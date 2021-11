Die einzige Wahl, die jetzt bleibt: Sklaverei oder Freiheit

mercola.com

Catherine Austin Fitts hat Jahrzehnte damit verbracht, Korruption und Betrug im Bankensektor und in der Regierung aufzudecken, und Korruption und Betrug sind die treibenden Kräfte in der COVID-Pandemie

Wir erleben eine Verlagerung der Haftung in Milliardenhöhe auf Familien für Gesundheitsversorgung, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsentschädigung, Arbeitslosigkeit und Tod, da experimentelle COVID-Impfungen vorgeschrieben sind, während Arzneimittelhersteller, Ärzte und Unternehmen von jeglicher Haftung befreit wurden.

Gegenwärtig gibt es kein rechtsgültiges Impfmandat. Die Impfungen unterliegen immer noch einer Notfallgenehmigung, und es gibt kein offizielles Dokument der Regierung, sei es in Form einer Gesetzgebung, eines Gesetzes oder einer Verordnung, das eine Rechtsgrundlage für das Mandat bietet. Auch die US-Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hat keine Vorschriften für die Verabreichung von Impfstoffen durch private Unternehmen veröffentlicht.

Mit den Impfpässen wird eine Plattform für ein digitales Transaktionssystem geschaffen, das alle Transaktionen dokumentiert und verfolgt. In Verbindung mit einer von der Zentralbank kontrollierten digitalen Währung werden sie die Möglichkeit haben, Transaktionen zu blockieren.

Um die endgültige Umsetzung dieses geplanten Kontrollsystems zu verhindern, müssen wir bereit sein, kurzfristig Opfer zu bringen. Wir müssen bereit sein zu sagen: „Nein, ich werde mich nicht fügen, egal was die Konsequenzen sind“, oder wir werden sogar unsere grundlegendsten Freiheiten verlieren

Bei meinen Gesprächen mit Experten über die COVID-Pandemie geht es in der Regel um die Infektion und ihre Behandlung. Das heutige Interview mit der Finanzguru Catherine Austin Fitts wird das Thema COVID aus einem anderen Blickwinkel beleuchten.

Austin Fitts hat Jahrzehnte damit verbracht, Korruption und Betrug sowohl im Bankensektor als auch in der Regierung aufzudecken, und Korruption und Betrug sind auch bei der COVID-Pandemie die treibenden Kräfte.

Ich hatte eine sehr erfolgreiche Karriere an der Wall Street, ging dann kurz nach Washington und war entsetzt über die Korruption im Hypothekenbereich und verließ die Stadt“, sagt sie. „Ich gründete meine eigene Firma, die sehr erfolgreich war, und wurde in einen Rechtsstreit mit der Bundesregierung verwickelt. Das lag zum Teil daran, dass ich entdeckte, was für ein kriminelles Unternehmen die großen Medien waren. In dieser Zeit beschloss ich, nicht mehr zu versuchen, über die Medien mit den Menschen zu diskutieren. Vielmehr würde ich die Fragen der Leute direkt beantworten. Aus diesem Prozess des ständigen Beantwortens von Fragen … entstanden zwei Unternehmen, von denen eines eine 2007 gegründete Anlageberatungsfirma war.

Ich entdeckte, dass viele der finanziellen Probleme und Herausforderungen, mit denen meine Kunden konfrontiert waren, in Wirklichkeit auf die Gesundheit zurückzuführen waren, darunter auch viele Impfschäden. Ich bin kein Anlageberater mehr … ich mache keine individuelle Anlageberatung. Aber ich habe festgestellt, dass es absolut unerlässlich ist, wenn man seinen Kunden beim Aufbau eines Familienvermögens helfen will, die Investition in Gesundheit und Wellness mit der Investition in finanzielle Dinge zu verbinden. Die Leute erzählten mir, dass sie Millionen von Dollar auf ihrem Maklerkonto haben, sich aber keine biologischen oder biodynamischen Lebensmittel leisten können.

Da frage ich mich: Sind Sie verrückt? Es gab also eine Integration, die stattfinden musste. Aufgrund der außerordentlichen Kosten, die durch Impfschäden und unerwünschte Ereignisse entstehen, habe ich mich sehr für Impfstoffe interessiert. Ich habe viele Jahre damit verbracht, zu lesen und zu studieren, was vor sich ging und warum die Lügen so schlimm waren.

Laut Austin Fitts lassen sich Gesundheit und persönliche Finanzen nicht voneinander trennen. Die beiden sind wie zwei Seiten derselben Medaille, und Familien, die nicht lernen, sich in den Lügen der Medizin- und Finanzindustrie zurechtzufinden, können in einer sehr schlechten Verfassung enden, sowohl gesundheitlich als auch in finanzieller Hinsicht.

Der Injektionsbetrug

Eines der ungeheuerlichsten Verbrechen dieser Pandemie besteht darin, dass diese experimentellen COVID-Impfungen vorgeschrieben werden, während den Arzneimittelherstellern gleichzeitig volle Immunität gewährt wird. Sie sind für nichts haftbar, egal wie viele Menschen verletzt werden oder sterben. Eine Person kann zur Einnahme dieser Injektion gezwungen werden und eine dauerhafte Behinderung erleiden, die Millionen von Dollar an Pflegekosten erfordert, und der Patient ist für all diese Kosten verantwortlich, obwohl er dazu gezwungen wurde.

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie habe ich einen Artikel mit dem Titel ‚The Injection Fraud‘ veröffentlicht“, sagt Austin Fitts, „in dem ich auf die verschiedenen Haftungsfragen eingegangen bin. Das Ziel der COVID-19-Formulare, die wir auf unserer Website veröffentlicht haben, besteht darin, die Haftung dorthin zu verlagern, wo sie hingehört, denn wir beobachten eine Verlagerung der Haftung in Milliardenhöhe auf Familien für Gesundheitsfürsorge, Arbeitsunfähigkeit, Entschädigung am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, Tod und so weiter. Die Verlagerung der finanziellen Verpflichtungen auf den Einzelnen ist außergewöhnlich.

Mit den COVID-19-Formularen versuchen wir, Einzelpersonen Formulare an die Hand zu geben, die sie bei Verhandlungen mit ihren Arbeitgebern und Schulen verwenden können, um zu versuchen, sie für eine informierte Zustimmung verantwortlich zu machen … Dann werden Fragen der Gesundheitsfürsorge, der Arbeitsunfähigkeit, der Berufsunfähigkeitsversicherung und der Lebensversicherung behandelt … Dieser Prozess begann mit dem sogenannten Formular zur Offenlegung der finanziellen Situation der Familie. Wir hatten viele Abonnenten, deren Ehepartner sich die Spritze geben lassen wollten.

Es war mir sehr wichtig, den Leuten ein Formular an die Hand zu geben, das sie mit ihrem Ehepartner durchgehen konnten, um sicherzustellen, dass ein unerwünschtes Ereignis, das sich auf den Ehepartner auswirkt, nicht zum Bankrott der Familie führt, denn es gibt Schritte, die man unternehmen kann, um die Familie vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, wenn man dumm genug ist, eine dieser [Spritzen] zu nehmen. Es begann also mit dem Finanzformular für die Familie und wurde dann in ein Formular für den Arbeitgeber und die Universität umgewandelt, und ich habe von Teilnehmern gehört, dass sie ihre Arbeitgeber davon überzeugen konnten, keine [Spritze] zu verlangen, nachdem sie das Formular mit ihnen durchgesprochen hatten.

Es ist unglaublich, denn Arbeitgeber und Universitäten lügen die Leute einfach an, sei es über die Nebenwirkungen und die potenziellen Risiken oder über die Gesetzeslage. Ich fordere jeden Arbeitgeber, der zu behaupten versucht, dass er dies vorschreibt, obwohl er noch über eine Notfallgenehmigung verfügt, auf, ein staatliches Dokument vorzulegen, sei es ein Gesetz oder eine Verordnung, aus dem hervorgeht, dass er eine Rechtsgrundlage für diese Maßnahme hat. Soweit ich weiß, hat die OSHA [Occupational Safety and Health Administration] noch nichts veröffentlicht.

Gibt es eine verschwörerische Erpressung?

Während ich glaube, dass viele Arbeitgeber und Schulverwaltungen einfach unwissend sind und der erfolgreichsten Propagandakampagne der modernen Geschichte zum Opfer gefallen sind, vermutet Austin Fitts, dass sie genau wissen, was sie tun.

Ich glaube nicht, dass es an der Propaganda liegt“, sagt sie. „Ich glaube, sie stehen unter furchtbarem Druck, sowohl von der Regierung als auch von den Banken … Ich glaube, dass hinter den Kulissen eine RICO-Verschwörung im Gange ist, um sie zu erpressen. Ich glaube, sie verstehen das. Und ich glaube, dass sie über das Bankensystem ernsthaft bedroht werden. Der stärkste Druck, den wir beobachten, kommt von den Zentralbanken und der Finanzseite.

Ich habe im letzten Jahr viel Zeit mit den Ärzten für COVID-Ethik verbracht, um zu erfahren, was diese Ärzte und Wissenschaftler wissen, was in dieser [COVID-Spritze] enthalten ist und was sie bewirkt. Es gibt einen ganzen Teil der Inhaltsstoffe, von denen wir immer noch nicht wissen, was sie sind. Und ich wage zu behaupten, dass es damit zusammenhängt, warum die Zentralbanker so sehr darauf drängen. Ich glaube, dass diese Leute wirklich auf das intelligente Stromnetz und die gruselige Technologie angewiesen sind, um die letzten Schritte der Finanzkontrolle zu erreichen, und das ist es, worauf sie meiner Meinung nach drängen.

Es bleibt nur noch eine Wahl: Sklaverei oder Freiheit

Um die endgültige Durchsetzung dieses geplanten Kontrollsystems zu verhindern, müssen wir kurzfristig zu Opfern bereit sein. Jeder muss bereit sein zu sagen: „Nein, ich werde mich nicht fügen, egal was die Konsequenzen sind, ob ihr mir meine Rente nehmt, ob ihr mich feuert, ob ihr mich diskreditiert und ich nie wieder in meinem Beruf arbeiten kann.“ Das ist es, was nötig sein wird, um selbst unsere grundlegendsten Freiheiten zu erhalten.

Wenn sie die Pässe bekommen, dann, so würde ich argumentieren, verlieren wir praktisch unsere Fähigkeit, die digitalen Währungen der Zentralbank zu stoppen. Was immer wir also tun, wir müssen die Pässe stoppen. Die Pässe geben ihnen die Art von Kontrolle, die sie über die digitalen und finanziellen Transaktionen brauchen, die dann zu den CBDCs führen. ~ Catherine Austin Fitts

Wie Austin Fitts feststellte:

Es ist Sklaverei oder Freiheit. Wenn man sich ansieht, was sie planen, was sie anstreben, dann ist es ein vollständiges finanzielles und technologisches Kontrollnetz. Das ist Sklaverei. Ich meine, wenn das Weltwirtschaftsforum sagt, wir schreiben das Jahr 2030 und Sie haben kein Vermögen, was ist daran nicht klar? Kein Vermögen zu haben bedeutet, dass man ein Sklave ist.

Laut Bundesstatistiken in den USA ist der Reichtum der unteren Hälfte der Bevölkerung während der Pandemie aufgrund der Inflation bei den Immobilien gestiegen. „Ich versichere Ihnen, das ist eine Täuschung“, sagt Austin Fitts. Was die liquiden Mittel anbelangt, so haben etwa 70 bis 80 % der Amerikaner praktisch keine Bargeldreserven.

Das liegt daran, dass wir eine enorme Anstrengung gesehen haben, … die Bevölkerung und die Regierungen in den Bankrott zu treiben, damit es für die Zentralbanker viel einfacher wird, die Kontrolle zu übernehmen. Darüber schreibe ich schon seit 1998, dass es sich um einen finanziellen Staatsstreich handelt. Jetzt wird der finanzielle Staatsstreich konsolidiert, indem die Zentralbanker einfach die Kontrolle über die Staatskasse und das Steuergeld übernehmen. Und wenn sie die Pässe mit der CBDC [digitale Zentralbankwährung] einführen können, dann werden sie in der Lage sein, Steuern von unseren Konten zu nehmen und unser Vermögen zu nehmen.

Das ist also ein echter Staatsstreich, und deshalb sind wir, wenn man sich die Bevölkerung im Großen und Ganzen ansieht, diejenigen, die das Gefängnis bauen. Wir haben die Macht, das zu verhindern.

Warum wir Impfpässe ablehnen müssen

Ich vermute, dass CBDCs der Kern dieses Komplotts sind, und ich bin der festen Überzeugung, dass dezentralisierte Kryptowährungen wie Bitcoin eine mächtige Alternative und wichtig sind, um der Kontrolle der Zentralbanken über das Finanzsystem entgegenzuwirken. Austin Fitts ist anderer Meinung und weist darauf hin, dass alle Kryptowährungen mit Systemen arbeiten, die vom bestehenden Regierungssystem kontrolliert werden.

Ich glaube, dass jede Blockchain-Technologie unter dem derzeitigen Regierungssystem eine Gefahr darstellt, sagt sie. „Nachdem ich 11 Jahre lang mit dem Justizministerium in Finanz- und Geldangelegenheiten prozessiert habe, denke ich, dass sie die Fähigkeit haben, eine bemerkenswerte Kontrolle über jede dieser Technologien auszuüben … Ich meine, sie kontrollieren die Hardware, die Satelliten, die Kabel … Und viele Leute glauben, dass die aktuellen Kryptowährungen viel privater sind, als ich es glaube.“

Auch wenn die Regierung keine Kontrolle über private Schlüssel und dezentrale Elemente hat, so hat sie doch viele Möglichkeiten, an die privaten Daten von Zielpersonen zu gelangen. „Ich habe beobachtet, wie viele Leute Vorladungen erhalten und das FBI vor ihrer Tür steht, und es ist erstaunlich, was sie aushändigen und mitmachen“, sagt Austin Fitts. Kurz gesagt, die Fähigkeit der Regierung, eine Drohung wahr zu machen, wenn sie etwas von einem will, ist sehr ausgeprägt, was es fast unmöglich macht, sich zu widersetzen.

Ich glaube immer noch daran, dass wir die Macht haben, die Situation komplett umzukehren“, sagt sie. „Ich möchte jedoch eine Sache erwähnen, denn das Wichtigste, unser Gefahrenpunkt, sind nicht die CBDCs. Die CBDCs werden eine ganze Weile brauchen, um sie zu verstehen. Unser Gefahrenpunkt sind die Impfpässe. Wenn sie die Pässe bekommen, dann, so würde ich argumentieren, verlieren wir praktisch unsere Fähigkeit, die CBDCs zu stoppen. Was immer wir also tun, wir müssen die Pässe verhindern. Die Pässe geben ihnen die Art von Kontrolle, die sie über die digitalen und finanziellen Transaktionen brauchen, die dann zu den CBDCs führen.

Der Impfpass ist ein Ticket zur finanziellen Versklavung

Wie von Austin Fitts erläutert, schaffen die Impfpässe eine Plattform für ein digitales Transaktionssystem, das alle Transaktionen dokumentiert und verfolgt. In Kombination mit einer von der Zentralbank kontrollierten digitalen Währung werden sie die Möglichkeit haben, Transaktionen zu blockieren.

Wenn die Regierung nicht möchte, dass Sie mehr als fünf Meilen von Ihrem Wohnort entfernt einkaufen, kann sie Sie daran hindern, dies zu tun. Wenn sie nicht wollen, dass Sie Pizza kaufen, können sie Sie daran hindern, Pizza zu kaufen.

Das ist also Schritt 1 beim Aufbau dieses Kontrollnetzes. Wenn Sie auf solari.com gehen und auf Cash Friday klicken – das ist eine Kampagne, mit der wir alle dazu bringen wollen, freitags Bargeld zu benutzen – sehen Sie ein 56 Sekunden langes Video des Generaldirektors der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, in dem er erklärt, wie sie mit CBDC alle Regeln durchsetzen können, die sie für CBDCs und Ihr Geld aufstellen wollen.

Das ist sehr beängstigend und vermittelt die Kontrolle, die sie zu haben glauben, wenn die Sache vorbei ist. Aber um diese Kontrolle zu erlangen, muss zuerst das gesamte Passsystem eingeführt werden. Das ist im Grunde das Informationsnetz, in das sich die CBDCs dann einklinken können … Wenn Sie ein Pass-System haben, das Ihre Finanztransaktionen buchstäblich stoppen kann, bis Sie einen weiteren Booster bekommen, stellen Sie sich vor, mit CBDCs kann es alle Ihre Transaktionen stoppen. Es kann den Geldbetrag ändern. Es kann Geld von Ihrem Bankkonto abheben. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht mehr um eine Währung. Es ist ein Guthaben, das die Firma speichert, und die Firma kontrolliert alles …

Das sind jetzt die Pässe. Wir müssen sie jetzt stoppen. Ich habe Pass-Apps gesehen, die zeigen, dass Leute acht oder mehr Booster bekommen. Wer macht sich schon Sorgen um CBDCs, wenn man zwei dieser Injektionen und acht Auffrischungen bekommen hat? Ich meine, die Frage ist, ob man dann noch lebt. Ich weiß es nicht.

Was können Sie jetzt tun?

Wie kann sich also der Durchschnittsbürger diesem teuflischen Plan widersetzen? Eine Strategie wäre, in einen Staat oder ein Land zu ziehen, das die Impfpasspflicht illegal gemacht hat. Eine andere Strategie besteht darin, den Pass einfach zu verweigern, ganz gleich, welche Folgen das hat.

Dies gilt auch für diejenigen, die eine oder zwei COVID-Impfungen erhalten haben. Um einen gültigen Reisepass zu erhalten, müssen Sie Auffrischungsimpfungen vornehmen lassen. Wie viele sind Sie bereit zu nehmen? Wie oft sind Sie bereit, Ihre Gesundheit und Ihr Leben zu riskieren? Irgendwann werden Sie die gleiche Entscheidung treffen müssen wie alle, die nicht geimpft sind – Freiheit oder Sklaverei.

Das bedeutet, dass wir auch alternative und parallele Systeme für alles schaffen müssen, zu dem uns der Zugang verwehrt wird, wenn wir keinen gültigen Impfpass haben. Dazu gehören Bildung, Lebensmittelproduktion, Dienstleistungen verschiedener Art, Gesundheitsversorgung und Wirtschaft.

Diese parallelen Systeme werden ohnehin von entscheidender Bedeutung sein, da die US-amerikanischen Anspruchsprogramme – Sozialversicherung, Medicare und Medicaid – bis 2028 kein Geld mehr haben werden. Und wenn diese Programme verschwinden, wird die Arzneimittelindustrie mit ihnen untergehen, da sie die Haupteinnahmequelle der Arzneimittelhersteller sind.

Ich entdeckte, dass es eine ganze Gemeinschaft von Menschen gab, die mit dem Wohnmobil lebten, weil sie der Rechtsprechung nicht trauten. Sie wollten die Möglichkeit haben, aufzustehen und zu gehen, und diese Gruppe ist stetig gewachsen. Ich bin also der Meinung, dass wir Nein sagen und alles tun müssen, was wir tun können. Ich habe diesen Entscheidungsprozess während des Rechtsstreits mit der [Regierung] durchlaufen, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich getötet werden könnte, wenn ich weiterhin Nein sage. Ich wurde bei vielen Gelegenheiten vergiftet, und ich hatte mit einigen ziemlich heftigen Schikanen zu kämpfen.

Ich kann Ihnen nur sagen, dass sich mein Nein als das Klügste erwiesen hat, was ich je getan habe. Ich sage nicht, dass das nicht schwierig ist. Es ist außerordentlich lästig. Ich bin von einer sehr wohlhabenden Person zu einer Person geworden, die Zeiten großer Armut durchlebt. Das war ziemlich grausam. Aber auf der anderen Seite kommt man am anderen Ende heraus und es ist ein großartiges Leben. Es ist einfach ein großartiges Leben, frei zu sein … Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg zu einem freien und inspirierten Leben gibt, als sich hineinzustürzen. Man muss Nein sagen. Und wenn wir nicht nein sagen, werden wir zu Sklaven. Ehrlich gesagt, ich wäre lieber tot, als diese Injektionen zu nehmen. Gott weiß, was da drin ist.

In den USA gibt es kein gesetzliches Impfmandat

Kürzlich erließ Präsident Biden eine verfassungswidrige präsidiale Direktive, wonach Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten verpflichtet sind, allen Mitarbeitern die COVID-Injektion zu verordnen. Die Strafe kann bis zu 700.000 Dollar pro Vorfall betragen.

Solch hohe Bußgelder könnten alle außer den wohlhabendsten Unternehmen schnell in den Bankrott treiben, wenn sie der Richtlinie nicht nachkommen. Aber auch hier gibt es eine Wahlmöglichkeit, denn es gibt keine RECHTSvorschrift oder ein Gesetz, das privaten Unternehmen Impfvorschriften vorschreibt.

Das ist Völkermord“, sagt Austin Fitts. „Es gibt keine befristete Notfallregelung der OSHA. Es gibt kein Dokument. Wenn ich ein Unternehmen bin und es kein Gesetz, keine Verordnung, keine Notverordnung gibt, dann kann man keine Gesetze per Pressekonferenz erlassen und auch keine zivilrechtlichen Geldstrafen aus dem Nichts verhängen. Ich weiß nicht, auf welcher Rechtsgrundlage Sie eine zivilrechtliche Geldstrafe für einen Verstoß gegen ein nicht existierendes Gesetz und eine nicht existierende Vorschrift verhängen können. Ich sage nicht, dass man nicht einen Richter finden und ihn bedrohen und einschüchtern kann, damit er dem zustimmt. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn es etwas gibt, das einen Rechtsstreit wert ist, dann ist es das.

Aber lassen Sie uns darüber reden, ob ein Unternehmen als politische Angelegenheit existieren kann. Wenn jedes Unternehmen auf der Welt im Grunde genommen ein Gefangener der Erpressung durch die SPECTRE-Organisation ist – denn hier wird es sehr James Bond-mäßig – [dann] kann niemand den Aktionär vertreten, weil er dem organisierten Verbrechen nicht Nein sagen kann. Dann haben wir keine Wirtschaft mehr. Wir haben keinen Aktienmarkt mehr. Wir haben kein Land mehr. Wir haben keine Zivilisation mehr. Wir haben nur noch eine Mafia, richtig? Es ist alles weg.

Ich kann mir also nichts Besseres vorstellen, als darüber zu streiten, ob wir ein Gesetz haben werden oder nicht. Wenn alles nur noch von der Mafia regiert wird, wird es keine Unternehmen mehr geben. Es wird keinen Aktienmarkt geben. Es wird kein Finanzsystem geben. Und viele von uns werden sterben. Ich glaube also, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir den Rechtsstaat haben wollen oder nicht … Ich glaube nicht, dass das organisierte Verbrechen mit all seiner Zwangsgewalt die Macht hat, alles zu sabotieren, während die Menschen aufstehen.

Wer steckt dahinter?

Es ist schwer zu sagen, wer hinter diesem gigantischen Plan steckt. Ich glaube, am ehesten können wir die Identität dieser Kriminellen den privaten Aktionären von Vanguard zuordnen, denn Vanguard besitzt die meisten Unternehmen der Welt. Austin Fitts glaubt, dass es sich um die privaten Eigentümer der Zentralbanken der Welt handelt. Sie erklärt:

Vanguard gehört im Wesentlichen sich selbst. Die Frage ist also, wer sie hinter den Kulissen kontrolliert. Ich habe ein Online-Buch mit dem Titel ‚Dillon Read and the Aristocracy of Stock Profits‘. Ich habe drei Mal versucht, es in gedruckter Form zu veröffentlichen, und jedes Mal wurde ich bedroht. Beim letzten Mal wurde sogar jemand aus meiner Familie bedroht. Also habe ich es online gestellt. [In diesem Buch erzähle ich die Geschichte, wie ich Partner und Vorstandsmitglied von Dillon Read war. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war ich über die Wahl des nächsten Präsidenten der Firma überrascht. [Es gab dort einen wunderbaren Partner, dessen Vater die Firma einst geleitet hatte, und ich sagte zu ihm: Ich bin von der Wahl überrascht. Er ist überhaupt kein ‚Nick-Typ‘.

Nick Brady, der Vorsitzende der Firma, war für eine Weile in den Senat gegangen, weshalb sie einen anderen Präsidenten holen wollten. Und mein Partner sagte: ‚Nick hat ihn nicht ausgesucht. Die Rothschilds haben ihn ausgesucht.‘ Ich sagte: ‚Moment mal. Uns gehört die Firma. Was haben die Rothschilds mit uns zu tun?‘ Und er sah mich nur an und rollte mit den Augen … und ging davon, als wäre ich der dümmste Mensch in Amerika. Austin Fitts‘ Spitzname für das Komitee, das die Welt regiert, ist „Mr. Global“. Sie gibt zu, dass sie nicht ganz versteht, wie es an der Spitze funktioniert, aber sie weiß, dass die Entscheidungsfindung stark zentralisiert ist, dass sie höchstwahrscheinlich von einem Ausschuss geleitet wird und dass die Mitglieder Gefangene von 50 Jahren Geheimhaltung sind.

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist eine enorme Menge an Geld durch das Finanzsystem verschwunden“, sagt sie. „Es ist fast so, als ob der Planet ein REIT [Real Estate Investment Trust] wäre. Ich werde nie vergessen, wie ich den Film ‚Jupiter Ascending‘ gesehen habe, in dem die Prinzessin aus einer weit entfernten Galaxie diese Frau von der Erde ansieht und sagt: ‚Die Erde ist nur ein sehr kleiner Teil eines viel größeren Unternehmens‘. Wenn man sich das Finanzsystem anschaut, funktioniert es tatsächlich so – als ob jeder gezwungen wäre, diese Dividende zu produzieren, und es ist wegen der Geheimhaltung sehr dysfunktional geworden.

Man hat mir bei mehreren Gelegenheiten gesagt – und ich neige dazu, das zu glauben -, dass die Leute, die buchstäblich das leiten, was die meisten Leute den Tiefen Staat nennen, versucht haben, herauszufinden, wie sie die Transparenz [erhöhen] könnten, und sie stießen auf so viele Haftungsprobleme, dass sie einfach aufgaben. Wenn es eine Lösung gibt, die wir alle brauchen, dann ist es, enorme Transparenz zu schaffen und das Risiko der Leute an der Spitze zu verringern. Denn ich glaube, einer der Gründe, warum sie die vollständige Kontrolle anstreben, ist, dass sie die Dinge zentral mit künstlicher Intelligenz verwalten können …

Vollständige Kontrolle ist: Du bist in einem intelligenten Netz, das rund um die Uhr überwacht wird und dich allen möglichen Arten von Propaganda und Gedankenkontrolle aussetzt, und sie haben die Macht, dir buchstäblich den Geldhahn zuzudrehen, wenn du dich nicht benimmst. Das kann mit Software, KI und einem intelligenten Stromnetz [durch den Impfpass und das CBDC] gesteuert werden … Ich würde es als ein Sklavensystem bezeichnen … Sie können einen Menschen buchstäblich besichern und ihn mit dem Bankensystem verbinden, und sie können jede gewaltsame Revolution stoppen, sobald sie jeden im Grunde digitalisiert und an ein Finanztransaktionskontrollsystem angeschlossen haben …

Ich denke, das ist ein schrecklicher Fehler. Aber ich glaube, sie wissen nicht, was sie sonst tun sollen. Wenn wir aus dieser Situation herauskommen wollen, müssen wir erstens einfach nein sagen und uns weigern, in die Box zu gehen. Zum anderen müssen wir für Transparenz sorgen, damit wir uns alle ändern können. Denn wir brauchen einen Neustart. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es nicht funktionieren.

Wir brauchen einen Reset, aber nicht den „Großen Reset“.

Viele haben darauf hingewiesen, dass es eine mathematische Zwangsläufigkeit ist, dass das Finanzsystem der Zentralbanken zusammenbrechen wird. Man kann nicht auf ewig Schulden machen. Es ist wirklich nur eine Frage des Zeitpunkts. Wie Austin Fitts feststellte, haben wir derzeit eine negative Kapitalrendite.

Aber das Finanzsystem kann sicherlich so umgestaltet werden, dass es eine positive Kapitalrendite erzielt. Dazu dürfen wir jedoch nicht zulassen, dass sich Unternehmen über das Gesetz stellen. Sie erklärt:

Im Moment haben wir eine Rechtsdoktrin, die besagt, dass sie sich mehr oder weniger über das Gesetz hinwegsetzen können, solange sie Geld verdienen können. Die Wirtschaft muss sich der Gesellschaft unterordnen. Man kann nicht zulassen, dass das Wirtschaftsleben die Rechtsstaatlichkeit bestimmt. Und so haben wir den großen internationalen Banken und über sie den Konzernen im Grunde genommen rechtliche Immunität gewährt. Das derzeitige Unternehmensmodell, wie es derzeit existiert, funktioniert nicht. Was wir beobachten, ist die Zerstörung der Gesellschaft, um sie am Laufen zu halten, und ihnen die vollständige Kontrolle zu geben, um sie am Laufen zu halten. Offen gesagt, kann es keine gesunde Wirtschaft oder Gesellschaft geben, wenn der Finanzsektor dominiert und nicht untergeordnet ist. Das Finanzsystem sollte der Gesellschaft und der Zivilisation dienen, nicht umgekehrt.

Anzeichen für einen positiven Wandel

Es gibt jedoch Anzeichen für einen echten Wandel – einen positiven Wandel. Austin Fitts stellt fest, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben erlebt, dass außerordentlich talentierte, gut ausgebildete Menschen, die immer gezögert haben, das Boot zu rocken, sagen, dass sie aussteigen wollen; sie würden lieber sterben, als vom organisierten Verbrechen versklavt zu werden.

Ich erinnere mich an einen wirklich phänomenalen Wissenschaftler und Arzt, der zu mir sagte: Ich bin bereit, eine ganz neue Zivilisation zu gründen. Es gibt eine Welle von Talent und Gravität, die ich nie zuvor gesehen habe, die sagt: ‚Ich möchte lieber Teil des Neuen sein. Ich habe die Nase voll vom Alten. Ich sehe also einen enormen Aufbruch – und nicht nur ein Zurückdrängen – von Menschen, die Teil von etwas Zivilisiertem sein wollen. Sie erkennen, dass die Korruption einen Punkt erreicht hat, an dem es keinen Sinn mehr hat, zu versuchen, sich zu arrangieren oder in der Mitte des Weges zu stehen oder mitzumachen …

Die Herausforderung für uns alle ist, wie können wir unsere Ersparnisse und unsere Altersvorsorge einsetzen, um die Schaffung dieser neuen Kapazitäten zu finanzieren? Auf der einen Seite gibt es Schüler, die die Schule verlassen und zu Hause unterrichtet werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es Lehrer, die die Schulen verlassen, weil sie nicht mehr unterrichtet werden wollen. Wir müssen Unternehmen, Netzwerke und Websites schaffen, die uns helfen, einander zu finden. Wenn dieser Prozess auf unternehmerische Art und Weise abläuft, könnte er sehr positiv und sehr aufregend sein.

Das ist es, was ich in den neuen Medien sehe. Aber es muss auch im Gesundheitswesen und im Bildungswesen geschehen, und dazu müssen genügend Menschen erkennen, dass die Titanic sinkt. Es gibt keinen Weg zurück. Sie könnten sich genauso gut ein paar Bretter schnappen und anfangen, Archen zu bauen. Ohne Integrität gibt es keine Zivilisation. Wenn man also Teil von etwas sein will, das Integrität besitzt, kann man nicht [im alten System] bleiben. Ich sage es noch einmal, es gibt keinen Mittelweg … Ich sage, sagt ja zur Wissenschaft, sagt ja zur Integrität, sagt ja zum Recht.

Die Umstände sind bei jedem Menschen anders, aber finden Sie einen Weg, dieses Ja in etwas Produktives umzusetzen. Seien Sie nützlich. Das habe ich versucht zu tun. Ich hatte ein wundervolles Leben als Investmentbanker, aber ich wachte auf und konnte nicht [weitermachen] … Ich habe Milliardengeschäfte gemacht. Ich wusste nicht, wie ich einen Finanzplan für jemanden erstellen sollte, der 25.000 Dollar hatte.

Also begann ich einfach damit, die Fragen der Leute zu beantworten, und aus diesen Fragen entwickelten sich zwei Unternehmen, der Solari Report und die Solari Investment Advisory Services. Es hat viele Jahre gedauert, aber ich habe einfach versucht, nützlich zu sein. Wir müssen also alle dort anfangen. Wir müssen uns fragen: Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Fähigkeiten kann ich erlernen? Welche Fähigkeiten kann ich weiterentwickeln? Und wie kann ich den Menschen um mich herum dienen? Was kann ich tun, um nützlich zu sein? Und von dort aus gehen wir weiter.

Aber du musst dich für Integrität und Zivilisation entscheiden oder dafür, ein Sklave des organisierten Verbrechens zu sein. Du musst diese Wahl treffen. Und wissen Sie was? Es ist eine gefährliche Entscheidung. Ich hätte sie fast nicht getroffen. Aber wie ich meinem alten Partner sagte, würde ich lieber in der Wildnis sterben, als mit euch in den Untergrund zu gehen.

Mehr Informationen

Sie haben Zugang zu exklusiven Inhalten des Solari-Reports, wenn Sie sich auf solari.com als zahlender Abonnent anmelden. Um einen Vorgeschmack auf den Solaris-Report zu bekommen, können Sie diese Ausgabe aus dem Jahr 2020 herunterladen.

Unser Ziel ist es, ein Informationsnetzwerk und ein Lernnetzwerk zu sein … Wenn man sich die Jungs auf der anderen Seite anschaut, geben sie ein Vermögen für Nachrichtendienste aus. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir eine Alternative bieten … Wir veröffentlichen eine wöchentliche Zusammenfassung namens Money & Markets und dann jede Woche ein Interview. Wir posten ständig die besten Links zu anderen Websites, die Schlagzeilen, und in der Rubrik News Trends und Stories veröffentlichen wir Buchbesprechungen und andere Materialien.

Dann machen wir diese vierteljährlichen Zusammenfassungen. Unsere Theorie ist, dass Sie beschäftigt sind. Sie haben nicht die Zeit, alle Nachrichten zu verfolgen. Unser Ziel ist es, dass Sie, wenn Sie diese vierteljährlichen Zusammenfassungen lesen, mit der Zeit nicht nur die aktuellen Ereignisse verstehen, sondern auch die tieferen Themen. Ich finde, wenn man Dinge wie The Great Reset oder den Injektionsbetrug versteht, wenn man 20 oder 30 verschiedene primäre Trends tiefgründig versteht, hat man eine sehr gute Grundlage, um sich in der ganzen Propaganda und Desinformation zurechtzufinden.

Wir bemühen uns unter anderem sehr, die Desinformation herauszufiltern, weil ich finde, dass schlechte Informationen, schlechte Informationen einer der großen Zerstörer von Familienvermögen sind. Wir bemühen uns also sehr, Desinformation und Propaganda herauszufiltern. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen, vertrauenswürdigen Medien-Websites. Und noch einmal: Vielen Dank für das, was Sie tun, denn Sie sind eine von ihnen.

Ein Dienst wie der Solari Report war noch nie so nützlich wie heute, da es praktisch unmöglich geworden ist, die Wahrheit über die Mainstream-Medien oder Google (oder andere Google-gesteuerte Suchmaschinen) zu finden.

Etwa 93 % aller Online-Suchanfragen werden über Google durchgeführt, was ihnen ein nahezu vollständiges Monopol auf die Informationen gibt, die die Menschen sehen, und die herkömmlichen Medien haben in den letzten zwei Jahren kaum ein wahres Wort gesprochen. Sie brauchen also zuverlässige Quellen, die Sie auf dem Laufenden halten, was wirklich vor sich geht. sagt Austin Fitts: