklärte, sofern dieser unter der „verfassungsmäßigen Autorität des Präsidenten zur Kriegsführung“ erfolgte.

Das Memo wurde weithin verurteilt. Die Obama-Regierung zog es zurück, verzichtete jedoch darauf, die Folterer strafrechtlich zu verfolgen, die es als Deckung benutzt hatten.

Nun hat die Trump-Regierung ein vergleichbares OLC-Memo herausgegeben, um das wahllose Töten angeblicher Drogenschmuggler auf See zu rechtfertigen.

Seit September kündigte die Trump-Regierung 19 Angriffe auf Boote in der Karibik an, bei denen mindestens 76 Seeleute getötet wurden. Die meisten davon waren zufällige arme Menschen:

Einer war ein Fischer, der versuchte, mit 100 Dollar im Monat zu überleben. Ein anderer war ein Berufsverbrecher. Ein dritter ein ehemaliger Militärkadett. Und ein vierter ein vom Pech verfolgter Busfahrer.

Die Männer hatten wenig gemeinsam, außer ihren venezolanischen Küstenheimatstädten und der Tatsache, dass alle vier zu den mehr als 60 Menschen gehörten, die seit Anfang September getötet wurden, als das US-Militär begann, Boote anzugreifen, von denen die Trump-Regierung behauptet, sie hätten Drogen geschmuggelt.

Das Argument des neuen OLC-Memos ist sogar noch nichtiger (archiviert) als die quälende Logik des früheren:

Die Stellungnahme, die fast 50 Seiten umfasst, argumentiert außerdem, dass die Vereinigten Staaten sich in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt“ befinden, der unter der Artikel-II-Autorität des Präsidenten geführt wird – ein Kernelement der Analyse, das die Schläge nach US-Recht als zulässig erscheinen lassen soll.

Das Argument des bewaffneten Konflikts, das die Regierung letzten Monat auch in einer Mitteilung an den Kongress vorbrachte, wird im OLC-Memo ausführlicher erläutert. Die Stellungnahme behauptet außerdem, dass Drogenkartelle Drogen verkaufen, um eine Kampagne der Gewalt und Erpressung zu finanzieren, wie vier Personen berichten.

Diese Behauptung, die der gängigen Einschätzung widerspricht, dass Drogenhändler Gewalt einsetzen, um ihr Geschäft zu schützen – nicht, um es zu „finanzieren“ –, scheint Teil des Versuchs zu sein, den Kampf gegen Kartelle in ein Kriegsrechts-Framework hineinzuzwingen, so Analysten.

Der wahre Zweck von Drogenkartellen besteht offensichtlich darin, Geld zu verdienen. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass irgendein Drogenkartell jemals existiert hat, um Gewalt als Selbstzweck zu erzeugen.

Indem die Regierung die Militärkampagne als Krieg darstellt, kann sie argumentieren, dass Mordgesetze nicht gelten, sagt Sarah Harrison, leitende Analystin der International Crisis Group und ehemalige Pentagon-Juristin. „Wenn die USA im Krieg sind, wäre es rechtmäßig, tödliche Gewalt als Erstmaßnahme einzusetzen“, sagte sie. Der Präsident, so argumentiert sie, „erfindet einen Krieg, um die Beschränkungen für tödliche Gewalt in Friedenszeiten – wie Mordgesetze – zu umgehen“.

International wird niemand ein so dummes Argument als Rechtfertigung für das Sprengen zufälliger Boote auf See akzeptieren.

UN-Beamte haben solche Angriffe verurteilt:

Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, hat eine Untersuchung der Angriffe gefordert – offenbar die erste derartige Verurteilung durch eine UN-Organisation.

…

„Diese Angriffe und die zunehmenden menschlichen Verluste sind inakzeptabel“, übermittelte Ravina Shamdasani, Sprecherin von Türks Büro, seine Botschaft am Freitag auf einem regulären UN-Briefing.

„Die USA müssen solche Angriffe stoppen und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die außergerichtliche Tötung von Menschen an Bord dieser Boote zu verhindern.“

Sie sagte, Türk sei der Ansicht, „dass die Luftangriffe der Vereinigten Staaten auf Boote in der Karibik und im Pazifik gegen das internationale Menschenrechtsrecht verstoßen“.

Beim jüngsten Treffen der G7-Außenminister erklärten die Franzosen öffentlich, dass solche Bootsangriffe illegal seien:

In der bislang deutlichsten Verurteilung durch einen G7-Verbündeten sagte Frankreichs Außenminister, dass die tödlichen Bootsangriffe der USA seit Anfang September gegen internationales Recht verstoßen.

…

„Wir haben die Militäroperationen in der Karibikregion mit Sorge beobachtet, weil sie das Völkerrecht verletzen und weil Frankreich dort durch seine Überseegebiete präsent ist, in denen mehr als eine Million unserer Landsleute leben“, sagte Barrot.

Großbritannien soll angeblich einige Geheimdienstinformationen zurückhalten, weil es sich wegen der Bootsangriffe Sorgen macht.

US-Außenminister Marco Rubio bestreitet dies, doch britische Beamte bestätigten ihre Haltung:

Marco Rubio hat Behauptungen zurückgewiesen, Großbritannien habe die Geheimdienstweitergabe an die USA wegen der Schläge auf „Narcoboats“ in der Karibik eingestellt.

…

Es sei eine „falsche Geschichte“, sagte Rubio, und fügte hinzu, die USA hätten eine starke Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich.

…

Britische Beamte glauben jedoch Berichten zufolge, dass die Angriffe, bei denen mindestens 76 Menschen getötet wurden, gegen internationales Recht verstoßen und stimmen der Einschätzung des UN-Menschenrechtschefs zu, dass sie „außergerichtliche Tötungen“ darstellen.

Auch der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat die Geheimdienstkooperation in dieser Frage eingestellt:

„Der Kampf gegen Drogen muss den Menschenrechten der Karibikbevölkerung untergeordnet sein“, schrieb Petro auf X.

Zuvor im Herbst beschuldigte Petro US-Regierungsbeamte des Mordes und behauptete, ein Opfer eines Angriffs Mitte September sei ein unschuldiger kolumbianischer Fischer gewesen.

Jeder im US-Geheimdienst oder Militär sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Beteiligung an solchen Angriffen ein kriminelles Unterfangen ist, das sie vor internationale Gerichte bringen kann.

Das OLC-Memo ist als Deckung viel zu dünn.

Ein Admiral erkannte das – und machte einen Rückzieher:

Führende Offiziere, darunter Admiral Alvin Holsey, der Chef des Southern Command, mahnten laut zwei Personen zur Vorsicht bei solchen Angriffen (die wie mehrere andere anonym bleiben wollten, wegen der Sensibilität des Themas).

Holsey wollte sicherstellen, dass jede Option für den Präsidenten vollständig überprüft wird, sagte eine Person. Im Oktober kündigte er abrupt an, zum Jahresende zurückzutreten – ungefähr ein Jahr nach Antritt, obwohl das Kommando normalerweise eine dreijährige Amtszeit umfasst.

Mehr Soldaten sollten seinem Beispiel folgen.