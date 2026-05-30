Die Vereinigten Arabischen Emirate präsentieren sich seit Jahren als Musterstaat des Nahen Ostens: modern, tolerant, wirtschaftsfreundlich und angeblich ein Motor für Stabilität und Frieden in der Region. In Dubai treffen sich die globalen Eliten, Abu Dhabi investiert Milliarden in Zukunftstechnologien, Klimagipfel und internationale Diplomatie.

Doch hinter dieser sorgfältig aufgebauten Fassade zeichnet ein Bericht des Wall Street Journal ein völlig anderes Bild.

Demnach sollen die Emirate während des Krieges gegen den Iran heimlich an Dutzenden Angriffen auf iranische Ziele beteiligt gewesen sein. Während die Welt von Diplomatie, Deeskalation und regionaler Zusammenarbeit hörte, soll Abu Dhabi im Hintergrund aktiv an einer militärischen Kampagne gegen seinen Nachbarn mitgewirkt haben.

Sollten die Vorwürfe stimmen, wäre dies eine der größten politischen Täuschungen der Region seit Jahren.

Die Friedensnation, die heimlich Krieg führt

Die Emirate haben sich international als Vermittler, Investitionsstandort und Friedenspartner vermarktet.

Westliche Medien loben regelmäßig:

die Modernisierung,

die wirtschaftliche Dynamik,

die Offenheit für Technologie,

und die angeblich pragmatische Außenpolitik.

Doch laut den Enthüllungen könnte genau dieser Staat gleichzeitig an verdeckten Militärschlägen gegen den Iran beteiligt gewesen sein.

Das wirft eine grundlegende Frage auf:

Wie glaubwürdig sind diplomatische Initiativen eines Staates, der öffentlich von Stabilität spricht und gleichzeitig hinter den Kulissen militärische Eskalationen unterstützt?

Das wahre Gesicht der Abraham-Abkommen?

Die Abraham-Abkommen wurden der Welt als Friedensprojekt verkauft.

Tatsächlich scheinen sie sich zunehmend als sicherheitspolitische Allianz gegen den Iran zu entpuppen.

Seit der Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Emiraten haben sich:

Geheimdienstkooperationen,

Militärkontakte,

Technologiepartnerschaften,

Überwachungsprogramme

und Sicherheitsabkommen massiv vertieft.

Kritiker warnten bereits damals, dass die Abkommen weniger mit Frieden als mit der Bildung eines anti-iranischen Machtblocks zu tun hätten.

Die aktuellen Enthüllungen verleihen diesen Befürchtungen neue Brisanz.

Die Emirate als Vorposten westlicher Machtpolitik

Besonders bemerkenswert ist die Rolle der Emirate innerhalb der westlichen Sicherheitsarchitektur.

Die VAE gelten seit Jahren als enger Partner:

der USA,

Großbritanniens,

Israels,

und westlicher Geheimdienste.

Gleichzeitig wurden sie zu einem Zentrum für:

Drohnentechnologie,

Cyberkrieg,

digitale Überwachung,

KI-Anwendungen,

und moderne Sicherheitsinfrastruktur.

Während die Öffentlichkeit die Emirate oft mit Luxus, Wolkenkratzern und Tourismus verbindet, hat sich im Hintergrund ein hochgerüsteter Sicherheitsstaat entwickelt.

Der WSJ-Bericht legt nahe, dass diese Fähigkeiten nicht nur defensiv eingesetzt werden.

Krieg ohne Verantwortung

Das eigentlich Beunruhigende ist jedoch etwas anderes.

Falls die Emirate tatsächlich an den Angriffen beteiligt waren, dann geschah dies offenbar ohne öffentliche Debatte, ohne demokratische Legitimation und ohne offene Verantwortung.

Genau darin liegt das Muster moderner Kriegsführung:

keine Kriegserklärung,

keine öffentliche Diskussion,

keine politische Rechenschaft.

Stattdessen:

verdeckte Operationen,

Geheimdienstnetzwerke,

Drohnenschläge,

Cyberangriffe

und indirekte Kriegsführung.

Die Bevölkerung erfährt oft erst Monate später, was tatsächlich geschehen ist.

Das Risiko einer regionalen Katastrophe

Die Führung in Abu Dhabi scheint dabei ein gefährliches Spiel zu spielen.

Die Emirate verfügen weder über die geografische Tiefe noch über die Bevölkerungsgröße des Iran.

Im Falle einer größeren Eskalation würden sie selbst zu einem der verwundbarsten Ziele der Region gehören.

Ihre:

Häfen,

Flughäfen,

Ölterminals,

Entsalzungsanlagen,

Finanzzentren

und Energieinfrastrukturen

liegen in Reichweite iranischer Raketen und Drohnen.

Dennoch scheint die Führung bereit zu sein, immer tiefer in die Konfrontation hineingezogen zu werden.

Die große Täuschung

Die eigentliche Geschichte dieses Berichts ist deshalb nicht nur die mögliche Beteiligung der Emirate an Angriffen gegen den Iran.

Die eigentliche Geschichte ist die enorme Diskrepanz zwischen Image und Realität.

Nach außen:

Frieden,

Toleranz,

wirtschaftliche Zusammenarbeit,

globale Konferenzen.

Im Hintergrund:

Militärkooperationen,

Geheimdienstoperationen,

regionale Machtpolitik,

und möglicherweise direkte Beteiligung an einem Krieg.

Die Vereinigten Arabischen Emirate präsentieren sich der Welt als Brücke zwischen den Kulturen.

Sollten die Enthüllungen zutreffen, waren sie in Wirklichkeit längst zu einem aktiven Akteur einer regionalen Kriegsallianz geworden – und haben der Öffentlichkeit dabei ein völlig anderes Bild verkauft.