Orbán lobt Merkel und warnt vor „absolutem“ Risiko, dass Putin im Falle einer Niederlage zur nuklearen Option greift – Interview mit deutscher Presse

Während eines kürzlichen Interviews lobte der ungarische Ministerpräsident außerdem Altkanzlerin Merkel – insbesondere für ihre Russlandpolitik.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gab Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner im Format „MD MEETS“ ein Interview, in dem er über Frieden in der Ukraine, Merz, Merkel und die nukleare Bedrohung durch Russland sprach.

Orbán drängt seit Beginn des Krieges in der Ukraine auf ein Ende des Konflikts – und erhielt dafür von Brüssel nur harsche Kritik und Sanktionen. Viele europäische Establishment-Politiker werfen ihm vor, Putins Sprachrohr zu sein, doch der ungarische Regierungschef sagt, er habe keinerlei Interesse daran, wer den Krieg gewinnt. „Es ist mir egal, ob Putin gewinnt oder verliert oder irgendetwas anderes. Ich interessiere mich für die Zukunft der europäischen Völker, einschließlich der Ungarn“, zitiert die Welt.

Was das Risiko betrifft, dass Putin ein NATO-Land angreifen könnte, wies Orbán dies als „lächerlich“ zurück.

„Die Europäische Union hat über 400 Millionen Menschen, Russland etwa 140 Millionen. (…) Wenn man die militärischen Kapazitäten der 27 EU-Länder zusammenrechnet, sind wir viel stärker als Russland. Die Russen haben es in mehr als drei Jahren nicht geschafft, die Ukraine vollständig zu besetzen. Wie können wir in Europa behaupten, wir seien schwächer als Russland?“

Allerdings gab Orbán auch eine düstere Warnung ab und sagte, dass eine Niederlage Russlands in der Ukraine außergewöhnliche Folgen für ganz Europa haben könnte. Sollte Putin verlieren, sei er „absolut sicher (… ), dass ein nukleares Risiko sofort auf dem Tisch liegt.“

Orbán nutzte das Interview, um die Bedeutung Deutschlands für die Herstellung von Frieden in der Ukraine zu betonen. „Ohne Deutschland wird die europäische Position niemals für Frieden sein. Wenn die Deutschen nicht sofort für Frieden sind (… ), dann bedeutet das Krieg.“

Er wies den Gedanken zurück, dass sich etwas verbessern könnte oder bessere Bedingungen für Verhandlungen eintreten würden. „Ich bin bereit, dem deutschen Kanzler (Merz) zu helfen, wenn ich kann, um Frieden zu schaffen – aber er ist für Krieg. (…) Die Zeit arbeitet mehr für die Russen als für uns.“

Orbán kritisierte Merz dafür, dass er sich darauf konzentriere, Kiew weiter aufzurüsten und damit das Risiko einer ernsthaften Eskalation einzugehen. „Wir müssen unsere Stärke am Verhandlungstisch zeigen, nicht an der Front.“

Über die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Orbán kürzlich in Budapest empfing, fand der ungarische Regierungschef trotz ihrer hitzigen Auseinandersetzungen über Migrationspolitik und den Green Deal der EU nur lobende Worte.

„Sie hat mich manchmal sogar angeschrien“, sagte er und fügte hinzu, dass Merkel „sehr klug und insgesamt ein angenehmer Mensch“ sei, mit dem man arbeiten könne.

Besonders lobte er Merkels Russlandpolitik: „Ich stimmte ihr fast zu 100 Prozent zu. Es gab Sitzungen im Europäischen Rat, in denen nur sie und ich für Frieden und Zusammenarbeit argumentierten.“

Zur Frage, wie viel Gutes Merkel für Deutschland getan habe, nannte Orbán die heutige Kritik an der Ex-Kanzlerin „unfair“.

„Es ist jetzt Mode, schlecht über sie zu reden. Das ist nicht fair. Sie hat gute Dinge für Deutschland getan, gute Dinge für Europa – und natürlich auch einige schlechte. Aber korrekt und fair zu sein, ist in der Politik wichtig. Und in der Russlandfrage hatte sie recht.“ Wäre sie Kanzlerin gewesen, als Russland die Ukraine angriff, „hätte sie Putin sofort angerufen“ und einen Dialog initiiert, sagte er.

Orbán bekräftigte außerdem seine Bewunderung für US-Präsident Donald Trump als Friedensstifter und hofft, dass Ungarn dazu beitragen kann, ihm zu einem Frieden für die Ukraine zu verhelfen.