Jetzt sagt’s doch endlich…

James Howard Kunstler

Ist es nicht offensichtlich, worum es im Kern dieses Jeffrey-Epstein-Psychodramas geht?

Das Land ist bis kurz vor den Tod krank vor offizieller Geheimhaltung, Vertuschung, Geheimoperationen, Mauern des Schweigens und einem endlosen politischen Versteckspiel — besonders dann, wenn diese „Salamis“ dem eigenen Staat bis zum Anschlag reingeschoben werden. Das schlimmste Opfer sexuellen Missbrauchs ist Amerika selbst. Kann nicht irgendjemand bitte dafür sorgen, dass es endlich aufhört?

Und so verwandelte sich das Psychodrama am Wochenende in eine Seifenoper, als Präsident Trump und Abgeordnete Marjorie Taylor Greene ihren Liebeszwist auf jedem öffentlichen Kanal für Nachrichten und Klatsch ausspielten, bis Mr. Trump schließlich einen seiner typischen Jiu-Jitsu-Züge ausführte und dem unaufhaltsamen Druck nachgab, die Epstein-Akte freizugeben.

Was die Öffentlichkeit wirklich will, ist herauszufinden, welche Prominenten, Politiker und andere Personen Sex mit minderjährigen Mädchen hatten — damit diese Personen aus dem öffentlichen Leben herausgejagt werden können. Es fällt schwer, diesen Wunsch nicht zu teilen. Es ist irgendwie grundlegend, dass Perversen und Degenerierte kein öffentliches Vertrauen verdienen. Die Menschen in diesem Land, die keine Perversen und Degenerierten sind, sehnen sich nach der Wiederherstellung anständigen Verhaltens — und sexuelle Unanständigkeit ist nur die grellste Form der Verderbtheit. Dahinter liegt das Schattenreich von Betrug, Erpressung, Aufwiegelung und Verrat, das die Tragödie eines zerfallenden Imperiums seit einem Jahrzehnt begleitet. Und die Nicht-Verdorbenen wollen auch dem auf den Grund gehen.

Nur am Rande kümmern sie sich darum, dass Jeffrey Epstein eine Art Agent oder Mittelsmann für die US-, UK- oder israelischen Geheimdienste war, obwohl das hilft, zwischen den Zeilen der vielen fragwürdigen Vorgänge zu lesen. Er vermittelte allerlei Machenschaften bis zurück zur Iran-Contra-Affäre in den 1980er-Jahren — große Waffengeschäfte und Ähnliches — und war eine Zeit lang der Weltmeister im Geldwaschen für Geheimdienstgruppen jeder nationalen Farbe. Der Mädchenhandel gehörte offenbar zum Gesamtpaket. Aber Geheimdienste setzen immer Frauen als Köder ein (und manchmal auch Jungen), und Epsteins Zuhälterei war nur ein weiterer Standarddienst. Ob er seine eigene Ware konsumierte, ist fast nebensächlich.

Wie auch immer, alles, was man bisher weiß, deutet darauf hin, dass Donald Trump sich niemals sexueller Erpressung aussetzte und dass er — lange bevor er in die Politik einstieg — wahrscheinlich mit Strafverfolgungsbehörden kooperierte, um Epstein das erste Mal hinter Gitter zu bringen. Natürlich war es während Trumps erster Amtszeit im Jahr 2019, dass Epstein erneut inhaftiert wurde, wo er, soweit die Öffentlichkeit informiert wurde, beschloss, sich das Leben zu nehmen.

Jeffrey Epsteins Nachleben hat hier auf der Erde eine beeindruckend lange Laufzeit — er bekommt heutzutage mehr Aufmerksamkeit als Sidney Sweeney. Er ist für uns lebendiger als jede Hollywood-Version von Dracula und saugt das Blut aus dem, was von einem einst funktionierenden politischen System übrig ist. Was hat die Freigabe all der gehorteten Beweise für Epsteins Verbrechen verhindert? Hat Christopher Wray sie im Gedächtnisloch versenkt? Gab es versteckte Kameras in seinen Immobilien oder nicht? Wie kann es sein, dass keine Videoaufzeichnungen überlebt haben?

Wir sind immer noch verwirrt wegen des „Köder-und-Wechsel“-Manövers von Pam Bondi im Februar, als sie ausgewählten Journalisten statt neuer FBI-Akte lediglich alte Zeitungsausschnitte über Epstein aushändigte. Und seither ist der Widerstand des Justizministeriums nur härter geworden. Kürzlich hörte man Gerüchte, dass die Stabschefin des Präsidenten, Susie Wiles, die vollständige Offenlegung der Epstein-Akte blockiert habe. Was auch immer vor sich geht — es ist das Gegenteil von Trumps versprochener „Transparenz“, und das ganze Manövrieren um dieses gebrochene Versprechen herum ist zu einer ernsthaften politischen Belastung geworden.

Am Sonntagabend trat Trump beiseite, in einem seiner üblichen Ausbrüche auf Truth Social. Wäre es nicht besser, wenn er einfach in einer Ansprache aus dem Oval Office offen mit den Amerikanern reden würde, ihnen alles sagt, was er weiß und was die Menschen über diese endlose Epstein-Angelegenheit wissen müssen? Warum warten, bis alle neuen Akten sortiert sind (falls es überhaupt welche gibt)? Trump hatte viele Jahre Zeit, sich mit den wesentlichen Details von Epstein vertraut zu machen. Er muss genau wissen, was dieser Mann getan hat und wen er als globaler Finanzakteur und Mädchenhändler für die politische Elite bediente. Was könnte irgendjemanden zu diesem Zeitpunkt noch schockieren?

Trump sollte diese Rede halten — egal, ob Repräsentantenhaus und Senat für die Freigabe der DOJ-Akte stimmen oder nicht. Vor allem aber — und das dürfte dir klar sein — das Land erträgt keine weiteren Lügen, besonders nicht von Donald Trump und seinem Umfeld. Der institutionelle Schaden ist einfach zu groß.