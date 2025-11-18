Pentagon startet Taskforces zur Aufarbeitung der COVID-Impfpflicht – über 8.000 entlassene Soldaten im Fokus

„Das Chaos entwirren“: US-Verteidigungsministerium startet Taskforces zur Untersuchung der militärischen COVID-Impfpflicht

Das Verteidigungsministerium (DOD) erklärte, es werde die COVID-19-Impfpflicht für das Militär überprüfen, die zur Entlassung von über 8.000 Soldaten führte. Die Überprüfung soll die Umsetzung und die Folgen der Maßnahme untersuchen und „darauf ausgerichtet sein sicherzustellen, dass so etwas nie, nie wieder passiert“, sagte Anthony Tata, Unterstaatssekretär für Personal und Einsatzbereitschaft.

Das US-Verteidigungsministerium (DOD) richtet zwei Taskforces ein, um die militärische COVID-19-Impfpflicht während der Pandemie zu überprüfen, kündigte Anthony Tata, Unterstaatssekretär für Personal und Einsatzbereitschaft, vergangene Woche auf X an.

„Diese Taskforces werden die Entwicklung, Umsetzung und Ergebnisse der Politik untersuchen“, schrieb Tata.

Laut einem DOD-Dokument vom Dezember 2022 wurden bis zum 30. November 2022 8.123 Soldatinnen und Soldaten wegen Verweigerung der COVID-Impfung entlassen.

In einem Video zu seinem Beitrag sagte Tata:

„Diese Taskforces werden Mitglieder der betroffenen Gemeinschaft einschließen und sich darauf konzentrieren, dass dies unseren Soldaten und ihren Familien oder zivilen Mitarbeitern des Ministeriums nie, nie wieder passiert.“

Robby Soave, Co-Moderator von The Hill’s Rising, dem ersten Medium, das über die Geschichte berichtete, sagte:

„Ich begrüße diese Politik, die Menschen zurückzubringen, die wegen der Impfpflicht zurückgetreten sind. Wie sich herausgestellt hat, ist die COVID-Impfung größtenteils eine persönliche Gesundheitsentscheidung … Es gibt nicht genug gesundheitspolitische Begründung, um zu sagen, dass man sie haben muss, um im Staatsdienst oder Militär zu dienen.“

Der Anwalt Dale Saran, der Soldaten in Gerichtsverfahren gegen die Impfpflicht vertritt, sagte:

„Ich glaube, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten damit beginnen werden, das Chaos aufzulösen, das die Biden-Regierung durch ihre illegalen COVID-19-Impfvorschriften in den Streitkräften angerichtet hat.“

Der Wiedereinstellungsprozess war „kein Muster an Effizienz“

Im August 2021 ordnete der damalige Verteidigungsminister Lloyd Austin die COVID-Impfung für alle US-Militärangehörigen an.

Ein Jahr später verabschiedete der Kongress das National Defense Authorization Act 2023, das Austin verpflichtete, die Impfpflicht zurückzunehmen. Er hob sie im Januar 2023 offiziell auf.

Im Januar dieses Jahres erließ Präsident Donald Trump eine präsidiale Anordnung, die das DOD anwies, alle zuvor entlassenen Soldaten wieder einzustellen – mit Wiederherstellung ihres früheren Dienstgrades, voller Nachzahlung und aller Leistungen.

In der Folge setzten Armee, Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie Verfahren zur Wiedereinstellung um. Im April unterzeichnete Verteidigungsminister Pete Hegseth ein Memorandum, das diese Verfahren weiter präzisierte.

Das DOD bot den entlassenen Soldaten jedoch keine Nachzahlung an und ließ disziplinarische Maßnahmen wegen Impfverweigerung in ihren Personalakten bestehen.

Ergebnis:

Bis April hatte das Militär nur 43 der über 8.000 entlassenen Soldaten wieder eingestellt.

Saran sagte, einige seiner Mandanten hätten ihm berichtet, der Wiedereinstellungsprozess sei „kein Muster an Effizienz“ gewesen.

Am 3. Oktober schrieb Tata auf X, dass „viele“ ehemalige Soldaten „von der rechtswidrigen COVID-Impfpflicht betroffen waren“ und versprach, dass er handeln werde, um sie zurück in den Dienst zu bringen.

„Wir wissen, dass der Wiedereinstellungsprozess nicht perfekt ist. Wir arbeiten hart daran, ihn schneller und einfacher zu machen.“

Kurz darauf wies das Pentagon die Führung der Teilstreitkräfte an, ehemals entlassene Soldaten, die wieder in den Dienst wollen, mit „White-Glove-Service“ zu behandeln. Dies folgte auf ein Memo Tatas, das Änderungen an den Military Entrance Processing Stations forderte, wo Bewerber vor Dienstantritt untersucht werden.

DOD arbeitet an der Lösung der „letzten Meile“ im Wiedereinstellungsprozess

Am 29. Oktober sagte Tata, „viele betroffene Krieger“ hätten sich mit Fragen und Anliegen zur Wiedereinstellung an ihn gewandt, und sein Büro arbeite „täglich mit den Teilstreitkräften zusammen, um nachzuhaken und die ‚letzte Meile‘ zu schließen“.

In einem weiteren X-Beitrag im vergangenen Monat gab er zu, dass Soldaten weiterhin mit „mehreren ‚Last-Mile‘-Problemen“ im Wiedereinstellungsprozess konfrontiert seien.

„In diesem Stadium sind Verzögerungen inakzeptabel“, schrieb Tata.

Laut Saran beziehen sich die „letzten Meilen“ auf bürokratische Detailarbeit – und darauf, wie vollständig die Entschädigung ausfallen wird.

Der Staat könne die zivilen Verdienste eines Soldaten gegen die rückständige Nachzahlung verrechnen, sodass einige Soldaten am Ende „auf Null“ kämen.

Saran sagte:

„Es gibt viele Knicke im Schlauch, und wir müssen sehen, ob die Regierung weiter versucht, die Zahlungen zu minimieren – oder ob sie wirklich vorhat, den Betroffenen Gerechtigkeit mit großem ‚G‘ widerfahren zu lassen, insbesondere denen, die nicht mehr in den Dienst zurückkehren können.“

Im September schrieb Stuart Scheller, leitender Berater im Büro des Unterstaatssekretärs, auf LinkedIn, Tata habe die Dienstchefs angewiesen, „Reibungspunkte bei der Wiedereinstellung zu minimieren“.

Tata und Scheller führten Gespräche über Hindernisse, denen ehemalige Soldaten bei der Wiedereinstellung begegnen.

Scheller schrieb:

„Jeder Soldat, der jüngst Interesse am COVID-Board-Prozess bekundet hat, wurde von seiner jeweiligen Teilstreitkraft kontaktiert. Dadurch hat sich die Zahl der Fälle, die vor die Boards kommen, nahezu verdoppelt.“

Saran sagte, entlassene Soldaten hätten weit über die Wiedereinstellung hinausgehende Probleme erlebt:

„Stellen Sie sich die Herausforderungen vor, wenn Sie morgen mit vier Stunden Vorwarnung aus Ihrem Job gefeuert würden. Multiplizieren Sie das mit etwa 100.000 Soldaten über alle Dienstzweige hinweg.“

Er schilderte Fälle:

Kadetten wurden aus den Militärakademien hinausmarschiert und waren sofort obdachlos.

und waren sofort obdachlos. Eine schwangere Marine-Soldatin wurde aus Okinawa zurückgeschickt, mit nichts als der Kleidung am Leib – in der 32. Schwangerschaftswoche – und wurde bis Woche 36 aus dem Corps entlassen; vier Wochen später bekam sie ihr Baby.

„Wie ist das für Semper Fidelis?“

Rechtliche Herausforderungen gegen die Impfpflicht gehen weiter

Im Juli 2022, kurz nach Ablauf der Frist zur Einhaltung der Militär-Impfpflicht, strich das US-Heer 60.000 ungeimpfte Reservisten und Nationalgardisten aus dem Dienst – sie durften nicht mehr trainieren und erhielten keine Leistungen.

Saran sagte:

„Die Impfpflicht hat das militärische Recruiting zum Absturz gebracht. Seit der Aufhebung sehen wir Berichte, dass sich die Rekrutierung deutlich erholt – dank der Maßnahmen des Präsidenten und des Verteidigungsministeriums. Das ist zweifellos gut für die nationale Sicherheit.“

Einige Impfverweigerer wurden disziplinarisch belangt, darunter auch per Kriegsgericht.

Dies löste eine Reihe rechtlicher Herausforderungen aus, darunter eine wieder aufgenommene Klage von Soldaten, deren Anträge auf religiöse Ausnahmen abgelehnt worden waren.

Saran sagte, er vertrete weiterhin Mandanten, die entlassen wurden und später das Militär verklagten:

„In zwei unserer Fälle bat die Regierung um eine freiwillige Rückverweisung an die Korrekturgremien der Streitkräfte, in Anbetracht der präsidialen Anordnung. Sechs unserer namentlich genannten Armeeplaintiffs haben sehr günstige Entscheidungen erhalten, dann kam der Shutdown – jetzt machen wir weiter.“

Das Board for Correction of Naval Records nehme dagegen die gegenteilige Position ein. Die Luftwaffe „spiele ebenfalls Spiele“ im Umgang mit der Air National Guard.

Saran sagte, er sei „sehr optimistisch für das kommende Jahr“: