Die Durchbruchsvariante des undichten Impfstoffs ist da

Hohe COVID-Impfraten erhöhen den Druck auf das Virus, zu Varianten mit höherer Ansteckungsgefahr und Pathogenität zu mutieren. Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass Personen, die vollständig gegen COVID-19 „geimpft“ sind, tatsächlich anfälliger für Infektionen mit COVID-Varianten sind als ungeimpfte Personen

Der geringe Schutz, den die COVID-Impfung bietet, macht zwangsläufig eine Auffrischungsimpfung für jede neu auftretende Variante erforderlich, die gegen die Impfung resistent ist.

Daten aus Großbritannien zeigen, dass die Zahl der COVID-Todesfälle unter den vollständig Geimpften höher ist als unter den Ungeimpften. Zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 12. September 2021 waren 63,5 % der Personen, die innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test an COVID-19 starben, vollständig geimpft.

Infektionsverstärkende Anti-SARS-CoV-2-Antikörper erkennen jetzt sowohl den ursprünglichen Wuhan/D614G-Stamm als auch Delta-Varianten, was darauf hindeutet, dass sich eine antikörperabhängige Verstärkung (ADE) abzeichnet

Israelische Forschungsergebnisse zeigen, dass die Antikörperspiegel nach der zweiten Dosis der COVID-Impfung von Pfizer rasch abnehmen. Die IgG-Antikörper – die Teil der humoralen Immunantwort sind – nahmen im Laufe der Zeit gleichmäßig ab, während die neutralisierenden Antikörper in den ersten drei Monaten rasch abnahmen und sich danach verlangsamten.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein impfstoffresistenter Stamm von COVID-19 auftauchen würde, und diese Zeit ist bereits gekommen. Wie The Conservative Treehouse am 3. Oktober 2021 berichtete:

Was diese Studie herausfindet, ist genau das, was der Impfstoffentwickler Geert Vanden Bossche (Belgien) vorausgesagt hat. Die Vorherrschaft von Antikörper-resistenten SARS-Cov-2-Varianten in Impfstoff-Durchbruchsfällen aus der San Francisco Bay Area, Kalifornien … Dr. Vanden Bossche hat anhand israelischer Daten gezeigt, wie die weit verbreiteten Impfquoten Druck auf das Virus ausübten, zu Varianten mit höherer Ansteckungsgefahr zu mutieren.

Die nicht geimpfte Gruppe hielt den Druck niedrig, indem sie das Virus besiegte und eine natürliche Immunität besaß. Da die ungeimpfte Bevölkerung jedoch immer kleiner wird, steigt der Mutationsdruck auf das Virus. In der Folge bleiben diese Mutationen bei höheren oder effektiveren Infektionsniveaus bestehen.

Impfstoff-überwindende Varianten tauchen auf

Die Studie, die am 25. August 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass Personen, die vollständig gegen COVID-19 „geimpft“ sind, tatsächlich anfälliger für Infektionen mit COVID-Varianten sind als ungeimpfte Personen.

Vanden Bossches Theorie war, dass die Antikörper des Impfstoffs die natürlichen Antikörperreaktionen unterdrücken würden, sodass die Varianten durchschlüpfen könnten, und genau das scheint der Fall zu sein. Wie The Conservative Treehouse am 3. Oktober 2021 erklärte:

Bei geimpften Personen wird eine COVID-Variante von den spezialisierten Antikörpern des Impfstoffs nicht erkannt, und die natürlichen Antikörper sind darauf programmiert, sich zurückzuhalten.

Laut den Autoren der Studie:

Zusammenhänge zwischen Impfstoff-Durchbrüchen und Infektionen mit Varianten des SARS-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sind weitgehend unerforscht geblieben. Hier analysierten wir SARS-CoV-2-Ganzgenomsequenzen und Viruslasten von 1.373 Personen mit COVID-19 aus der San Francisco Bay Area vom 1. Februar bis 30. Juni 2021, von denen 125 (9,1 %) Impfstoff-Durchbruchsinfektionen waren. Vollständig geimpfte Personen waren mit höherer Wahrscheinlichkeit als ungeimpfte Personen mit Varianten infiziert, die Mutationen tragen, die mit einer verminderten Antikörperneutralisierung einhergehen (78 % gegenüber 48 %), aber nicht mit solchen, die mit einer erhöhten Infektiosität einhergehen (85 % gegenüber 77 %) …

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Impfstoff-Durchbrüche bevorzugt durch zirkulierende Antikörper-resistente SARS-CoV-2-Varianten verursacht werden und dass symptomatische Durchbruchsinfektionen COVID-19 potenziell ebenso effizient übertragen können wie ungeimpfte Infektionen, unabhängig von der Infektionslinie.

„Seien Sie vorsichtig in der Nähe von geimpften Personen, da diese eine resistentere Form von COVID-19 in sich tragen können“, warnt The Conservative Treehouse und fügt hinzu, dass der geringe Schutz, den Sie durch die COVID-Impfung erhalten, unweigerlich eine Auffrischungsimpfung für jede neu aufkommende Variante, die gegen die Impfung resistent ist, erforderlich macht.

Britische Daten zeigen erhöhte COVID-Mortalität bei vollständig Geimpften

Auch britische Daten werfen ernste Fragen über die Sinnhaftigkeit dieser Impfkampagne auf. In seinem am 17. September 2021 veröffentlichten Technical Briefing veröffentlicht Public Health England Daten, die zeigen, dass die COVID-Todesrate unter den vollständig Geimpften tatsächlich höher ist als unter den Ungeimpften.

Zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 12. September 2021 wurde bei 157.400 vollständig geimpften Patienten (26,52 % der Gesamtfälle) eine Delta-Variante diagnostiziert. Bei den Ungeimpften waren es 257 357 Delta-Varianten (43,36 % der Gesamtfälle).

Während Delta-Infektionen unter den Ungeimpften weitaus häufiger auftraten, hatten diese Patienten jedoch auch bessere Ergebnisse zu verzeichnen. Insgesamt waren 63,5 % der Personen, die innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test an COVID-19 starben, vollständig geimpft (1 613 im Vergleich zu 722 in der ungeimpften Gruppe).

Weitere Anzeichen für Antikörper-abhängiges Enhancement

In einem am 9. August 2021 veröffentlichten Leserbrief an das Journal of Infection weisen drei Forscher darauf hin, dass „infektionsfördernde Anti-SARS-CoV-2-Antikörper sowohl den ursprünglichen Wuhan/D614G-Stamm als auch Delta-Varianten erkennen“, was darauf hindeutet, dass sich ein antikörperabhängiges Enhancement (ADE) entwickelt. Die Autoren schreiben dazu:

Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) der Infektion ist ein Sicherheitsproblem für Impfstoffstrategien. In einer kürzlich erschienenen Publikation haben Li et al. (Cell 184 :4203-4219, 2021) berichtet, dass gegen die N-terminale Domäne (NTD) des SARS-CoV-2-Spike-Proteins gerichtete Antikörper die Virusinfektion in vitro, aber nicht in vivo, verstärken. Diese Studie wurde jedoch mit dem ursprünglichen Wuhan/D614G-Stamm durchgeführt. Da die Covid-19-Pandemie nun von Delta-Varianten dominiert wird, haben wir die Interaktion von erleichternden Antikörpern mit der NTD dieser Varianten analysiert … [W]ir zeigen, dass verstärkende Antikörper eine höhere Affinität für Delta-Varianten haben als für Wuhan/D614G NTDs …

Da die NTD auch von neutralisierenden Antikörpern angegriffen wird, deuten unsere Daten darauf hin, dass das Gleichgewicht zwischen neutralisierenden und fördernden Antikörpern bei geimpften Personen zugunsten der Neutralisierung für den ursprünglichen Wuhan/D614G-Stamm ausfällt. Im Falle der Delta-Variante haben neutralisierende Antikörper jedoch eine geringere Affinität für das Spike-Protein, während erleichternde Antikörper eine deutlich höhere Affinität aufweisen. Daher kann ADE ein Problem für Menschen sein, die Impfstoffe erhalten, die auf der ursprünglichen Spike-Sequenz des Wuhan-Stamms basieren (entweder mRNA oder virale Vektoren).

Wie die unabhängige Journalistin Sharyl Attkisson feststellte, „Trotz der Tatsache, dass mehrere medizinische Autoritäten vorausgesagt, uns gesagt und gehofft haben, dass ADE keine Auswirkungen auf Covid-19-Impfstoffe haben würde, deuten die Daten der Studie darauf hin, dass sie genau das getan hat.“

Antikörperspiegel sinken nach der zweiten Dosis

Zwar gilt man erst 14 Tage nach der ersten Dosis der Janssen- oder AstraZeneca-Impfung bzw. der zweiten Dosis der Moderna- oder Pfizer-Impfung als „vollständig geimpft“, doch hat eine aktuelle israelische Studie ergeben, dass die Antikörperspiegel nach der zweiten Dosis der COVID-Impfung von Pfizer tatsächlich abnehmen. Die Ergebnisse wurden von der Jerusalem Post am 7. Oktober 2021 veröffentlicht:

Eine Studie von Forschern des Sheba Medical Center, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Antikörperspiegel nach zwei Dosen des Pfizer-Coronavirus-Impfstoffs schnell abnimmt… Die Untersuchung zeigte auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass verschiedene Personengruppen – je nach Alter und allgemeinem Gesundheitszustand – nach einem Zeitraum von sechs Monaten unter einem bestimmten Antikörperwert liegen.

Insgesamt nahmen 4.868 Mitarbeiter des Sheba Medical Center an der Studie teil. Sie unterzogen sich monatlichen serologischen Tests, um ihre Antikörper bis zu sechs Monate nach ihrer zweiten Pfizer-Impfung zu messen.

Bei allen Teilnehmern, unabhängig von Alter und Geschlecht, war nach der zweiten Dosis ein rascher Rückgang der Antikörper zu beobachten. Die IgG-Antikörper – die Teil der humoralen Immunantwort sind – nahmen im Laufe der Zeit gleichmäßig ab, während die neutralisierenden Antikörper in den ersten drei Monaten rasch abnahmen und sich danach verlangsamten. Die Autoren schreiben dazu:

Obwohl die IgG-Antikörperspiegel hoch mit den neutralisierenden Antikörpertitern korreliert waren (Spearman’s Rangkorrelation zwischen 0,68 und 0,75), hing die Regressionsbeziehung zwischen den IgG- und neutralisierenden Antikörperspiegeln von der Zeit seit der zweiten Impfdosis ab … Die höchsten Titer nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis (Peak) wurden in den Tagen 4 bis 30 beobachtet, daher wurde dieser Zeitraum als Peak definiert.

Der erwartete geometrische mittlere IgG-Titer (GMT) für den Spitzenzeitraum, ausgedrückt als Verhältnis zwischen Probe und Cutoff, betrug 29,3. Jeden Monat wurde ein erheblicher Rückgang des IgG-Spiegels beobachtet, der nach 6 Monaten in einem Rückgang um den Faktor 18,3 gipfelte. Die Titer der neutralisierenden Antikörper nahmen ebenfalls deutlich ab, mit einem Rückgang um den Faktor 3,9 vom Höchststand bis zum Ende des zweiten Studienzeitraums, aber der Rückgang ab dem Beginn des dritten Zeitraums war viel langsamer, mit einem Gesamtrückgang um den Faktor 1,2 während der Zeiträume 3 bis 6. Die GMT der neutralisierenden Antikörper, ausgedrückt als 50%iger Neutralisationstiter, betrug 557,1 in der Spitzenperiode und sank auf 119,4 in Periode 6 …

Sechs Monate nach Erhalt der zweiten Dosis waren die neutralisierenden Antikörpertiter bei Männern deutlich niedriger als bei Frauen, bei Personen im Alter von 65 Jahren oder älter niedriger als bei Personen im Alter von 18 bis unter 45 Jahren und bei Teilnehmern mit Immunsuppression niedriger als bei Teilnehmern ohne Immunsuppression.

COVID-19 steht in 68 Ländern und 2 947 US-Bezirken in keinem Zusammenhang mit der Impfung

Die oben genannten israelischen Erkenntnisse können die Ergebnisse einer Studie erklären, die am 30. September 2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde und in der kein Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und dem Grad der Durchimpfung in 68 Ländern weltweit und in 2 947 Bezirken in den USA festgestellt wurde. Die Autoren schreiben dazu:

Die Trendlinie deutet auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin, d. h. Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung weisen höhere COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner auf.

In Island und Portugal zum Beispiel, wo mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gab es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Die Daten aus den US-Bezirken zeigen das Gleiche. Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner war „weitgehend ähnlich“, unabhängig davon, wie hoch der Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung eines Bundesstaates war.

„Es … scheint keine signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen“, schreiben die Autoren. Bemerkenswert ist, dass von den fünf US-Bezirken mit den höchsten Impfraten – zwischen 84,3 % und 99,9 % vollständig geimpft – vier auf der Liste der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention für hohe Übertragungsraten standen. In 26,3 % der 57 Bezirke mit „geringer Übertragung“ liegt die Impfquote unter 20 %.

In der Studie wurde sogar eine einmonatige Verzögerung berücksichtigt, die bei den vollständig Geimpften auftreten könnte, da es angeblich zwei Wochen nach der letzten Dosis dauert, bis die „volle Immunität“ eintritt. Dennoch wurde „kein erkennbarer Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und dem Anteil der vollständig Geimpften“ festgestellt.

Hauptgründe, warum die Abhängigkeit von Impfungen überdacht werden sollte

Die Studie fasst mehrere Gründe zusammen, warum das „alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19“ überdacht werden sollte. Zunächst einmal nimmt die Wirksamkeit der Impfung rasch ab.

„Es wurde ein erheblicher Rückgang der Immunität durch mRNA-Impfstoffe sechs Monate nach der Impfung festgestellt“, so die Forscher, und fügten hinzu, dass selbst schwere Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID-19, vor denen die Impfungen angeblich schützen, bei den vollständig Geimpften von Januar 2021 bis Mai 2021 von 0,01 % auf 9 % bzw. von 0 % auf 15,1 % angestiegen sind.

Wenn die Impfungen so wirken wie behauptet, warum sind diese Raten dann nicht weiter gestiegen und nicht gesunken? „Außerdem zeichnet sich ab“, so die Forscher, „dass die durch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erworbene Immunität möglicherweise nicht so stark ist wie die durch die Genesung vom COVID-19-Virus erworbene Immunität.

Natürliche Immunität verleiht einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor Infektionen, symptomatischen Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten, die durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verursacht werden, verglichen mit der durch die Zweidosis-Impfung BNT162b2 induzierten Immunität. ~ T. Patalon et.al. August 2021

So ergab eine am 25. August 2021 veröffentlichte retrospektive Beobachtungsstudie, dass die natürliche Immunität der Immunität durch COVID-19-Impfungen überlegen ist. Die Autoren schreiben:

Diese Studie hat gezeigt, dass die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen Infektionen, symptomatische Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 bietet als die durch den Zweidosen-Impfstoff BNT162b2 induzierte Immunität.

Eine Reinfektion ist sehr selten

Tatsache ist, dass es zwar immer wieder zu Durchbrüchen bei Personen kommt, die eine oder mehrere COVID-19-Injektionen erhalten haben, dass es aber extrem selten ist, dass man sich nach einer überstandenen Infektion erneut mit COVID-19 infiziert. Wie selten? Forscher aus Irland führten eine systematische Untersuchung durch, an der 615 777 Personen teilnahmen, die sich von COVID-19 erholt hatten, mit einer maximalen Nachbeobachtungszeit von mehr als 10 Monaten.

„Eine Reinfektion war ein seltenes Ereignis“, stellten sie fest, und keine Studie berichtete über eine Zunahme des Reinfektionsrisikos im Laufe der Zeit. Die absolute Reinfektionsrate reichte von 0 % bis 1,1 %, während der Median der Reinfektionsrate nur 0,27 % betrug.

Eine andere Studie ergab ähnlich beruhigende Ergebnisse. Sie verfolgte 43.044 SARS-CoV-2-Antikörper-positive Personen bis zu 35 Wochen lang, und nur 0,7 % wurden erneut infiziert. Bei Anwendung der Genomsequenzierung zur Abschätzung des Risikos einer Reinfektion auf Bevölkerungsebene wurde das Risiko auf 0,1 % geschätzt.

Anders als bei der COVID-19-Injektion gab es während der siebenmonatigen Nachbeobachtungszeit keine Anzeichen für eine nachlassende Immunität, was die Forscher zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass „eine Reinfektion selten ist. Die natürliche Infektion scheint einen starken Schutz gegen eine Reinfektion mit einer Wirksamkeit von über 90 % für mindestens sieben Monate zu bewirken“.

Alle Risiken für keine Belohnung?

Der Zweck der informierten Zustimmung besteht darin, den Menschen alle Daten zu einem medizinischen Verfahren zur Verfügung zu stellen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, bevor sie zustimmen. Im Fall der COVID-19-Injektionen waren solche Daten aufgrund der Notfallgenehmigung zunächst nicht verfügbar, und als besorgniserregende Nebenwirkungen bekannt wurden, wurden Versuche, sie öffentlich zu machen, unterdrückt.

Im August 2021 ergab eine große Studie aus Israel, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Erkrankung mit einer Rate von ein bis fünf Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-19-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und Epidemiologe, gehört zu denjenigen, die davor gewarnt haben, dass die COVID-19-Impfung nicht nur versagt, sondern Leben gefährdet.

McCullough zufolge wurden bis zum 22. Januar 2021 in der Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 186 Todesfälle nach der COVID-19-Injektion gemeldet – mehr als genug, um das besorgniserregende Mortalitätssignal zu erreichen und das Programm zu stoppen.

„Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal“, sagte er. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern“. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar 2021 aus Sicherheitsgründen und wegen des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn es die entsprechenden Sicherheitsgremien gegeben hätte.

Nun, da die Daten keinen Unterschied in den COVID-19-Fällen zwischen Geimpften und Ungeimpften zeigen, wird es immer wahrscheinlicher, dass die Injektionen ein hohes Risiko mit sehr geringem Nutzen bergen, insbesondere bei bestimmten Bevölkerungsgruppen wie Jugendlichen.

Massenimpfungen treiben Mutationen an

Es ist bekannt, dass, wenn man lebende Organismen wie Bakterien oder Viren unter Druck setzt, z. B. durch Antibiotika, Antikörper oder Chemotherapeutika, sie aber nicht vollständig abtötet, man ungewollt ihre Mutation zu virulenteren Stämmen fördern kann. Diejenigen, die dem Immunsystem entkommen, überleben schließlich und wählen Mutationen aus, um ihr weiteres Überleben zu sichern.

Viele haben aufgrund des Drucks, der bei Massenimpfungen auf das COVID-19-Virus ausgeübt wird, vor einer Immunflucht gewarnt, und einem mathematischen Modell zufolge kann sich ein Worst-Case-Szenario entwickeln, wenn ein großer Prozentsatz einer Bevölkerung geimpft wird, die Virusübertragung aber hoch bleibt, wie es derzeit der Fall ist. Dies ist ein optimales Szenario für die Entwicklung resistenter Mutantenstämme.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind sowohl COVID-19-Injektionsfehler als auch ernsthafte Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Impfung offensichtlich. Wir haben jetzt auch Daten, die zeigen, dass eine hohe Impfrate die COVID-19-Inzidenz nicht verringert.

Sie könnte sie sogar leicht erhöhen, wie wir in Indien sehen. Im indischen Bundesstaat Kerala, der sich einer 93%igen Impfquote rühmt, sind mehr als die Hälfte aller neuen COVID-Fälle vollständig geimpft, ebenso wie 57% der COVID-bedingten Todesfälle. Da alle Daten in dieselbe Richtung weisen, ist klar, dass COVID-Impfungen nicht die Lösung sind. Wie im European of Journal of Epidemiology festgestellt wurde:

Die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen kann mehr schaden als nützen. Wichtig ist, dass andere nicht-pharmakologische Präventionsbemühungen (z. B. die Bedeutung grundlegender öffentlicher Gesundheitshygiene in Bezug auf die Einhaltung von Sicherheitsabständen oder Händewaschen, die Förderung häufigerer und billigerer Formen von Tests) erneuert werden müssen, um ein Gleichgewicht zu finden, damit wir lernen, mit COVID-19 zu leben, so wie wir auch 100 Jahre später noch mit verschiedenen saisonalen Veränderungen des Influenzavirus von 1918 leben.

Wenn Sie „geimpft“ sind, haben Sie möglicherweise ein hohes Risiko für COVID

Wie bereits zu Beginn der Massenimpfkampagne vorhergesagt, gibt es jetzt erste Anzeichen für ADE, die das Risiko für schwere Krankheiten erhöhen, anstatt es zu verringern.

Selbst wenn das ADE-Risiko gering ist (und wir haben noch keine Daten über die Prävalenz), deuten die uns vorliegenden Daten darauf hin, dass die Impfungen die Ausbrüche nicht verhindern, ja nicht verhindern können, da die Geimpften das Entstehen von impfstoffabtötenden Varianten begünstigen. Die eigentliche Antwort ist die natürliche Herdenimmunität, denn die natürliche Immunität schützt vor den meisten Varianten und nicht nur vor einer.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich, sich selbst als „Hochrisikopatient“ für schwere COVID zu betrachten, wenn man eine oder mehrere Impfungen erhalten hat, und bei den ersten Anzeichen einer Atemwegsinfektion eine bekannte wirksame Behandlung durchzuführen.

Zu den Optionen gehören das Zelenko-Protokoll, die MATH+-Protokolle und vernebeltes Wasserstoffperoxid, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein41 und im kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

