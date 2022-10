Die dunkle Realität kalter Getränke

Einführung

Wenn Sie den Geschmack von Kaffee und kalten Getränken genießen, dann ist Ihnen wahrscheinlich nicht bewusst, wie sehr sie Ihrer Gesundheit schaden können! Das Getränk mag köstlich sein, wenn es auf Ihre Zunge trifft, aber die Schäden an Ihren Zähnen sind es vielleicht nicht wert. Die kalte Temperatur wirkt sich auf die Zähne aus und kann zu Zahnerosion und Zahnschmelzverlust führen – beides schwerwiegende Probleme, die auf lange Sicht Probleme verursachen können. Wenn Sie also in Zukunft Zahnprobleme vermeiden wollen, überlegen Sie es sich zweimal, bevor Sie zum nächsten Eiskaffee oder Eiswasser greifen!

Zu viel Zucker tötet Ihre Gehirnzellen!

Zucker wird oft als notwendiger Bestandteil unserer Ernährung gepriesen, aber zu viel Zucker kann tatsächlich Ihre Gehirnzellen töten. Wenn wir zu viel Zucker konsumieren, schaltet unser Körper auf Überlebensmodus und beginnt, den überschüssigen Zucker als Fett zu speichern. Dieser Prozess kann zu Entzündungen und Schäden an unseren Blutgefäßen führen. Ferner kann Zucker die Produktion neuer Gehirnzellen hemmen und die Kommunikation zwischen den vorhandenen Zellen behindern.

Krebserregende Inhaltsstoffe

Die meisten Kaltgetränke enthalten krebserregende Inhaltsstoffe. Aspartam zum Beispiel ist ein künstlicher Süßstoff, der mit Krebs in Verbindung gebracht wurde. Ein weiterer Bestandteil vieler Kaltgetränke, Natriumbenzoat, kann sich in krebserregende Chemikalien umwandeln, wenn er mit anderen Substanzen reagiert. Auch die in einigen Getränken verwendeten Farbstoffe können schädlich sein – einige wurden bei Tieren mit Krebs in Verbindung gebracht.

Fast alle beliebten Marken sind vollgepackt mit Zucker

Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, genießen Sie wahrscheinlich gelegentlich ein kaltes Getränk. Was Sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass fast alle beliebten Marken voller Zucker sind. Eine Dose Coca-Cola zum Beispiel enthält 39 Gramm Zucker. Das sind mehr als 10 % der empfohlenen Tagesdosis!

Sie werden an Gewicht zunehmen

Kaltgetränke enthalten oft viel Zucker, was zu einer Gewichtszunahme führen kann. Außerdem können sich die Kalorien in kalten Getränken schnell summieren. Und wenn Sie regelmäßig zuckerhaltige Getränke trinken, besteht möglicherweise ein Risiko für Typ-2-Diabetes. Zudem können kalte Getränke auch Karies verursachen. Wenn Sie also ein gesundes Gewicht halten wollen, sollten Sie den Konsum von kalten Getränken einschränken.

Sie lassen Ihre Zähne gelb werden

Die meisten Menschen wissen nicht, dass kalte Getränke die Zähne gelb färben können. Daran ist nicht nur der Zucker in den Getränken schuld, sondern auch die Säure. Wenn sich die Säure in kalten Getränken mit den Bakterien in Ihrem Mund verbindet, kann sich ein Zahnbelag bilden, der sich nur schwer entfernen lässt. Und je mehr Sie trinken, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Karies bekommen.

Viele Dosen enthalten BPA (Bisphenol A)

BPA ist eine Chemikalie, die in vielen Kunststoffprodukten, Dosen und Flaschen zu finden ist. Sie wird mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Fortpflanzungsprobleme, Krebs und Diabetes. Obwohl sie in einigen Ländern verboten wurde, ist sie immer noch in vielen Produkten in den Regalen zu finden.

Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen, sollten Sie BPA-haltige Produkte unbedingt vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung BPA-freier Produkte oder kaufen Sie bei Unternehmen, die diese Chemikalie nicht in ihren Verpackungen verwenden.

Wasser ist besser als jedes andere Getränk – in jeder Hinsicht!