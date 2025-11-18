Ehemaliger EU-Kommissar fordert eindringlich Verständigung mit Russland statt Konfrontation

Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen kritisiert scharf die aggressive Politik der EU, der meisten ihrer Mitgliedstaaten und insbesondere Deutschlands gegenüber Russland. Diese Europäer hätten sich mit ihrer Politik total verrannt. Wer Frieden in Europa wolle, müsse die Verständigung suchen. Statt eine eigenständige europäische Vermittlungs-Position einzunehmen, habe man sich an die Rockschöße der USA gehängt und deren strategische Zielsetzung in Worten und Taten unterstützt. Die EU laufe Gefahr, von einer Randfigur zu einem ausgemusterten Dienstboten zu werden. Der EU-Integrations-Auftrag des Grundgesetzes beziehe sich auf ganz Europa. So sei es geradezu ein Verfassungsgebot, Russland nicht aus Europa auszuschließen.

In einem schon am 18./19. Juli 2025 in der Schweizer Weltwoche erschienenen Artikel „Mit statt gegen Russland: Wenn wir Frieden auf dem europäischen Kontinent wollen, müssen wir die Verständigung suchen.“ * liefert Verheugen eine bemerkenswerte Analyse der Konflikt-Situation in der Ukraine.

Den USA sei es nicht um die Geschicke der Menschen in der Ukraine gegangen, sondern darum