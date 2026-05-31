Iran-Krise: Fünf US-Soldaten in Kuwait verletzt – Teheran nennt zentrale Streitpunkte bei Verhandlungen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Der Iran treibt die Gesetzgebung zur Formalisierung der Kontrolle und Verwaltung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus voran , was den Warnungen und Bedingungen Trumps direkt zuwiderläuft.

, was den Warnungen und Bedingungen Trumps direkt zuwiderläuft. Eine iranische Kurzstreckenrakete vom Typ Fateh-110 zielte auf den Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait , einen wichtigen Einsatzstützpunkt der US-Luftwaffe. Laut BBG wurde die Rakete abgefangen, doch herabfallende Trümmer trafen einen Teil des Stützpunkts und verletzten fünf Amerikaner .

, einen wichtigen Einsatzstützpunkt der US-Luftwaffe. Laut BBG wurde die Rakete abgefangen, doch herabfallende Trümmer trafen einen Teil des Stützpunkts und . Zwei weitere amerikanische Drohnen sollen bei dem Angriff auf die Basis in Kuwait zerstört oder beschädigt worden sein (DropSite/BBG).

(DropSite/BBG). Der Iran erklärt, dass zwei wichtige Punkte des MOU noch offen und nicht endgültig geklärt sind: Freigabe von Vermögenswerten und Sanktionen, Atomdossier

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Iran will die Kontrolle über die Straße von Hormus „legalisieren/formalisieren“

Eine am Samstag vom iranischen Hauptquartier „Khatam al-Anbiya“ über Al Jazeera veröffentlichte Mitteilung und Warnung: „Die Kontrolle über die Straße von Hormus wird mit voller Autorität von den Streitkräften der Islamischen Republik Iran ausgeübt.“ Es fügte hinzu, dass „alle Schiffe, Handelsschiffe und Tanker verpflichtet sind, ausschließlich die festgelegten Routen zu befahren und die Genehmigung der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarden einzuholen.“

Trotz der jüngsten Warnung von Präsident Trump, der strenge Bedingungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus verkündete, scheint Teheran seine Worte völlig zu ignorieren und darauf hinzuarbeiten, seine Autorität über diese für den Energietransport lebenswichtige Wasserstraße zu formalisieren.

Die staatliche Nachrichtenagentur Nour News berichtet, dass ein Gesetzentwurf, der Teherans Rolle bei der Verwaltung der Durchfahrt durch die strategische Wasserstraße umreißt, fertiggestellt wurde und voraussichtlich bald zur Abstimmung gebracht wird.

Laut Bloomberg nannte der iranische Abgeordnete Alireza Salimi keinen konkreten Zeitplan für die Abstimmung, sagte jedoch, die Gesetzgebung sei auf dem besten Weg, Gesetz zu werden. Salimi sagte, dass „nur der Iran und Oman über die Verwaltung der Straße von Hormus entscheiden können“ – und fügte hinzu, dass „die omanische Seite Teherans Plan vorläufig zugestimmt hat“. Er betonte zudem die strategische Bedeutung von Hormus und erklärte, dass „die Straße von Hormus für die Islamische Republik Iran wichtiger und wertvoller ist als Dutzende von Atombomben.“

Frühere Äußerungen von Salimi deuten darauf hin, dass der Gesetzentwurf die Sicherheit der Schifffahrt, die Erhebung von Navigations- und Umweltverschmutzungsgebühren sowie die Einrichtung eines Fonds für regionale Entwicklung und Fortschritt umfassen würde – all dies haben Kritiker als bloßen Vorwand Teherans abgetan, um faktisch eine „Maut“ zu erheben. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf vom iranischen Wächterrat geprüft wird, der für die Überprüfung und Genehmigung aller Gesetze vor ihrem Inkrafttreten zuständig ist.

Weitere Berichte über zerstörte US-Drohnen

Es gibt Berichte über weitere Beschädigungen oder die Zerstörung von MQ-9 Reaper-Drohnen; das Pentagon hat dies jedoch nicht bestätigt und wird dies voraussichtlich auch nicht tun. Zusammen mit den „Schusswechsel“-Ereignissen der vergangenen Woche deutet dies auf eine Eskalation der Lage hin, obwohl die Konfliktparteien versuchen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es sieht so aus, als könnte dies mit dem Raketenangriff vom Samstag auf eine US-Basis in Kuwait zusammenhängen, doch die Details sind unklar. Laut DropSite:

2 more drones were reportedly downed in Iran on Friday. https://t.co/VocxypbfSC — Drop Site (@DropSiteNews) May 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Zwei weitere Drohnen wurden angeblich am Freitag in Iran abgeschossen.

Der Bericht kommt nur Tage nachdem der Stabschef der US-Luftwaffe, General Kenneth Wilsbach, die MQ-9 als „Most Valuable Player“ der Operation Epic Fury bezeichnet hat, bei der er sagte, dass die Drohne mehr Angriffe gegen den Iran durchgeführt habe als jedes andere Flugzeug im US-Arsenal. Laut einem Bericht von Orbital Today sind während des Konflikts etwa 30 MQ-9s verloren gegangen. Bei mehr als 30 Millionen Dollar pro Stück würden diese Verluste allein rund 1 Milliarde Dollar an Flugzeugen ausmachen. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die USA in Jemen 18 weitere Reaper verloren habe. Die MQ-9-Flotte der Luftwaffe ist von etwa 182 Flugzeugen Ende 2025 auf rund 135 heute geschrumpft, wie Behörden bestätigten. „Wir sind besorgt darüber, wie sie abgenutzt wurden“, sagte Lt. Gen. David Tabor den Abgeordneten. „Wir prüfen Optionen, um so viele MQ-9As wie möglich zurückzukaufen, und zwar sofort.“ Falls die neuesten Berichte bestätigt werden, könnte die USA an einem einzigen Tag etwa 60 Millionen Dollar an MQ-9-Flugzeugen verloren haben.

Verzögerung bei der Absichtserklärung: Die Knackpunkte

Einige aktuelle Kommentare zum aktuellen Stand der Dinge via Al Jazeera… die wichtigsten Punkte:

Freigabe von Vermögenswerten und Aufhebung von Sanktionen

Atomfrage

„Bislang gibt es keinen Zeitplan. Wir wissen jedoch, dass die Verhandlungen noch andauern. Das Abkommen ist laut iranischen Vertretern hier noch nicht endgültig abgeschlossen. Vorschläge und Botschaften werden über pakistanische Vermittler und einige andere regionale Akteure ausgetauscht“, heißt es in dem Bericht. Laut AJ:

Die Iraner haben sich, obwohl sie sagen, dass es noch nicht endgültig abgeschlossen ist, in vielen Punkten weitgehend geeinigt. Es gibt jedoch noch einige Knackpunkte.

Schließlich sind die Iraner in dieser Phase ganz klar. Sie sagen, dass sie nicht über die Atomfrage oder das Atomprogramm diskutieren werden, solange keine vertrauensbildenden Maßnahmen getroffen werden. Nur wenn die erste Phase erfolgreich ist, werden sie offen für Gespräche über ihr Atomprogramm sein.

Diese vertrauensbildenden Maßnahmen wurden konkret als die Freigabe von im Ausland gehaltenen Vermögenswerten in Milliardenhöhe definiert.

Neuer iranischer Angriff auf US-Stützpunkt in Kuwait

Eine iranische Kurzstreckenrakete vom Typ Fateh-110 zielte auf den Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait, einen wichtigen operativen Knotenpunkt für die Expeditionsstreitkräfte der US-Luftwaffe in der Golfregion.

Einem ersten Bericht von Bloomberg News zufolge hat die kuwaitische Luftabwehr die taktische ballistische Rakete in den letzten 24 Stunden abgefangen, doch herabfallende Trümmer trafen einen Teil des Stützpunkts, wodurch fünf Amerikaner verletzt und eine MQ-9-Reaper-Drohne beschädigt sowie eine weitere schwer beschädigt wurde.

Etwa fünf Personen, darunter sowohl Auftragnehmer als auch aktives Militärpersonal, erlitten leichte Verletzungen, so die Quelle. Eine Reaper-Drohne wurde zerstört und mindestens eine weitere schwer beschädigt. – BBG

⚠️ Bloomberg reporting the consequences of Thursday night's Iranian ballistic missile strike on Ali Al Salem Air Base in Kuwait: Several Americans suffered minor injuries. Two MQ-9 Reaper strike drones – $30 million each – seriously damaged.



The weapon: a Fateh-110 ballistic… https://t.co/WgmB42pBU5 pic.twitter.com/3xYK4oHSHx — The Tectonic (@thetect0nic) May 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Bloomberg berichtet über die Folgen des iranischen ballistischen Raketenangriffs auf die Ali Al Salem Air Base in Kuwait am Donnerstagabend: Mehrere Amerikaner erlitten leichte Verletzungen. Zwei MQ-9 Reaper-Kampfdrohnen – jeweils 30 Millionen Dollar wert – wurden schwer beschädigt. Die Waffe: eine Fateh-110-Ballistische Rakete. Die kuwaitischen Luftverteidigungen haben sie abgefangen, aber herabfallende Trümmer trafen die Basis dennoch. Dies ist dieselbe Ali Al Salem Airbase, die CENTCOM nutzt, um genau jene Operationen zu starten, gegen die der Iran nun zurückschlägt. Dieselbe Basis, die die IRGC um 04:50 Uhr Ortszeit am Donnerstag als getroffen ankündigte – als Reaktion auf US-Schläge in Bandar Abbas. Die Fateh-110 ist eine Kurzstrecken-Ballistische Rakete mit einer Reichweite von 200-300 km – präzise dafür konzipiert, Golfbasen vom iranischen Territorium aus zu treffen. Der Waffenstillstand ist nach Angaben aus Washington offiziell „intakt“. Zwei MQ-9s stehen in einem Hangar in Kuwait mit schweren Strukturschäden. Mehrere Amerikaner werden wegen Verletzungen behandelt. Beides ist gleichzeitig wahr – und das seit 92 Tagen.

Ein iranischer ballistischer Raketenangriff auf eine kuwaitische Luftbasis in den letzten 24 Stunden verursachte leichte Verletzungen bei mehreren Amerikanern und beschädigte zwei MQ-9-Reaper-Kampfdrohnen schwer

Die Nachricht von dem Angriff auf ASAB, wo der 386. Air Expeditionary Wing der U.S. Air Forces Central als Vorwärtsstützpunkt für Logistik, Lufttransport und Kampfkraft für den gesamten CENTCOM-Einsatzraum fungiert, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA und der Iran am Freitag eine vorläufige Vereinbarung über die Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage und die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen getroffen haben. Allerdings bedarf der Vorschlag laut von Fox News zitierten US-Beamten noch der endgültigen Zustimmung von Präsident Trump.

Finanzminister Scott Bessent deutete gestern ebenfalls an, dass Washington sich seine maximale Verhandlungsmacht bewahrt, und erklärte, eine Lockerung der Sanktionen komme nicht in Frage, solange Teheran die Meerenge von Hormus nicht wieder öffnet, hochangereichertes Uran abgibt und akzeptiert, dass es kein Atomprogramm aufrechterhalten kann.

Unterdessen nahm Kriegsminister Pete Hegseth über Nacht am Shangri-La-Dialog in Singapur teil, wo er erklärte, das US-Militär sei bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollten die Verhandlungen über das Atomprogramm scheitern.

.@SECWAR “We were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said—hey, it will be a great deal—and if Iran doesn’t want to make a great deal that ensures they don’t get a nuclear weapon—they can deal with the guy on my left.



That was the only time I’ve… pic.twitter.com/Int1YiuflQ — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 30, 2026

Übersetzung von „X“: .@SECWAR „Wir waren vor gerade mal ein paar Tagen in einer Kabinettssitzung, und der Präsident sagte – hey, das wird ein großartiges Abkommen – und wenn der Iran kein großartiges Abkommen machen will, das sicherstellt, dass sie keine Nuklearwaffe bekommen – dann können sie es mit dem Kerl zu meiner Linken austragen. Das war das einzige Mal, dass ich je beschuldigt wurde, auf der Linken zu sein.“

„Jedes Abkommen wird gut sein. Ein großartiges Abkommen“, habe Trump ihm gesagt, so Hegseth. „Und wenn der Iran kein großartiges Abkommen schließen will, das sicherstellt, dass er keine Atomwaffen erhält, kann er sich an den Mann zu meiner Linken wenden“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf das Kriegsministerium.

„Wir sind dazu mehr als fähig“, merkte Hegseth im Hinblick auf einen erneuten Militärschlag gegen Teheran an. „Unsere Bestände sind dafür mehr als ausreichend, sowohl dort als auch weltweit.“

Hegseths Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden, nachdem Trump sich mit Beamten im Lagezentrum des Weißen Hauses getroffen hatte, um die nächste Phase der Verhandlungen mit dem Iran zu besprechen.

„Das Treffen im Lagezentrum ist beendet und dauerte etwa zwei Stunden. Präsident Trump wird nur ein Abkommen schließen, das gut für Amerika ist und seine roten Linien erfüllt. Der Iran darf niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen“, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses in einer am späten Freitag veröffentlichten Stellungnahme.

Das iranische Außenministerium äußerte sich zu der Absichtserklärung zwischen den beiden Ländern und erklärte, dass noch nichts endgültig beschlossen sei.

Die Nachrichten über Fortschritte bei einem Friedensabkommen kommen zu einer Zeit, in der Energieexperten vor einer Energiekrise warnen, die bereits im nächsten Monat eintreten könnte, sollte die Engstelle am Hormuz-Kanal geschlossen bleiben.

Es ist klar, dass Lagerbestände, schwimmende Lager, umgeleitete Ladungen, Notfallersatz und Rationierungen den anfänglichen Schock durch den Verlust von Rohöl aus der Golfregion abgefedert haben und die rund 10 Millionen Barrel Öl ausgeglichen haben, die täglich ihre vorgesehenen Ziele nicht erreichten. Zudem haben die täglichen Schlagzeilen die Brent-Rohöl-Futures bis Freitagnachmittag auf 91 Dollar pro Barrel getrieben.

Wie wir jedoch bereits gewarnt haben: Sollte die Meerenge von Hormus nicht in naher Zukunft wieder geöffnet werden, könnte es bald zu einem drastischen Preisanstieg bei Rohöl kommen, da diese Lagerbestände in alarmierendem Tempo aufgebraucht werden.

Aktuelle Schlagzeilen von Bloomberg:

Blockade durch die US-Marine

Die USA setzen ihre Blockade gegen iranische Schiffe fort; das US-Zentralkommando versucht, iranische Schiffe, die das blockierte Gebiet durchqueren wollen, durch Warnungen entlang der Blockadelinie aufzuhalten.

Die US-Blockade der Straße von Hormus ist seit Samstagmorgen weiterhin in Kraft.

Iranische Raketenangriffe

Ein iranischer ballistischer Raketenangriff auf den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem innerhalb der letzten 24 Stunden führte zu leichten Verletzungen mehrerer Amerikaner und beschädigte zwei MQ-9-Reaper-Kampfdrohnen schwer.

Die kuwaitische Luftabwehr fing die Fateh-110-Rakete ab, doch herabfallende Trümmer trafen den Luftwaffenstützpunkt.

Waffenstillstandsverhandlungen

Die USA und der Iran haben eine vorläufige Einigung erzielt, den Waffenstillstand um 60 Tage zu verlängern und über das Atomprogramm Teherans zu verhandeln, doch Präsident Trump hat den Bedingungen noch nicht zugestimmt.

Trump verließ am Freitag eine zweistündige Sitzung im Lagezentrum, ohne über das mögliche Abkommen zu entscheiden, obwohl er zuvor angedeutet hatte, dass eine Einigung kurz bevorstehe.

Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Samstag, die USA seien bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, falls keine Einigung erzielt werden könne.

Durchfahrt durch die Straße von Hormus

Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass in den letzten 24 Stunden zwei Schiffe die Straße von Hormus passiert haben.

Die USA bekräftigten, dass Vereinbarungen mit dem Iran über die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus verboten sind, unabhängig davon, ob eine Zahlung erfolgt.

Laut dem CEO von Chevron wurden in den letzten Tagen mehrere Schiffe, die die Straße von Hormus durchfuhren, angegriffen.

Katar lehnt dauerhafte Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ab, hält jedoch eine vorübergehende Gebühr für Minenräumzwecke für verhandelbar.

Die Zeit läuft davon, um eine Einigung zu erzielen, die den von führenden Energieexperten als unmittelbar bevorstehend bezeichneten Energie-Abgrund abwendet.

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