Vertrauliche Pfizer-Dokumente und offizielle Regierungsberichte bestätigen, dass die Covid-Impfung das Immunsystem zerstört und…

Hunderttausende tötet und Unfruchtbarkeit, Totgeburten und Krebs verursacht

Im Jahr 2020 wurden Ihnen aufgrund einer angeblichen Pandemie Ihre Freiheiten und Rechte entzogen. Dann wurde Ihnen gesagt, dass die Antwort auf die Wiedererlangung dieser Freiheiten darin besteht, eine experimentelle Injektion zu nehmen, deren klinische Erprobung noch nicht abgeschlossen ist.

Ihre Regierung hat Sie über die Schwere des angeblichen Covid-19-Virus belogen und Maßnahmen ergriffen, die dafür sorgten, dass Zehntausende von älteren und schutzbedürftigen Menschen einen frühen und unnötigen Tod erlitten. Mit Propaganda und Lügen wollte man Ihnen weismachen, sie seien an Covid-19 gestorben, um die drakonischen Maßnahmen zu rechtfertigen, mit denen man Ihr Land in einen totalitären Staat verwandelt hatte.

Die Lügen und die Propaganda wurden fortgesetzt, um Millionen von Menschen zu zwingen, sich einer experimentellen Gentherapie zu unterziehen, von der sie behaupteten, sie sei sicher und wirksam, ohne dass es dafür einen Beweis gäbe. Sie gingen sogar so weit, dass sie behaupteten, die Impfung sei für schwangere Frauen völlig sicher, obwohl keine einzige Studie durchgeführt worden war, die dies bestätigt hätte.

Jetzt, fast zwei Jahre später, haben wir eine Fülle von Beweisen, die nicht nur beweisen, dass Ihre Regierung Sie mit Hilfe der Mainstream-Medien belogen hat, sondern auch, dass sie mit ihren Entscheidungen unsägliches Unheil angerichtet hat.

Denn vertrauliche Pfizer-Dokumente und offizielle Regierungsberichte beweisen, dass die Covid-19-Impfung das Immunsystem zerstört, das Sterberisiko stark erhöht, wöchentlich Hunderttausende tötet und Unfruchtbarkeit, Totgeburten, Krebs und eine ganze Reihe weiterer Verheerungen und Krankheiten verursacht.

Warum sterben so viele Menschen?

Schauen wir uns zunächst die Todesfälle an. Man sollte meinen, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2022 auf ein normales Niveau zurückkehren würde, wenn wir das Schlimmste einer angeblichen Pandemie hinter uns hätten und bis zu fünf Dosen eines „sicheren und wirksamen“ Impfstoffs eingeführt hätten.

Wie kommt es also, dass es im Jahr 2022 in ganz Europa mehr überzählige Todesfälle gab als in jedem anderen Jahr seit 2018 – einschließlich des Jahres 2020, in dem Sie wegen eines „tödlichen“ Virus zu Hause bleiben sollten?

In der Woche, die am 30. Oktober 2022 endete, veröffentlichte EuroMOMO (das offizielle europäische Projekt zur Überwachung der Sterblichkeit) seinen neuesten Sterblichkeitsdatensatz mit Zahlen aus 28 teilnehmenden Ländern in ganz Europa.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle zwischen Woche 0 und Woche 42 eines jeden Jahres –

Nach Angaben von EuroMOMO und 28 Regierungen in ganz Europa gab es auf dem Kontinent bis zur 42. Woche des ersten Jahres der angeblichen Covid-19-Pandemie 254.561 überzählige Todesfälle.

Trotz der Einführung eines „wundersamen“ Covid-19-Impfstoffs stieg die Zahl der überzähligen Todesfälle in Europa bis zur 42. Woche des Jahres 2021 weiter an, so dass insgesamt 257.760 Todesfälle zu verzeichnen waren.

Leider hat sich dieser „überraschende“ Trend auch in diesem Jahr fortgesetzt: In der 42. Woche des Jahres 2022 wurden in Europa 283.457 überzählige Todesfälle verzeichnet.

Das bedeutet, dass Europa im Jahr 2022 bisher 28.896 mehr überzählige Todesfälle zu beklagen hatte als im gleichen Zeitraum auf dem Höhepunkt der angeblichen Pandemie im Jahr 2020, was darauf hindeutet, dass die Covid-19-Injektion genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was sie angeblich bewirken sollte, wenn wir glauben sollen, dass Covid-19 wirklich für so viele Todesfälle im Jahr 2020 verantwortlich war.

Auch in England und Wales sieht es nicht anders aus. Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) haben die beiden Länder seit der 16. Woche des Jahres 2022 27 Wochen in Folge einen Überschuss an Todesfällen verzeichnet, mit Ausnahme von zwei Wochen, die mit dem Platin-Jubiläum der verstorbenen Königin und der Beerdigung der verstorbenen Königin zusammenfielen. Zwei Wochen, in denen sich die Meldung der Sterbefälle verzögerte.

Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 34 237 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015 bis 2019, mit insgesamt 288 693 Todesfällen.

Von diesen Todesfällen wurden nur 13.965 mit Covid-19 in Verbindung gebracht. Dies entspricht 4,7 % aller Todesfälle und 40 % aller überzähligen Todesfälle. Diese außergewöhnliche Häufung von überzähligen Todesfällen kann also nicht dem Covid-19-Virus angelastet werden.

Aber lassen wir Covid-19 einmal ganz beiseite und werfen wir einen Blick auf die Nicht-Covid-19-Todesfälle der letzten Jahre in England und Wales.

Das folgende Diagramm zeigt die Zahl der Todesfälle zwischen der 16. und 42. Woche in den Jahren 2022, 2021 und 2020 sowie die Zahl der überzähligen Todesfälle in diesem Zeitraum in jedem Jahr –

Im Jahr 2020 gab es in diesem Zeitraum nur 1.490 überzählige Todesfälle. Diese Zahl stieg dann auf 2.168 im Jahr 2021. Aber im Jahr 2022 ist die Zahl der überzähligen Todesfälle auf astronomische 20.272 angestiegen. Das sind 1 260,5 % mehr Todesfälle in diesem Jahr als im ersten Jahr dieser angeblichen Pandemie. Und im Vergleich zum zweiten Jahr dieser angeblichen Pandemie, in dem die experimentellen Covid-19-Impfstoffe Millionen von Menschen injiziert wurden, ist die Zahl der Todesfälle in diesem Jahr um 835 % gestiegen.

Was um alles in der Welt ist die Ursache für einen solch schockierenden Anstieg der Todesfälle?

Auch bei den Covid-19-Todesfällen verhält es sich ähnlich.

In den letzten 4 Monaten (Woche 27 bis Woche 42) des Jahres 2022 gab es in England und Wales 8.036 Covid-19-Todesfälle. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 waren es 9.677.

Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 galten Millionen von Menschen als „vollständig geschützt“, da sie vollständig gegen Covid-19 geimpft waren. Man würde also erwarten, dass die Zahl der Covid-19-Todesfälle in diesem Zeitraum im Jahr 2020 viel höher sein würde.

Nun, das ist definitiv nicht der Fall, wie diese Grafik zeigt, die auf der Grundlage von Zahlen des Office for National Statistics (ONS) erstellt wurde –

Zwischen der 27. und 42. Woche des Jahres 2020, einem Zeitraum von vier Monaten, wurden in England und Wales nur 4 093 Covid-19-Todesfälle registriert. In diesem Zeitraum galt keine einzige Person als „vollständig geschützt“ gegen Covid-19, da der Impfstoff noch nicht als Notfallimpfung zugelassen worden war.

Wenn die Covid-19-Impfstoffe also wirksam sind, wie kommt es dann, dass die Covid-19-Todesfälle zwischen der 27. und 42. Woche des Jahres 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 136,4 % und im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2020 um 96,3 % gestiegen sind?

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass die Covid-19-Injektionen nicht nur unwirksam, sondern auch gefährlich sind und das Risiko, zu erkranken und zu sterben, tatsächlich erhöhen.

Die Covid-19-Impfung dezimiert das Immunsystem

Die Behörden erzählen Ihnen immer wieder, dass die Covid-19-Impfstoffe mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren und Sie deshalb Auffrischungsimpfungen benötigen. Aber sie lügen.

Es ist unmöglich, dass ein Covid-19-Impfstoff an Wirksamkeit verliert. Was wir stattdessen beobachten, ist der Abbau des Immunsystems der meisten Menschen, die mehr als eine Dosis der Covid-19-Impfung erhalten haben.

Der Covid-19-Impfstoff soll durch die Injektion von mRNA in Ihren Körper wirken, die dann in Ihre Zellen eindringt und sie anweist, das Spike-Protein des angeblichen SARS-CoV-2-Virus herzustellen.

Sobald Ihr Körper Millionen von Spike-Proteinen produziert hat, soll sich Ihr Immunsystem an die Arbeit machen, den Körper von den Spike-Proteinen befreien und dann daran denken, dieselben Antikörper freizusetzen, wenn Sie jemals mit dem tatsächlichen angeblichen SARS-CoV-2-Virus in Kontakt kommen.

Bitte lesen Sie das folgende Diagramm sehr sorgfältig –

Wie können die Covid-19-Impfstoffe ihre Wirksamkeit verlieren, wenn es sich um eine Gentherapie handelt, die in Ihre Zellen eindringt und sie anweist, das angebliche Covid-19-Spike-Protein zu produzieren? Es ist Ihr eigenes Immunsystem, das den Rest der Arbeit erledigt, sobald dieses Spike-Protein produziert worden ist.

Der Impfstoff wartet nicht darauf, in Aktion zu treten, wenn Sie jemals mit dem angeblichen Covid-19-Virus in Berührung kommen.

Wenn die Behörden also behaupten, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung Ihres Immunsystems mit der Zeit nachlässt, und ihre eigenen offiziellen Daten belegen dies.

Das folgende Diagramm wurde anhand der Zahlen erstellt, die in den Fallratentabellen in den Impfüberwachungsberichten der britischen Gesundheitsbehörde für Woche 3, Woche 7 und Woche 13 enthalten sind –

Aus diesem Diagramm geht hervor, dass die Covid-19-Fallrate pro 100 000 Einwohner in der 13. Woche des Jahres 2022 in jeder einzelnen Altersgruppe bei der dreifach geimpften Bevölkerung am höchsten war.

Anhand der von Pfizer entwickelten Formel für die Wirksamkeit des Impfstoffs können wir anhand dieser Zahlen selbst die reale Wirksamkeit berechnen.

Die Formel von Pfizer: Ungeimpfte Fallrate – geimpfte Fallrate / Ungeimpfte Fallrate x 100 = Wirksamkeit des Impfstoffs

Die Ergebnisse dieser Berechnungen können Sie in der folgenden Tabelle sehen –

In der 12. Woche des Jahres 2022 lag die reale Wirksamkeit des Impfstoffs bei den 60- bis 69-Jährigen sogar bei minus 391 %. In der 2. Woche des Jahres 2022 war die Wirksamkeit in der gleichen Altersgruppe von minus 104,7 % auf einen bereits besorgniserregenden Wert gesunken.

Die höchste Wirksamkeit des Impfstoffs war bei den über 80-Jährigen zu verzeichnen. Aber selbst da lag sie noch bei minus 161 %.

Vergessen Sie aber nicht, dass dies nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff ist, sondern ein Maß für die Leistung des Immunsystems der Geimpften im Vergleich zur Leistung des natürlichen Immunsystems der Ungeimpften. Dies beweist also, dass die Covid-19-Impfung das Immunsystem dezimiert.

Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum weitere von der britischen Regierung vorgelegte Daten bestätigen, dass die geimpfte Bevölkerung in jeder einzelnen Altersgruppe, sogar bei Kindern, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, an einer beliebigen Ursache zu sterben als die ungeimpfte Bevölkerung.

Covid-19-Impfung erhöht das Sterberisiko

Ende Mai 2022 waren die Sterblichkeitsraten pro 100 000 in jeder einzelnen Altersgruppe unter den Ungeimpften am niedrigsten. Dies geht aus Daten hervor, die das britische Amt für nationale Statistiken veröffentlicht hat und die hier eingesehen werden können.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus in jeder Altersgruppe für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022; die Zahlen sind in Tabelle 2 des kürzlich veröffentlichten Datensatzes zu finden –

Eine ausführliche Untersuchung, in der die Zahlen im obigen Schaubild aufgeschlüsselt werden, finden Sie hier. Aber kurz gesagt, die meisten Diagramme sehen wie folgt aus –

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die ungeimpfte Bevölkerung in England seit Anfang 2022 (und für einige Altersgruppen auch schon vorher) in jedem einzelnen Monat die geringste Wahrscheinlichkeit hat, an einer Ursache zu sterben.

Da das obige Diagramm nur Zahlen für die über 18-Jährigen enthält, hier ein Diagramm, das die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022 zeigt, gemäß den Zahlen des ONS in Tabelle 6 des kürzlich veröffentlichten Datensatzes –

Diese Zahlen zeigen, dass ungeimpfte Kinder viel seltener an Covid-19 sterben als Kinder, die die Covid-19-Injektion erhalten haben. Und leider gibt es kaum eine Verbesserung, wenn es um nicht-Covid-19-Todesfälle geht.

Nach den offiziellen Daten der britischen Regierung ist die Wahrscheinlichkeit, dass doppelt geimpfte Kinder an irgendeiner Ursache sterben, 1422 % / 15,22 Mal höher als bei ungeimpften Kindern. Bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an irgendeiner Ursache zu sterben, 4423% / 45,23x höher als bei ungeimpften Kindern.

Angesichts von Regierungsberichten, die bestätigen, dass die Infektionsraten pro 100.000 unter den Geimpften am höchsten sind, dass die Sterberaten pro 100.000 unter den Geimpften am höchsten sind und dass das Jahr 2022 in Bezug auf die Zahl der Todesfälle ein Rekordjahr war, ist es ganz klar, dass die Covid-19-Impfung das Immunsystem dezimiert und zu einem enormen Anstieg der wöchentlichen Todesfälle führt.

Aber das sind nicht die einzigen Folgen der Entscheidung Ihrer Regierung, Millionen von Menschen zu einer experimentellen Gentherapie zu zwingen, die sie einfach nicht brauchen.

Covid-19-Impfung wirkt sich negativ auf die Fruchtbarkeit aus

Ende Oktober 2022 haben die Arzneimittelbehörden endlich zugegeben, dass die Covid-19-Impfung negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben kann. Ein Eingeständnis, das viel zu spät kommt, wenn man bedenkt, dass die Beweise den Arzneimittelbehörden bereits Ende 2020 und Anfang 2021 vorlagen.

Am 28. Oktober 2022 veröffentlichte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) eine neue Leitlinie, in der es heißt, dass „starke Menstruationsblutungen als Nebenwirkung unbekannter Häufigkeit bei den mRNA-COVID-19-Impfstoffen Comirnaty (Pfizer) und Spikevax (Moderna) in die Produktinformation aufgenommen werden sollten“.

Die neue Leitlinie entstand nach einer nachträglichen Überprüfung der verfügbaren Daten, einschließlich der im Rahmen klinischer Studien gemeldeten Fälle, der im Rahmen der Eudravigilanz spontan gemeldeten Fälle und der Erkenntnisse aus der medizinischen Literatur. Die EMA bestätigte, dass „nach der ersten, zweiten und Auffrischungsdosis von Comirnaty und Spikevax Fälle von starken Menstruationsblutungen gemeldet wurden“.

Dies ist ein Eingeständnis, dass die Covid-19-Impfung negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Frauen haben kann.

Eine 2016 veröffentlichte Studie ergab, dass Veränderungen des regelmäßigen Menstruationszyklus einer Frau mit einer verminderten Fruchtbarkeit einhergehen und sich negativ auf die Chancen auf eine Schwangerschaft auswirken.

Aber es sind nicht nur die Veränderungen des Menstruationszyklus, über die sich Frauen Sorgen machen müssen. Es gibt zahlreiche weitere Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann, und viele davon sind in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten zu finden.

Pfizer und die Arzneimittelbehörden verheimlichten die Gefahren der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft, da eine Tierstudie ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler und Unfruchtbarkeit ergab

Dies ist die offizielle Empfehlung vom Juni 2022 für die Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs an Schwangere und wirft einige Fragen auf, die dringend beantwortet werden müssen, wenn man bedenkt, dass Schwangeren seit Anfang 2021 gesagt wird, die Covid-19-Impfung sei völlig sicher.

Die begrenzte Tierstudie, von der in den offiziellen Leitlinien die Rede ist, hat tatsächlich das Risiko einer erheblichen Schädigung des sich entwickelnden Fötus aufgedeckt, aber die Arzneimittelbehörden in den USA, im Vereinigten Königreich und in Australien haben sich aktiv dafür entschieden, diese Information aus den öffentlichen Dokumenten zu entfernen.

Die Studie mit dem Titel „Keine Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die pränatale und postnatale Entwicklung der Nachkommen bei Ratten mit BNT162b2, einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff“ kann hier vollständig eingesehen werden.

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar-Han-Ratten durchgeführt. Einundzwanzig von ihnen erhielten die Covid-19-Injektion von Pfizer, 21 nicht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie –

Die Zahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen betrug in der Kontrollgruppe 3/3 (2,1). Die Zahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe betrug dagegen 6/12 (8,3). Somit war die durchschnittliche Häufigkeit des Auftretens in der geimpften Gruppe um 295 % höher.

Überzählige Rippen, die auch als akzessorische Rippen bezeichnet werden, sind eine seltene Variante zusätzlicher Rippen, die am häufigsten an der Hals- oder Lendenwirbelsäule entstehen.

In dieser Studie wurden also Anzeichen für eine abnorme Entwicklung des Fötus und Geburtsfehler festgestellt, die durch die Covid-19-Injektion von Pfizer verursacht wurden.

Aber die abnormen Ergebnisse der Studie sind noch nicht alles. Die Rate der „Präimplantationsverluste“ war in der geimpften Rattengruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Unter Präimplantationsverlust versteht man befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Diese Studie deutet also darauf hin, dass die Covid-19-Injektion von Pfizer die Chancen einer Frau, schwanger zu werden, verringert. Damit erhöht sich das Risiko der Unfruchtbarkeit.

Bedauerlicherweise sind sich die Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt dieser Tatsache bewusst, haben sich aber dafür entschieden, sie aktiv zu vertuschen. Die Beweise dafür können hier vollständig eingesehen werden.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Impfstoff Covid-19 in den Eierstöcken anreichert

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente zu finden ist, zu deren Veröffentlichung die FDA durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einmalige intramuskuläre Injektion von Pfizer Covid-19. Anschließend wurden der Gehalt und die Konzentration der gesamten Radioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe zu bestimmten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, maßen, wie viel von der Covid-19-Injektion sich in anderen Körperteilen wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. ausgebreitet hat.

Eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Injektion von Pfizer mit der Zeit in den Eierstöcken anreichert.

Ein „Eierstock“ ist eine der beiden weiblichen Drüsen, in denen die Eizellen gebildet und die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron produziert werden.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion des Pfizer-Impfstoffs stellten die Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Diese stieg dann auf 1,34 ml nach einer Stunde, 2,34 ml nach vier Stunden und 12,3 ml nach 48 Stunden.

Die Wissenschaftler haben jedoch keine weiteren Untersuchungen über die Anreicherung nach 48 Stunden durchgeführt, so dass wir nicht wissen, ob diese Anreicherung anhielt.

Diese besorgniserregende Auswirkung auf die Fruchtbarkeit und die Anreicherung in den Eierstöcken hat zu erstaunlichen Konsequenzen geführt, von denen Ihre Regierung lieber nichts wissen möchte. Dazu gehören die Zunahme von Krebs, Fehlgeburten, Totgeburten und der Tod von Neugeborenen.

Covid-19-Impfung verursacht einen Anstieg von Eierstockkrebs

Offizielle Daten des Vereinigten Königreichs, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, zeigen die Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Frauen. Diese Zahlen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017-2019.

Die folgende Tabelle ist aktueller und enthält Zahlen bis Ende Januar 2022. Leider zeigen diese Zahlen, dass Eierstockkrebs immer noch über dem Niveau von 2020 und vor der Pandemie liegt. Aufgrund der Größe des Diagramms sind die Zahlen auf dem COVID-19-Dashboard des schottischen Gesundheitswesens hier viel besser zu sehen.

Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken, erheblich

Krebs entsteht, wenn genetische Veränderungen die normale Replikation und den Ersatz von Zellen im Körper stören. Die Zellen beginnen unkontrolliert zu wachsen und können einen Tumor bilden. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten.

Leider scheint die Krankheit dank der experimentellen Covid-19-Injektionen auf dem Vormarsch zu sein. Denn offizielle Daten der US-Regierung bestätigen, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung an Krebs zu erkranken, 1433-mal höher ist als das Hintergrundrisiko.

Legt man allein die Zahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs zugrunde, so zeigt sich, dass in den USA 40,3-mal so viele Krebsfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung aufgetreten sind wie im Zusammenhang mit der Grippeimpfung. (Quelle)

Ausgehend von den oben genannten Zahlen der CDC beträgt die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs pro 100.000 verabreichte Dosen Grippeimpfstoff nur 0,0003 pro 100.000 Dosen.

Die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs pro 100.000 verabreichten Dosen des Covid-19-Impfstoffs beträgt dagegen 0,43 pro 100.000 Dosen.

Das bedeutet, dass eine Covid-19-Impfung mit 1433,33x / 143.233,33% höherer Wahrscheinlichkeit Krebs verursacht als eine Grippeimpfung.

Da die Zahlen für die Grippeimpfung so außergewöhnlich niedrig sind, kann man argumentieren, dass die Grippeimpfung keinen Krebs verursacht.

Daher kann man argumentieren, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung an Krebs zu erkranken, 1433-mal höher ist als das Hintergrundrisiko.

Dies sollte jedoch nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass bereits wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Covid-19-mRNA-Injektionen Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs verursachen können.

Der DNA-Reparaturweg der homologen Rekombination ist einer der Mechanismen, die der Körper einsetzt, um zu verhindern, dass seine Zellen als Reaktion auf Umweltstress zu Krebs werden.

Im Oktober 2021 veröffentlichten zwei angesehene Wissenschaftler namens Jiang und Mei nach einer Peer-Review eine Arbeit in MDPI, in der sie zeigten, dass das SARS-Cov-2-Spike-Protein den DNA-Reparaturmechanismus in Lymphozyten auslöscht.

Das virale Spike-Protein war so giftig für diesen Mechanismus, dass es 90 % davon ausschaltete. Wenn das gesamte Spike-Protein in den Zellkern (in den Eierstöcken) gelangte und dort lange genug produziert wurde, bevor der Körper es wieder loswerden konnte, würde es Krebs verursachen.

Im Falle einer natürlichen Infektion ist dies zum Glück unwahrscheinlich. Aber die experimentellen mRNA-„Impfstoffe“ regen die Produktion von Spike-Protein in und um den Zellkern herum an, und zwar für mindestens 60 Tage und mit ziemlicher Sicherheit länger.

Die Zahl der Totgeburten ist nach der Covid-19-Impfung gestiegen

Nach Angaben des Office for National Statistics stieg die Rate der Totgeburten in England und Wales von 3,8 pro 1.000 Geburten im Jahr 2020 auf 4,1 pro 1.000 Geburten im Jahr 2021.

Todesfälle bei Neugeborenen haben nach Covid-19-Impfung kritische Werte erreicht

Am 30. September gab die schottische Regierung bekannt, dass sie endlich eine längst überfällige Untersuchung der Todesfälle bei Neugeborenen in ganz Schottland seit der ersten Zulassung des Impfstoffs Covid-19 in Auftrag gibt.

Die Untersuchung wird endlich eingeleitet, Monate nachdem eine exklusive Untersuchung von The Expose ergeben hatte, dass die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen im März 2022 zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten ein „kritisches Niveau“ erreicht hatte. Zuvor hatte die Zahl der Todesfälle im September 2021 ein kritisches Niveau erreicht.

Public Health Scotland (PHS) verfügt über ein umfassendes Dashboard zu den weiteren Auswirkungen von Covid-19 auf das Gesundheitssystem, das hier zu finden ist und eine ganze Reihe von Daten enthält, von Statistiken zur psychischen Gesundheit über Schwangerschaften bis hin zu Daten zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Aus den offiziellen Zahlen geht hervor, dass die Neugeborenensterblichkeit im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die so genannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt sie sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren erreicht wurde.

Pfizer-Dokumente bestätigen: Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, ein Baby während der Schwangerschaft zu verlieren

Pfizer gibt auf Seite 12 des Dokuments „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

Sechsundvierzig Prozent der Mütter (124), die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion.

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Das bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden 4 schwerwiegende Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet.

Aber hier wird es etwas beunruhigend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der restlichen Schwangerschaften –

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen jedoch 5 noch nicht abgeschlossen waren. Pfizer stellte fest, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies bedeutet, dass 97 % aller bekannten Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führten.

Wenn wir die 5 Fälle einbeziehen, bei denen das Ergebnis noch ausstand, ergibt sich ein Anteil von 82 % aller Fälle, in denen die Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den 82 % und 97 %.

CDC manipulierte Studiendaten, um zu zeigen, dass die Covid-19-Impfstoffe für schwangere Frauen sicher sind, obwohl in Wirklichkeit 4 von 5 Frauen eine Fehlgeburt erlitten

Im Juli 2021 deckte The Exposé exklusiv auf, wie Daten von Wissenschaftlern manipuliert wurden, die im Auftrag der CDC eine reale Studie durchführten, um zu zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe für die Verwendung während der Schwangerschaft sicher seien.

Die Autoren behaupteten, dass die Zahl der Personen, die während der Studie einen Spontanabort (Fehlgeburt) erlitten, bei 104 von 827 abgeschlossenen Schwangerschaften lag, was einem Fehlgeburtsrisiko von 12,6 % entsprach; 7 – 12 % niedriger als das Risiko einer Fehlgeburt in der Allgemeinbevölkerung.

Unsere Analyse hat jedoch gezeigt, dass diese Zahlen äußerst irreführend sind, da von den 827 abgeschlossenen Schwangerschaften 700 bzw. 86 % der Frauen eine Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer oder Moderna während des dritten Schwangerschaftsdrittels erhalten hatten, was bedeutet, dass sie keine Fehlgeburt erleiden konnten, da diese nur vor der 20.

Dies bedeutete, dass nur 127 Frauen entweder den Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff Covid-19 während des ersten/zweiten Schwangerschaftsdrittels erhielten, wobei 104 der Frauen leider ihr Baby verloren.

Die Häufigkeit von Fehlgeburten lag also bei 82 % und nicht bei 12,6 %, wie in den Ergebnissen der Studie angegeben. Die Autoren der Studie haben inzwischen zugegeben, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist, und haben sechs Monate zu spät eine Korrektur herausgegeben, weil die Studie zur Rechtfertigung der Covid-19-Impfung von Schwangeren und jungen Müttern auf der ganzen Welt verwendet wurde.

Leider müssen sich nicht nur Frauen Sorgen um ihre Fruchtbarkeit machen, wenn sie eine Covid-19-Injektion erhalten haben.

Studie zeigt, dass die Covid-19-Impfung negative Auswirkungen auf die männliche Fruchtbarkeit haben kann

In einer kürzlich in der Zeitschrift Andrology veröffentlichten israelischen Studie wurde festgestellt, dass die Spermienzahl bei Proben von Spendern drei Monate nach der zweiten Injektion der experimentellen mRNA Covid-19 von Pfizer um durchschnittlich 22 % abnahm.

Die folgende Tabelle aus der Studie zeigt die Ergebnisse –

Das obige Diagramm zeigt, dass die „Gesamtbewegungszahl“ – die Anzahl der Spermien im Ejakulat – drei bis fünf Monate nach der zweiten Spritze (T2) um 22 % abnahm und sich bei der letzten Zählung (T3) kaum erholte, als sie immer noch 19 % unter dem Niveau vor der Spritze lag.

Leider wurden nach diesem Zeitraum keine Beobachtungen durchgeführt, so dass wir nicht wissen, ob sich die Situation verbessert oder verschlechtert hat.

Dr. Ranjith Ramasamy, Leiter der Abteilung für männliche Reproduktionsmedizin und Chirurgie an der Universität von Miami, sagte, die Studie füge dem Bereich der laufenden Forschung über die Auswirkungen dieser experimentellen Injektion äußerst „interessante“ Informationen hinzu.

Dr. Ramasamy sagte, sie sei „eine der ersten, die zeigt, dass COVID-19-Impfstoffe zu einer Abnahme der Spermienparameter führen können“.

Leider geht aus den offiziellen Zahlen hervor, dass über 500 Millionen Männer eine mRNA-Covid-19-Injektion erhalten haben könnten.

Die Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, um mindestens 1.517

Nach Angaben der Centers for Disease Controls (CDC)) Vaccine Adverse Event Database (VAERS) wurden bis April 2022 insgesamt 4.113 Todesfälle von Föten als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen gemeldet, davon 3.209 auf die Pfizer-Injektion.

Die CDC hat zugegeben, dass nur 1 bis 10 % der Nebenwirkungen tatsächlich an VAERS gemeldet werden, so dass die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher liegen könnte. Zum Vergleich: In den 30 Jahren vor der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen im Dezember 2020 wurden VAERS nur 2.239 Todesfälle von Föten gemeldet. (Quelle)

Und eine weitere Studie, die hier eingesehen werden kann, ergab, dass das Risiko einer Fehlgeburt nach einer Covid-19-Impfung um 1.517 % höher ist als das Risiko einer Fehlgeburt nach einer Grippeimpfung.

Das tatsächliche Risiko könnte jedoch noch viel höher sein, da schwangere Frauen eine Zielgruppe für die Grippeimpfung sind, während sie bei der Covid-19-Impfung bisher nur eine kleine Bevölkerungsgruppe darstellen.

Schlussfolgerung

Sie wurden belogen, und die Folgen dieser Lügen sind sowohl verheerend als auch entsetzlich.

Offizielle Regierungsberichte belegen, dass die Covid-19-Impfung nicht nur unwirksam, sondern auch äußerst schädlich ist. Sie zerstört das Immunsystem in einem erschreckenden Ausmaß und erhöht das Sterberisiko und das Risiko, an Krebs zu erkranken, beträchtlich.

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Geimpfte mit dem angeblichen Covid-19-Virus infizieren, viel größer als bei Nichtgeimpften.

Und deshalb sterben wöchentlich Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt, wobei das Jahr 2022 einen neuen Rekord an Todesfällen darstellt.

Aber es sind nicht nur die Menschen, die leiden oder sterben, um die sich die Welt Sorgen machen muss. Denn vertrauliche Pfizer-Dokumente und Daten aus der Praxis bestätigen, dass die Covid-19-Impfung die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen beeinträchtigt.

In Verbindung mit dem nachgewiesenen erhöhten Risiko, ein Kind während der Schwangerschaft zu verlieren, der erhöhten Rate an Totgeburten und dem kritischen Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen liegt der Schluss nicht fern, dass die Covid-19-Impfung derzeit eine Massenentvölkerung in alarmierendem Ausmaß verursacht.