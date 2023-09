Die Endphase des amerikanischen Imperiums

Es ist keine angenehme Erfahrung, die Endphase eines Imperiums im Niedergang zu erleben, wie es zerfällt und in den Todeszuckungen aus Schulden, Schlechtigkeit und Verleugnung um sich schlägt. Aber es ist einfach der Zyklus der Geschichte, der sich wieder einmal abspielt. Der Name des Imperiums hat gewechselt, andere Schurken und Narren, ziviler und internationaler Zank und eine Schuldenkrise, die alle Schuldenkrisen beenden wird. Wie die folgende Grafik zeigt, neigt sich die soziale Ordnung, die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts von den USA kontrolliert und dominiert wurde, rasch dem Ende zu. Weggespült von einem Tsunami aus Schulden, sozialem Chaos und globalem Krieg. So laufen Vierten Wenden ab.

Ich weiß, dass die ignoranten Massen die Vogel Strauß Methode wählen und den Kopf in den Sand stecken. Aber das wird sich nicht vor den Folgen jener Taten retten, die im Lauf der letzten 50 Jahre von politischen und industriellen Führern begangen wurden, die von reichen globalistischen Psychopathen eingesetzt wurden, die unbedingt die Welt kontrollieren und die Reichtümer ihrer ekelhaften Anstrengungen ernten wollen.

ch glaube, Ray Dalios Grafik über die sich verändernde Weltordnung ist akkurat darüber, wo wir in diesem Zyklus stehen, auch wenn er einer dieser globalen Elitisten ist. Den Beginn des Niedergangs kann man auf den Anfang des 21. Jahrhunderts datieren, mit dem dot.com Crash und 9/11, die eine astronomische Zunahme an Schulden, Gelddrucken und Tyrannei gebracht haben. Jede durch Schulden und Gelddrucken verursachte Krise wurde mit einer „Lösung“ beantwortet: mehr Schulden und Gelddrucken. Wo die Zinsen für die Staatsverschuldung pro Jahr $1 Billion überschreiten und die nicht gedeckten zukünftigen Schuldverpflichtungen mehr als $200 Billionen betragen, da gibt es keinen Ausweg. Das amerikanische Wirtschaftssystem wird im Laufe weniger Jahre implodieren.

Der interne Konflikt seit der Wahl von Trump im Jahr 2016 und der folgende Staatsstreich, der Wahlbetrug, die verlogene Pandemie und nun die ungerechtfertigte und verfassungswidrige Verfolgung von Trump haben das Land an den Abgrund eines Bürgerkriegs getrieben. Ich weiß, dass die Regime-Medien und die abgelenkten Massen sich über die Möglichkeit eines Bürgerkriegs lustig machen, aber das galt auch 1859. Es gibt in diesem Land eine Menge zurecht wütender Bürger, die eine Stinkwut auf jene haben, die dieses Land für ihren eigenen Vorteil zerstört haben. Die Wahl 2024 sieht sehr wie ein Funke aus, der dieses Pulverfass entzünden könnte, und die 300 Millionen Waffen, die im Besitz der wütenden Menschen sind, warten auf den richtigen Einsatz.

„Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen aufgefrischt werden“ — Thomas Jefferson

Ich glaube, wir befinden uns bereits mitten in Stufe 16 – Verlust der Leitwährung – und Stufe 17 – schwache Führung. Der vom amerikanischen Imperium angezettelte Krieg in der Ukraine hat den Abgang des US Dollars als Leitwährung in Gang gesetzt, was seine 70-jährge Herrschaft als das einzige und alleinige Zahlungsmittel für den globalen Handel beenden wird. Biden, der schwächste, dümmste, korrupteste und illegitimste US-Präsident aller Zeiten, hat es geschafft, Russland, China, Indien, Brasilien und jetzt auch den Mittleren Osten und Lateinamerika in eine Wirtschaftsallianz zu treiben, was den Untergang des USD beschleunigen wird.

Biden hat als Marionette übler globalistischer Kräfte eine Invasion barbarischer Horden an unserer Südgrenze ermutigt, hat unsere Wirtschaft zerstört, die Verfassung zum Gespött gemacht und uns auf den Weg zu einem globalen Konflikt gebracht. Er lässt James Buchanan und Jimmy Carter wie Kandidaten für Mount Rushmore aussehen, verglichen mit seinen „Errungenschaften“. Die beiden waren nur ineffektiv und schwach, er ist korrupt, böse und destruktiv. 2024 wäre das 16. Jahr in dieser Vierten Wende, passend zu Bürgerkrieg, Revolution und globalem Konflikt. Wir sind in die Endphase eingetreten und jetzt ist es nur noch die Frage, wie viel Zerstörung, Tod und Vergeltung nötig sein werden, um eine neue Weltordnung zu erreichen, die besser ist als das was wir heute haben.

Nicht zu gewinnen ist keine Option.