Die Eltern von Schulkindern sind genervt von „Halt die Klappe und füge dich“-Vorschriften

In einem Interview mit „Fox & Friends“ am Mittwoch äußerten Eltern von Universitätsstudenten ihre wachsende Besorgnis darüber, dass die vorgeschriebenen Impfungen, Gesichtsmasken und diskriminierenden Praktiken die Risiken einer COVID-Erkrankung bei weitem überwiegen.

Eine wachsende Zahl von Universitäten zwingt ihre Studenten zu bestimmten Maßnahmen, um einen Anstieg der COVID-Fälle zu vermeiden. Dies reicht von Impfungen und Auffrischungsimpfungen bis hin zur Einschränkung der Möglichkeiten, sich außerhalb des Campus zu betätigen.

Einige Eltern sind jedoch der Meinung, dass diese Beschränkungen ungerechtfertigt sind und sich negativ auf die College-Erfahrung ihrer Kinder auswirken.

In einem Interview mit „Fox & Friends“ am Mittwoch äußerten Eltern von Universitätsstudenten ihre wachsende Besorgnis darüber, dass die vorgeschriebenen Impfungen, Gesichtsmasken und diskriminierenden Praktiken die Risiken einer COVID-Erkrankung bei weitem überwiegen.

Watch the latest video at foxnews.com

Dr. Dwayne Dexter, der Vater eines Studenten im zweiten Semester an der Universität von Delaware, sagte, dass jeder Student vor Beginn der Wintersession einen COVID-Test machen muss, egal ob er geimpft ist oder nicht – und jetzt verlangt die Universität, dass alle Studenten vor dem Frühjahrssemester eine Auffrischungsimpfung erhalten.

„Er steht unter enormem Stress, weil er versucht zu verstehen, was die Auffrischungsimpfung bedeutet und ob die Schule wieder in den Fernunterricht geht“, sagte Dexter. Er versucht wirklich, mit den Einschränkungen zurechtzukommen, die in den letzten anderthalb Jahren in Kraft waren.

Dexter sagte, er habe das Gefühl, dass die Eltern „Eine Wand anschreien“, dass diese „Halt die Klappe und befolge die Vorschriften“ sich auf das soziale und emotionale Wohlbefinden der Kinder auswirken. „Sie machen nicht wirklich diese College-Erfahrung“, sagte er.

Dexter erklärte:

„Wenn man sich die heutigen Daten ansieht, haben diese Vorschriften wirklich Auswirkungen auf die Infektions- und Übertragungsrate von COVID, und das tun sie nicht. Unsere Kinder sind in einer Altersgruppe, in der die Auswirkungen von COVID auf ihre Gesundheit sehr, sehr gering sind, und ich glaube nicht, dass irgendjemand misst oder bewertet, wie hoch der psychologische Tribut für diese Kinder im Vergleich zu den Auswirkungen der Vorschriften auf ihre Gesundheit im Hinblick auf COVID ist.“

Greg Luttrell, der Vater einer Studentin an der Universität von Memphis, sagte, dass seine Tochter von der Universität von Tennessee wechselte, als das Lernen online verlegt wurde.

„Dass sie für eine Unterkunft auf dem Campus bezahlen musste, dass sie in die Cafeteria gehen musste, um Essen zum Mitnehmen zu bekommen, und dass sie außerhalb ihres Zimmers überall eine Maske tragen musste, das empfand sie einfach nicht als College-Erfahrung“, sagte Luttrell. Sie waren sich nicht einmal sicher, ob es Fußballspiele geben würde oder ob sie überhaupt soziale Kontakte pflegen oder Zeit miteinander verbringen könnten.

Obwohl die Universität von Memphis keine COVID-Impfung vorschreibt, sind Masken vorgeschrieben, und die Schule missbraucht COVID zur täglichen Symptomüberwachung.

Kristina Kristen ist die Mutter eines Studienanfängers an der University of California Irvine, wo COVID-Impfungen, Auffrischungsimpfungen und das Tragen von Gesichtsmasken in Gebäuden vorgeschrieben sind. Die Universität schreibt außerdem wöchentliche COVID-Tests für ungeimpfte Studenten vor.

„Mein Sohn wurde diskriminierenden Protokollen unterworfen, die man nur als diskriminierend bezeichnen kann, da er wöchentlich getestet werden muss und anderen Isolationsprotokollen unterworfen wird als geimpfte Studenten“, sagte Kristen. „Darüber hinaus denke ich, dass die strengen Maskierungsprotokolle in ihren Schlafsälen ein absurdes Ausmaß erreicht haben, bei dem sie sich gegenseitig ermahnen müssen, wenn die Maske etwas unter der Nase ist, und diese dann auch Vorladungen bekommen.“

Kristen sagte, dass dies eine Lebenssituation ist, die weit unter der Erfahrung liegt, die sich Eltern für ihre Kinder während der Collegezeit wünschen würden.

Kristen, ein Vorstandsmitglied von Children’s Health Defense, sagte, dass von Anfang an jeder wusste und die Daten zeigten, dass Studenten die am wenigsten gefährdete Bevölkerungsgruppe der Welt sind.

Sie erklärte:

Es handelt sich um ein geschichtetes Risiko, das Risiko für Studenten zwischen 16 und 25 Jahren für COVID ist praktisch gleich Null, aber es gibt massive Risiken durch die unerwünschten Wirkungen der Impfstoffe: Myokarditis, Perikarditis, Thrombozytopenie – all diese schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen der Impfstoffe – und obendrein zeigt sich, dass die Länder mit der höchsten Impfquote in der Welt, wie Israel, Island und Gibraltar, die höchsten Fall- und Todesraten haben.

„Es ist also sehr beunruhigend, dass sie, obwohl die globalen Daten zeigen, was mit den Impfungen passiert, mit dieser Agenda weitermachen.“

Kristen sagte, sie sei verwundert darüber, dass die Hochschulen der Wissenschaft eigentlich einen hohen Stellenwert einräumen sollten, aber sie sehe nicht, „dass dies in der Praxis umgesetzt wird.“

Studenten, Eltern und Lehrkräfte fordern Hochschulen auf, die Auffrischungsimpfungen aufzugeben

Wie The Defender am 10. Januar berichtete, unterzeichneten mehr als 325 Studenten, Eltern, Ehemalige, Dozenten und Mitarbeiter der Cornell University einen offenen Brief an den Präsidenten und das Kuratorium der Universität, in dem sie Cornell aufforderten, seine COVID-Impfstoffauffrischung aufzugeben.

Die Verfasser der Petition argumentierten, dass Cornells eigene Daten zeigen, dass die Impfung, selbst mit der Auffrischungsimpfung, die Übertragung des Virus nur sehr begrenzt stoppen kann.

Bis Dezember letzten Jahres hatte die Schule mehr als 1.600 positive COVID-Fälle identifiziert, wobei jeder Fall der Omikron-Variante bei vollständig geimpften Studenten auftrat, von denen ein Teil auch eine Auffrischungsimpfung erhalten hatte.

In der Petition werden Bedenken geäußert, dass Cornell die natürliche Immunität ignoriert und stattdessen eine Auffrischungsimpfung vorschreibt, die auf älteren Varianten basiert und von der Cornell weiß, dass sie die Ausbreitung von Covid-19 in der Cornell-Gemeinschaft nicht verhindern kann“.

Neben Cornell unterzeichneten auch mehr als 300 Eltern, Studenten, Ehemalige, Dozenten und Mitarbeiter des Boston College am 3. Januar eine Petition an den Präsidenten des Colleges, Pater William Leahy, in der sie sich gegen die COVID-Auffrischungsimpfung aussprechen, weil sie die natürliche Immunität nicht anerkennt.

Dieses neue Mandat wurde erteilt, obwohl mehr als 97 % des Campus per Mandat vollständig geimpft waren – und obwohl die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention die Definition von „vollständig geimpft“ nicht geändert haben, um eine Auffrischungsimpfung einzuschließen.

In der Petition wird gefordert, dass die Hochschule rationale Ausnahmeregelungen schafft, um Personen mit „hybrider Immunität“ und solche mit serologisch nachweisbarer Immunität gegen COVID-19-Antikörper zu schützen.

Cornell und Boston College sind nur zwei von vielen Eliteuniversitäten und Colleges, die jetzt unterschiedslos COVID-Auffrischungsimpfungen für alle vorschreiben.