Der Betrug mit ausländischen Arbeitskräften offenbart Trumps wirtschaftliche Achillesferse

Von Brandon Smith

Wenn Sie den Chaosstiftern der politischen Linken in den USA wirklich entgegenwirken wollen, müssen Sie bereit sein, einen kohärenten und konsistenten Plan vorzulegen, der das Chaos beseitigt, von dem sie profitieren. Planung mindert Instabilität. Konsistenz besiegt Verwirrung. Klarheit beseitigt Unordnung. Die Öffentlichkeit muss eine umfassende Liste von Standards, Maßnahmen und Zielen sehen, und sie mag es nicht, wenn ihre Führer plötzlich den Zug entgleisen lassen.

Wenn es um Wirtschaft geht, ist eine Vision bedeutungslos. Jeder Idiot da draußen hat eine wirtschaftliche „Vision“, aber nur sehr wenige Menschen haben eine Vorstellung davon, wie man von Punkt A nach Punkt Z gelangt.

Um es klar zu sagen: Trump hat nur begrenzte politische Möglichkeiten, die Wirtschaft zum Besseren zu verändern. Er hat noch drei Jahre seiner zweiten Amtszeit vor sich, und die fiskalischen Probleme, mit denen er zu kämpfen hat, sind das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft (oder absichtlicher Sabotage) durch die Regierung und die Zentralbank.

Selbst wenn Trump zwei weitere Amtszeiten hätte, wäre es schwierig, und ich lasse dabei außer Acht, dass die politische Linke KEINE Verbesserung der Wirtschaftslage will und alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Instabilität aufrechtzuerhalten. Warum? Weil ihre Wahlchancen 2026 und 2028 umso größer sind, je schlechter die Lage wird. Und je mehr das System zusammenbricht, desto leichter ist es, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der Sozialismus die ultimative Lösung ist.

Um unsere Nation wieder zu legitimer Selbstständigkeit zu führen, wäre eine totale Reform unserer Gesellschaft und die Entfernung der politischen Linken (einschließlich der Globalisten) aus der Gleichung erforderlich. Ein Teil dieser langfristigen Reform erfordert eine Umkehrung der Ideologie der offenen Grenzen und des Multikulturalismus, die den Westen verwüstet haben. Migranten betrachten unsere Wirtschaft als „globales Gemeingut”, einen Reichtumspool, auf den sie alle Anspruch haben. Sie sehen darin kein Privileg, sondern ein „Recht”.

Dies ist etwas, das Trump in den drei Jahren, die ihm noch im Amt bleiben, durchaus beheben könnte, aber er neigt dazu, sich von Kleinigkeiten und schlechten Ratschlägen ablenken zu lassen.

Ich habe schon vor Trumps Wiederwahl gewarnt, dass die Wirtschaft seine Achillesferse sein würde. Aus früheren Beispielen geht hervor, dass Trump viele seiner politischen Ideen an Berater delegiert, und unter diesen Beratern (er hat Dutzende davon, offizielle und inoffizielle) gibt es immer Leute, die ihm selbstmörderische Argumente und schreckliche Gesprächspunkte liefern.

Sein Mangel an konkreten Plänen für die wirtschaftliche Sanierung verunsichert die Konservativen und verschafft den Demokraten und woke Aktivisten enormen sozialen Einfluss. Sie müssen nur auf das Fehlen einer klaren Strategie hinweisen und suggerieren, dass sie es besser können (was sie nicht können, aber für Wähler, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, spielt das keine Rolle).

Trump hat einige Dinge richtig gemacht. Seine Zollpolitik ist absolut notwendig, um der durch den Globalismus der Unternehmen entstandenen Wohlstandskluft entgegenzuwirken. Die USA sind zu einer Konsumnation geworden, die ständig Schulden aufnimmt, um immer mehr an Wert verlierenden Wohlstand zu schaffen. Dieser Wohlstand wird dann von internationalen Konzernen, Banken und ausländischen Interessen aus der Öffentlichkeit abgezogen. Wir werden langsam von einem Nest von Vampiren unserer Lebenskraft beraubt.

Zölle sind eine der wenigen Maßnahmen, die Trump zur Verfügung stehen, um diesen Aderlass einseitig zu stoppen und Unternehmen zu zwingen, den Reichtum und die Arbeitsplätze zurück in die USA zu bringen. Dies geschieht durch neue heimische Produktion und das Ende des allgemeinen Outsourcings unter Einsatz von Arbeitskräften aus der Dritten Welt. Globalisierung ist NICHT der freie Markt, sondern das Gegenteil davon. Es ist die erzwungene gegenseitige Abhängigkeit von Nationen und Volkswirtschaften zum Vorteil einer winzigen Handvoll ultrareicher Eliten.

Der Zollstreit ist direkt und Trumps Gründe sind offensichtlich. Der Durchschnittsbürger will mehr amerikanische Arbeitsplätze mit höheren Gehältern für die Mittelschicht, anstatt sich in der Hölle des Niedriglohnsektors im Einzelhandel und Dienstleistungsbereich zu suhlen. Aber Trump kann nicht sagen, dass er mit Zöllen für dieses Endergebnis kämpft, und dann eine Armee von Migranten die Arbeitsplätze der Mittelschicht übernehmen lassen.

Der Präsident hat sich in der vergangenen Woche mehrere peinliche Fehler geleistet. Er forderte 600.000 chinesische Studenten, um US-Hochschulen zu stützen. Er forderte 50-jährige Hypotheken, um den Rückgang des Wohneigentums auszugleichen, und er argumentierte, dass Amerika nicht über den Talentpool verfügt, um die von H1B-Ausländern besetzten Arbeitsplätze zu besetzen.

Ich werde mich auf seinen Meinungsumschwung in Bezug auf H1B-Visa konzentrieren, da dies ein offensichtliches Beispiel dafür ist, dass Trump voreingenommenen Beratern vertraut, obwohl er eigentlich seine Wahlkampfpolitik befolgen sollte. (Das Thema ausländische Studenten erfordert einen separaten Artikel. Die Idee einer Hypothek mit einer Laufzeit von 50 Jahren wirkt faul und bankenfreundlich, aber niemand wird gezwungen, eine langfristige Hypothek aufzunehmen).

Das Thema H1B offenbart Trumps große Schwäche: Er hat keinen klaren Wirtschaftsplan mit Regeln und Zielen – das macht ihn leicht veränderbar und anfällig für äußere Einflüsse. Er reagiert spontan auf die Situation. Das mag bei manchen Problemen funktionieren, aber nicht bei einem Finanzsystem, das durch Stagflation und Masseneinwanderung geschwächt ist. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass Trump die Wirtschaft reparieren WILL und nicht für ihren Niedergang verantwortlich gemacht werden möchte.

Derzeit arbeiten in den USA etwa 730.000 ausländische Arbeitnehmer mit einem H1B-Visum. Die meisten dieser Arbeitnehmer kommen aus Ländern der Dritten Welt, 70 % davon aus Indien. Ich habe bereits in der Vergangenheit darüber geschrieben, aber wenn es um Länder der Dritten Welt und Überweisungen geht, gibt es eine versteckte Dynamik.

Überweisungen sind Geldtransfers von illegalen Migranten und Visuminhabern zurück in ihre Heimatländer. Diese Überweisungen stellen einen massiven Dollar-basierten Vermögenstransfer in bestimmte Länder dar. Indien ist der größte Empfänger von Überweisungen aus den USA (Mexiko ist der zweitgrößte). Jedes Jahr werden über 129 Milliarden Dollar von ausländischen Arbeitnehmern nach Indien überwiesen.

Um dies in Relation zu setzen: Das ist fast dreimal so viel, wie Indien jährlich für öffentliche Sozialprogramme ausgibt. Es ist auch fast doppelt so viel wie der Dollarwert der Waren, die Indien in die US-Märkte exportiert. Das heißt, Überweisungen sind für den Geldfluss in die indische Wirtschaft weitaus wichtiger als Exporte von Industrie- und Agrarprodukten an US-Verbraucher.

Es ist möglich, dass Trump, um mit Indien Vereinbarungen über Zölle zu treffen, gezwungen ist, seine Ablehnung gegenüber H1B zurückzunehmen. Allerdings denke ich, dass mehr Druck von seinen Mitarbeitern im eigenen Land ausgeht als von politischen Führern in Indien.

Trumps jüngstes Argument lautet im Wesentlichen, dass Amerika ohne H1B-Arbeitskräfte nicht funktionieren kann und dass Amerikaner die Arbeitsplätze, die diese Migranten besetzen, nicht ausfüllen können. Das ist völliger Unsinn.

Es gibt Berater aus der Wirtschaft, die daran interessiert sind, den Zustrom billiger Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten (Elon Musk hat seine Meinung dazu nicht verheimlicht, obwohl ich denke, dass er den Faktor Lohn zu Unrecht herunterspielt). Dann gibt es auch noch indisch-amerikanische konservative Politiker und Akademiker wie Vivek Ramaswamy und Dinesh D’Souza, die ziemlich leidenschaftliche Erklärungen über amerikanische Arbeitnehmer abgeben, die nicht gut genug sind.

Selbst Konservative mit Migrationshintergrund betrachten Amerika oft nicht als eine Kultur, an die sie sich anpassen und die sie unterstützen müssen, sondern als eine Wirtschaftszone, zu der ihre Landsleute freien Zugang haben und die sie ausbeuten können. Das ist ihre Definition des „amerikanischen Traums“, und deshalb ist Einwanderung ein Problem. Illegale Einwanderung sicherlich, aber auch H1B ist ein Problem. Diese Leute sind schnell dabei, Amerikaner als „zu ungebildet“ oder „zu faul“ abzutun, um bestimmte Jobs anzunehmen.

Zunächst einmal üben H1B-Inhaber keine unverzichtbaren Tätigkeiten aus. Die überwiegende Mehrheit (65 %) arbeitet in der IT- und Softwareentwicklung, hauptsächlich für das Silicon Valley. Nur 9 % sind Architekten und Ingenieure und 1 % sind Ärzte. Dies sind keine Schlüsselkräfte, die Amerika mit ihren Fähigkeiten am Laufen halten, auch wenn sie vielleicht die Unternehmen im Silicon Valley mit ihrer billigen Arbeitskraft am Laufen halten.

Zweitens werden H1B-Arbeitnehmer nicht wegen ihrer Fachkenntnisse eingestellt, sondern weil sie im Durchschnitt für weniger Geld arbeiten. Über 80 % der Visumantragsteller werden für Einstiegspositionen oder „Junior-/Qualifizierte” Stellen eingestellt.

Analysen für den Zeitraum von 2020 bis 2025 zeigen, dass H1B-Mitarbeiter durchweg weniger verdienen als ihre amerikanischen Kollegen (je nach Branche und Beruf zwischen 10 % und 30 % weniger). Das H1B-Programm erlaubt es Unternehmen gesetzlich, ausländischen Arbeitnehmern weniger zu zahlen. Die Dokumentation des Weißen Hauses selbst umreißt dieses Problem.

Die größte Lüge über H1B ist, dass ausländische Arbeitnehmer eingestellt werden, weil sie über die erforderliche Ausbildung verfügen. Viele tun dies jedoch nicht. Tatsächlich betreiben Unternehmen Ausbildungszentren in den USA, holen Arbeitnehmer mit Visa ins Land und bringen ihnen dann bei, wie sie die Aufgaben ausführen sollen, für die sie eingestellt wurden. Schlimmer noch, amerikanische Arbeitnehmer werden oft vertraglich dazu gezwungen, ihre Nachfolger aus der Dritten Welt auszubilden, bevor sie entlassen werden.

Man könnte argumentieren, dass H1B-Bewerber in der Regel einen Abschluss für die Stelle haben müssen, die sie ausüben möchten. Es überrascht nicht, dass es zahlreiche Programme für Ausländer gibt, um Zugang zu US-amerikanischen Hochschulen zu erhalten. Rund 60 % der indischen H1B-Inhaber haben ihren Abschluss an US-amerikanischen Hochschulen und nicht an indischen Hochschulen gemacht. Über 300.000 indische Studenten besuchen jedes Jahr eine Hochschule in den USA. In den USA gibt es über 1.100 verschiedene Stipendienprogramme für Hochschulen, die sich speziell an indische Studenten richten.

Auch hier stellt sich die Frage, warum diese Studienplätze und Arbeitsplätze nicht zuerst mit amerikanischen Bürgern besetzt werden. Sind ausländische Arbeitnehmer talentierter oder werden ihnen einfach mehr Möglichkeiten geboten, weil sie billiger zu beschäftigen sind?

Hier geht es darum, dass US-Unternehmen Vorteile nutzen und Arbeitskosten sparen wollen, es hat nichts mit Qualifikation oder Bildung zu tun.

Trump trat mit dem Wahlversprechen „Amerika für Amerikaner“ und „Amerika zuerst“ an. Das H1B-Programm wurde ursprünglich konzipiert, um ausländische Arbeitskräfte mit Nischenqualifikationen in die USA zu holen, um dringend benötigte Stellen zu besetzen. Stattdessen werden sie von Großkonzernen genutzt, um amerikanische Arbeitnehmer durch billigere Arbeitskräfte zu ersetzen. Sie werden auch von Ausländern als Sprungbrett für eine schnelle US-Staatsbürgerschaft und von ausländischen Regierungen als Mittel genutzt, um der US-Wirtschaft Wohlstand zu entziehen.

Wenn ein ausländischer Arbeitnehmer wirklich etwas zu bieten hat, das für unser Land wertvoll ist, dann sollten wir ihn auf jeden Fall hierher holen. Allerdings sollte kein ausländischer Arbeitnehmer ein Visum erhalten, bevor Unternehmen nicht zumindest versucht haben, Amerikaner für diese Stellen einzustellen und auszubilden. Nur wenn sie nicht genügend Leute finden, sollten diese Jobs ausgelagert werden.

Wenn Trump diese Faktoren ignoriert, sieht es so aus, als würde er das Mantra „America First“ aufgeben, das ihm die Wahl eingebracht hat. Es steht im Widerspruch zu seinen Bemühungen, Arbeitsplätze in Amerika für Amerikaner zu erhalten. Darüber hinaus untergräbt die blinde Verteidigung von H1B-Visa aus der Dritten Welt sein Ziel, die Einwanderung auf die Besten und Klügsten zu reduzieren. Ja, es gibt viele gut ausgebildete Arbeitskräfte aus Ländern wie Indien – weil wir sie ausgebildet und geschult haben, um uns zu ersetzen.

Der Punkt ist: Wenn wir Menschen aus der Dritten Welt ausbilden und schulen können, dann können wir auch Amerikaner leicht ausbilden und schulen. Daher gibt es kaum einen Grund für die Existenz von H1B-Visa.

Wenn der Wirtschaftsplan darin besteht, Amerika durch den Erhalt unserer Arbeitsplätze und Ressourcen zu stärken, dann halte dich an den Plan, Donald. Hören Sie auf, so zu tun, als sei die USA eine offene Wirtschaftszone. Richten Sie Bildungsprogramme ein, die amerikanische Staatsbürger begünstigen, die sich für diese Jobs ausbilden lassen wollen. Schließen Sie die Niedriglohn-Lücke für Ausländer. Beseitigen Sie die Anreize, die Unternehmen dazu ermutigen, außerhalb der USA einzustellen, und beobachten Sie, wie viele Arbeitsplätze (und Dollars) der Mittelklasse die US-Wirtschaft ankurbeln, anstatt Bankkonten in Indien zu füllen. Das liegt in Ihrer Macht als Präsident.