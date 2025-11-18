Schweiz plant Überwachung schlimmer als die USA

Die Revision des Schweizer Überwachungsgesetzes VÜPF würde sich direkt gegen VPN- und verschlüsselte Chat- und E-Mail-Anbieter mit Sitz in der Schweiz richten.

n der Schweiz, einem Land, das für seine Liebe zur Geheimhaltung bekannt ist, insbesondere wenn es um das Bankwesen geht, hat sich das Blatt gewendet: Ein Update des Überwachungsgesetzes VÜPF zielt direkt auf Datenschutz- und Anonymitätsdienste wie VPNs sowie verschlüsselte Chat-Apps und E-Mail-Anbieter. Als Anbieter von verschlüsselten E-Mails fordern wir von Tuta Mail die Schweizer Politik auf, dieses gefährliche Update zu revidieren!

Die vorgeschlagene Aktualisierung der Schweizer Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF) stellt eine erhebliche Ausweitung der staatlichen