Die eine Grafik, die alles erklärt

Sehen Sie sich das obige Diagramm an. Das Diagramm erklärt alles.

Das erklärt, warum Washington so besorgt über Chinas explosives Wachstum ist. Es erklärt, warum die USA China weiterhin in Bezug auf Taiwan und das Südchinesische Meer einschüchtern. Es erklärt, warum Washington entgegen Pekings ausdrücklichen Bitten Kongressdelegationen nach Taiwan entsendet. Sie erklärt, warum das Pentagon weiterhin US-Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan schickt und massive Mengen tödlicher Waffen nach Taipeh liefert. Es erklärt, warum Washington in Asien Antichina-Koalitionen bildet, die darauf abzielen, Peking einzukreisen und zu provozieren. Es erklärt, warum die Biden-Administration ihren Handelskrieg gegen China verschärft, belastende Wirtschaftssanktionen gegen die chinesische Wirtschaft verhängt und kritische Hightech-Halbleiter verbietet, die „nicht nur … für praktisch jeden Aspekt der modernen Gesellschaft, von elektronischen Produkten über den Transport bis zum Design und der Produktion aller möglichen Waren, unverzichtbar sind.“ Das erklärt, warum China in der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA (NSS) als „der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht als auch zunehmend die Fähigkeit hat, die internationale Ordnung neu zu gestalten“ bezeichnet wird. Sie erklärt, warum Washington China jetzt als seinen größten und stärksten strategischen Gegner betrachtet, der isoliert, dämonisiert und besiegt werden muss.

Das obige Schaubild erklärt alles, nicht nur die feindseligen diplomatischen Sticheleien, die darauf abzielen, China zu diskreditieren und zu demütigen, sondern auch die offen kriegerische Politik, die sich auch gegen Russland richtet. Die Menschen müssen das verstehen. Sie müssen sehen, was wirklich vor sich geht, damit sie die Ereignisse in den richtigen geopolitischen Kontext stellen können.

Und welcher „Kontext“ ist das?

Der Kontext eines Dritten Weltkriegs; eines Krieges, der von Washington und seinen Stellvertretern gründlich geplant, angezettelt und (jetzt) verfolgt wurde. Das ist es, was wirklich vor sich geht. Die zunehmend gewalttätigen Auseinandersetzungen, die wir in der Ukraine und in Asien beobachten, sind nicht das Ergebnis „russischer Aggression“ oder des „bösen Putin“. Nein. Sie sind die Verwirklichung einer finsteren geopolitischen Strategie, die darauf abzielt, den kometenhaften Aufstieg Chinas zu unterdrücken und Amerikas dominante Rolle in der Weltordnung zu erhalten. Kann es daran einen Zweifel geben?

Nein. Keiner.

Deswegen erleben wir die Neuaufteilung der Welt in Krieg führende Blöcke. Deshalb erleben wir die Rücknahme von 30 Jahren Globalisierung und eine massive Störung der Versorgungsnetze. Und das ist der Grund, warum Europa kopfüber in eisige Dunkelheit und erzwungene Deindustrialisierung gestoßen wurde. All diese selbstmörderischen Maßnahmen wurden zu einem einzigen Zweck ausgeheckt, nämlich um Amerikas herausragende Stellung im globalen System zu erhalten. Das ist der Grund, warum die gesamte Menschheit derzeit in einen Dritten Weltkrieg verwickelt ist; einen Krieg, der verhindern soll, dass China die weltweit größte Volkswirtschaft wird; einen Krieg, der die globale Vormachtstellung der USA erhalten soll. Lesen Sie diesen Auszug aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site:

Ein Artikel von Edward Luce in der Financial Times vom 19. Oktober mit dem Titel „Containing China is Biden’s explicit goal“ schlug wie folgt Alarm: „Stellen Sie sich vor, eine Supermacht erklärt einer Großmacht den Krieg und niemand hat es bemerkt. Joe Biden hat diesen Monat einen regelrechten Wirtschaftskrieg gegen China angezettelt und die USA geradezu verpflichtet, dessen Aufstieg zu stoppen – und die Amerikaner haben größtenteils nicht darauf reagiert. „Natürlich gibt es Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Inflation im eigenen Land, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber in die Geschichte wird Bidens Schritt wahrscheinlich als der Moment eingehen, in dem die Rivalität zwischen den USA und China aus der Versenkung auftauchte.

Ferner deutete ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung letzte Woche an, dass die USA neue Verbote gegen China in wichtigen High-Tech-Bereichen vorbereiten. In einer Rede vor dem Center for a New American Security wurde Alan Estevez, der Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit, gefragt, ob die USA China den Zugang zu Quanteninformatik, Biotechnologie, Software für künstliche Intelligenz oder fortgeschrittenen Algorithmen verbieten würden. Estevez gab zu, dass dies bereits aktiv diskutiert werde. „Werden wir am Ende etwas in diesen Bereichen unternehmen? Wenn ich wetten würde, würde ich Geld darauf setzen“, sagte er…. Luce schloss seinen oben zitierten Artikel in der Financial Times mit der Feststellung: „Wird Bidens Spiel funktionieren? Mir gefällt die Aussicht nicht, das herauszufinden. Wie dem auch sei, die Welt hat sich gerade mit einem Wimmern und nicht mit einem Knall verändert. Hoffen wir, dass es so bleibt.“…(„Bidens Technologiekrieg gegen China“, World Socialist Web Site)

Schauen Sie sich noch einmal das Diagramm an. Was sagt sie Ihnen?

Das Erste, was es Ihnen sagt, ist, dass die Feindseligkeiten, die wir in der Ukraine (und schließlich in Taiwan) sehen, auf eine grundlegende Veränderung in der Weltwirtschaft zurückgeführt werden können. China wird immer stärker. Es ist auf dem Weg, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten innerhalb dieses Jahrzehnts zu überholen. Und mit dem Wachstum kommen auch gewisse Vorteile. Als größte Volkswirtschaft der Welt wird China natürlich der regionale Hegemon Asiens werden. Und als regionaler Hegemon Asiens wird es in der Lage sein, „regionale Streitigkeiten zu seinen Gunsten zu entscheiden und die regionale und globale Führungsrolle der USA zu delegitimieren.“

Erkennen Sie hier das Problem?

Seit fast zwei Jahrzehnten richten die USA ihre Außenpolitik auf eine Strategie der „Neugewichtung der Kräfte“ aus, die als „Pivot to Asia“ bezeichnet wird. Kurz gesagt, die USA wollen der dominierende Akteur in der bevölkerungsreichsten und wohlhabendsten Region der Welt, Asien, sein. Können Sie sich vorstellen, wie der Aufstieg Chinas Washingtons Zukunftsplan durchkreuzt?

Die Vereinigten Staaten werden dies nicht kampflos hinnehmen. Washington wird nicht zulassen, dass China sich aus den Märkten, die es zu beherrschen gedenkt, herausdrängt. Das wird nicht geschehen. Und wenn Sie glauben, dass das passieren wird, dann sollten Sie noch einmal nachdenken. Die Vereinigten Staaten werden in den Krieg ziehen, um ein Szenario zu vermeiden, in dem die USA gegenüber China die zweite Geige“ spielen. Tatsächlich hat das außenpolitische Establishment bereits beschlossen, dass die USA China genau aus diesem Grund militärisch angreifen werden.

Unsere These ist also einfach: Wir glauben, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat. Das ist alles, was wir damit sagen wollen. Die Unruhen, die wir in der Ukraine sehen, sind lediglich die erste Salve in einem Dritten Weltkrieg, der bereits eine beispiellose Energiekrise, eine massive weltweite Nahrungsmittelknappheit, einen katastrophalen Zusammenbruch der globalen Versorgungsleitungen, eine weitverbreitete und außer Kontrolle geratene Inflation, das stetige Wiederaufleben des extremen Nationalismus und die Neuaufteilung der Welt in Krieg führende Blöcke ausgelöst hat. Welche Beweise benötigt man noch?

Und es ist alles wirtschaftlich. Die Ursprünge dieses Konflikts lassen sich alle auf die seismischen Veränderungen in der Weltwirtschaft, den Aufstieg Chinas und den unvermeidlichen Niedergang der Vereinigten Staaten zurückführen. Es geht darum, dass ein Imperium das andere ablöst. Natürlich wird ein Übergang dieses Ausmaßes zu tektonischen Veränderungen in der globalen Machtverteilung führen. Und mit diesen Veränderungen werden mehr Krisenherde, mehr Verwüstungen und die drohende Aussicht auf einen Atomkrieg einhergehen. Und genau das ist der Lauf der Dinge.

Wie also erklärt das Schaubild, was in der Ukraine geschieht?

Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine richtet sich eigentlich gegen China und nicht gegen Russland. Russland ist kein gleichwertiger Konkurrent, und Russland verfügt nicht über die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Vereinigten Staaten in der Weltordnung zu verdrängen. NordStream stellte jedoch ein erhebliches Risiko für die USA dar, da es Moskaus wirtschaftliche Beziehungen zur EU und insbesondere zu Europas Industriemacht Deutschland erheblich stärkte. Das Bündnis zwischen Moskau und Berlin – das für beide Seiten von Vorteil und für den deutschen Wohlstand von zentraler Bedeutung war – musste sabotiert werden, um eine weitere wirtschaftliche Integration zu verhindern, die die Kontinente in der weltweit größten Freihandelszone enger zusammengeführt hätte. Washington musste dies verhindern, um seinen wirtschaftlichen Würgegriff über Europa aufrechtzuerhalten und den Dollar als Weltreservewährung zu verteidigen. Dennoch hatte niemand erwartet, dass die USA die Pipeline selbst in die Luft jagen würden – was wohl der größte Akt des industriellen Terrorismus in der Geschichte ist. Das war wirklich schockierend.

Im Wesentlichen sieht Washington in Russland ein Hindernis für seinen „Pivot“-Plan zur Einkreisung, Isolierung und Schwächung Chinas. Aber Russland ist nicht die größte Bedrohung für die globale Vormachtstellung der USA, nicht einmal annähernd. Diese Bezeichnung gebührt China.

Der Dritte Weltkrieg wird geführt, um China einzudämmen, nicht Russland. Der Krieg in der Ukraine deutet darauf hin, dass sich die außenpolitischen Eliten allgemein einig sind, dass der Weg nach Peking über Moskau führt. Das scheint die einhellige Meinung zu sein. Mit anderen Worten: Die US-Machthaber wollen Russland schwächen, um US-Militärstützpunkte in ganz Asien zu errichten. Letztlich wird das Militär dazu herangezogen, die wirtschaftliche Herrschaft Washingtons über seine neuen asiatischen Untertanen durchzusetzen. Falls dieser Tag jemals kommen sollte.

Wir halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass Washingtons ehrgeiziger Plan Erfolg haben wird, aber wir haben keinen Zweifel daran, dass er trotzdem umgesetzt wird. Dutzende von Millionen Menschen werden wahrscheinlich bei dem verzweifelten Versuch sterben, die Uhr zurückzudrehen, um den flüchtigen „unipolaren Moment“ und das ebenso kurzlebige amerikanische Jahrhundert wiederherzustellen. Das ist eine unfassbare Tragödie.