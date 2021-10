Die militärische Geheimorganisation im Zentrum des US-Vorstoßes für digitale Impfpässe

MITRE, das als „die wichtigste Organisation, von der Sie noch nie gehört haben“ bezeichnet wird, kassiert riesige Verträge mit dem Sicherheitsstaat und leistet Pionierarbeit bei invasiver Spionagetechnik. Jetzt steht es im Mittelpunkt einer Kampagne zur Einführung digitaler Impfpässe.

Während Impfpässe als Segen für die öffentliche Gesundheit angepriesen werden, weil sie Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und Bequemlichkeit für diejenigen versprechen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, hat die zentrale Rolle, die eine zwielichtige militärische Geheimdienstorganisation bei dem Vorstoß zur Einführung des Systems in digitaler Form spielt, ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte aufgeworfen.

Die als MITRE bekannte Organisation ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das fast ausschließlich von Fachleuten des militärischen Geheimdienstes geleitet wird und sich durch umfangreiche Verträge mit dem Verteidigungsministerium, dem FBI und dem nationalen Sicherheitssektor finanziert.

Das Bestreben, QR-Code-Impfpässe über Bundesstaaten wie Kalifornien und New York hinaus auszuweiten, dreht sich nun um eine öffentlich-private Partnerschaft, die als Vaccine Credential Initiative (VCI) bekannt ist. Und die VCI hat MITRE eine wichtige Rolle in ihrer Koalition zugedacht.

Das MITRE, das von Forbes als „Mantel- und Degengeschäft [für Forschung und Entwicklung]“ beschrieben wird und „die wichtigste Organisation ist, von der Sie noch nie gehört haben“, hat einige der invasivsten Überwachungstechnologien entwickelt, die heute von den US-Spionagebehörden eingesetzt werden. Zu den neuartigsten Produkten gehört ein für das FBI entwickeltes System, das die Fingerabdrücke von Personen auf Bildern erfasst, die in sozialen Medien veröffentlicht werden.

Zu MITREs eigener COVID-19-Dachkoalition gehören In-Q-Tel, der Risikokapitalzweig der Central Intelligence Agency, und Palantir, eine skandalumwitterte private Spionagefirma.

Elizabeth Renieris, die Gründungsdirektorin von Notre Dame und des IBM-Labors für Technologieethik, hat gewarnt, dass „marktbeherrschende Technologie- und Überwachungsunternehmen“ wie MITRE „neue Einnahmequellen im Gesundheitswesen und bei Finanzdienstleistungen anstreben … privat geführte und betriebene ID-Systeme mit gewinnmaximierenden Geschäftsmodellen die Privatsphäre, die Sicherheit und andere Grundrechte von Einzelpersonen und Gemeinschaften bedrohen.“

In der Tat ist die Beteiligung des militärischen Geheimdienstes an der Entwicklung eines digitalen Impfpasses ein weiterer Hinweis darauf, dass der US-Überwachungsstaat unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit seine Kontrolle über eine zunehmend unruhige Bevölkerung ausbauen will.

Ein Porträt der MITRE-Führung: Robert Kheler (oben rechts); William E. Gortney (oben Mitte); Robert Brendan (oben links); Jan Elizabeth Tighe (unten links); Edmund Peter Glambastiani III (unten Mitte); John Francis Campbell (unten rechts)

Die Vaccine Credential Initiative, ein neoliberales Vehikel, das von Militärs und Geheimdienstlern beraten wird

Wie im ersten Teil dieser Serie beschrieben, haben Technologie-Oligarchen wie Bill Gates und globale kapitalistische Politikzentren wie das Weltwirtschaftsforum digitale Ausweis- und elektronische Währungssysteme im gesamten globalen Süden entwickelt, um Daten und Profite von Bevölkerungsgruppen zu erhalten, die zuvor unerreichbar waren.

Das Aufkommen von Impfpässen, die den Zugang zu Beschäftigung und öffentlichem Leben ermöglichen, ist zum Schlüsselvektor für die Beschleunigung ihrer Agenda im Westen geworden. Wie das Finanzberatungsunternehmen Aite-Novarica im September dieses Jahres erklärte, erweitern digitale COVID-19-Impfpässe „die Möglichkeiten für digitale IDs über die reine COVID-19-Impfung hinaus und können als digitale ID als umfassendere, universelle Quelle für Identitätsinformationen dienen…“.

Während Impfpässe Millionen von Menschen im Westen ausschließen und wütende Proteste und wilde Streiks auslösen, arbeitet das Weltwirtschaftsforum (WEF) mit seinen Partnern daran, sie in digitaler Form einzuführen.

Unter der Leitung des deutschen Wirtschaftswissenschaftlers Klaus Schwab, der nach eigenen Angaben eine „vierte industrielle Revolution“ anführt, die die Art und Weise verändert, wie die Menschen „leben, arbeiten und miteinander umgehen“, ist das WEF ein internationales Netzwerk einiger der wohlhabendsten und politisch mächtigsten Menschen der Welt. Das WEF mit Sitz in Davos, Schweiz, positioniert sich als Vordenker des globalen Kapitalismus.

Im Januar 2021 kündigten mehrere WEF-Partner, darunter Microsoft, Oracle, Salesforce und andere Großunternehmen, eine Koalition an, um die Vaccine Credential Initiative (VCI) ins Leben zu rufen, die darauf abzielt, in den USA QR-Code-basierte Impfpässe einzuführen.

Erklärtes Ziel der VCI ist die Einführung einer einzigen „SMART Health Card“, die „über organisatorische und rechtliche Grenzen hinweg“ anerkannt werden könnte.

In den USA setzen einige Bundesstaaten bereits die vom VCI entwickelten digitalen SMART Health Cards ein. Diese SMART Health Cards haben die Grundlage für einen nationalen De-facto-Standard für Impfausweise geschaffen.

Eine von der Rockefeller-Stiftung ins Leben gerufene gemeinnützige Organisation namens The Commons Project führt die Lobbyarbeit für digitale SMART Cards über den von ihr mitbegründeten VCI an. Und der CEO des Commons Project, Paul Meyer, wurde zufällig vom WEF als „junge Führungskraft“ gefördert.

Als eines der öffentlichen Gesichter der VCI vermarktet Meyer die Agenda der Kampagne in der Sprache der progressiven Inklusion, wobei er in der öffentlichen Kommunikation immer wieder auf Themen wie „Empowerment“ hinweist.

„Das Ziel der Vaccination Credential Initiative ist es, Menschen mit digitalem Zugang zu ihren Impfunterlagen zu befähigen, so dass sie Tools wie CommonPass nutzen können, um sicher auf Reisen, zur Arbeit, in die Schule und ins Leben zurückzukehren und gleichzeitig ihre Daten zu schützen“, so Meyer.

In einer Pressemitteilung, in der die Gründung der VCI angekündigt wurde, gab MITRE Meyers witzige Formulierung wieder und erklärte, dass es der Partnerschaft beigetreten sei, „um sicherzustellen, dass unterversorgte Bevölkerungsgruppen Zugang zu dieser [digitalen Impfstoff-]Überprüfung haben“.

Aber was ist MITRE, und warum sollte eine Organisation, die für Massenüberwachung und Militärtechnologie bekannt ist, im Mittelpunkt einer Initiative stehen, die die Möglichkeit einer beispiellosen Überwachung der Weltbevölkerung bietet? Die Organisation antwortete nicht auf E-Mail-Anfragen von The Grayzone zu ihrer Beteiligung an der VCI, aber ihre dokumentierte Geschichte ist beunruhigend.

Unter der Leitung des deutschen Wirtschaftswissenschaftlers Klaus Schwab, der nach eigenen Angaben eine „vierte industrielle Revolution“ anführt, die die Art und Weise verändert, wie die Menschen „leben, arbeiten und miteinander umgehen“, ist das WEF ein internationales Netzwerk einiger der wohlhabendsten und politisch mächtigsten Menschen der Welt. Das WEF mit Sitz in Davos, Schweiz, positioniert sich als Vordenker des globalen Kapitalismus.

Im Januar 2021 kündigten mehrere WEF-Partner, darunter Microsoft, Oracle, Salesforce und andere Großunternehmen, eine Koalition an, um die Vaccine Credential Initiative (VCI) ins Leben zu rufen, die darauf abzielt, in den USA QR-Code-basierte Impfpässe einzuführen.

Erklärtes Ziel der VCI ist die Einführung einer einzigen „SMART Health Card“, die „über organisatorische und rechtliche Grenzen hinweg“ anerkannt werden könnte.

In den USA setzen einige Bundesstaaten bereits die vom VCI entwickelten digitalen SMART Health Cards ein. Diese SMART Health Cards haben die Grundlage für einen nationalen De-facto-Standard für Impfausweise geschaffen.

Eine von der Rockefeller-Stiftung ins Leben gerufene gemeinnützige Organisation namens The Commons Project führt die Lobbyarbeit für digitale SMART Cards über den von ihr mitbegründeten VCI an. Und der CEO des Commons Project, Paul Meyer, wurde zufällig vom WEF als „junge Führungskraft“ gefördert.

Als eines der öffentlichen Gesichter der VCI vermarktet Meyer die Agenda der Kampagne in der Sprache der progressiven Inklusion, wobei er in der öffentlichen Kommunikation immer wieder auf Themen wie „Empowerment“ hinweist.

„Das Ziel der Vaccination Credential Initiative ist es, Menschen mit digitalem Zugang zu ihren Impfunterlagen zu befähigen, so dass sie Tools wie CommonPass nutzen können, um sicher auf Reisen, zur Arbeit, in die Schule und ins Leben zurückzukehren und gleichzeitig ihre Daten zu schützen“, so Meyer.

In einer Pressemitteilung, in der die Gründung der VCI angekündigt wurde, gab MITRE Meyers witzige Formulierung wieder und erklärte, dass es der Partnerschaft beigetreten sei, „um sicherzustellen, dass unterversorgte Bevölkerungsgruppen Zugang zu dieser [digitalen Impfstoff-]Überprüfung haben“.

Aber was ist MITRE, und warum sollte eine Organisation, die für Massenüberwachung und Militärtechnologie bekannt ist, im Mittelpunkt einer Initiative stehen, die die Möglichkeit einer beispiellosen Überwachung der Weltbevölkerung bietet? Die Organisation antwortete nicht auf E-Mail-Anfragen von The Grayzone zu ihrer Beteiligung an der VCI, aber ihre dokumentierte Geschichte ist beunruhigend.

Unterstützung der Kriege gegen Vietnam und Marihuana, Entwicklung „außerordentlich abschreckender“ Spionagetechnik

MITRE mit Sitz in Nord-Virginia ist eine Denkfabrik für militärische Intelligenz, die von US-Behörden, einschließlich des US-Verteidigungsministeriums, mit 2 Milliarden Dollar pro Jahr finanziert wird. Sie wird fast ausschließlich von ehemaligen Pentagon-Beamten und Ex-Geheimdienstmitarbeitern geleitet.

MITRE wurde 1958 als gemeinsames Projekt der US-Luftwaffe und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründet, um „Kommando- und Kontrollsysteme“ für die nukleare und konventionelle Kriegsführung zu entwickeln, wie die Zeitschrift Science and Revolution berichtet.

Im Jahr 1963 beauftragte MITRE einen brillanten jungen Linguisten vom MIT namens Noam Chomsky mit der „Entwicklung eines Programms zur Etablierung der natürlichen Sprache als operative Sprache für die Befehls- und Kontrollführung“. Nach einigen Jahren der Arbeit an Projekten wie diesem sagte Chomsky: „Ich konnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen“, und stürzte sich in den Antikriegsaktivismus.

MITRE schreibt Noam Chomsky zu, bei der Entwicklung eines sprachbasierten Kommando- und Kontrollprogramms geholfen zu haben, bevor sich der Linguist gegen den militärisch-industriellen Komplex wandte (aus Wissenschaft und Revolution)

Ende der 1960er Jahre gab MITRE an, „fast ein Viertel seiner Gesamtressourcen für die Kommando-, Kontroll- und Kommunikationssysteme aufzuwenden, die für die Durchführung des [Vietnam-]Konflikts erforderlich waren“.

Das vom Militär finanzierte Unternehmen geriet ins Visier von Kriegsgegnern, als es einen „elektronischen Zaun“ entwickelte, der hauptsächlich aus Akustik und Sensoren bestand und dazu diente, die Bewegungen der Vietkong und der nordvietnamesischen Truppen zu lokalisieren, damit das US-Militär sie gezielt vernichten konnte.

Ebenfalls in den späten 1960er Jahren beauftragte das US-Außenministerium MITRE mit der Leitung einer Kampagne zur Ausrottung von Cannabis aus der Luft in Mexiko. MITRE riet den US-Agenten, weite Teile der mexikanischen Landschaft mit einem giftigen Herbizid namens Paraquat zu besprühen, das es auf der Grundlage fragwürdiger Tierversuche als sicher bezeichnete. Als das Außenministerium die MITRE-Strategie verfolgte, wurden die Lebensmittelkulturen verseucht und die Gesundheit der örtlichen Bauerngemeinschaften gefährdet.

In der Zwischenzeit kam in den USA Marihuana auf den Markt, das mit Paraquat getränkt war, was zu einer Klage der National Organization for the Reform of Marijuana Laws gegen das Außenministerium führte, die behauptete, das Herbizid habe bei Rauchern Atemwegserkrankungen verursacht. Als das Außenministerium den Fall verlor, erteilte es MITRE einen Auftrag im Wert von 255.211 Dollar zur Erstellung einer Studie über die Auswirkungen des Paraquat-Sprühens, in der den Rauchern schließlich empfohlen wurde, die Auswirkungen des Herbizids durch den Konsum von Marihuana mit Wasserpfeifen oder in Brownies abzumildern.

In den letzten Jahren hat MITRE für das FBI eine Überwachungstechnologie entwickelt, die Fingerabdrücke von Menschen auf Social-Media-Websites wie Facebook, Instagram und Twitter sammelt. MITRE hat das FBI auch bei der Einrichtung des Next Generation Identification System unterstützt, der angeblich weltweit größten Datenbank für biometrische Informationen, sowie bei dem Projekt Modernized Intelligence Database (MIDB) des FBI.

Nach Angaben des ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktors William Bayse ermöglichte die MIDB den Polizeiprogrammierern, Aktivisten mit ihren politischen Anliegen, Partnern, Arbeitgebern, Strafregistern, Fahndungsfotos und Fingerabdrücken, Ausgabengewohnheiten und sogar Steuerinformationen in Verbindung zu bringen.

Durch Hunderte von FOIA-Anfragen und Interviews mit aktuellen und ehemaligen MITRE-Beamten erfuhr Forbes, dass MITRE „ein Prototyp-Tool entwickelt hat, das sich für die Zwecke der inneren Sicherheit in Smartwatches, Fitness-Tracker und Heimthermometer einhacken kann… und eine Studie, um festzustellen, ob der Körpergeruch einer Person zeigen kann, dass sie lügt.“

MITRE beherbergt auch das ATT&CK-Programm, ein Cybersicherheitsmodul, das das Unternehmen als „eine weltweit zugängliche Wissensdatenbank über gegnerische Taktiken und [nachrichtendienstliche] Techniken, die auf realen Beobachtungen basieren“ beschreibt. Adam Pennington, der leitende Architekt von MITRE’s ATT&CK, „hat über ein Jahrzehnt bei MITRE damit verbracht, den Einsatz von Täuschung für die Informationsbeschaffung zu studieren und zu predigen“.

Der ACLU-Anwalt Nate Wessler bezeichnete die Überwachungsprojekte von MITRE als „außerordentlich abschreckend“ und warnte, dass sie „ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen“.

Das Werbematerial des militärischen Auftragnehmers scheint sich seinerseits mit seinem Erbe an Überwachungsinnovationen zu brüsten: „Sie wissen es vielleicht nicht, aber Mitre berührt Ihr Leben fast jeden Tag“.

Monate, nachdem im März 2020 eine neuartige Coronavirus-Pandemie ausgerufen wurde, nutzte MITRE sein Fachwissen bei der Überwachung von Bevölkerungsgruppen, um das Kontaktverfolgungssystem Sara Alert zu entwickeln. In einem Werbevideo von MITRE wird erklärt, wie das System es den Gesundheitsbehörden ermöglicht, Nutzer zu verfolgen:

„Personen, die an der Krankheit erkrankt sind, werden zu Hause isoliert… Personen, die der Krankheit ausgesetzt sind, aber keine Symptome zeigen, werden von Sara Alert 14 Tage lang in Quarantäne gehalten.“

Das von MITRE entwickelte Sara Alert wurde in einer Handvoll Staaten mit begrenzter Teilnehmerzahl eingeführt. Wäre es landesweit eingeführt worden, hätte es einen beträchtlichen Teil der US-Bevölkerung dazu zwingen können, sich ständig in Quarantäne zu begeben, auch wenn die Betroffenen keine Symptome zeigten.

Wie das Brookings Institute in einem Papier, das den Nutzen von Apps wie Sara Alert in Frage stellt, feststellte: „Eine Person mag sich ein- oder zweimal damit abfinden, aber nach ein paar Fehlalarmen und den daraus resultierenden Unannehmlichkeiten einer langwierigen Selbstisolierung gehen wir davon aus, dass viele beginnen werden, die Warnungen zu ignorieren.“

MITRE hat auch daran gearbeitet, Berichte zu unterdrücken, die die Ziele der Regierungsbehörden, die das Unternehmen finanzieren, untergraben könnten. Die SQUINT-Browser-Plugin-App des Auftragnehmers beispielsweise „ermöglicht eine schnelle Situationswahrnehmung in den sozialen Medien in Bezug auf COVID-19-bezogene Fehlinformationen für Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens durch Berichte aus der Bevölkerung“, heißt es im Werbematerial.

Jetzt arbeitet MITRE daran, digitale Impfpässe in den USA und darüber hinaus einzuführen.

Privatspione und CIA-Firma unter MITREs COVID-19-Koalition

Als Mitglied der VCI-Lenkungsgruppe unterhält MITRE seine eigene „COVID-19 Healthcare Coalition“ und bezeichnet sich selbst als „langjährigen, vertrauenswürdigen Partner der Verteidigungs- und Nachrichtendienste“.

Zu den Mitgliedern von MITREs eigener COVID-19-Koalition gehört auch Palantir, ein privates Nachrichtendienstunternehmen, das 2003 vom Paypal-Mitbegründer Peter Thiel gegründet wurde. Palantir hat sich als führendes Unternehmen für vorausschauende Polizeiprogramme etabliert und hat lukrative Verträge mit der CIA abgeschlossen. Das Unternehmen beteiligte sich einst an einer geplanten Verleumdungskampagne gegen Unternehmensaktivisten und journalistische Kritiker wie Glenn Greenwald.

Avril Haines, die derzeitige Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes und ehemalige stellvertretende CIA-Direktorin, erhielt 180.000 Dollar als Beraterin für Palantir – eine Tätigkeit, die sie aus ihrer Biografie gestrichen hat.

Haines war auch federführend an der von Gates, dem WEF und dem John Hopkins Center for Health and Security gesponserten Pandemiesimulation Event 201 im Oktober 2019 beteiligt. Bei dieser Übung spielten Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens, Geheimdienstmitarbeiter und Führungskräfte aus der Wirtschaft eine hypothetische Coronavirus-Epidemie durch, die weltweit 65 Millionen Menschen töten würde.

Haines betonte gegenüber den anderen Diskussionsteilnehmern die Notwendigkeit, der Kritik an der offiziellen Pandemiebekämpfung entgegenzuwirken, indem man die Zone mit vertrauenswürdigen Quellen“ von Medien und kulturellen Einflussnehmern überschwemmt, um zu versuchen, die Botschaft, die ankommt, zu verstärken“.

Haines discusses:



-Dealing with „the explosion of the disease“

-flooding the zone with trusted sources to amplify the message

-Communicating constantly to deal with the vaccuum that can be created in this circumstance

-Having a response to disinformation (questions & concerns) pic.twitter.com/86MxacfY4x — Peznt Journalist (@PezntJournalist) September 24, 2021

Palantir hat neben Microsoft, Google und Amazon auch den britischen National Health Service mit der Covid-Technologie zur Datenerfassung ausgestattet. Der konservative britische Politstratege Dominic Cummings, der Verbindungen zu Palantir unterhält und dem Unternehmen einen besonderen Zugang zum Büro des Premierministers verschafft hat, berät Boris Johnson und die Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) der britischen Regierung in Sachen Covid-Politik.

In den USA hat Palantir das US-Ministerium für Heimatschutz und das Center for Disease Control mit verschiedenen Covid-bezogenen Technologien beliefert.

Das Risikokapitalunternehmen der CIA, In-Q-Tel, ist ebenfalls in der Covid-19 Healthcare Coalition von MITRE aufgeführt.

Im September dieses Jahres wurde der Vizepräsident des technischen Personals von In-Q-Tel, Dan Hanfling, in der Washington Post mit dem Argument zitiert, dass ungeimpften Menschen die Gesundheitsversorgung im Namen der Triage verweigert werden sollte: „Diese Gruppe von Personen, die sich aus unberechtigten Gründen freiwillig gegen eine Impfung entschieden haben, sollten am Ende der Schlange stehen“, erklärte Hanfling.

Die Washington Post erwähnte Hanflings Zugehörigkeit zur CIA nicht; stattdessen beschrieb sie ihn einfach als „Notfallarzt“.

In-Q-Tel ist kaum der einzige geheimdienstliche Akteur in der Vaccine Credential Initiative. Es gibt auch Oracle, ein Gründungsmitglied der VCI, die als CIA-Projekt begann.

Ein Blick auf die MITRE-Führung zeigt, wie eng die Organisation mit dem breiteren militärisch-intelligenten Sektor verflochten ist.

Militärische Hardliner, Spione und Spitzel leiten MITRE

Der Vorsitzende des MITRE-Kuratoriums, Donald Kerr, ist ehemaliger stellvertretender Direktor des nationalen Geheimdienstes. Zuvor war Kerr stellvertretender Direktor für Wissenschaft und Technologie bei der CIA, wo er mit der CIA Distinguished Intelligence Medal ausgezeichnet wurde.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von MITRE, Mike Rogers, ist der frühere republikanische Vorsitzende des ständigen Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses für Geheimdienste. Vor seiner Tätigkeit im Kongress war Rogers Offizier der US-Armee und Spezialagent des FBI.

Rogers hat sich als einer der entschiedensten Gegner des digitalen Datenschutzes im Kongress hervorgetan, der verschlüsselte Kommunikation für große Terroranschläge verantwortlich machte, und war Gastgeber und ausführender Produzent der sechsteiligen Serie Declassified: Unveröffentlichte Geschichten amerikanischer Spione für CNN“. Die Sendung war eine virtuelle Werbung für den US-Geheimdienstapparat, in der wichtige Fälle, Missionen und Operationen der amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter detailliert vorgestellt wurden“, so CNN.

Rogers ist auch ein angesehener Fellow am Hudson Institute, einer neokonservativen Denkfabrik mit Sitz in Washington DC, die von Northrop Grumman, Lockheed Martin, pharmazeutischen Lobbygruppen und von der CIA unterstützten Technologieunternehmen wie Oracle finanziert wird.

Der ehemalige Kongressabgeordnete und MITRE-Vorstandsvorsitzende Mike Rogers bei einer Diskussion über Nordkorea auf CNN im Jahr 2017

Zu den anderen MITRE-Führungspositionen gehören ehemalige hochrangige Geheimdienst- und Pentagon-Beamte wie Robert Work, der unter drei verschiedenen Ministerien als stellvertretender Verteidigungsminister diente, bevor er durch die Drehtür in den Vorstand des Rüstungsriesen Raytheon wechselte.

MITRE-Vorstandsmitglied Paul Kaminski ist CEO von Technovation, Inc. einer Beratungsfirma, die „Innovation, Geschäftsentwicklung und Investitionsstrategien im Bereich der Verteidigungstechnologie fördert“. Kaminski war von 1994 bis 1997 Unterstaatssekretär des Verteidigungsministeriums für Beschaffung und Technologie und war zweimal Vorsitzender des Ausschusses des Defense Science Board, der das US-Verteidigungsministerium berät.

Kaminski von MITRE wurde mit dem Director of Central Intelligence Director’s Award ausgezeichnet, der an Personen vergeben wird, die „das Ziel der außergewöhnlichen Sammlung von Informationen durch Menschen und die Meldung von Informationen, die für die US-Nachrichtendienste von erheblichem Wert sind, fördern“.

Der CEO von MITRE ist Dr. Jason Providakes. Laut seiner offiziellen MITRE-Biografie ist Providakes‘ Karriere „in der wissenschaftlichen Forschung zur Unterstützung der nationalen Sicherheit verwurzelt“. Bevor er CEO wurde, war Providakes als Executive Director für die Army Systems & Technology Division von MITRE tätig, wo er eine zentrale Rolle bei der Umstellung der Armee auf die Digitalisierung des Schlachtfelds“ spielte.

Die engen Verbindungen zwischen MITRE und dem militärischen Nachrichtendienst der USA erstrecken sich auch auf die Arbeit des Unternehmens an COVID-19.

Der MITRE-„Technical Fellow“ Jay Crossler ist ein leitender Datenverantwortlicher für die COVID-19 Healthcare Coalition, eine „gemeinschaftliche Antwort der Privatindustrie“ auf Covid. Laut MITRE hat Crossler auch „das Portal entworfen, gebaut, eingesetzt und betrieben, das General Stanley McChrystal zur Steuerung der Invasion in Afghanistan verwendet hat“.

Der Chief Medical Officer von MITRE, Jay Schnitzer, war zuvor Direktor für Verteidigungswissenschaften bei der notorisch geheimen DARPA-Forschungseinheit des Verteidigungsministeriums.

Von der diskreditierten und destruktiven COVID-19-Tödlichkeitsmodellierung zum digitalen Reisepass

Am 17. März 2020, praktisch nur Stunden nachdem die Weltgesundheitsorganisation eine globale Pandemie ausgerufen hatte, beauftragte die Abteilung für die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen des US-Heimatschutzministeriums (DHS) MITRE damit, Bürgermeister, Gouverneure und Katastrophenschutzbeamte bei der Bekämpfung von COVID-19 zu unterstützen, zu informieren und anzuleiten“. Laut Forbes hat auch das Center for Disease Control einen Vertrag über 16,3 Millionen Dollar abgeschlossen, um „eine dauerhafte nationale Fähigkeit zur Eindämmung von Covid-19“ zu schaffen.

Einen Tag nach der Unterzeichnung des Vertrags mit der WMD-Abteilung des DHS veröffentlichte MITRE ein Weißbuch, in dem die voraussichtlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die US-Bevölkerung dargelegt und Empfehlungen für lokale und bundesstaatliche Beamte für eine Notfallreaktion ausgesprochen wurden.

Das MITRE-Papier behauptete selbstbewusst, dass COVID-19 „eine Epidemie darstellt, die ungefähr so gefährlich ist wie die Spanische Grippe, die 500 Millionen Menschen infizierte und weltweit 50 Millionen Menschen tötete“. Während der Epidemie von 1918, als die US-Bevölkerung weit mehr als ein Drittel der heutigen betrug, starben etwa 675.000 Amerikaner. MITRE überschätzte also die Zahl der Todesopfer für 2020 um das Sechsfache.

Unter Berufung auf seine inzwischen diskreditierte Modellierung forderte MITRE die Behörden auf, die sozialen Kontakte zwischen den Mitgliedern der US-Bevölkerung um 90 Prozent zu reduzieren, strenge Abriegelungen zu verhängen, praktisch alle Unternehmen zu schließen, die Grenzen abzuriegeln und „zurückkehrende Bürger in Hotels oder anderen Einrichtungen unter Quarantäne zu stellen, und zwar in Einzelzimmern und mit einem Minimum an Personal“.

Viele US-Bundesstaaten folgten in irgendeiner Form diesem extremen Modell und lösten damit eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe aus, von der sich die Bevölkerung möglicherweise nie ganz erholt.

Jetzt, da die Abriegelungen vorbei zu sein scheinen, steht MITRE im Mittelpunkt des Vorstoßes für digitale Impfpässe durch die Vaccine Credential Initiative. Dennoch bleibt die einflussreiche militärische Geheimdienstorganisation hinter „Mantel und Degen“ verborgen, weitgehend unbekannt für eine US-amerikanische Öffentlichkeit, deren Leben durch eines ihrer folgenreichsten Projekte radikal verändert werden könnte.